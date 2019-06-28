 Прем'єр Молдови Санду звинуватила Україну в підтримці Придністров'я: "Забезпечує роботу корупційних схем"

Новий прем'єр-міністр Молдови Майя Санду звинуватила українську владу в забезпеченні контрабанди та корупційних схем для підтримки сепаратистів Придністров'я. Про це вона заявила в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, вона зацікавлена ​​у співпраці з Україною, але ще не вела переговори з новим президентом Володимиром Зеленським чи прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Крім того, вона заявила, що попередня українська влада співпрацювала з адміністрацією олігарха і колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка.

Зокрема, Санду звинуватила попередню владу в забезпеченні контрабанди та "корупційних схем, які сприяли виживанню сепаратистського керівництва в Придністров'ї".

"Тепер ми очікуємо, що київська влада зробить свій внесок у ліквідацію цих схем", - зазначила вона.

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