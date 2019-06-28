 Дружина полоненого: Медведчук звільняє водія, який завіз сімох бійців ЗСУ в полон

Максим Горянов, про звільнення якого з полону бойовиків домовився лідер політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, сприяв тому, щоб у полоні в терористів так званої "ЛДНР" опинилися семеро українських військовослужбовців. Про це заявила дружина одного з полонених Олена Дуванова-Рожкова на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Пан Медведчук визволив одного з восьми українських військовослужбовців, які нещодавно потрапили в полон, Горяїнова Максима. Щоб усі розуміли, ця людина була за кермом і сприяла тому, щоб машина з військовими, серед яких мій чоловік, Дуванов Кім, заїхала на підконтрольну територію. Ось, кого визволяє Медведчук", - написала дружина військового.

Нагадаємо, 22 травня стало відомо, що 8 воїнів ЗСУ відхилилися від маршруту і були затримані найманцями РФ у районі Новотроїцького. За оголошеною військовими версією, автомобіль з 8 солдатами заїхав до терористів унаслідок "помилки в орієнтуванні".

У четвер, 27 червня, Віктор Медведчук без відома президента України Володимира Зеленського провів переговори з представниками ОРДО Денисом Пушиліним і ОРЛО Леонідом Пасічником, у результаті яких вдалося досягти домовленості про звільнення 4 українців.