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 Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час переговорів в Осаці в п'ятницю обговорили теми Ірану, України, Сирії, Венесуели, йдеться в повідомленні Білого дому.

"Лідери також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі й Україні", - зазначається в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вони також обмінялися думками з таких тем, як двосторонні відносини і контроль над озброєннями, інформує Білий дім.

Сторони домовилися продовжити дискусії про сучасну модель контролю над озброєннями, повідомив у п'ятницю Білий дім.

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"Президенти домовилися, що дві країни продовжать дискусії з моделі контролю над озброєннями 21-го століття, яка, як заявив президент Трамп, має включати Китай", - йдеться в заяві.

Зустріч двох лідерів "на полях" саміту G20 в Осаці тривала майже півтори години.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134689
 
   
 Топ коментарі
 
Что тут сдавать? Все уже сдано 21-го апреля
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Два чудика. Один садист- сатанист, другой - простой идиот.
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Трамп по прежнему думает, что Россия это СССР....и от этого штаны мокнут....объясните ему кто нибудь, что нет у них Украины, Белоруссии, Молдовы, Грузии, Азербайджана и ещё с десяток республик входящих в СССР, что РФ это кусок напыщенного дерьма оставшегося после развала совка....и никакой серьёзной опасности они миру не представляют и на них можно легко надеть смирительную рубашку....БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ.
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красота, ху@ло их новичком травит, поддерживает ультраправые и ультралевые террористические группировки, сбивает пассажирский Боинг, а они с ним саммиты проводят Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4921 Да, перевелись нынче настоящие мировые лидеры, при Рони Рейгане и при Маргарет Тетчер этому недомерку кремлевскому руки бы никто не подал, сидел бы за своим железным занавесом, как обезьяна на привязи... Живем во времена политических пигмеев, за что и расплачиваемся.
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Одне тішить - що б не витворяв Трамп, в США є ще конгрес.
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Идиотизм не лечится...только вынос вперед лаптями.
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***
Трамп:
- не лезь в мои выборы в 2020 году
пут инь:
- здрасьте! при чем тут твои выборы...
Трамп
- ой не хлопай глазами - швы разойдуться...
пут инь:
- ваще не понимаю о чем ты! давай вспомни еще об Иране, Сирии, Венесуэле и Украине...
как отмечается в сообщении :
"Лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине"
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ну да поговорили.....и что?...и так 5 лет.
пока трампапам и европа ублажают путина - НИКАКИХ сдвигов не будет.
"сделаем америку снова великой",а сделали росию.
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Питання ще суворіше.
Нас не можуть здати до тих пір доки ми самі себе не здамо, не капітулюємо.
І тут надії на гаранта немає, бо він готує "Зделать их" , а " их " це розуміється ними - ж2ю нас.-УКРАЇНЦІВ.
переглянути закон "Про українську мову........
про "Декомунізацію"
Тобто гарант насрав на "Конституцію" і хоче нової "Конституції" під себе
"обраного" - нє не 45% від населення України - бери вище.
Так що - ГОЇ - поважайте "Конституцію"?????????
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А Луцика как впихивали?
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Слушай, ***** тебе рублями платит или свиными хвостиками?
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Трамп - балабол, сам сказал - никаких контактов с хлом пока не вернёт Украинских моряков, тот не вернул, этот слово не сдержал.
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Трамп знает кто такие бандеровцы, поэтому его монолог выглядет только так:
Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4142
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