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Все про:Донбас (12226) операція Об'єднаних сил (1318)

 Ворог 34 рази порушив перемир'я на Донбасі. Одного українського воїна поранено, двох - травмовано, - штаб ООС

Найманці РФ застосовують заборонене мінськими угодами озброєння, зокрема артилерійські системи калібру 152 і 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм.

Про це йдеться у зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"27 червня озброєні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу Опитного - з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, озброєння БМП і стрілецької зброї; поблизу Старогнатівки - з артилерійських систем калібру 152 мм; тричі неподалік Мар'їнки - з мінометів калібру120 і 82 мм, тричі поблизу Лебединського - зі станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї; два рази на околиці Новотроїцького - з гранатометів різних систем; неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту Водяне - з ручного протитанкового гранатомета, озброєння БМП і стрілецької зброї; на околиці Павлопіль - зі стрілецької зброї", - зазначили в штабі ОС.

Читайте також: Від початку доби 27 червня поранено одного воїна. Ворог 18 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 18 разів:

район населеного пункту Хутір Вільний - з міномета калібру 82 мм; поблизу Золотого-4 - з гранатометів різних систем; тричі на околиці Новгородського - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; п'ять разів неподалік Новолуганського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї; в районі населеного пункту Луганське - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; поблизу Оріхового - зі станкового протитанкового гранатомета, озброєння БМП, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї; на околиці Світлодарська - з артилерійських систем калібру 122 мм, станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета; в районі населеного пункту Південне - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї; двічі поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї; на околиці Зайцеве - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї; неподалік Лопаскиного - з мінометів калібру 82 мм", - додали в штабі ОС.

"За минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення, ще двоє - бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостями. За даними розвідки 27 червня троє окупантів дістали поранення", - йдеться в звіті.

"Від початку поточної доби ворог 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції українських захисників: поблизу населеного пункту Широкине - зі стрілецької зброї; на околиці Опитного - з артилерійських систем калібру 122 мм. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз: неподалік від населеного пункту Новгородське - з мінометів калібру 120 мм; Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії розмежування, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в штабі ОС.

Ворог 34 рази порушив перемиря на Донбасі. Одного українського воїна поранено, двох - травмовано, - штаб ООС 01

Ворог 34 рази порушив перемиря на Донбасі. Одного українського воїна поранено, двох - травмовано, - штаб ООС 02
Ворог 34 рази порушив перемиря на Донбасі. Одного українського воїна поранено, двох - травмовано, - штаб ООС 03
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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134666
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання воїну.

Це по станиці. Від Бреста.

Мартин Брест
9 hrs ·

Бажаю здоров'я.
Я быстро, в двух словах.
1. По Станице: там ровно, абизяны отошли за мост. Мост теперь "серый", под нашим и их огневым контролем. Мост будут восстанавливать на чужое бабло, вроде как Красного Креста.
2. По Марику: ну бля. Наши все на позициях, абизяны обещали убрать ствольную и рсзо. Наши хмыкают и курят.
3. Внятная инфа от ГШ и ОП по прежнему на уровне 14-19 гг. Сначала пиздец и нервы у всех, бо прессуха написала дикую хрень без объяснений. Потом дают инфо по чайной ложке, шо ж ты будешь делать. Ребята, возьмите себе речника какого-то, чи шо. Пора привыкнуть, шо минимум полляма людей пристально следят за событиями на фронте.
4. По параду - пока пробиваем инфу. Похоже - про него просто забыли. Ок, мы не гордые, мы напомним.
5. Хороших выходных, и продолжайте верить в нашу Армию. Она у нас норм.

Доповідь закінчив.
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Одужання пораненим в боях українцям.
Смерть ворогам - і зовінішнім і внутрішнім.
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Одужання воїну.

Це по станиці. Від Бреста.

Мартин Брест
9 hrs ·

Бажаю здоров'я.
Я быстро, в двух словах.
1. По Станице: там ровно, абизяны отошли за мост. Мост теперь "серый", под нашим и их огневым контролем. Мост будут восстанавливать на чужое бабло, вроде как Красного Креста.
2. По Марику: ну ***. Наши все на позициях, абизяны обещали убрать ствольную и рсзо. Наши хмыкают и курят.
3. Внятная инфа от ГШ и ОП по прежнему на уровне 14-19 гг. Сначала ****** и нервы у всех, бо прессуха написала дикую хрень без объяснений. Потом дают инфо по чайной ложке, шо ж ты будешь делать. Ребята, возьмите себе речника какого-то, чи шо. Пора привыкнуть, шо минимум полляма людей пристально следят за событиями на фронте.
4. По параду - пока пробиваем инфу. Похоже - про него просто забыли. Ок, мы не гордые, мы напомним.
5. Хороших выходных, и продолжайте верить в нашу Армию. Она у нас норм.

Доповідь закінчив.
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Наша армия ,всегда будет норм!!!Потому,что эти люди от нас и среди нас.Храни вас бог наши Герои!!!
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Одужуйте рідненькі.
Горіть у пеклі москалі!
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І москалі і пдмоскальники.
Не по темі, це бачте..
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Одужання пораненим в боях українцям.
Смерть ворогам - і зовінішнім і внутрішнім.
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Зараз до проросійських посіпак та мародерів саботажників приєднаються клоуни посміхаки і все налагодиться
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим масковським окупантам!!!!
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Зе предатели отвели вооружение, а раненных все больше.
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до виборів ще ладно, а після треба думати що з цим усім робити.
кремль звик грати з україною за власними правилами, можливо і україні
треба теж намагатися грати з росією за власними правилами, для балансу.
якщо є військові дії які кремль так любить загострювати то в
української влади повинні бути права і повноваження не церемонитись з
проросійською "п'ятою колоною" їх інформаційними ресурсами і
бізнесами. демократія, права це добре але під час війни вибачте "жувати
шмарклі" не правильно. не може в воюючий країні суд втручатись в
питання які напряму впливають на безпеку держави і захищати "порушені"
права тих хто фактично працює на ворога.

єдине що
влада(коаліція) повинна бути якмога ширшою , крім проросійських посіпак і
мародерів-саботажників, щоб мати більшу легітимність і не викликати
жодних підозр в узурпації влади.
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спасибо, что живые!
пораненим найскорішого одужання!
дуже багато вогняного "перемірія"... нам стіко і не треба!!!
на кожний їхній постріл - лупаште десяток...щоб знали, що нашим стріляти не можна...
а от відстрілювати іхтамнета і ватку - привєтствуєця!!!! (..)))).. )
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Гибридность и еще раз гибридность. Со стороны Европы, ПАСЕ, Путина, Украины.. Рассказывают об отведении войск в Станице Луганской, а одновременно усиливают огонь на других участках. ( Это равносильно, что Гитлер предложил бы объявить "перемирие и разведение сил"на Волховском фронте, а начал наступление на Юго- восточном. Бред какой то. Как будто это не общий фронт, не один "куратор". Гибридность эта уже окончательно "задолбала".
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВорог 34 рази порушив перемир'я на Донбасі. Одного українського воїна поранено, двох - травмовано, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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