 Естонія має вийти з ПАРЄ після повернення Росії повноважень, - глава МВС Хельме

Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Postimees.
"Західній Європі треба дати потужний сигнал, що державно-правовий нігілізм неприйнятний. Естонія має припинити свою участь в ПАРЄ і співпрацювати з країнами Східної Європи, які одноголосно або в більшості голосували проти повернення російської делегації", - вважає він.
За словами Хельме, таке рішення, ухвалене щодо країни, яка здійснила військовий напад на дві держави-членів Європейської ради, показало, якою буде реакція європейських інститутів на можливу військову агресію стосовно до країн Балтії.
"Буде осуд і символічне покарання, яке скасують після закінчення п'яти років, щоб зберегти діалог з агресором", - переконаний естонський політик.
Нагадаємо, що 26 червня на сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, згідно з якою повноваження делегації з Росії підтверджуються в повному обсязі.
7 країн-членів Ради Європи оголосили демарш у ПАРЄ на знак протесту проти безумовного повернення росіян, серед них: Україна, Грузія, Польща, Литва, Латвія і Естонія.
"Будет порицание и символическое наказание, которое отменят после истечения пяти лет, чтобы сохранить диалог с агрессором", - убежден эстонский политик."
_И это правда. Увышка!
Я думал что в Европе все очень добрые и спать не могут шо кто-то там на кого-то напал, но визжит что это не он. При этом они спокойно торгуют и имеют безвиз.....
А они, эти еврорасы оказались настолько злыми
Мне непонятно - почему Яхве их еще не наказал )
Разумков: Украине нецелесообразно сейчас выходить из ПАСЕ
Но учитывая как вяло работает ******** Зе, кина может и не быть, короны примеряют, некогда им.
Тільки чомусь Зе не поспішає налагоджувати стосунки з нйближчими до нас союзниками.
Всі помітили ? Ні з країнами Балтії, ні з Польщею контактів немає.
Кража кабеля привела к сбою движения поездов между Москвой и Петербургом.
На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошел сбой движения 26 поездов и трех «Сапсанов» в районе станции Сходня в Подмосковье. Причиной сбоя стала кража 1,5 тысячи метров кабеля неизвестными, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОЖД.»
"Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. Об этом он написал на своей странице в Facebook"
предателиполитики говорят что нам нужно туда вернуться и извиниться. И как мы будем после етого выглядеть в глазах уже не многих наших друзей которые еще нас поддерживают?
Новую антипарашенскую коалицию
Тепер Європа в моїх очах це страра повія яка любить хорошу порку через кожних пів століття від свого сутенера, а потім благає допомогти із-за океану, але цього разу порка буде дуже кривавою і із-за океану допомагати не дуже захочуть.