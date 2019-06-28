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 Трамп - Путіну: Будь ласка, не втручайтеся у вибори

Перед зустріччю президенти Росії і США перекинулися декількома фразами, вітаючи один одного, перед традиційною церемонією фотографування на саміті. На цю церемонію Путін і Трамп прийшли разом.

Трамп запевнив журналістів, що підніме під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним тему російського втручання в американські вибори, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За повідомленням американських журналістів, перед переговорами з Путіним в Осаці Трампа запитали, чи заявить він президенту РФ про неприпустимість такого втручання у вибори 2020 року.

"Звичайно, я зроблю це", - відповів Трамп.

Потім, повернувшись до Путіна, він, посміхнувшись, двічі сказав: "Будь ласка, не втручайтеся у вибори".

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При цьому Трамп висловив сподівання на "чудовий результат" переговорів з Путіним, під час яких планується обговорити питання роззброєння, торгівлі, протекціонізму.

"У нас буде дуже цікава дискусія, яка включатиме такі питання як торгівля, питання роззброєння, протекціонізму, інші", - сказав Трамп у п'ятницю перед початком переговорів із Путіним.

За його словами, "все це буде побудовано на дуже хороших взаєминах, які будуть між нами".

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"Я думаю, що результат цієї зустрічі буде чудовим", - заявив Трамп.

Президент Росії зі свого боку сказав, що "усі теми позначені, ми давно не бачилися, від часу зустрічі в Гельсінкі".

"Наші співробітники працювали, і дали нам гарну можливість продовжити те, про що ми домовлялися в Гельсінкі", - заявив Путін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134683
 
 
 Топ коментарі
 
Парочка -хуйло и сарочка
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Це було слізне прохання чи наказ ?
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Мастєра - один сере, а другий - ростіра...
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да что вы, мы ни ни , никогда, ни за что....
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просьба президента владимира вернуть детей родителям - это не слабость, если даже трамп просит путина
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дивно, але видається, що Обама вдарив по москальні болючіше ніж Трамп.
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Даже не так. Просто отработал номер на публику.
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Меня тоже интересно...
И желательно знать какая была интонация?!
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Мені видається, що це було сказане в кокетливій формі з натяком на гру
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Тогда, это диалог Фуйла с Х√йлом...
Мля, ведь эти два чокнутых сейчас реально управляют миром!!!
Если в это вникать, то можно и с ума сойти...
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Трампа страхує сенат, а в фуйла необмежена влада і власні комплекси
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Там хуже, чем просто комплексы. Оно наглухо ******** психопат и маньяк с ЯО.
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В Украине вмешался, и вон как получилось.
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Трампу надо было сказать "не делайте меня президентом".
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Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы,-сказал ***** *****
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Бывает, одна нога короче другой а бывает, обе ноги короче
Трамп - Путину: Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы - Цензор.НЕТ 5873
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Такий же наївний як і зелена шмаркля, коли сказав що дітей потрібно повернути додому, звертаючись до *****.
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Не розумію!
Конкретно можете написати?
Зелена шмаркля, це - ...
Ну, герої, де ви?
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Как же рад Трамп этой встречи с хозяином!
Бросился в ноги, целовал туфли...
А как же не быть благодарным тому, кто посадил тебя в такое кресло...
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Трамп включает "дурачка",как обычно.А сделает все по своему.Там сенат его за яйца держит и не даст ему натворить явной *****.Хотя,может,Трампу ************ и хочется.))
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Два этих старых дегенерата даже не догадываются,что они это уже прошлое а будущее мировой политики это Зеленский ! Трамп - Путину: Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы - Цензор.НЕТ 6037
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Англичане в таких случаях говорят: "Не слушайте, что говорят - смотрите, что делают".
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Перепрошую, що не в тему:
Вітаю з Днем Конституції України!!!
І якось так невдобно спитати, а Президент не забув, що сьогодні свято?
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Дивно)))
Значить, те його вітання було особисто для мене???
Якщо інші його не бачили...
Доречі, ідея щодо видання Конституції для дітей, дуже гарна справа!
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Та коли вже закрила комент, а тут і привітання! Перепршую.
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США и это ваш президент. Ладно у нас все что было, да и есть, отстой. Но вы то как до такого опустились. Нет точно не за горами конец света не иначе.
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"На эту церемонию Путин и Трамп пришли вместе" - выдресировали твки ху&ла.
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У Украины остался один стратегический союзник - Соединенные Штаты Америки. И только одно препятствие мешающее Украине получить у США статус "главного союзника".Это препятствие - Президент Украины Владимир Зеленский. Ибо НИКОГДА президент США не сядет за один стол с человеком обвиняемым в США в отмывании денег в составе организованного преступного сообщества.

читайте тут https://timeze2019.blogspot.com/
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Йди нахєр зі своїми блогерами!!!
У нас свято! Чуєш, СВЯТО!!!
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Трамп что совсем дурак? С путинім надо разговаривать по другому -кирпич'м в голову заехать ,шо б мозги по стенам .
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"Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки" - обо всём уже давным давно договорено. - Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
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У Трампа "очень хорошие взаимоотношения" с тем, кто вмешивается в выборы США. У него явно что-то с головой.
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Не... Почему это у предателя что-то с головой? Что-то с головой у остальной Америки.
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П***ц. И ето президент самой мощной в мире страны. Двое клоунов делают представление для всего мира. К сожалению многие етим клоунам подыгрывают, так как подыграл Зеленский с Кучмой и Медведчуком о отводе войск в Станице Луганской и якобы освобождению парочки пленных которые уже по слухам оказались обычными сепарами и уголовниками. Почему Зеленский и Кучма именно сейчас пошли на сделку с кремлем а не через пару дней, да еще втихаря и вопреки возмущениям украинцем? Совпадение? Не думаю.
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А ты думал что высер ЦРУ - "мы не ожидали захвата Крыма" - правда?
Да все они знают и знали. И да, правда - представление устроили. Правда рассчитанное на ..... ну да, на не совсем умных. Типо верунов и ватников/реднэков.
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Пожалуйста,ну не надо...........продажный слизняк с дохлой,рыжей лисой на голове.США,страна с неограниченной мощью разве таким тоном должна разговаривать с террористом,вором,палачем и главной мразью всего мира???
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А какая страна взрастила Сралина? Как раз в 33-м начали массовое вооружение совка. Тут детей ели, а эти твари поставляли сотни заводов. 1500 заводов всего то. Мерзкие и циничные.
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_Жаль, блин, что текстом нельзя передразнивать как можно делать это голосом: "Пожаалуйста... Не бейте вмешивайтесь в наши бэ-эээ... э... выборы. Умоляю."
Тьфу! Позор какой когда львами руководят овцы. США и НАТО в совокупности - по своей экономической, технологической и военной мощи - львы. Но руководят ими малодушные и мелкие ничтожества, овцы. Так что это львы с заячьим сердцем, которых один шакал гоняет как пожелает.
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как там аэродромы в Венесуэле...готовы принимать российских десантников Трамп - Путину: Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы - Цензор.НЕТ 8867
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Так не принимаеться. Неправильная форма подачи. Пусть поедет в Голливуд и запишет видео-челобитную царю. Аналогичну той, какую рашка-ватники с телефонов делают. Вот тогда есть надежда что ху*ло услышит.
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Найнижчих шибздіків на підборах ставлять по центру в першому рядку
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Дитячий садок )) А Україна? А Сірія? А террор? Можна не переставати?
Пройшли часи Рейганів і Тетчер. Все якісь тупі голови колгоспів і клоуни. Чекай великої війни.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТрамп - Путіну: Будь ласка, не втручайтеся у вибори
 
 
 
 
 
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