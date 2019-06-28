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 Політика України
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 Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко

Олег Ляшко зажадав від МЗС оприлюднити стенограми зустрічей Зеленського з Макрона і Меркель у тій частині, що стосується обговорення питань звільнення військовополонених моряків і повернення російської делегації в ПАРЄ. Також він ініціює створення парламентської ТСК з цього приводу.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав глава Радикальної партії Олег Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а наша неочікувана для нього боротьба в ПАРЄ і позиція МЗС зламали йому цю змову. Через це така істерика Зеленського. Зважаючи на надзвичайну ситуація я вимагаю від МЗС оприлюднити стенограми зустрічей Зеленського з Макроном і Меркель у тій частині, що стосується обговорення питань звільнення наших військовополонених моряків і повернення російської делегації до ПАРЄ. Також звертаюся до офіса президента повідомити громадськість чи були в них контакти з росіянами на цей рахунок. Вся ця дуже підозріла історія має стати предметом дуже ретельного розслідування спецслужб. Також я ініціюю створення парламентської ТСК з цього приводу. Якщо була змова Зеленського з росіянами - це державна зрада!" - заявив політик.

"1. Міжнародний трибунал з морського права вирішив, що 24 українькі моряки мають бути звільнені та повернені до України. Також РФ повинна повернути Україні кораблі, без жодних вимог та умов. У такому разі їх кримінальне переслідування буде припинено, про що заявили на Трибуналі представники РФ.

2. Росія відмовилася виконувати рішення Трибуналу. Термін виконання закінчився 25.06.2019.

3. Зеленський домовився (змовився) з російським керівництвом, що замість негайного та безумовного звільнення невинуватих моряків їх переведуть з однієї тюрми до іншої (з російської до української) і, головне — продовжуть судити за ніби то скоєне ними "порушення російського кордону". Що планували робити з кораблями — наразі незрозуміло.

Ця змова вочевидь відбулася десь поміж 25.05 та 8.06.2019.

4. По-перше, це означало, що Україна мала поставити хрест на рішенні Трибуналу: питання вирішувалося у позасудовий спосіб.

5. РФ, не бажаючи віддавати незаконно запроторених за ґрати моряків, фактично вимагає за їх звільнення "чистосердечне визнання" України, яке зробить її винною за всі злочини росіян і зніме з РФ будь-яку відповідальність (юридичну, політичну, матеріальну) є — і за поранення, і за ув'язнення, і за пошкодження кораблів.

6. По-друге, РФ вимагала письмових гарантій, що судити будуть за російськими законами. Тобто Україна визнає юрисдикцію (чинність законів) РФ за місцем інциденту — в Криму. Тобто де-юре визнає Крим російським.

7. Погодитися на таке — це є державна зрада (тобто злочин) і зрада моряків, які півроку стоять на тому, що не визнають своєї провини (тобто підступність).

8. Тому, коли МЗС РФ надіслав ноту з такими нахабними вимогами, українське МЗС відповіло дуже чітко: виконуйте рішення Трибуналу, повертайте моряків негайно і без жодних умов. Іншої відповіді бути не могло: моряків зобов'язані були повернути не пізніше минулого понеділку.

9. Така відповідь МЗС викликала вкрай негативну та істерічну, а головне — цілком однакову реакцію Москви та президента України.

10. Що буде тепер з Росією, яка не виконала рішення Міжнародного трибуналу з морського права, не повернула моряків та кораблі? Не знаю. Може, заборонять російським суднам заходити в порти інших країн. Може, заборонять проходити проливами", - припустив Ляшко.

Читайте також: Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України. ДОКУМЕНТ

"Я не знаю, що далі буде, які санкції накладуть на РФ. Тому що такого нахабства, як невиконання рішення Трибуналу, раніше не було ніколи. З днем Конституції, громадо", - резюмував Ляшко.

Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко 01
Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко 02
Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко 03

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про ноту у відповідь, яку відправив український МЗС.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі. Росія направила Україні ноту, в якій просить надати письмові гарантії участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. МЗС України заявив у відповідь, що пропозиція РФ "загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітетів військових кораблів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134692
 
   
 Топ коментарі
 
Я никогда не думал, что такое скажу когда-либо, но...я согласен с Ляшком.(кто б знал, что это вообще возможно) Эта история нехорошо как-то подванивает.
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Импичмент Унылому Скомороху! Пусть делает то что у него лучше всего получается! Играет писюном на рояле!
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"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция", - сказал Климкин.Он настаивает, что направление такой ноты находится в компетенции Министерства иностранных дел.Глава МИД подчеркнул, что нота требует от России исполнения решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции", однако добавил:"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать"Также Климкин сказал, что может обсудить с президентом сложившееся недоразумение, "если он захочет"."
..................................

в переводе с дипломатического языка - Зеленский = предатель.
И при этом ещё и дурак = в прямом эфире зеленский сам признался, что ему не нравится нота в патриотическом ключе на основе решения международного трибунала = полный зашквар
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пороховата спамит, когда пишу про барыг и рыгов, но не упоминаю пороха. т.е. вы осознанно топите за этих уродов.
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"єліта" переплюнула сама себе - вже і ляшко "молодець" ще трошки і ригі стануть "патріотами" - головне щоб правильно накидували лайна
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Не продался Зеленский Путину, это ясно. Просто, наверное, Меркель и Макрон пообещали ему давить на Путина, если он в чем-то пойдет карлику на уступки. Только эту песню уже давно прошел Порошенко, который еще в 2014 ждал от Путина каких-то уступок, и понял, что тот ничего уступать не будет. Отсюда и порошенковский патриотизм. Интересно, сколько времени пройдет до той поры, когда Зеленский уразумеет, что Путину даже на вопрос о погоде за окном нельзя верить?
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в чем ясно что не продался?
В том что истерику устроил по поводу ноты МИД Украины?
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Последний " аргумент" не оправдавшего надежды и не отработавшего многочисленные "лотерейные выиграши" продажной политической особи. А, может, и не последний, может еще не раз попытается отмыться перед кормильцами. Не работать же идти, в самом деле.
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Ужас! Куда катится ранее уважаемое издание? Цензор стал помойкой для черноротой порохни и ляшков, мерзкое сборище
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Нет что бы для зеленоротой каломойшины стать рупором сдачи страны для радости идиотов выглядывающих из кацапских тумбочек . Ужас . они здесь не согласны с позицией *********** и его своры
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"Такой ответ МИД вызвал крайне негативную и истерическую, а главное - совершенно одинаковую реакцию Москвы и президента Украины." - отличное наблюдение. Что будет с Россией, которая не выполнила? Да ничего плохого не будет. Расширят их права в ПАСЕ, например, ведь такова логика действий большинства европейских стран.
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Все службы уже у них, кто будет расследовать? То что в предвыборном штабе Зеленского работали представители российских спецслужб, об этом стало известно еще во время выборов. Идет спецоперация Путина по внутренней оккупации Украины его людьми. Если Зеленский и его гоп-компания думают,что Путин успокоится после их уступок и будет мир, я хочу их разочаровать - ПУТИН НЕ УСПОКОИТСЯ. Они только сделают свою власть призрачной,как и свою жизнь.
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медведчуку расскажи свою тупую сказочку.
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есть подозрение что пруха с лотереей скоро закончится. соломенский райсуд Киева дал разрешение детективам набу на получение документов украинской национальной лотереи о всех выигрышах лидера парламентской фракции радикальной партии олега ляшко с 1 января по 24 октября 2017г. а там ой какой нежданчик .... выигрышей не зарегистрировано . теперь все просто выборы в вр новый закон о незаконном обогащении возобновление уголовного дела и конфискация в пользу государства. ну а пока кукарекай петушок.
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Шляшку тупо треба було записати у декларацію прибуток..

Було добре,якби Набу зайнялася всім "ланцюжком осіб",котрих найняв цей"радикал" для "операції".. )
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А зе клована перевірити? В нього сотні мільйонів в офшорах!.
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Ну что, порохососы, вы уже все на Цензоре на зарплате сидите?
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Бригадами посменно, КРУГЛОСУТОЧНО работают, сами себя лайкают и постят, и всем выводком на всех кидаются.
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Просто свинорошен решил не распылятся по баблу, в попытке поднять свой падающий рейтинг выделил несколько ключевых сайтов и нагнал на них порохоботские бригады, работающие посменно и днем и ночью. Особенно это заметно ночью, когда нормальные люди спят, а порохососы интенсивно набивают посты за практически шаровой зароботок.
Нужно просто дождаться выборов, после них всю эту срань как водой смоет
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Стало как-то противно сюда заходить. Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6097
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что такое Ляшко? резиновая баба на верёвочках, даже не марионетка и эти верёвочки сгнили - ему пора в утиль
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а по существу есть что сказать? абстрагируясь от личности Ляшко, так сказать. меня не интересует его половая ориентация, мне плевать есть у него прыщи на жопе или нет, меня интересует, что он не верно сказал. или может тебе, как Зеленскому, содержание украинской ноты россиянам не нравится? так ты так и скажи, а голову нам морочить не надо!
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ну так правду ж рассказал, даже такую позорную для себя.

и в этот раз, значит, правду говорит
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Я догадывался, что у порошенко электорат своеобразный, но чтоб настолько..... Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7378

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будет нести любую хрень, врать, попирать интересы страны, лишь бы снова к корыту, да, такой этот шляшко
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И это оправывает клована,несущего херню?!!
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ты вообще о чем ?? я о ****** шо мимо рады летит))) а кто такой клован ?
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Магистральный путь своего движения Украина уже выбрала - ЕС, НАТО, европейские стандарты жизни, европейские ценности, создание национального государства.По этому пути можно идти медленно, а можно ускоренно, главное идти. Любая остановка, а тем более движение назад в российскую империю под руку московского узурпатора, может закончится катастрофой для Украины,как унитарного, независимого государства.
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а как же референдум? шо, узеленского сбрехали не только про тарифы и "новые лица"? тю...
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3. Зеленський домовився (змовився) з російським керівництвом, що замість негайного та безумовного звільнення невинуватих моряків їх переведуть з однієї тюрми до іншої (з російської до української) і, головне - продовжуть судити за ніби то скоєне ними "порушення російського кордону".

1) колись була стаття КК -"за наклеп".

зараз її ,здається немає..
Але є інші статті..Ляшка ,правда,рятує недоторканість...

2) У Ляшка рейтинг 2,5 відсотка..надіється таким чином добрати до 5..
добре,що хоч якась надія є ,на відміну від того самого Садового ..
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А до чого рейтинг до дiй клована? Вірно Ляшко сказав!
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1) колись була стаття КК -"за наклеп".

по ней бы Зелемойский чалился бы уже года четыре
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"Вся эта очень подозрительная история должна стать предметом очень тщательного расследования спецслужб." Да и пусть ВСК выяснит на кого это голубец так смачно ротяку нацелил. Надо человека охраной обеспечить.
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Для начала надо бы вообще правду узнать о самом событии (захват наших кораблей).
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Последний истерический вопль,последняя надежда,а потом всё примитивно-- агония и политическая смерть партии Ляшка. Вот и "кудахтчит" во всё горло, эта бдительная политическая курица, когда её карману не светят больше золотые яйца в Раде. Да и всё просто--про него просто забыли,за ненадобностью. Вот и будем слышать до выборов несусветный, нескончаемый глас-- по поводу и без.
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А зе-клоуна и наркомана это как оправдывает??!!! Или похрюкиванием внимание отвлекаеш?
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Вот что-то такое на самом деле и происходит. Зеленский и его окружение - это пророссийский реванш в чистом виде, это уничтожение Украины.
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Софія Федина - це хвора на усю голову баба з явними ознаками хронічного недотраху, яка вимагає війни з москалями до останнього українця. Вони не зупиняться, поки не знищать весь наш народ.
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Панове Solupe вы мабуть з ранку хильнули жбанчик гівна во вас і понесло!!!
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Ну тебе прям с германий конечно виднее. КОгда назад в Украину зебильчик??
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Мировое сообщество найдет управу на карлика!!! А Ляшко за ****** засунуть шишку в очко!!! И пусть выковаривает!!!
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На карлика это на ЗЕкловуна, он как раз реально карлик.
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Это чучело прекрасно понимает что не попадает в раду! Продажный скоморох! Тебе место на свалке истории!
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Попадает не попадает это никак не отменяет того что он горит правду, имено поэтому у ЗЕбилов так бомбит от правды.
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И зе-клоуна и наркомана это как оправдывает??
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Киздит ляшко. Есть соответствующая нота МИД РФ.

Там предельно чётко сказано, что моряки и корабли возвращаются в Украину, и Украина даёт письменные гарантии на то, что моряки будут посещать суды РФ.
Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6563

Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5485
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Петушок очень нервничает, развил бурную деятельность перед выборами. Везде бегает и кукарекает: "Зрада, зрада... Лише я можу врятувати нашу петушарню". ********* ведь понимает, что в новый парламент у него попасть шансов нет. Вот он и пытается отчаянно приподнять рейтинг своей петушарской партии.

Лучше бы ********* рассказал как его мама-пенсионерка, которая получает меньше 2000 грн. пенсии, умудряется покупать элитные квартиры на Печерске.
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Лутшеп бы ЗЕкловну расказал как украденные с Привата 41 лям оказался на его офшорках.
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А зе-клоуна и наркомана это как оправдывает??
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ЗЕсепар явно играет на руку кремляди..но от природной тупости делает это топорно да и его холуи уж явно так откровено паляца с прокацапской позицией..все эти кремляди Богданчики Разумковы по моему эта шваль вообще люто ненавидит Украину.
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и я не удивлюсь если завтра выяснится что Зеленский тайно посещает синагогу
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Що значить, "тайно"? Він єврей за національністю, чому він повинен ховатись, ходячі до синаґоґи? В Україні, дякувати Богу, свобода віросповідання.
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за ціми кльовунами людина вже не знає, де жарт, а де сльози
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невеселі справи у самого піарного гея країни...уже невдовзі і недоторканості позбавлять та піднімуть ті справи по яких він так і неотримав строк...
-напевне таки і шляшко дерне десь до тайги поближче..
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Всё врнро. Не понял только как это кремлёвского ЗЕкловуна должно оправдать. Перевод стрелок на Ляшко по версии ЗЕбилов автоматически оправдывает их клоуна. Ведь именно аргументов оправдать клоуна у тебя нет, ты просто тупо кукарекаешь про ..а вот Ляшко, а вот ляшко ..кокоокок . Ну хорошо Ляшко..допустим, а клоуна это как оправдывает??
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Перед саммитами Порошенко координировал позицию Украины с партнерами, а ЗЕсопля регистрирует бреды "ЗЕ" как торговые марки, никак не нажрется.
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Не барыга кловун занят регистрацией новых брендов и логотипов лошню окучивать. Ведь чучело дол сих пор не обяснило почему на логотипе Слуги урода есть велосипед, если он сам на Мерседесе ездит.
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ЗЄдєлаєм іх вмєстє™. ЗЄлісапет™. ВЗЄ сонце низенько™
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Мда, дожились, не так страшно было бы за страну и не так позорно, если бы Ляшко стал президентом((
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Видать Поросенок уже дает в ... Олеже . за что и платит Шляшку деньги .
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Вот если бы ЗЕкловун платил Ляшку, и Ляшко топил за кловуна, то было бы забавно наблюдать как ты ЗЕбил мгновенно бы переобулся и начал бы нахваливать Ляшка.
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У тебя вафлота уже в голове ЗЕ поселился . иди дрочи своей Юле и не путайся под ногами рахло .
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Граждане Украины! Давайте же наконец засунем куда-нибудь этого ******.
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Предлагаю его на должность председателя лиги ЛГБТ Европы . Оно заслужило ( насосало )
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Так Зеленский вроде бы не *****. А вот засунуть бы его куда-нибудь надо бы. Тут я с вами согласна. Прям даже Ляшка зауважала, впервые за все время его бурной деятельности.
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Отличное предложение! Все пункты актуальны! Ждем продолжения!
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Как то спросили одного из израильских генералов, а можно ли простить террориста и оккупанта как этого маниакально хотят продажные прокремлёвские Иуды экс -рыгоАналы и ЗЕбилы ? На что он внятно ответил - Бог простит. А наша задача это просто оперативно -быстро организовать их встречу.
Видно все высокие руководители Израиля беззаветно и преданно очень уж сильно любят своё родное еврейское государство Израиль. В отличии от наших высших чиновников-правителей Украины продажных евреев, как старых коррупционеров Порхатого так и новых продажных ...резидента -главаря ЗЕбилов -украинофобов экс- клоуна из "слуг" но точно что не украинского народа. И которые просто поменялись местами но пришли не лучшие а ещё и хужее такие же воры притом антиукраинские -прокремлёвские. И любовь которых к Украинской державе её территориальной целостности и суверенитету и к Украинскому народу небезосновательно вызывает очень большие сомнения.
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Этого питара в Химках видал! Деревянными членами торгует!
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Наш півник прав. Многоходовочкой прет сильно. Причем кацаевропейской. И шут свою часть полученных в европейском турне инструкций провалил - вот и истерика.
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Свинорошен решил не распылятся по баблу, в попытке поднять свой падающий рейтинг выделил несколько ключевых сайтов и нагнал на них порохоботские бригады, работающие посменно и днем и ночью. Особенно это заметно ночью, когда нормальные люди спят, а порохососы интенсивно набивают посты за практически шаровой зароботок.
Нужно просто дождаться выборов, после них всю эту срань как водой смоет
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Ляшко прав. Зеленський - зрадник. Треба починати процедуру імпічменту.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНе виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко
 
 
 
 
 
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