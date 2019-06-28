 Дружина полоненого: Медведчук звільняє водія, який завіз сімох бійців ЗСУ в полон

Максим Горянов, про звільнення якого з полону бойовиків домовився лідер політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, сприяв тому, щоб у полоні в терористів так званої "ЛДНР" опинилися семеро українських військовослужбовців. Про це заявила дружина одного з полонених Олена Дуванова-Рожкова на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Пан Медведчук визволив одного з восьми українських військовослужбовців, які нещодавно потрапили в полон, Горяїнова Максима. Щоб усі розуміли, ця людина була за кермом і сприяла тому, щоб машина з військовими, серед яких мій чоловік, Дуванов Кім, заїхала на підконтрольну територію. Ось, кого визволяє Медведчук", - написала дружина військового.
Нагадаємо, 22 травня стало відомо, що 8 воїнів ЗСУ відхилилися від маршруту і були затримані найманцями РФ у районі Новотроїцького. За оголошеною військовими версією, автомобіль з 8 солдатами заїхав до терористів унаслідок "помилки в орієнтуванні".
У четвер, 27 червня, Віктор Медведчук без відома президента України Володимира Зеленського провів переговори з представниками ОРДО Денисом Пушиліним і ОРЛО Леонідом Пасічником, у результаті яких вдалося досягти домовленості про звільнення 4 українців.
Чтобы потом личный врач ***** обрезал ему почки и заменил их мочевым пузырём.
Главное, сходу сдуру ему Героя Украины не присваивать...))
Якщо треба підтертись законом - то так треба. Треба фсбшного луценку з порошеном під варту? Треба брати. Раду під варту? Раду під варту!
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Вибачте. Погорячкував. Не все так стається, як хочеться. Все треба поетапно. Розумію.
Дилемма серьёзная получается, что теперь нашим делать с этими предателями. У кого какие идеи на этот счёт, делитесь.
Но это вовсе не значит, что мы должны отпустить те, кто должен быть наказан !! Всех кто заслуживает наказания- наказать !!!!
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Але стає все зрозумілим, коли дізнаєшся, що як фсбшний Мародер, як його фсбшна підніжка Соколова, як і фсбшний Медведчук в один голос кидають бруд на Зеленського. Все зрозуміло.
і знову будем славити Мед-ч-ка за аналогічний вчинок
Если потратить час и рассказать срендестат. англичанину об этом всем, он сначала посоветует сходить к психиатру. Ибо откажется верить что такое ваще возможно.
Петко кстати эту тварь не посадил ибо не было за что?
Не, просто они все там - клубок змей. Чечетов докажет("горит вечно вместе с Васей, укравшим воблу")
Среднестатичтический англичанин пусть расскажет как в Роттереме мусульмане изнасиловали около 2000 белых девочек и им за это ничего не было, полиция отказывалась принимать заявления а газеты отказывались печатать про это новости потому что "не толерантно".
Или среднестатистический немец пусть расскажет как в Кельне мигранты насиловали немок в новогоднюю ночь а полиция отказывалась приезжать, а арестовали потом одного - серба который спасая женщин накостылял мигрантам.
Так что не надо нам про "здоровую" Европу и "больную" Украину.
фейки нравятся?
это не парашных ли "СМИ" сказочки были, а?
Volodymyr.Sarkisian @expert2may 16 часов назад
Почитав про обурення нашого Недолугого Клімкіним. Почитав ноту, що стала приводом для обурення. Якщо у когось ще залишилися сумніви щодо керованості Недолугого і його бородатої бабці безпосередньо з Кремля, то у мене для вас погані новини: ви навіть не мавпи. Барани.
Если она так уверена, что водитель - предатель, она наоборот радоваться должна, что теперь до водителя доберутся особисты и проверят, куда и зачем он завёз всех остальных.
https://petition.president.gov.ua/petition/63666