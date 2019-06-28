 У ексмера Конотопа Семеніхіна переломи кісток черепа та пошкодження грудей. На нього чекає операція, - Сумська ОДА

Про це УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, після замаху потерпілий перебував у реанімаційному відділенні Конотопської центральної районної лікарні, і спеціально для огляду Семеніхіна туди прибули обласні нейрохірурги.
"Були проведені всі необхідні обстеження Семеніхіна. Його стан лікарі оцінили як стабільно важкий. Лікарі вирішили транспортувати постраждалого до Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова", - зазначив Бутенко.
На запитання, який діагноз поставлено Семеніхіну, начальник обласного управління охорони здоров'я відповів, що не може розкривати лікарську таємницю.
"Можу лише сказати, що в потерпілого краніо-торокальна травма і травми м’яких тканин. Тобто, крім забоїв, він отримав важку травму голови та пошкодження грудей. Зокрема, лікарі встановили переломи кісток черепа", - сказав Бутенко.
На уточнювальне запитання, чи є у Семеніхіна відкрита черепно-мозкова травма, посадовець це підтвердив.
"Після госпіталізації до Київського інституту нейрохірургії ім. академіка Ромоданова потерпілого чекає операція, тривале лікування і подальша реабілітація", - наголосив Бутенко.
Раніше невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації.
Зазначимо, що Семеніхін також є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу (самовисуванець).
Одужання
в даному конкретному випадку..
ПОБИТТЯ ЦІЛКОВИТО НА СОВІСТІ ВР ,ЩО НЕ ВІДМІНИЛА МАЖОРИТАРКУ...
і тому кокурентна боротьба на 160 окурузі ,де чинний нардеп ІГор Молоток таким чином"бореться" прийняла ЗВІРИНІ ФОРМИ("за Дарвіном").
Сподіваюся,ви,отримали,що питали...
ЦЕ РІЗНІ РЕЧІ..
наприклад Медведчук формально українець за національністю,але **** КАЦАПСЬКА ЗА ДУХОМ.
Є росіяни за національністю,але громадяни України,і їх цілком закономірно називати українцями..
Бо Медведчука називати українцем незважаючи на його "геном" якось "впадлу"..
інше суттєво,але багато літер. Українці це ті хто любить Україну. - variable general, й Захищатиме,її, ціною життя,для своїх,нащадків...
для "ура патріотів",що не ******* точності у термінології..
патріотом Держави України може себе вважати будь-хто ,навіть відвертий прихильник путіна чи расєї.Але це,звичайно ,не означає ,що вони ними є..
АЛЕ НІХТО НЕ МАЄ ПРАВА ЗАБРАТИ У БУДЬ-ЯКОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (незалежно від національності) право бути патріотом.
Тобто національність (за правом народження) не є достатньою умовою,щоб тебе вважали патріотом.
Що ,ви,багато написали,то - гарно. Але, геть загубили змістовну частину..Дитина випала з купелі. Співчуваю., - Істина й багатослів'я несумісні
Громадяни заважають знищувати Мешканців Досить цікава ситуація...
Атмосфера дерибану "потоків", "договорняків", безкарності бандитів і повне їх злиття з пороВшивою Владою не долається за місяць. На це має піти щонайменше рік-два. Але спочатку має "сісти" вкрай освинарілий Мародер і агент Путіна - Порошенко. Це все його рукотворна Кернес-Труханія.