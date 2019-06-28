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 Політика України, За кордоном
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Все про:візит (654) Польща (1832) Донбас (12226) Вось (1)

 Польський міністр з гуманітарних питань Вось відвідає Донбас наступного тижня: "Про війну мало говорять, а вона все ще триває"

Нещодавно призначений польський міністр Міхал Вось, який відповідає в Раді міністрів РП за гуманітарну допомогу, наступного тижня планує відвідати Донбас, щоб визначити подальший напрямок допомоги.

"Наступного тижня я поїду на Донбас. Разом із польським Карітасом там надається допомога, тому туди їду. Це буде мій перший візит, адже про війну на Сході України не багато говорять, а вона все ще триває", - сказав Вось, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що в інтересах Польщі, та й просто з точки зору людяності потрібно пам'ятати, що "російська агресія триває, а польська сторона підтримує збереження територіальної цілісності України".

28-річний Вось був призначений міністром - членом Ради міністрів Польщі на початку червня. До цього він був заступником міністра юстиції Польщі, депутатом сеймику Сілезького воєводства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134687
 
   
 Топ коментарі
 
Я вже писав що не для того хуйло туди зайшло, щоб потім виходити.
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Хех! У нас тут концерти, гра на саксофоні, поїдання шаурми та інші шоу. Про яку війну мова?
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не звезди,как вещают зеленая плесень-у нас войны нет,только гражданский конфликт
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Пусть приезжает. Новый начштаба обещает демилитаризацию, под Мариуполем, на новоазовском направлении. Похоже, что он погорячился. Жена говорит что грохотало сегодня- назло всем "разведениям войск" и демилитаризациям.
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я теж сумніваюся, що русня залише теріторію особливо у напрямку Новоазовську
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Я вже писав що не для того ***** туди зайшло, щоб потім виходити.
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південь Запорізької області під прямою загрозою. ворог вміє очікувати на нагоду, особливо нашого чергового срачу серед країни поки ми чубитимося
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Таки да. ***** влаштовує керований хаос через свою агентуру. 5 колона діє. Зло завжди активне.
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Йому не до цього, він влаштовує флешмоб.
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Хех! У нас тут концерти, гра на саксофоні, поїдання шаурми та інші шоу. Про яку війну мова?
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Честно говоря. меня это не удивляет, так как выезжая из Мариуполя, в западном направлении, всегда было видно, что тут никакой войны нет. Обязан добавить, что в течение последнего года, в том же Мариуполе, войны тоже нет, вроде как. Все привыкли. К вой скорых, в том числе. Щас очень много всяких развлекательных шоу в городе, тез же флеш-мобов... какой-то ещё херни...
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не звезди,как вещают зеленая плесень-у нас войны нет,только гражданский конфликт
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_Так даже на Цензоре регулярно и упорно пишут о каких-то там "террористах"... Видимо, это официальная позиция Цензора (или в редакции крот сидит?), что это конфликт с т. н. Л/ДНР и "террористами" (сепаратистами), а не война против рассии, оккупировавшей нашу территорию. И те жители Украины, кто воюет за расию - не сепаратисты, а коллаборанты! Это существенно разные вещи.
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Для мене загадка, чому чинний перзидент так зневажливо ставиться до найближчих союзників.
Жодних контактів ні з країнами Балтії, ні з Польщею..
Повний ігнор.
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А потому что ему они не союзники, его союзники в кремле.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПольський міністр з гуманітарних питань Вось відвідає Донбас наступного тижня: "Про війну мало говорять, а вона все ще триває"
 
 
 
 
 
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