 На саміті G20 в Японії відбувається зустріч Трампа і Путіна: розмовляють і про Україну

Відповідна зустріч була запланована на 8 ранку за київським часом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.uа.
"Все теми окреслено, ми давно не бачилися з часів зустрічі в Гельсінкі. Правда, наші співробітники працювали і дали нам можливість продовжити те, про що ми домовлялися", - заявив Путін.
Зустріч триватиме близько півтори години. На ній президенти США і Росії планують обговорити Україну, Сирію, Іран, а також двосторонні відносини, зокрема і в сфері скорочення озброєнь.
Сегодня, как 100-ни лет назад нет силы права, а есть только право силы!
Кто сильнее тот и прав, за тем и правда.
И пока Украина не научиться "раскраивать епло своим врагам дубиной за один косой взгляд", никто с ней считаться не будет! Будут бояться - будут уважать, пока страшно.
Такая вот грустная реальность.