 211 населених пунктів у 8 областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, без світла в Івано-Франківській області - 70 населених пунктів, Київській - 52, Чернігівській - 26, Сумській - 23, Житомирській - 17, Черкаській - 15, Кіровоградській - 4 і Чернівецькій - 4.

Зокрема, в Івано-Франківській області на території Богородчанського, Рожнятівського, Надвірнянського, Калуського, Коломийського та Тисменицького районів відбулися падіння дерев, пошкоджено покрівлі 30 будівель (18 житлових, 3 господарські, 9 соціальної сфери), підтоплено 19 житлових будинків та 176 дворогосподарств. У с. Стебник Тисменицького району через підняття рівня води в р. Стебник пошкоджена частина покриття автомобільного моста, внаслідок чого відсутнє транспортне сполучення з частиною населеного пункту (близько 100 дворів). Пішохідне сполучення забезпечене. Підрозділи ДСНС прибрали 30 повалених дерев, відкачали понад 200 куб. м води. Станом на 7 год. 28 червня рівень води поступово спадає, залишаються підтопленими 8 (були 19) житлових будинків і 64 (були 176) домогосподарств.

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У Гайсинському районі Вінницької області негода пошкодила покрівлі ЗОШ №4 м.Гайсин та ЗОШ с. Гунча Гайсинського району.