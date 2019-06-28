 Прем'єр Молдови Санду звинуватила Україну в підтримці Придністров'я: "Забезпечує роботу корупційних схем"

Новий прем'єр-міністр Молдови Майя Санду звинуватила українську владу в забезпеченні контрабанди та корупційних схем для підтримки сепаратистів Придністров'я. Про це вона заявила в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, вона зацікавлена у співпраці з Україною, але ще не вела переговори з новим президентом Володимиром Зеленським чи прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Крім того, вона заявила, що попередня українська влада співпрацювала з адміністрацією олігарха і колишнього лідера Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка.
Зокрема, Санду звинуватила попередню владу в забезпеченні контрабанди та "корупційних схем, які сприяли виживанню сепаратистського керівництва в Придністров'ї".
"Тепер ми очікуємо, що київська влада зробить свій внесок у ліквідацію цих схем", - зазначила вона.
По всем показаниям- сам бог велел (разом з Югіком)
При утверждении новых санкций в ответ на агрессию России из санкционного списка было исключено находящееся на территории непризнанного Приднестровья ОАО "Молдавский металлургический завод".
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Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует указ президента Петра Порошенко №82/2019 от 19 марта, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Санкции в отношении "Молдавского металлургического завода" были введены в июне 2018 года.
Ограничительные меры в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановки исполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрета госзакупок были введены сроком на три года.
Как сообщалось, после повышения пошлин на экспорт металлолома в 2016 году украинское сырье в больших количествах начал закупать "Молдавский металлургический завод" (ММЗ), который находится в городе Рыбница на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
Благодаря бесплатной электроэнергии, ММЗ имеет преимущество перед украинскими металлургическими предприятиями и может позволить себе выкупать украинский лом даже с повышенной пошлиной
Единственная надежда, что здесь, на Цензоре, заповедник проплаченных шоколадных троллей и все успокоится, когда у Пети все бабки конфискуют. Иначе Украину, к сожалению, может спасти только Пиночет и пулеметы на Олимпийском.
так он не только крышует приднестровских сепаратистов, но и донецких. такова у резидента лолиты была установка от *йла.