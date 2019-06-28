 Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні, - Білий дім

"Лідери також обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі й Україні", - зазначається в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вони також обмінялися думками з таких тем, як двосторонні відносини і контроль над озброєннями, інформує Білий дім.

Сторони домовилися продовжити дискусії про сучасну модель контролю над озброєннями, повідомив у п'ятницю Білий дім.

Читайте також: На саміті G20 в Японії відбувається зустріч Трампа і Путіна: розмовляють і про Україну

"Президенти домовилися, що дві країни продовжать дискусії з моделі контролю над озброєннями 21-го століття, яка, як заявив президент Трамп, має включати Китай", - йдеться в заяві.

Зустріч двох лідерів "на полях" саміту G20 в Осаці тривала майже півтори години.