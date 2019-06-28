 Щодо низки держорганів сьогодні треба визначити - чи це компетенція президента, - Стефанчук

"Це рішення - перший прецедент, ми всі його повинні дуже добре проаналізувати. Безперечно, були великі сумніви про ці повноваження президента. Конституційний суд видав рішення, що він (президент. - Ред.) не може цього робити (призначати і звільняти членів НКРЕКУ. - Ред.). Ми повинні всі прийняти це рішення, і думати тепер, як жити далі. Справді, є ціла низка органів, щодо яких ми повинні сьогодні функціонально визначити - чи компетенція це президента?" - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс- Україна", передає Цензор.НЕТ.

Стефанчук вказав, що ст. 106 Конституції чітко покладає на президента певні функції, і необхідно привести все законодавство у відповідність з Конституцією.

"Але аналогічно ми повинні привести у відповідність з Конституцією і всі інші законодавчі акти, зокрема, про компетенцію Верховної Ради, Кабінету міністрів, РНБО, Верховного суду, Конституційного суду, як ці гілки влади повинні між собою взаємодіяти", - підкреслив він.

Як повідомлялося, Конституційний суд України визнав неконституційними низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг", постановив, що вони втратять чинність 31 грудня 2019 року.

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КС вказав, що НКРЕКУ була утворена указом президента в серпні 2014 року, а оскарженим законом від 22 вересня 2016 року наділена статусом постійно діючого незалежного державного колегіального органу. Закон також передбачав, що членів комісії призначає президент за результатами конкурсу, в комісію якого входять по два представники президента і парламенту і один - Кабміну.

У рішенні КС констатував, що утворення постійно діючого незалежного державного колегіального органу, який за функціональним призначенням, сферою діяльності і повноважень має ознаки центрального органу виконавчої влади, але не підпорядковується Кабміну і не належить до системи органів виконавчої влади, не узгоджується з Конституцією.

Суд вказав, що орган державної влади, який би здійснював держрегулювання, моніторинг і контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики і комунальних послуг, може бути утворений Кабміном як центральний орган виконавчої влади з законодавчим визначенням Радою його організації і діяльності.

КС підкреслив, що неодноразово вказував, що парламент і президент можуть брати участь лише у формуванні тих органів, які передбачені Конституцією. Суд додав, що повноваження Ради і глави держави визначаються виключно Конституцією, і не можуть бути розширені законом або іншим нормативно-правовим актом, на відміну від повноважень Кабміну, які можуть визначатися законами. Тому суд визнав такими, що суперечать Основному закону повноваження парламенту і президента призначати членів конкурсної комісії або самої НКРЕКУ.