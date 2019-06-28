 На саміті G20 в Японії відбувається зустріч Трампа і Путіна: розмовляють і про Україну

Відповідна зустріч була запланована на 8 ранку за київським часом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.uа.

"Все теми окреслено, ми давно не бачилися з часів зустрічі в Гельсінкі. Правда, наші співробітники працювали і дали нам можливість продовжити те, про що ми домовлялися", - заявив Путін.

Зустріч триватиме близько півтори години. На ній президенти США і Росії планують обговорити Україну, Сирію, Іран, а також двосторонні відносини, зокрема і в сфері скорочення озброєнь.

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