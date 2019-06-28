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Все про:ПАРЄ (524) Росія (17822) Естонія (251)

 Естонія має вийти з ПАРЄ після повернення Росії повноважень, - глава МВС Хельме

Естонії варто було б припинити членство в Парламентській асамблеї Ради Європи після того, як повноваження російської делегації були повністю відновлені.

Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Postimees.

"Західній Європі треба дати потужний сигнал, що державно-правовий нігілізм неприйнятний. Естонія має припинити свою участь в ПАРЄ і співпрацювати з країнами Східної Європи, які одноголосно або в більшості голосували проти повернення російської делегації", - вважає він.

За словами Хельме, таке рішення, ухвалене щодо країни, яка здійснила військовий напад на дві держави-членів Європейської ради, показало, якою буде реакція європейських інститутів на можливу військову агресію стосовно до країн Балтії.

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"Буде осуд і символічне покарання, яке скасують після закінчення п'яти років, щоб зберегти діалог з агресором", - переконаний естонський політик.

Нагадаємо, що 26 червня на сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, згідно з якою повноваження делегації з Росії підтверджуються в повному обсязі.

7 країн-членів Ради Європи оголосили демарш у ПАРЄ на знак протесту проти безумовного повернення росіян, серед них: Україна, Грузія, Польща, Литва, Латвія і Естонія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134691
 
   
 Топ коментарі
 
Радует, что хоть кто-то еще трезво смотрит на вещи. Огорчает, что их так мало...
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_"По словам Хельме, такое решение, принятое в отношении страны, которая совершила военное нападение на два государства-члена Европейского совета, показало, какой будет реакция европейских институтов на возможную военную агрессию в отношении стран Балтии.
"Будет порицание и символическое наказание, которое отменят после истечения пяти лет, чтобы сохранить диалог с агрессором", - убежден эстонский политик."
_И это правда. Увышка!
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Естонія, дякуємо за підтримку і солідарність.
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_"По словам Хельме, такое решение, принятое в отношении страны, которая совершила военное нападение на два государства-члена Европейского совета, показало, какой будет реакция европейских институтов на возможную военную агрессию в отношении стран Балтии.
"Будет порицание и символическое наказание, которое отменят после истечения пяти лет, чтобы сохранить диалог с агрессором", - убежден эстонский политик."
_И это правда. Увышка!
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Радует, что хоть кто-то еще трезво смотрит на вещи. Огорчает, что их так мало...
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Нужно что бы россияне под ПАСЕ Бук подогнали
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Радует, что в Эстонии достойно мыслят и отвечают на неправильные решения ПАСЕ, в отличие от нашей дегенератной власти,которая съела го-но, и говорит , что хоть оно и невкусное, но лучше не выходить. Лучше бы договорились с несколькими странами и вышли вместе до тех пор пока паРашисты там сидеть будут. Пусть инфантильное и психически недоразвитое ПАСЕ попробует ублажить и утихомирить буйнопомешанную РФ. Пусть психиатры в ПАСЕ расскажут им - можно ли излечить психопата. И психиатры скажут - нельзя, еще никому этого не удавалось сделать, психопат понимает только кулак в рыло, тогда он будет сидеть смирно.
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Увы, у нас некому этим заняться. Щас проблемы посерьезней. Вон, "конституцию для детей" еще издать надо...
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Та нее. Еще чемоданы с Банковой на Европейскую площадь перевозить нужно.
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це примітивний популіст, він і його син Мартін дешеві популісти, яких естонці пронесуть на слідуючих виборах.......не переймайтесь гучними заявами !!!
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не меліть дурниць....Хельме, який є міністром ВС гнобить українців які тут працюють, заграє з такою ж недалекою як ви місцевою ватою.
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Велике спасибі естонцям і шана. А от чому Ліхтенштейн і Монако мовчать?
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"Западной Европе нужно дать мощный сигнал, что государственно-правовой нигилизм неприемлем." - Людоед путлер даёт им более мощный сигнал, в денежных ассигнациях. Щедро, не скупясь, скупает евродешёвок пачками и оптом.
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Да нет, в данном случае кацапы не потратили ни копейки - здесь суетились и бегали сами "главные интересанты" - немцы и французы. И вот они, в свою очередь, могли пообещать какие либо преференции в других делах за "правильное голосование" в этом вопросе. Там никакой демократии нет и никогда не было - там царит обыкновенный, простой и циничный принцип, как на базаре - ты мне, а я тебе. И товарищи, которые говорят по немецки и французки легко договорились с теми, кто сам желал этого или с теми, кому все равно. А вот с теми, кто понимает происходящие процессы и понимает к чему они ведут - договориться не удалось и они проголосовали против, несмотря на призывы и угрозы новой "фашистко-коммунистической коалиции". Несмотря на это противодействие, немцы и французы продавили свое желание близкого союзничества с кацапстаном и показали, что в этом их никто и ничто не остановит. То есть, теперь немцы открыто начали играть в геополитику, видимо не наигрались раньше, пришло новое поколение политиков, желающих поиграть в старые игры. Сейчас сброшены последние маски и спущены в сортир последние принципы - теперь все наглядно продемонстрированно - кто и каким образом будет действовать дальше. И вопрос уже далеко не в Украине, точно также были слиты и Грузия и Молдова. И точно также будут сливаться любые другие страны, в том числе Польша, Литва, Латвия, Эстония и даже Финляндия. Хотя большинство Финнов думает, что они из другого теста и принадлежат к другому классу (к развитым странам вместе с германией и францией). То есть, к классу предателей, именно тех, кто сейчас предал Украину и другие страны. Но, как говориться - тупой умнеет перед смертью. Возникает вопрос - что теперь делать в данной ситуации? Все чрезвычайно просто - надо полностью выходить из этой организации и не только Украине, а всем заинтересованным сторонам. И затем, настаивать на создании новой организации, если будет такая необходимость. Смысла в этом пасе сейчас нет - это ни на что не способная бюрократическая организация, которая слила все принципы, для защиты которых она создавалась. Надо выходить всем и в первую очередь Украине, Грузии, Молдове, а также Польше, Латвии, Литве и Эстонии - ничто не потеряете, только деньги сэкономите. Сейчас надо рассматривать вопрос о "жизни или смерти", те кто предал раз - предадут и второй, и они обязательно продолжат это делать и поэтому, зачем помогать им в этом.
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Очень сильно сомневаюсь, что Эстонию сильно будут уговаривать не выходить. Ушли и ушли. Кто такая Эстония, и на что она влияет в европейской политике?
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Я думал что в Европе все очень добрые и спать не могут шо кто-то там на кого-то напал, но визжит что это не он. При этом они спокойно торгуют и имеют безвиз.....
А они, эти еврорасы оказались настолько злыми Естонія має вийти з ПАРЄ після повернення Росії повноважень, - глава МВС Хельме - Цензор.НЕТ 6242
Мне непонятно - почему Яхве их еще не наказал Естонія має вийти з ПАРЄ після повернення Росії повноважень, - глава МВС Хельме - Цензор.НЕТ 410 )
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Возможно, и Украине следует крепко подумать о членстве в этой продажной и недалекой организации.
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ПАСЕ это вообще пустышка ничего не рашающая
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Ну да. Это консультативный орган, который только советы может давать. И членство там символическое. За кучу бабла.
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Думаю нужно выработать совместную позицию и принять окончательное решение, а не в разнобой.
Но учитывая как вяло работает ******** Зе, кина может и не быть, короны примеряют, некогда им.
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Пусть Порошенко займется этим на добровольных основах,но он занят выборами,только скачем по телеканалам со своим скучным бредом
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Может ты проспал, но у нас уже новый президент, который занимается внешней политикой, и не на добровольных началах, а на должности и зарплате.
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Если Порошенко без зарплаты не может Украине помочь,тогда пусть закроет свою как бы патриотическую варежку
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А ты я вижу спец по затыканию варежек.
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Они просто понимают, что следующие в меню людоедов. Вот и всё.
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Браво !
Тільки чомусь Зе не поспішає налагоджувати стосунки з нйближчими до нас союзниками.
Всі помітили ? Ні з країнами Балтії, ні з Польщею контактів немає.
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У Вовчика в поклонниках остались клоун на клоуне и клоуном поганяет..."Диабетній алкаш" это типа умный дебил или дебильный умник - вещи несовместимые с жизнью.... Жгите дальше, долб..бы конченые, на потеху публике...Скоро ваш 95-й шабаш прикроем на корню
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Грузия разорвала дипломатические отношения с агрессором, Эстония рассматривает решение покинуть ПАСЕ после возвращения туда агрессора, и только Украина погрязшая в гибридности и договорняках привитых на нашу почву Пэтей Рошеновичем остается "при своем видении ситуации"
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10:49, 28 июня 2019

Кража кабеля привела к сбою движения поездов между Москвой и Петербургом.


На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошел сбой движения 26 поездов и трех «Сапсанов» в районе станции Сходня в Подмосковье. Причиной сбоя стала кража 1,5 тысячи метров кабеля неизвестными, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОЖД.»
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ДРГ хунти. Їх швидко знайдуть за відбитками синіх тапок та розіп'ятими хлопчиками...
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ПАСЕ распустить давно пора , и создать антипутинскую коалицию!
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ПАСЕ - это путлеровская коалиция. Думаешь они распустят сами себя? Естонія має вийти з ПАРЄ після повернення Росії повноважень, - глава МВС Хельме - Цензор.НЕТ 6946
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Путинская Ассамблея Скурвившихся Европейцев. Ну че, все правильно.
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Прикидывал чутка как эту аббревиатуру интерпретировать соответственно действительности. Твой вариант подходит!
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Хто її створюватиме? Зебєня на це не здатен. Хто ще?
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Еще там умеют лепить из говнища различных животных.
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Країни Балтії на собі відчули шо воно є маасковія.
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Порошенко назвал возвращение России в ПАСЕ "шагом к признанию Крыма российским" === И это полностью на совести бениного пацанчика, договорившегося обо всём с макроном и меркель
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Какие договоренности, ему прямо сказали о своем решении.
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Без его согласия выполнить "минск" = капитуляцию бы не было такого решения.
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Не подскажете, как фамилия хряка, "Мински" всякие замутившего?
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Естонія, дякуємо за підтримку і солідарність.
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Чем больше выйдет тем меньше будет голосов и тем крепче позиции рашки.
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клому надо то ПАСЕ где правит бабло? Привильно уходят. И Украине,мое мнение изменилось) тоже следует уйти после вчерашних высказываний Толстого. Нельзя чтобы взяточники об тебя ноги вытерали
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Психиатра должно интересовать голосование пациентов психбольницы и он должен войти в палату и так же с ними проголосовать чтобы дать официально признаный статус голосованию? Может нам еще признать голосование в окупированном крыму и Луганде чтобы якобы там уменьшить процент голосовавших за Федорашку? Естонія має вийти з ПАРЄ після повернення Росії повноважень, - глава МВС Хельме - Цензор.НЕТ 4744Я уже давно заметил что ты засланый сепарок Естонія має вийти з ПАРЄ після повернення Росії повноважень, - глава МВС Хельме - Цензор.НЕТ 6682
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А наш главный зебил ограничился писаниной в фейсе. Ты какого хрена в Берлин и Париж ездил? Чтобы свои солли в интернете жевать, клоун? Скажи проще = послали тебя и Меркель и Макрон и предпочли моль плешивую, а не шута ряженного
"Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. Об этом он написал на своей странице в Facebook"
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"Возвращение РФ в ПАСЕ - первый шаг для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса", - Порошенко. В отличие от Зеленского, Порошенко поддержал демарш украинской делегации в ПАСЕ, заявив, что это является "продолжением давления" Киева, чтобы к вопросу о полномочиях российской делегации вернуться в будущем.
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Порошенко лицемер еще тот,5 лет с россиией торговал и европейцы это видели,потому и вернули в ПАСЕ козломордых
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Даже другие страны понимают что нужно выходить из организации которая изменила своим принципам ради чего она собственно и создавалась. А украинские некоторые предатели политики говорят что нам нужно туда вернуться и извиниться. И как мы будем после етого выглядеть в глазах уже не многих наших друзей которые еще нас поддерживают?
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Это не "украинские политики". Фактически - в действительности я имею в виду - это эмиссары кремля в Украине.
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Да емисары кремля у нас все власти были. В том числе и Парашенко. Естонія має вийти з ПАРЄ після повернення Росії повноважень, - глава МВС Хельме - Цензор.НЕТ 469
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Я вот одного не пойму. Порохоботы, почему вы не выходите на улицу под администрации с протестами? Вы безногие инвалиды могущие только по клавиатуре стучать или вас так мало что вы стесняетесь показаться? Или вам за ето не платят?
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И это есть позиция. А то, что болтали Узеленского - поза. Какая поза? По-моему это очевидно.
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Я о заявлениях властей говорю, лапоть.
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Печально, что такие слова мы слышим от эстонских политиков и должностных лиц, а не украинских! НА БЕСПРИНЦИПНОСТИ нельзя построить надежный фундамент государству!
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А где реакция Валоди? Эсли он всё знал и молчал кто он стратег или хайло?
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Нужно созлдавать новый союз и выходить из ПАСЕ
Новую антипарашенскую коалицию
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ПАСЕ продалась ху#лу, как и ФИФА. Но если спорт - это мир, то политика - это война.
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Маленько не так - спорт, это не мир, это замещение войны в мирное время, а политика - это подготовка к войне.
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ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!! Если это сделают такой шаг совместно: Украина, Эстония, Польша, Литва, Латвия, Молдова, Грузия!!! Это остудило бы пыл политиканов на Западе которые реально хотят получить только новые рынки, забор от рассии, и хотят от нас толерастии, гейропеизации!!!
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Jesly ecio dobavyt Rumyniju,Cexiju,Slovakiju i Vengriju togda uze mozno PASE zakryt oni nekomu nenuzny v takom sluce.Nado sovmesto priniat reseneyje
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ДА КОНЕЧНО БАЛТИЙСКИМ СТРАНАМ НАДО ГОТОВИТСЯ, ПОСЛЕ ИХ ОККУПАЦИИ ОНИ И ПРАВИЛА НАТО ПОМЕНЯЮТ И ЗАБУДУТ О КОЛЕКТИВНОЙ ОБОРОНЕ, РАША ЗАБЛОКИРУЕТ ЛЮБИЕ РЕШЕНИЯ ООН И НА ЕТОМ ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ. БУДЕТ ОЧЕРЕДНАЯ ОЗАБОЧЕНОСТЬ И ОБЕСПОКОЕНОСТЬ
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Тепер ми побачили основні цінності Європи.
Тепер Європа в моїх очах це страра повія яка любить хорошу порку через кожних пів століття від свого сутенера, а потім благає допомогти із-за океану, але цього разу порка буде дуже кривавою і із-за океану допомагати не дуже захочуть.
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Та Бундесвер рашкинським солдафонам натикати може і сам, а тут НАТО ціле. Можуть рознести за один день бойовиків Шойгу.
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спасибо Эстония. но если честно, и как-бы жестоко, мне хочется,чтобы русня сбила ещё один самолёт с европейцами, желательно с немцами.
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Записано(Яхве). Будет. Но не так как ты написал.
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жизнь на пороховой бочке рядом с паРашей очень способствует развитию критического мышления. прибалты наглядно демонстрируют это.
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и остальных шестерых с собой прихватите
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ватник, иди уже бухать - непонятно почему ты еще не лежишь в блевотине Естонія має вийти з ПАРЄ після повернення Росії повноважень, - глава МВС Хельме - Цензор.НЕТ 4091
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прибалты и польша все что осталось от европейских ценностей
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Да по большому счету, их никогда и не было. Просто это становиться заметным во время войны. А в остальное время, это обыкновенный треп, для создания примера для подражания и поднятия политического веса.
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Україна має негайно вийти з ПАРЄ. Нема чого там сидіти з цими повіями.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕстонія має вийти з ПАРЄ після повернення Росії повноважень, - глава МВС Хельме
 
 
 
 
 
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