 Давайте пообіцяємо знати, дотримуватися і поважати нашу Конституцію, - Зеленський запропонував флешмоб "Моя улюблена стаття". ВIДЕО

У День Конституції України Президент Володимир Зеленський закликав громадян стати учасниками флешмобу зі знання Основного закону. Конституцію має прочитати кожен українець, переконаний глава держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Я дуже хочу, щоб ми любили День Конституції не тільки тому, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлички. Тому давайте всі собі пообіцяємо знати нашу Конституцію, а головне – дотримуватись і поважати. Для цього всій країні я пропоную флешмоб. Запиши коротке відео та розкажи про одну зі статей Конституції України", – сказав Володимир Зеленський у відеозверненні з нагоди державного свята.
Сам Президент процитував третю статтю Конституції, у якій зазначається, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
"Долучайся до флешмобу. Хештег – #мояулюбленастаття. Долучайтеся всі охочі", – додав Глава держави.
Володимир Зеленський також розповів про ініціативу створення "Конституції для наймолодших", започатковану видавничою групою "Основи".
"Думаю, це дуже класно – зробити Конституцію для дітей, яка буде їм справді цікавою", – резюмував Президент.
не обещать, а делать надо! имитатор хренов...
ага! Ми даже знайєм імя того чєлавєка
За месяц твоего правления в стране хаос, бардак и реванш пятой колонны!
И почему ты молчал из-за возвращения недоимперии в ПАСЕ, если по твоим словам был сговор рф, Германией и Францией, почему ты не встретился с украинской делегацией, которая отстаивала Украину в ПАСЕ?
На кого работаешь Вова?
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Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Эта статья на Президента тоже распросторняется. Хотя ты, чувак, ПреЗЕ!дент
А хіба вони не являються ними від народження ?
Знов лоханувсь ?
Моя улюблена стаття Конституції на найближчі роки - це імпічмент презЕденту.
в регионе.Ригионы подписывают между собой договор.Так создано США -Обьединение Стран-
Где у каждого штата своя конституция.
А оказывается, можно флешмобами все сделать! Нафиг те рехформы!
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Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Прям раздолье для порохоботов/ольгинцев и прочих зрадофилов
нам клялся преЗЕдент на Конституции,
хрипел из телевизоров сурово:
«я положу конец любой коррупции!»
но выполнил пока три первых слова...
(сегодня сообщили в "Утре",
что клялся он... скорей на камасутре..)
Пойди почитай Конституцию для начала, а не шаурму в нее заворачивай!
https://zemlj.blogspot.com/2019/06/blog-post_25.html?m=1
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.
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Взагалі-то Конституція у нас гарна....але....
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
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І де...де покарані за злочини... Майдану, наприклад?