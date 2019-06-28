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Все про:Зеленський (1863) Конституція (276) День Конституції (32)

 Давайте пообіцяємо знати, дотримуватися і поважати нашу Конституцію, - Зеленський запропонував флешмоб "Моя улюблена стаття". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав українців знати, а головне - поважати і дотримуватися Конституції країни.

У День Конституції України Президент Володимир Зеленський закликав громадян стати учасниками флешмобу зі знання Основного закону. Конституцію має прочитати кожен українець, переконаний глава держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Я дуже хочу, щоб ми любили День Конституції не тільки тому, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлички. Тому давайте всі собі пообіцяємо знати нашу Конституцію, а головне – дотримуватись і поважати. Для цього всій країні я пропоную флешмоб. Запиши коротке відео та розкажи про одну зі статей Конституції України", – сказав Володимир Зеленський у відеозверненні з нагоди державного свята.

Сам Президент процитував третю статтю Конституції, у якій зазначається, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

"Долучайся до флешмобу. Хештег – #мояулюбленастаття. Долучайтеся всі охочі", – додав Глава держави.

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Володимир Зеленський також розповів про ініціативу створення "Конституції для наймолодших", започатковану видавничою групою "Основи".

"Думаю, це дуже класно – зробити Конституцію для дітей, яка буде їм справді цікавою", – резюмував Президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134686
 
   
 Топ коментарі
 
Моя улюблена стаття Конституції - президент як Гарант не має ЗРАДЖУВАТИ національні інтереси України.
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вот єто мошний палітік раділся із народних масс!!! Флешмобамі і кавеенамі построіт порядок і счастлівую жизнь для насєлєнія страни!!!
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"давайте все себе пообещаем..." (с) Зеленский
не обещать, а делать надо! имитатор хренов...
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Сам Президент процитировал третью статью Конституции, в которой говорится, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Источник: https://censor.net.ua/n3134686==============
ага! Ми даже знайєм імя того чєлавєка
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блаЗЕнь є блаЗЕнь і буде блаЗЕнем завжди!
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Начни с себя, зеБЕнин телепузик!
За месяц твоего правления в стране хаос, бардак и реванш пятой колонны!
И почему ты молчал из-за возвращения недоимперии в ПАСЕ, если по твоим словам был сговор рф, Германией и Францией, почему ты не встретился с украинской делегацией, которая отстаивала Украину в ПАСЕ?
На кого работаешь Вова?
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: блаЗЕнь роками на колінах повзав в кацапстані--як перед айфончиком в банькє-- і не був завербований кацами? каци, що таки тупі?
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+1. Надо не знать и уважать, а сажать в тюрьму за ее нарушение. Сдал территорию страны - сел в тюрьму. Пошел на сговор с врагом - сел в тюрьму пожизненно.
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Я уже не знаю, кого больше ненавижу: Путина или это дебила, пляшущего под дудку Путина, преследующего через суды волонтеров, подростков с плакатами, нарушающего Конституцию столько раз, что по закону уже должен идти под суд, "говорящего" с народом через ролики, трусливого и злопамятного. Эффект бумеранга еще никто не отменял, господин Зеленский
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В первую очередь нужно Уголовный Кодекс поменять ,а не флеш мобы устраивать .Тем более 70% населения не понимают значения этого слова .Нужно убрать залог для чиновников -корупционеров,нужно ввести расстрельную статью для чиновников -корупционеров .
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до 19 статьи не дошел? Всего прочитал три статьи за 30 дней?
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Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Эта статья на Президента тоже распросторняется. Хотя ты, чувак, ПреЗЕ!дент
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На Книжковому арсеналі порадили почитати Конституцію самому Зелі.

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На Арсеналі нашому дурному подарували книжку "політика для чайників", - наше дурне аж заклякло від несподіванки. Почуття гумору в нашого народу прекрасне, - навіть всі ка-ве-ени і 95 квартали із сватами не змогли його вбити!
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Ну не знаю, вроде и старается, вроде и все правильно говорит, но сопля соплёй.
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А что так можно было? Ух ты ! После этого с завтрашнего дня жизнь превратиться в рай ! Молодец Вова !
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Если к власти приходит ПОПа, то конституция становится основной туалетной бумагой.
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Я не пойняла... він назвав дітей майбутніми громадянами України ?
А хіба вони не являються ними від народження ?
Знов лоханувсь ? Давайте пообіцяємо знати, дотримуватися і поважати нашу Конституцію, - Зеленський запропонував флешмоб "Моя улюблена стаття" - Цензор.НЕТ 9023
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Он думает, что у всех детей от рождения российское или швейцарское гражданство, как у детей его друганов.
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Может быть, для "коземанды"(С) гражданство означает только возможность голосовать за партию "слуга народа"?
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зеля уже уважил конституцию путем подтирания, согласно политической необходимости
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Конституцию для детей прочитай сам, чучело гундявое!
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Хеш тег.
Моя улюблена стаття Конституції на найближчі роки - це імпічмент презЕденту. Давайте пообіцяємо знати, дотримуватися і поважати нашу Конституцію, - Зеленський запропонував флешмоб "Моя улюблена стаття" - Цензор.НЕТ 761
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соевые боты своим дебилизмом накомментировали 23% пете. в раду получит 2,3%
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А как 23% превратятся в 2.3%?К стати, а почему вы кацапы украинцев "соевыми" называете?
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превратятся, потому, что вы кацапские соевые троли вызываете лишь омерзение. вот я украинец. а ты соевый дешевый кацапский бот.
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Конституция должна быть для слуг народа, которую им напишут и приймут пересичные А для себя они составляют суспильный договор в каждой громаде свой и договор между громадами
в регионе.Ригионы подписывают между собой договор.Так создано США -Обьединение Стран-
Где у каждого штата своя конституция.
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А как же безальтернативный Минск, соглашения, под которыми даже нет подписи Украины. Что делать когда ВСУ вместо того, чтобы защищаться свою землю, оставляют её без единого выстрела на основании этих т. н. соглашений???? Это тоже уважение к Конституции или как?
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В нашій конституції нема моєї улюбленої статті, бо не працює стаття про народовладдя-референдум. От якщо б вона працювала я виставив на референдум, питання про смертну кару для коррупціонерів... тоді б я був задоволений конституцією, а так наша конституція захищає права злодіїв олігархів, а не простих людей...
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Вот глупые политики, все кроме Зе - реофрмы какие-то проводят, рейтинг теряют, как Маргерет Тетчер или Бальцерович.
А оказывается, можно флешмобами все сделать! Нафиг те рехформы!
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Молодец Зеленский, хорошо поздравил.
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Я думаю, що ця стаття дуже подобається Коломойському))

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Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
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Моя любимая статья-статья об эффекте даннинга-крюгера в психиатрие,гласящая что дурак никогда не поймет что он дурак потому что он дурак.
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А потім його розмовляюча голова буде пояснювати, що це черговий жарт.
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Шикарная статья!!!
Прям раздолье для порохоботов/ольгинцев и прочих зрадофилов
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*** Давайте пообіцяємо знати, дотримуватися і поважати нашу Конституцію, - Зеленський запропонував флешмоб "Моя улюблена стаття" - Цензор.НЕТ 294
нам клялся преЗЕдент на Конституции,
хрипел из телевизоров сурово:
«я положу конец любой коррупции!»
но выполнил пока три первых слова...

(сегодня сообщили в "Утре",

что клялся он... скорей на камасутре..)
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Договорился с меркель и макроном о том что не будет давить на евродепутатов при возвращении кацапов в ПАСЕ. А теперь нервничает
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После того как КС забил болт на Конституцию, утвердив абсолютно антиконституционный роспуск Рады ?
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Сделаем ее (Конституцию) вместе! Да, зелька тупорылая? И хватит изображать из себя президента. Тебе это не идет.
Пойди почитай Конституцию для начала, а не шаурму в нее заворачивай!
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А комментарии предусмотрительно под видео то отключили. Боятся, что в комментах х...ми утыкают или отключили потому, что уже начали это делать? А как же послушать мнение народа? Или то надо было до выборов, а сейчас и не обязательно?
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Завдання побудови громадянського суспільства в Україні
https://zemlj.blogspot.com/2019/06/blog-post_25.html?m=1
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Почему то мой коментарий о сегодняшней нашей Конституции сразу же удалили. А сказал я всего что Семенихин благодаря Конституции сейчас лежит в реанимации. Благодаря Конституции рабы не имеют права себя защищать, не имеют права подымать руку и слово на господина. Казнокрады, воры, убийцы, сепары и предатели благодаря Конституции сейчас все на свободе. Так в чем я не прав?
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Иди ты к чертовой матери со своими флешмобами. Идиотина путинская
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Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

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Взагалі-то Конституція у нас гарна....але....
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Узурпатор,котрий підтерся Контитуцією,відібравши в народу представницто в судах,має піти від влади у небуття!Бери відро-тікай Петро!
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Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

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І де...де покарані за злочини... Майдану, наприклад?
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Стаття? У товарища Лінча одна стаття.
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Чего только не сделаешь, чтобы троянского коня, набитого слугами соседнего народа, в Верховную Раду завести. После этого избиратели шаурмена смогут каждый день смотреть концерты с игрой на Конституции Украины для хера с оркестром
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Не тем занимаешься, володенька. Не Конституцию Украины флешмобь, а криминальный кодекс. Твоя 309?
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Благодаря нашей Конституции, Кучма который убил Гонгадзе сейча не в тюрьме а отводит наши войска из нашей же территории Украины. А Медведчук который призывал с рыгами вражеские войска в Украину тоже не в тюрьме а балотируются в Зраду и сейчас безальтернативные переговорщики. Генерал Хомчак который предал свою армию и удрал с поля боя сейчас нач. штаба, а Аваков убийца наших патриотов и вор сейчас министр МВС. Что еще додать? Про сотни убитых на Майдане и отпущеные убийцы? Ето уже никому вижу не интересно. Главное что дали возможность поехать миллионам в Польшу на клубнику и Германию мыть горшки.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДавайте пообіцяємо знати, дотримуватися і поважати нашу Конституцію, - Зеленський запропонував флешмоб "Моя улюблена стаття". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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