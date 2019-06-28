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 Політика України, За кордоном
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 На саміті G20 в Японії відбувається зустріч Трампа і Путіна: розмовляють і про Україну

На саміті G20 в Японії почалася зустріч між президентами США Дональдом Трампом і Росії Володимиром Путіним.

Відповідна зустріч була запланована на 8 ранку за київським часом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.uа.

"Все теми окреслено, ми давно не бачилися з часів зустрічі в Гельсінкі. Правда, наші співробітники працювали і дали нам можливість продовжити те, про що ми домовлялися", - заявив Путін.

Зустріч триватиме близько півтори години. На ній президенти США і Росії планують обговорити Україну, Сирію, Іран, а також двосторонні відносини, зокрема і в сфері скорочення озброєнь.

Читайте також: Трамп - Путіну: Будь ласка, не втручайтеся у вибори

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134675
 
 
 Топ коментарі
 
Да при чем тут.. Просто клоуна никто не уважает, а это значит, что и Украину тоже.
Просто не считаются.
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Нас без нас обсуждают, о чем именно говорят и какие решения принимают мы можем только догадываться ..
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На саммите G20 в Японии проходит встреча Трампа и Путина: говорят и об Украине - Цензор.НЕТ 5726 Перезустрічався з лідерами Європи і в результаті ПАСЄ проголосувала за присутність там запаребріка. Просто шалений успіх кловуна.
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Очередная геополитическая поразка нового президента!!! Вот если бы мы выбрали в очередной раз шановнаго пьетра олексиевича, то сейчас Трамп обсуждал бы с ним кацапию! А также Трамп проконсультировался бы с нашим гигантом мысли, как правильно построить президентскую компанию и разжиться каким-нибудь Томасом
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За 5 лет разворовали последнее.. так что пенять надо только на себя. Слабых никто не уважает, а Украина к сожалению опустилась ниже плинтуса. Нужно экономику поднимать, науку, новое вооружение создавать, а не клянчить у других.
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За пять лет восстановили государство с полного нуля, включая армию и госбезопасность.
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Ни о чём. "ВВП", в который была включена продукция для российской оборонки, бессмысленно сравнивать с тем где она отсутствует.
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Сейчас все перетрут и порешают свои делишки за спиной Украины и может даже за счет Украины. Вот он - 5 летний итог работы соевои команды свиней
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ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС..е...и прочее ***** ..., толерантность, демократия, европейские ценности ... все это для лохов.
Сегодня, как 100-ни лет назад нет силы права, а есть только право силы!
Кто сильнее тот и прав, за тем и правда.
И пока Украина не научиться "раскраивать епло своим врагам дубиной за один косой взгляд", никто с ней считаться не будет! Будут бояться - будут уважать, пока страшно.
Такая вот грустная реальность.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа саміті G20 в Японії відбувається зустріч Трампа і Путіна: розмовляють і про Україну
 
 
 
 
 
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