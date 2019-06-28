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 У ексмера Конотопа Семеніхіна переломи кісток черепа та пошкодження грудей. На нього чекає операція, - Сумська ОДА

На потерпілого чекає операція, тривале лікування і подальша реабілітація.

Про це УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після замаху потерпілий перебував у реанімаційному відділенні Конотопської центральної районної лікарні, і спеціально для огляду Семеніхіна туди прибули обласні нейрохірурги.

"Були проведені всі необхідні обстеження Семеніхіна. Його стан лікарі оцінили як стабільно важкий. Лікарі вирішили транспортувати постраждалого до Київського інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова", - зазначив Бутенко.

Читайте також: Ексмера Конотопа Семеніхіна транспортують на лікування в Київський інститут нейрохірургії, - Сумська ОДА

На запитання, який діагноз поставлено Семеніхіну, начальник обласного управління охорони здоров'я відповів, що не може розкривати лікарську таємницю.

"Можу лише сказати, що в потерпілого краніо-торокальна травма і травми м’яких тканин. Тобто, крім забоїв, він отримав важку травму голови та пошкодження грудей. Зокрема, лікарі встановили переломи кісток черепа", - сказав Бутенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замах на ексмера Конотопа Семеніхіна: для розслідування справи в місто спрямована посилена група Нацполіції

На уточнювальне запитання, чи є у Семеніхіна відкрита черепно-мозкова травма, посадовець це підтвердив.

"Після госпіталізації до Київського інституту нейрохірургії ім. академіка Ромоданова потерпілого чекає операція, тривале лікування і подальша реабілітація", - наголосив Бутенко.

Раніше невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації.

Зазначимо, що Семеніхін також є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу (самовисуванець).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134681
 
 
 Топ коментарі
 
Тяжкі пошкодження..
Одужання
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Зате поліція, а потім і суд запобігли діяльності 16-літній рецидивістів з плакатом проти Зєлєнского. З усією суворістю закону.
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А где же свобода,где правый сектор.Вся Сумщина знает,кто его мог заказать.
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Зате поліція, а потім і суд запобігли діяльності 16-літній рецидивістів з плакатом проти Зєлєнского. З усією суворістю закону.
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и это уже 3 за время Зе,
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І точно не останній. Інколи сам боюсь своїх прогнозів.
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ну Портнов откровенно заявил о физрасплате, а новый о инфовойне против неугодных...так что от куда растут жертвы....
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Не там шукаєте.

в даному конкретному випадку..
ПОБИТТЯ ЦІЛКОВИТО НА СОВІСТІ ВР ,ЩО НЕ ВІДМІНИЛА МАЖОРИТАРКУ...
і тому кокурентна боротьба на 160 окурузі ,де чинний нардеп ІГор Молоток таким чином"бореться" прийняла ЗВІРИНІ ФОРМИ("за Дарвіном").
У ексмера Конотопа Семеніхіна переломи кісток черепа та пошкодження грудей. На нього чекає операція, - Сумська ОДА - Цензор.НЕТ 7260
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Патриотам надо проводить частное расследование.Вот где Ткачу развернуться.Но тут бои без правил,это не по Ткачу и Седледской.
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вот так вот просто продолжают убивать. Перед выборами.
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Ну це ж не стріляли? Просто череп проламали. Новообраний обіцяв не стріляти. Тьху, блін, знову буде гнівний і пафосний виступ щодо незадовільної роботи ще одного міністра. Вчора - Клімкіна, сьогодні - Авакова. Чи не буде?
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А где же свобода,где правый сектор.Вся Сумщина знает,кто его мог заказать.
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Вы уж нам тоже расскажите про потенциальных заказчиков...
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А нащо вам націоналісти? Їх разом з усіма, хто Зєлю не підтримує лише 8 відсотків. За твоїми власними словами. Як 8 відсотків можуть дати раду 92 відсоткам всіх решту? А ви, знаний борцун проти спадку Порошенка не хочете особисто допомогти сумським націоналістам побороти важкий спадок Порошенка у вигляді Аааківської поліції? Чи Аваков - то не важкий спадок?
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Ні, шановний, я за вас відповідати не хочу. 😊 Ця вакханалія лягає повністю на 45 відсотків недалекоглядних любителів халяви, які проголосували за Зе. Вам, як видатному математику нагадаю, що за Зе проголосувало 73 відсотки від 62, які взяли участь у виборах. Отже, нескладна вґариіметична дія дає наступний результат: 0,73х0,62=0,45.
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за все время борьбьі Семенихина с князьками Конотопа єтих националистов там хоть раз видели?
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Що, не бігають перед Вашим монітором? Досить їх провокувати і так вже забруднили патріотів. Думаю Свобода свою справу зробить. Там хлопці правильні.
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Свобода готовится к очередным шествиям то по бовым местам УПА, то по Киеву. А кто убивает патриотов, ей неинтересно.
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а что вы знаете собственно о Свободе? Не думаю, что больше меня.Так что не надо ни о планах ни о другом. Зовите Нацжен...
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Зате "Слуга народа" важко ґарує на плантаціях, сидить в окопах і до виборів, які сама ініціювала ніскілечки не готується.
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Свинопеппы фейсбучные почему то терпеть не могут Семинихина.
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Высралось? Полегчало? Да, Как раз свинопиплы такое и пишут. Совсем уже в мозгах клиника.
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Невистачає Лісника,подло вбитого ярошем,й Музичка,знищеного авакяном...!
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Вот и весь результат борьбы с коррупцией,кумовством и круговой порукой в Украине.
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Казали,що,результатів нема...Результатом гуманізьми до злочинців,є -вбивства патріотів У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 3748 У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 3748 У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 3748
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Питання риторичне У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 2994 Вас цікавить думка бень
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живи, бро, живи, где блджат рейд СБУ и МВД в Конотоп, бандиты из 90-х рулят, отдайте мне мой автомат который в 14 дали суки, вы враги больше чем вся рашка вместе взятая
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вітчизняні гниди рулять, без національної диктатури, майбутнього нема
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Мені бридка публічність, й недуже цікаве спілкування з оточуючими. Хоч,завше підтримував,усе,здорове й розумне. До речі й усі Майдани,й боротьбу за Незалежність й ...,й ...Досить почати справу,й,я, там буду,неодмінно У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 4330 Десь,такими чином
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Какие СБУ? Какие мвд в Украине? Скорее всего ето же и их рук дело. Только чуствующий прикрытие власти и безнаказанности пойдет на такое тяжелое преступление. У нас уже по закону террористов и убийц даже условно не сажают.
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вони структуровані,спротив диссипований...
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Незабаром прийдеться всім зссвітившимся патріотам України драпати у канаду та європу як іе вже було в 1917 та 1930х роках
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Один из лучших людей в Украине. Мрази сепарские и мафия подняли головы от безнаказанности. Прискорбно что Украина страна рабов которые не имеют права себя защищать и иметь оружие.
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бо неможе існувати Україна без українців, без національності,етносу,української влади!!! Кожен неукраїнець при владі, продаватиме її кому,завгодно У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 7442
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А хто такий - українець? Немає такого генотипу - українець. і росіянин немає. і американець немає. Українці це ті хто любить Україну. А все інше то розмови від нациків запоребрикових.
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Генотипи, то у ваших,батька,й матері. Поняття етнос й нація,це - з іншої опери...! Розкажіть єврею,що,він,не єврей У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 5154 У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 8983 ,чудова вийде картинка. Росюяни,це,дійсно не нація але нацики,бо збіговисько по винищенню націй, уе інше міркуйте, але бажано мізками
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Українці це ті хто любить Україну. - variable general, й Захищатиме,її, ціною життя,для своїх,нащадків... Стосовно геномного базису - Достовірність псевдонаукових досліджень,дуже сумнівна!!! З досить незаангажованих досліджень коефіціент імбрідінгу в Європі,визначає спорідненість двох довільних осіб нарівні середини 19 століття У ексмера Конотопа Семеніхіна переломи кісток черепа та пошкодження грудей. На нього чекає операція, - Сумська ОДА - Цензор.НЕТ 4548
Сподіваюся,ви,отримали,що питали...
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Є українці за громадянством,а є за національністю.
ЦЕ РІЗНІ РЕЧІ..
наприклад Медведчук формально українець за національністю,але **** КАЦАПСЬКА ЗА ДУХОМ.
Є росіяни за національністю,але громадяни України,і їх цілком закономірно називати українцями..
Бо Медведчука називати українцем незважаючи на його "геном" якось "впадлу"..
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- але **** КАЦАПСЬКА ЗА ДУХОМ -
інше суттєво,але багато літер. Українці це ті хто любить Україну. - variable general, й Захищатиме,її, ціною життя,для своїх,нащадків...
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продовжу..
для "ура патріотів",що не ******* точності у термінології..

патріотом Держави України може себе вважати будь-хто ,навіть відвертий прихильник путіна чи расєї.Але це,звичайно ,не означає ,що вони ними є..
АЛЕ НІХТО НЕ МАЄ ПРАВА ЗАБРАТИ У БУДЬ-ЯКОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (незалежно від національності) право бути патріотом.
Тобто національність (за правом народження) не є достатньою умовою,щоб тебе вважали патріотом.
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Шановний,ви,ще,незвикли,що,неоднозначність зростає в геометричній прогресії з кількістю термінів. Вічність й диявол між словами. Коректніше з "ура патріотів".
Що ,ви,багато написали,то - гарно. Але, геть загубили змістовну частину..Дитина випала з купелі. Співчуваю., - Істина й багатослів'я несумісні У ексмера Конотопа Семеніхіна переломи кісток черепа та пошкодження грудей. На нього чекає операція, - Сумська ОДА - Цензор.НЕТ 343
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не идти на выборы - еще больший и точно окончательный п....ц
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Здесь выборы ето фарс. Выбор из того кого нам подсовывают. Нормальных людей на выборы не пропускают. Здесь нужно брать в руки оружие и зачищать поголовно всю мразоту захватившую власть
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Сенс виборів в намаганні протистояти механізмам Знищення України,вотре
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ГРАЖДАНЕ должны быть вооружены и иметь право на самозащиту, защиту родных и близких и имущества. Но НЕДЕЕСПОСОБНОЕ БОЛЬШИНСТВО не должно иметь ни ГРАЖДАНСТВА (а значит иметь оружие и право политического "голоса"), ни полных прав!
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Держава неукраїнців озброїлася проти них краще,у рази, ніж проти зовнішніх поневолювачів У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 3243
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Тобто, справжній ворог влади Громадяни У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 2333 У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 3807
Громадяни заважають знищувати Мешканців У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 3807 У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 3807 Досить цікава ситуація...
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Да, я в курсе, что РЕСПУБЛИК в мире давно нет (больше тысячелетия власть в руках УЗУРПАТОРОВ и АВАНТЮРИСТОВ). У Украины есть очень редкая возможность стать первой за тысячу лет РЕСПУБЛИКОЙ , она еще не зажралась и пресытилась в благополучии как мещанский запад и не желает быть деспотичным востоком, если все получится, то ее должны и на западе и востоке называть "ФАШИСТКОЙ" (ущемляющей "права голых обезьян" - то бишь НЕДЕЕСПОСОБНОГО И НЕВЕЖЕСТВЕННОГО БОЛЬШИНСТВА). Будет не просто, но РЕСПУБЛИКА СВОБОДНЫХ, ВООРУЖЕННЫХ И ИМУЩИХ (настоящая, а не фарс и декорация как сегодня) - это очень живучее, дееспособное и военном плане очень эффективное и сильное ГОСУДАРСТВО!
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Я використовую просту модель - бика й сліпнів, - сліпні завше голосуватимуть за своє знищення бика. Наслідки ,- ані бика,ані оводів У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 9469
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Підтримую, громадянин це- права через обов'язки.
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Чем БОЛЬШЕ ПРАВ - тем БОЛЬШЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ! Полностью НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ - полностью БЕСПРАВНЫЕ, но ни в чем не ОБВЯЗАННЫЕБЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ), должны находится под ЧАСТНОЙ (родственной) или ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОПЕКОЙ, форма которой может быть разной (спецучереждения, типа "коммун"/"общаг" или "работных домов", "детские дома" для несовершеннолетних, "дома престарелый" для беспомощных по возрасту).
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Є підводне каміння в зміні порядку слів У экс-мэра Конотопа Семенихина переломы костей черепа и повреждения груди. Ему предстоит операция, - Сумская ОГА - Цензор.НЕТ 1261 .Краще -'Права, через Обов'язки'
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Так мы и так там. Нами управляют олигархи через государственную опеку. Придумывать может только Супрун, но опять же на руку олигархам.
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Вы путаете государство КРУПНЫХ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ с РЕСПУБЛИКОЙ - это несколько существенно разные формы. Именно крупное РАБОВЛАДЕНИЕ погубили РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ИДЕЮ!
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Важкий спадок - нереформована Мародером країна і надто її правоохоронна система.
Атмосфера дерибану "потоків", "договорняків", безкарності бандитів і повне їх злиття з пороВшивою Владою не долається за місяць. На це має піти щонайменше рік-два. Але спочатку має "сісти" вкрай освинарілий Мародер і агент Путіна - Порошенко. Це все його рукотворна Кернес-Труханія.
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Мародер під жупелом реформування перетворив на гангрену держапарат, згноїв моральні гальма загалу. Він знищував з ініціативою й захватом ...!
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Аваков напевне хотів вбити Семеніхіна, так як вбив Сашка Білого. Мафія знищує патріотів !
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Якшо мусара незнайдуть замовника, значить самі мусара замовники !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ ексмера Конотопа Семеніхіна переломи кісток черепа та пошкодження грудей. На нього чекає операція, - Сумська ОДА
 
 
 
 
 
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