 Трамп - Путіну: Будь ласка, не втручайтеся у вибори

Трамп запевнив журналістів, що підніме під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним тему російського втручання в американські вибори, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За повідомленням американських журналістів, перед переговорами з Путіним в Осаці Трампа запитали, чи заявить він президенту РФ про неприпустимість такого втручання у вибори 2020 року.

"Звичайно, я зроблю це", - відповів Трамп.

Потім, повернувшись до Путіна, він, посміхнувшись, двічі сказав: "Будь ласка, не втручайтеся у вибори".

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При цьому Трамп висловив сподівання на "чудовий результат" переговорів з Путіним, під час яких планується обговорити питання роззброєння, торгівлі, протекціонізму.

"У нас буде дуже цікава дискусія, яка включатиме такі питання як торгівля, питання роззброєння, протекціонізму, інші", - сказав Трамп у п'ятницю перед початком переговорів із Путіним.

За його словами, "все це буде побудовано на дуже хороших взаєминах, які будуть між нами".

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"Я думаю, що результат цієї зустрічі буде чудовим", - заявив Трамп.

Президент Росії зі свого боку сказав, що "усі теми позначені, ми давно не бачилися, від часу зустрічі в Гельсінкі".

"Наші співробітники працювали, і дали нам гарну можливість продовжити те, про що ми домовлялися в Гельсінкі", - заявив Путін.