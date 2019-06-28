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 Політика України
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 Найважливіші зміни до Конституції має бути внесено впродовж найближчого року, - Стефанчук

Представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що найважливіші і найневідкладніші зміни до Конституції має бути внесено впродовж найближчого року.

"Я думаю, що найважливіші речі повинні бути проведені в перший рік. Тому що в цей перший рік у нас, по-перше, є велика підтримка від народу України. По-друге, маючи напрацьовані механізми, у нас є можливість провести їх через Верховну Раду. І, по-третє, у нас є можливість промоніторити, наскільки вони досягли своєї мети", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Стефанчук зазначив, що проведений аналіз всіх останніх змін до Конституції показав, що близько 20 або навіть більше статей не мають остаточно точної юридичної редакції. "Сьогодні ми прийшли до ситуації, коли у нас немає єдино правильного юридично тлумаченого тексту Конституції. Це результат не виваженої, не вивіреної і не спланованої роботи Верховної Ради, яка сьогодні привела до того, що у держави, яка святкує День Конституції, немає просто єдиного уніфікованого тексту Конституції", - зазначив він.

Представник президента в Раді також вважає неправильним, що будь-яка реформа Конституції стосувалася зміни повноважень органів державної влади, але жодного разу не йшлося про гарантії прав людини і громадянина.

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Стефанчук підкреслив, що необхідно провести "функціональний аудит держави" і чітко визначити, який інститут за що відповідає.

Представник Зеленського в парламенті зазначив, що можливість прийняття нової Конституції - це поки що питання дискусії, і є різні підходи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134688
 
 
 Топ коментарі
 
хотят быстро федерацию обтяпать
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О о )началось!
Ну точно зеБЕнин телепузик идет по стопам овоща!
Ждем, когда венком по голове получит, а так даже по приметам, его почти догнал!
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ПРОЧЬ РУКИ ОТ КОНСТИТУЦИИ, ЗЕбил!
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Именно так, работы предстоит много. У вас будет большинство, почти конституционное, чтоб вы не тратили время на договорняки с ПЕСей и рыгами в обмен на поддержку изменений!!
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Сдавать страну московскому узурпатору это не работа, это предательство.
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Невстигли прийти до влади,як давай конституцію міняти ,партія яка не має ні стратегії ,ні програми розвитку країни ,в перший рік вже збираются конституцію міняти ,може її треба хоч прочитати і виконувати ? Що ж знову хочуть задурити і відволікти народ ,від соціально економічних питань .
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Порохоботы традиционно против дурни не понимают что мир меняется быстрее чем эти дебилы 2+2 посчитают, но это их проблема и мне похер....а вот закрепить в конституции право людей влиять на принятие законов, народное вето, отзыв депутатов и прочих это важно.....поэтому СН и РНС Саакашвили выбор ради будущего Украины! Кому не остогыд совковый идиотизм, тоже имеют право голосовать за "своих"
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А что это такое - народное вето?
И да, своего высшего развития народная демократия, опирающаяся на референдумы, достигла в гитлеровской Германии.
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Откуда берутся здесь кацапские боты срут везде и зеленого недомерка вылизывают
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1. Отменить курс на вступление в ЕС и НАТО.
2. Закрепить внеблоковый статус.

3. Отказаться от собственных вооруженных сил, вместо них - скромные силы самообороны
без тяжелого вооружения.

4. Закрепить курс на создание союзного государства с Россией.
5. Первый государственный язык - русский.

6. Двухпалатный парламент.7. Украина - федеративное государство.
8. Убрать любые упоминания о Крыме.

Я ничего не забыл? Зато мир "любой ценой".
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Обов'язкове вивчення в школах та вишах серіалів "Слуга народу", "Свати", "Однажды под Полтавой" и пр.

Шаурмушні генделики - під кожен під'їзд.
У музичних школах відкрити класи гри на роялі йухом.
Їздьба на лісапетах та стрибки через фонтани.
Замість "Слава Україні - Героям слава!" ввести "Здарова, чуваки"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНайважливіші зміни до Конституції має бути внесено впродовж найближчого року, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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