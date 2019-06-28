 Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні, - Білий дім

"Лідери також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі й Україні", - зазначається в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вони також обмінялися думками з таких тем, як двосторонні відносини і контроль над озброєннями, інформує Білий дім.
Сторони домовилися продовжити дискусії про сучасну модель контролю над озброєннями, повідомив у п'ятницю Білий дім.
"Президенти домовилися, що дві країни продовжать дискусії з моделі контролю над озброєннями 21-го століття, яка, як заявив президент Трамп, має включати Китай", - йдеться в заяві.
Зустріч двох лідерів "на полях" саміту G20 в Осаці тривала майже півтори години.
"умники" диванные
https://petition.president.gov.ua/petition/63666
Трамп:
- не лезь в мои выборы в 2020 году
пут инь:
- здрасьте! при чем тут твои выборы...
Трамп
- ой не хлопай глазами - швы разойдуться...
пут инь:
- ваще не понимаю о чем ты! давай вспомни еще об Иране, Сирии, Венесуэле и Украине...
как отмечается в сообщении :
"Лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине"
пока трампапам и европа ублажают путина - НИКАКИХ сдвигов не будет.
"сделаем америку снова великой",а сделали росию.
Нас не можуть здати до тих пір доки ми самі себе не здамо, не капітулюємо.
І тут надії на гаранта немає, бо він готує "Зделать их" , а " их " це розуміється ними - ж2ю нас.-УКРАЇНЦІВ.
переглянути закон "Про українську мову........
про "Декомунізацію"
Тобто гарант насрав на "Конституцію" і хоче нової "Конституції" під себе
"обраного" - нє не 45% від населення України - бери вище.
Так що - ГОЇ - поважайте "Конституцію"?????????