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 Політика України
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Все про:Конституція (276) КС (346) повноваження (22) НКРЕКП (128) Стефанчук Руслан (39)

 Щодо низки держорганів сьогодні треба визначити - чи це компетенція президента, - Стефанчук

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що рішення Конституційного суду про неконституційність положень закону про правовий статус Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, і призначення її членів дає привід чітко визначити межі повноважень і розмежувати функції органів влади в країні.

"Це рішення - перший прецедент, ми всі його повинні дуже добре проаналізувати. Безперечно, були великі сумніви про ці повноваження президента. Конституційний суд видав рішення, що він (президент. - Ред.) не може цього робити (призначати і звільняти членів НКРЕКУ. - Ред.). Ми повинні всі прийняти це рішення, і думати тепер, як жити далі. Справді, є ціла низка органів, щодо яких ми повинні сьогодні функціонально визначити - чи компетенція це президента?" - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс- Україна", передає Цензор.НЕТ.

Стефанчук вказав, що ст. 106 Конституції чітко покладає на президента певні функції, і необхідно привести все законодавство у відповідність з Конституцією.

"Але аналогічно ми повинні привести у відповідність з Конституцією і всі інші законодавчі акти, зокрема, про компетенцію Верховної Ради, Кабінету міністрів, РНБО, Верховного суду, Конституційного суду, як ці гілки влади повинні між собою взаємодіяти", - підкреслив він.

Як повідомлялося, Конституційний суд України визнав неконституційними низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг", постановив, що вони втратять чинність 31 грудня 2019 року.

Читайте також: Найважливіші зміни до Конституції має бути внесено впродовж найближчого року, - Стефанчук

КС вказав, що НКРЕКУ була утворена указом президента в серпні 2014 року, а оскарженим законом від 22 вересня 2016 року наділена статусом постійно діючого незалежного державного колегіального органу. Закон також передбачав, що членів комісії призначає президент за результатами конкурсу, в комісію якого входять по два представники президента і парламенту і один - Кабміну.

У рішенні КС констатував, що утворення постійно діючого незалежного державного колегіального органу, який за функціональним призначенням, сферою діяльності і повноважень має ознаки центрального органу виконавчої влади, але не підпорядковується Кабміну і не належить до системи органів виконавчої влади, не узгоджується з Конституцією.

Суд вказав, що орган державної влади, який би здійснював держрегулювання, моніторинг і контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики і комунальних послуг, може бути утворений Кабміном як центральний орган виконавчої влади з законодавчим визначенням Радою його організації і діяльності.

КС підкреслив, що неодноразово вказував, що парламент і президент можуть брати участь лише у формуванні тих органів, які передбачені Конституцією. Суд додав, що повноваження Ради і глави держави визначаються виключно Конституцією, і не можуть бути розширені законом або іншим нормативно-правовим актом, на відміну від повноважень Кабміну, які можуть визначатися законами. Тому суд визнав такими, що суперечать Основному закону повноваження парламенту і президента призначати членів конкурсної комісії або самої НКРЕКУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134694
 
 
 Топ коментарі
 
Ушили свинарчуки пришли кабанчуки. Таким щихлебалом можно только шаурму жрать
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Да ладно, в первую очередь надо определить компетентность президента Зеленского в теории и практике государственного управления. Может, его сначала надо было отправить на курсы госуправления.
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Перрозподіл повноважень?
Я кви гадаєте, на чию користь?
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Ушили свинарчуки пришли кабанчуки. Таким щихлебалом можно только шаурму жрать
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у свинарчуков рыло ненасытное....
-а этот как толстяк-добряк,не все ж попали под порошеновское клептоманокасание...
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Будьте толерантее! Используйте риторику Ильфа и Петрова:
Руслан Алексеевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов крошки, с трудом говорил: - Такую шаурму грешно есть помимо водки.
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Перрозподіл повноважень?
Я кви гадаєте, на чию користь?
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Да он хотя-бы с теми, что уже есть, справился.
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Таким, як завжди, щось заважає. То папереднікі, то фортепьяно непрвильно налаштоване, то недостатньо повноважень...
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на користь парламента.
Зе недієздатний, його змістять разумковим.
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А це теж один з можливих сценаріїв.
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Пройдут выборы ,и всё станет великим ЗЕ.Не напрягайтесь,покупайте мыло и полотенца,чтобы соблюдать санитарию.Пока в Украине -управляемый хаос от соивых банкротов и их партнёров в кремлёвской орде.
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зате ти в нас працюєш ... вже двадцятьма ніками тут строчиш
ударница тролячого форонту
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А вы читали ответ на петицию? За кого он нас держит? https://petition.president.gov.ua/petition/53984
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петиции не обязательны к исполнению. "с петицией ознакомились . мы вам перезвоним" ))
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Ну следующий будет типа такого. Мы хотим есть!!! -АП рассмотрела вашу петицию. Кушать- принимать пищу (употребляется в форме повел. и инф. при вежливом или ласковом приглашении к еде, иногда к питью). До свидания.
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Да ладно, в первую очередь надо определить компетентность президента Зеленского в теории и практике государственного управления. Может, его сначала надо было отправить на курсы госуправления.
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Соевые любят блеять как Зеленский нарушил конституцию, а в итоге оказалось что Конституцию нарушили когда создавали НКРЭКУ при Порошенко. И теперь это дополнительная головная боль нового президента.
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На ютуб канале Ростислава Шапошникова появилась *петиция* к Зеленскому за увольнение предателя и дезертира хенерала Хомчака. https://www.youtube.com/watch?v=Ptdpuyr9F7M&t=495s
Ну что порохоботы, есть желающие делать реальные вещи а не только пи***ть за деньги Поросенка? Или вам за ето не платят?
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Хватит давать ссылки на шушеру-хайполова с американским паспортом и папой ментом.
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Действительно! Давайте только сейчас наконец-то выясним, что входит в полномочия Президента. А вот на выборах можно было ссать в уши лохтурату как угодно и про тарифы и про посадки. Ну ничего, может благодаря такому жесткому уроку 73% идиотов наконец-то выучат на всю свою никчемную жизнь: что входит и что НЕ входит в полномочия президента.
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Да тут же серьезней чем просто про ссать в уши, а теперь отмазки лепить. Они теперь действительно хотят получить больше полномочий.
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Зебобик ни за что не отвечает...это только Петя был во всем виноват..
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Что то я тебя на митинге возле АП с требованию к Зеленскому не видел. И на Грушевского не видел? Ты безногий инвалид или просто сопливый троль стучащий пухленькими пальцами по клавиатуре и делаешь только то за что тебе платят?
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Видно что недоедает бедняга когда идет от ветра шатается...
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Это он с голоду так опух...на полвареничка в неделю пять лет при Пете жил...
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да- да пэдрота ещё, правда , не догнал!
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А по поведінці ЗеКо, можна судити - в компетенції чи вона!!!
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Боров читай конституцию там прописаны обязанности президента и его компетенции
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дык о том и речь идет - "нам надо изменить Конституцию чтобы успешней бороться с"...
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вот и стефанчук подтвердил, что президент некомпетентен...при порошенко такого не было)))
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читайте между строк - жирновчук намекает на изменение в Конституцию и расширение полномочий Президента. Вот тогда они реально страну начнут гробить. А этот клоун будет и дальше бегать с шаурмой по фонтанам отвлекая народ.
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Партия зебилов + поппоблок + матькившина + мажоры мажоритарные
Но сначала надо провести компанию в прессе
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гадаєш, слуги привирают, що нізащо не об,єднаються з опозиційною платформою-за життя?
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Слишком длинно изъясняешься, Стефанчук.
Говори проще: "Беня дал задание: скостить тарифы на энергию для завода ферросплавов".
Так оно проще и понятнее будет.
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Точно так же как Порося снял санкции и налоги а мало того дал дотации из бюджета своим бизнеспартньорам. По ряду госорганов сегодня нужно определить - компетенция ли это президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6081
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вас за це забанять.
краще самі видаліть.
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одна особа в п'ятницю у піст на всіх кидалася:і гавкала і кусалась..а потім з нею таке сталось..самі собі наробила!
=...... ........ ....... .....
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Что там думать. Брать и исполнять законы. По простому, бери мяч и ху... .
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Скоко месяцев вам понадобится для определения? Товарищс...
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Это интервью предверие того, что Зеленский будет сползать от отвественности об экономической ситуации в стране? Мол, не его зона ответственности. Гройсман уже довел страну до ручки, почему его еще не сняли? Когда правительство хвастает объемами переводов заробитчан, это ли не свидетельство полной идиотии?
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ДеЗентерія готує правове поле для захоплення влади.
Вже б пставили прем"єром Коломойського і усе б стало на своє місце.
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прежде чем случайным аматорам-государственникам) лезть шаловливыми ручками в работающий организм, не мешало хотя бы вымыть руки от шаурмы и подождать пока выветрятся пары наркотиков и алкоголя и прочитать несколько полезных книг или спросить тех, кто знает
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЩодо низки держорганів сьогодні треба визначити - чи це компетенція президента, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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