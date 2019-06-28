 Трамп - Путіну: Будь ласка, не втручайтеся у вибори

Трамп запевнив журналістів, що підніме під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним тему російського втручання в американські вибори, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За повідомленням американських журналістів, перед переговорами з Путіним в Осаці Трампа запитали, чи заявить він президенту РФ про неприпустимість такого втручання у вибори 2020 року.
"Звичайно, я зроблю це", - відповів Трамп.
Потім, повернувшись до Путіна, він, посміхнувшись, двічі сказав: "Будь ласка, не втручайтеся у вибори".
При цьому Трамп висловив сподівання на "чудовий результат" переговорів з Путіним, під час яких планується обговорити питання роззброєння, торгівлі, протекціонізму.
"У нас буде дуже цікава дискусія, яка включатиме такі питання як торгівля, питання роззброєння, протекціонізму, інші", - сказав Трамп у п'ятницю перед початком переговорів із Путіним.
За його словами, "все це буде побудовано на дуже хороших взаєминах, які будуть між нами".
"Я думаю, що результат цієї зустрічі буде чудовим", - заявив Трамп.
Президент Росії зі свого боку сказав, що "усі теми позначені, ми давно не бачилися, від часу зустрічі в Гельсінкі".
"Наші співробітники працювали, і дали нам гарну можливість продовжити те, про що ми домовлялися в Гельсінкі", - заявив Путін.
И желательно знать какая была интонация?!
Мля, ведь эти два чокнутых сейчас реально управляют миром!!!
Если в это вникать, то можно и с ума сойти...
Так хто це такий?
Конкретно можете написати?
Зелена шмаркля, це - ...
Ну, герої, де ви?
Бросился в ноги, целовал туфли...
А как же не быть благодарным тому, кто посадил тебя в такое кресло...
Вітаю з Днем Конституції України!!!
І якось так невдобно спитати, а Президент не забув, що сьогодні свято?
Значить, те його вітання було особисто для мене???
Якщо інші його не бачили...
Доречі, ідея щодо видання Конституції для дітей, дуже гарна справа!
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У нас свято! Чуєш, СВЯТО!!!
Да все они знают и знали. И да, правда - представление устроили. Правда рассчитанное на ..... ну да, на не совсем умных. Типо верунов и ватников/реднэков.
бейтевмешивайтесь в наши бэ-эээ... э... выборы. Умоляю."
Тьфу! Позор какой когда львами руководят овцы. США и НАТО в совокупности - по своей экономической, технологической и военной мощи - львы. Но руководят ими малодушные и мелкие ничтожества, овцы. Так что это львы с заячьим сердцем, которых один шакал гоняет как пожелает.
Пройшли часи Рейганів і Тетчер. Все якісь тупі голови колгоспів і клоуни. Чекай великої війни.