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Все про:контрабанда (937) Молдова (463) Придністров'я (153) Майя Санду (1)

 Прем'єр Молдови Санду звинуватила Україну в підтримці Придністров'я: "Забезпечує роботу корупційних схем"

Санду сподівається, що нинішня влада ліквідує схеми попередників

Новий прем'єр-міністр Молдови Майя Санду звинуватила українську владу в забезпеченні контрабанди та корупційних схем для підтримки сепаратистів Придністров'я. Про це вона заявила в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, вона зацікавлена ​​у співпраці з Україною, але ще не вела переговори з новим президентом Володимиром Зеленським чи прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Крім того, вона заявила, що попередня українська влада співпрацювала з адміністрацією олігарха і колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка.

Зокрема, Санду звинуватила попередню владу в забезпеченні контрабанди та "корупційних схем, які сприяли виживанню сепаратистського керівництва в Придністров'ї".

"Тепер ми очікуємо, що київська влада зробить свій внесок у ліквідацію цих схем", - зазначила вона.

Читайте також: Депутати в Молдові вимагають від прем'єра пояснити, чи просив він Порошенка зняти санкції з заводу в Придністров'ї

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134672
 
   
 Топ коментарі
 
ти бач шо Зеленський встиг натворити за місяць )))
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Премьер-министр Молдовы обвинила Порошенко в контрабанде и поддержке сепаратистов Приднестровья
https://is.gd/R5ZLKk

😁
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Порошенко на выход! Твоих друзей нашли.
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Влада Молдови підтримує сепаратистів Придністров'я. Це факт. Влада порошенка дружня до сепаратистів Придністров'я - факт. Доки при владі буде банда труханова, піфдтримка рускава міра буде лише нагнітатися. І на території Молдови, і на території України. А ще ті, хто живе з контрабасів - просте населення, та організовані схеми. Прем'єрка Молдови каже правду. Вона ж не каже, що її кабмін бореться з сепаратистами. Воназаявила винятково про Україну. А не про свій уряд.
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Так это она хотела пригласить украинских специалистов по вопросам коррупции для создания у себя структуры типа НАБУ? Даааа.... наши специЯлисты это как раз тот случай... Премьер Молдовы Санду обвинила Украину в поддержке Приднестровья: "Обеспечивает работу коррупционных схем" - Цензор.НЕТ 8197 Научат таким схемам, что молдаванам и в голову не могли прийти Премьер Молдовы Санду обвинила Украину в поддержке Приднестровья: "Обеспечивает работу коррупционных схем" - Цензор.НЕТ 8197
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Любопытно, успеют Петю посадить до выборов или нужно будет сразу снимать депутатскую неприкоснвенность?
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Если Зельонка не полное ничтожество- посадит.

По всем показаниям- сам бог велел (разом з Югіком)
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Наш петя-как рашинский путя-куча скелетов в шкафу.Но у пути получилось узурпировать власть,а у пети нет.Очевидно,что поражение на выборах стало для него шоком.Украинцы,в отличие от рашкинцев,сразу разобрались в ситуации и дали ему пендаля.Томос не перебивает тотальную коррупцию,а хождение в вышиванке никак не объясняет тот факт,что "ни один сепар не пострадал".Короче-тяжёлые времена у пети насталиМечется бедныйИ плов хавает,и в микрофон поёт...Но...НЕТ.
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Как Узеленского зашквар- обязалово где то поблизости шоколадная рожа скалится. Зеля ещё не проголодался, а Порошенко в ту шаурму, что он сожрет уже дважды плюнул. Даже больше скажу- дровеняку Зеле ненастоящую подсунули, с Али, дядюшкой Ляо клепаную. Оригинальную деревяху Порох себе пришушарил, ото у Зе все через Же... А как вы хотели? Выберем Зелю и порохоботы ломанутся Зелины яйца в повороты заносить? Повторяя складки местности, ага. 25% вам теперь и бычков с пепельницы зажать обязаны, лучше в урну. Сами- теперь все сами. А делать то некому, вот западло... Всем должны, они- никому... Долго вам ещё Пороха вспоминать, ЗЕбилы, без него вы ничто. Ну поскулячь-те... "Столько народу не может ошибаться"- может... Это кукуня не ошибалась, что в этих башнях отродясь не жила, и ей я доверяю больше.
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Тело,ты темой ошиблось.Премьер-министр другой страны выдвигает конкретно ПЕТЕ обвинения.Зеленский здесь ВООБЩЕ ни при чём.
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Организм, ни ты ни Зе ни при чем. Вы везде не при чем, вся ветка вами, непричемными забита. Скулите твари, все вам Петя, всем 75% яйца зажал, делать ничего не дает... "Премьер-министр другой страны выдвигает"- УКРАИНЕ конкретно. Читать научись, чучело дурное...
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Постарайся взять себя в руки и ответить на простейший вопрос.Вот тебе цитата премьер-министра Молдовы:"ПРЕДЫДУЩИЕ украинские власти сотрудничали с администрацией беглого олигарха и бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.ПРИ ЧЁМ здесь Зеленский?Постарайся,я в тебя верю.
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Постарайся пойти по известному направлению. Я в тебя не верю и верить не желаю. И в руки бери что хочешь. Хотел бы спросить- просто спросил бы. Надо же- веритель бл...
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То твій Чкан не варить ні фіга ЗЕбіл! Питання задано зараз! Відповідальний за зовнішню політику -президент. Хто у нас зараз преЗЕдент?
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Порошенко снял санкции с металлургического завода в непризнанном Приднестровье
При утверждении новых санкций в ответ на агрессию России из санкционного списка было исключено находящееся на территории непризнанного Приднестровья ОАО "Молдавский металлургический завод".
ммз

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует указ президента Петра Порошенко №82/2019 от 19 марта, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Санкции в отношении "Молдавского металлургического завода" были введены в июне 2018 года.

Ограничительные меры в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановки исполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрета госзакупок были введены сроком на три года.

Как сообщалось, после повышения пошлин на экспорт металлолома в 2016 году украинское сырье в больших количествах начал закупать "Молдавский металлургический завод" (ММЗ), который находится в городе Рыбница на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Благодаря бесплатной электроэнергии, ММЗ имеет преимущество перед украинскими металлургическими предприятиями и может позволить себе выкупать украинский лом даже с повышенной пошлиной
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По твоему ***** твари зона плачет на 100500 лет пожизненного
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Нет у меня *****, я даже не знаю что это... Возможно, среди "ваших" и имеется- нынче и блатные петухи, и правильные козлы в обиходе объявились, кто тебя зоновского знает...
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Как нету? А петья шыкаладная - наше фсьо? Ты хоть удосужилось прочесть, что там выше написано? На цензоре написано, кстати.
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На лбу себе напиши, придурок- огромными буквами ПОРОШЕНКО. Тебе Петя и в штаны нагадил, и глистов тебе подцепил, и дебилом сделал. И все, что произойдет стремное с тобой, это все ОН, а ты- пугало огородное, безвольное, бездушное, бессильное, с тобой Порошенко творит что пожелает... Ой дебильное отребье, само себя позорящее... А вокруг злобные бестии вьются, и все до одного- порохоботы. Трепещи, чучело...
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Все опорожнило? Или несварение от карамели? А плющит то как ...
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https://biz.censor.net.ua/news/3117842/poroshenko_snyal_sanktsii_s_metallurgicheskogo_zavoda_v_nepriznannom_pridnestrove?_gl=1*158q7rf*_ga*UFhkaTNMZUpSVkFSOUZrampsSVpYSXFKNkFNcjQ5ZnVQZDRXMTlzV29fWnJHcThYZnlKR216ZEludmNSS1F0cg..
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Так это было ясно с самого начала. В силах Украины было поддержать сразу Молдавию, совместно блокировать этот анклав , перекрыв пути сообщения включая воздушные и вынудить их к капитуляции и вывод частей армии ( РФ). Но Украина боялась "румынских реваншистов", и упорно не хотела осознавать откуда для Украины грозит единственная смертельная опасность. ( тоже самое с Крымом, боялись татарского национализма и Турции, а проглядели "старшую сестру", что стояла с топором за нашей дверью.
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А еще УНСО воевали там вместе с Гиркиным. Вроде западная Украина, а такой залёт... Ладно центральные власти, которые тогда были ватой ватной и за дружбу с россиюшкой, но эти...
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Когда я слышу о том что в Украине "есть" какие то "националисты", "радикалы", это вызывает только недоумение и скепсис .. Помахать "шашками" возле Рады, Кабмина, да разогнать гейпарад, да пенсионеров коммунистов вот вся "активность". При той вольготности что имеют "медведчуки" в широком понимании этого понятия все эти пять после "революционных" лет, это может вызвать только смех. Гибридность и в этом. ( каждый занимает свободную нишу в политическом болоте и кормится с нее, ничего личного, просто "бизнес")
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пора Пороху одіялко в клітиночку шукати )))
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пррр молдаване да вы приху..ли походу, у вас что эмбарго с приднестровъем, у вас нет политической воли, заблокируйте полностью свое приднестровъе, отправьте нам ноту про закрытие границы с нашей стороны, вообще оху..ли что ли, при чем тут мы к вашим полупидо..ам рашским у нас своих хватает
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У них и вовсе граница с Приднестровьем отсутствует фактически. А еще имеют наглость что-то предъявлять Украине
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прям европейская точка зрения на то как украина ведет дела с рф
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Как только в Украине появится нормальный генпрокурор так Петя окажется в СИЗО.
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Вся днепровско-криворожская банда, захватившая власть в стране, будет арестована и осуждена на длительные сроки заключения по ст.111 УК Украины.
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Особенно смешно это слышать от отщепенцев и просравших все лузеров, которых не более 5 процентов, в адрес всех остальных украинцев
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Лузеры - стадо, проголосовавшее за блазеня. Целительный дефолт всё расставит по своим местам.
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таки и там насвинячила братва молдавского бизнесмена. и это не первое подобное заявление.
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Пора дать Молдове урок борьбы с сепаратизмом и блокировать Приднестровье полностью. Интересна скорость, с которой все эти санду переобуются в воздухе и закричат об ущербе своей экономике.
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Чего ты хотел 27 лет назад, если Черновол "разбивается в аварии", в военной доктрине главной угрозой Крыму объявляется Турция, половина ВР за Компартией, а УНСО и Гиркин воюют против румын за славянское братство. Чудо, что в Беларусь не превратились, а уж о том, чтоб задушить российский путч, можно было только мечтать
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Як же Пєтя міг не допомагати власній малій Родінє за грубе бабло?
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Пеперь понятно, почему Порошенко снял санкции с Приднестровья, ни с кем не совтываясь, что бы ему не впаяли госизмену за торговлю с сепарами. Не поможет...
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Измену какому государству? Молдова как бы сама торгует с сепаратистами и не особо беспокоится из-за столь глубокой интеграции экономики ПМР в собственную
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При чем тут Молодова? У нас были санкции на трогволюс Прденсровьем. Петя их отменил ни с кем не советываясь.
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Ну вот и дождались реальных обвинений. Спасибо тебе Петя что мокнул Украину в говно поддерживая окупированное приднестровье и снятие санкций с него. теперь будем долго отмываться.
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Как будто сами молдаване накладывали какие-то санкции на Приднестровье. Так ведь нет. И сами торгуют, и сепарам разрешают торговать через собственную территорию, поставляя таким образом им валюту
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А кто то тут нам пытается втирать что если помогать тамженашимлюдям и говорить с ними то окупированные территории быстро вернутся в свою страну. Вот вам придурки наглядный приемер что если раковую опухоль постоянно подкармливать то она не только не исчезнет а и перекинется на весь остальной организм.
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Не эта ли Санду не так давно просила помощи у Украины в борьбе с коррупцией? Санду, Санду, идите-ка вы в ман...
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Читаю я форум и мрачнею, як туча! Неужели мы, українці, такі дурні?
Единственная надежда, что здесь, на Цензоре, заповедник проплаченных шоколадных троллей и все успокоится, когда у Пети все бабки конфискуют. Иначе Украину, к сожалению, может спасти только Пиночет и пулеметы на Олимпийском.
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Меня она не удивила. Я и так знал. Сейчас пойдут новые раскрытия преступлений. Он их уже не сможет без власти все нивелировать.
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Как же вас петя допёк,говномёты,он уже больше месяца Не президент,метайте своё дерьмо теперь на зедебила...,дурни...
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Майка, розкажи за якою схемою Молдова проводить ротацію ординських мавп у 14-Й армії Орди.
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правильно, никаких машин с номера приднестровья, никаких переходов, никаких пропусков с паспортами приднестровья. Нет молдавского паспорта или взад!
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У них там всех по 3 паспорта. Молдавскими охвачено почти все население - привет кишиневским мыролюбцам. А вот любое движение действительно перекрывать надо, раз сами молдаване даже укрепленную границу оборудовать не в состоянии.
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Эта Санду - однозначно агент *******! Ведь каждому порохососу известно, что ПОПа - святой человек, спит в вышыванке и каждый час исполняет Гимн Украины. Такой лидер нации не способен организовать никакую корупционную схему, все поклеп и клевета! На самом деле во всем виноват Зеленский, это он за несколько недель раздеребанил всю Украину
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Она ставленник коалиции с социалистами, где в коалиционном соглашении многовекторность и отказ от Евросоюза и НАТО. Это всё, что нужно знать о Санду. А на носу маячит и федерализация. Сценарий с подобными санду Москва наверняка попытается пропихнуть и в Украине.
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нет такм отказа от ЕС и НАТО. Не выдумывай.
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И это в старне, в которой КАЖДЫЙ платит военный сбор, даже с нищинских гробовых вкаладов стариков, а этот хряк жирует торгуя с сепарами. Одно слво - МОРАДЕР!
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Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила украинские власти в обеспечении контрабанды и коррупционных схем для поддержки сепаратистов Приднестровья. Об этом она заявила в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина Источник: https://censor.net.ua/n3134672
так он не только крышует приднестровских сепаратистов, но и донецких. такова у резидента лолиты была установка от *йла.
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Нові друзі Дондона дізналася кого блазень призначив губернатором Одещини? Премьер Молдовы Санду обвинила Украину в поддержке Приднестровья: "Обеспечивает работу коррупционных схем" - Цензор.НЕТ 8699
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Всякое говно указывает ,что делать.Гройсман,пошли ее подальше.
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Посмотрел карту. С одной стороны Украина, с другой Молдова. Есть река, ноь и она идет из Украины. Мне позиция Украины в данном случае не понятна. ПМР не признана, а значит у Украины нет никаких оснований пускать на свою территорию авто с номерами ПМР и людей с паспортами МПР. Как впрочем и с паспортами и под номерами других стран, если она въезжают через ПМР. Это же относится и к товарам. С меткомбината из Приднестровья поступает не маленькое кол-во контрабандного металла. Украине надо перестать строить из себя обиженную целку, а просто прекратить все контакты с ПМР и закрыть границу для товаров и людей оттуда. Надо, пусть это делают через Молдову. Тем более, что это территория Молдовы. Меня всегда было интересно, как при отсутствии траффика через Украину происходит снабжение российской армии в ПМР и ротация.
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В Одессе машины из Приднестровья просто приезжают закупаться продуктами,, в ЭПИЦЕНТР просто за стройматериалами. Меня это удивляет все годы независимости. Это еще при Кучме началось
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Все что нужно знать об истином лице агента фаб Порошенко и его банды
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Ну таки да. Если бы не поддержка Украины, то приднестровье уже давно ушло в историю. Всего-то нужна блокада и московия не сможет его снабжать. И все накроется медным тазом, а у Украины не будет врага в тылу. Приднестровье - это лакмусовая бумажка реального патриотизма украинской власти.
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Тю, пеця с лугандоном и крысами бизнес делал во время войны, а тут какое то приднестровье
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Ну шо , соя? И тут зеленский виноват ? Это он заставлял банду свинарчуков во главе с порошенко заниматься этими грязными делишками ?
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ротация кацапского войска в приднестровье проходит нашими железными дорогами, так что у нас при порохе были постоянные передвижения рассеян на юге.
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Придністров'я - це Україна. Так що ніякої контрабанди там бути не може. Корупційні схеми - це внутрішня справа України. Що ця румунка верзе? Тільки до влади дорвалася вже пред'яви кидає.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрем'єр Молдови Санду звинуватила Україну в підтримці Придністров'я: "Забезпечує роботу корупційних схем"
 
 
 
 
 
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