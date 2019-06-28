 Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а позиція МЗС зламала йому цю змову, - Ляшко

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав глава Радикальної партії Олег Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Не виключено, що Зеленський змовився з нашими ворогами, а наша неочікувана для нього боротьба в ПАРЄ і позиція МЗС зламали йому цю змову. Через це така істерика Зеленського. Зважаючи на надзвичайну ситуація я вимагаю від МЗС оприлюднити стенограми зустрічей Зеленського з Макроном і Меркель у тій частині, що стосується обговорення питань звільнення наших військовополонених моряків і повернення російської делегації до ПАРЄ. Також звертаюся до офіса президента повідомити громадськість чи були в них контакти з росіянами на цей рахунок. Вся ця дуже підозріла історія має стати предметом дуже ретельного розслідування спецслужб. Також я ініціюю створення парламентської ТСК з цього приводу. Якщо була змова Зеленського з росіянами - це державна зрада!" - заявив політик.

"1. Міжнародний трибунал з морського права вирішив, що 24 українькі моряки мають бути звільнені та повернені до України. Також РФ повинна повернути Україні кораблі, без жодних вимог та умов. У такому разі їх кримінальне переслідування буде припинено, про що заявили на Трибуналі представники РФ.

2. Росія відмовилася виконувати рішення Трибуналу. Термін виконання закінчився 25.06.2019.

3. Зеленський домовився (змовився) з російським керівництвом, що замість негайного та безумовного звільнення невинуватих моряків їх переведуть з однієї тюрми до іншої (з російської до української) і, головне — продовжуть судити за ніби то скоєне ними "порушення російського кордону". Що планували робити з кораблями — наразі незрозуміло.

Ця змова вочевидь відбулася десь поміж 25.05 та 8.06.2019.

4. По-перше, це означало, що Україна мала поставити хрест на рішенні Трибуналу: питання вирішувалося у позасудовий спосіб.

5. РФ, не бажаючи віддавати незаконно запроторених за ґрати моряків, фактично вимагає за їх звільнення "чистосердечне визнання" України, яке зробить її винною за всі злочини росіян і зніме з РФ будь-яку відповідальність (юридичну, політичну, матеріальну) є — і за поранення, і за ув'язнення, і за пошкодження кораблів.

6. По-друге, РФ вимагала письмових гарантій, що судити будуть за російськими законами. Тобто Україна визнає юрисдикцію (чинність законів) РФ за місцем інциденту — в Криму. Тобто де-юре визнає Крим російським.

7. Погодитися на таке — це є державна зрада (тобто злочин) і зрада моряків, які півроку стоять на тому, що не визнають своєї провини (тобто підступність).

8. Тому, коли МЗС РФ надіслав ноту з такими нахабними вимогами, українське МЗС відповіло дуже чітко: виконуйте рішення Трибуналу, повертайте моряків негайно і без жодних умов. Іншої відповіді бути не могло: моряків зобов'язані були повернути не пізніше минулого понеділку.

9. Така відповідь МЗС викликала вкрай негативну та істерічну, а головне — цілком однакову реакцію Москви та президента України.

10. Що буде тепер з Росією, яка не виконала рішення Міжнародного трибуналу з морського права, не повернула моряків та кораблі? Не знаю. Може, заборонять російським суднам заходити в порти інших країн. Може, заборонять проходити проливами", - припустив Ляшко.

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"Я не знаю, що далі буде, які санкції накладуть на РФ. Тому що такого нахабства, як невиконання рішення Трибуналу, раніше не було ніколи. З днем Конституції, громадо", - резюмував Ляшко.







Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про ноту у відповідь, яку відправив український МЗС.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі. Росія направила Україні ноту, в якій просить надати письмові гарантії участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. МЗС України заявив у відповідь, що пропозиція РФ "загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітетів військових кораблів".