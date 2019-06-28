 Ворог 34 рази порушив перемир'я на Донбасі. Одного українського воїна поранено, двох - травмовано, - штаб ООС

Про це йдеться у зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"27 червня озброєні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу Опитного - з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, озброєння БМП і стрілецької зброї; поблизу Старогнатівки - з артилерійських систем калібру 152 мм; тричі неподалік Мар'їнки - з мінометів калібру120 і 82 мм, тричі поблизу Лебединського - зі станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї; два рази на околиці Новотроїцького - з гранатометів різних систем; неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту Водяне - з ручного протитанкового гранатомета, озброєння БМП і стрілецької зброї; на околиці Павлопіль - зі стрілецької зброї", - зазначили в штабі ОС.

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"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 18 разів:

район населеного пункту Хутір Вільний - з міномета калібру 82 мм; поблизу Золотого-4 - з гранатометів різних систем; тричі на околиці Новгородського - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; п'ять разів неподалік Новолуганського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї; в районі населеного пункту Луганське - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; поблизу Оріхового - зі станкового протитанкового гранатомета, озброєння БМП, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї; на околиці Світлодарська - з артилерійських систем калібру 122 мм, станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета; в районі населеного пункту Південне - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї; двічі поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї; на околиці Зайцеве - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї; неподалік Лопаскиного - з мінометів калібру 82 мм", - додали в штабі ОС.

"За минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення, ще двоє - бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостями. За даними розвідки 27 червня троє окупантів дістали поранення", - йдеться в звіті.

"Від початку поточної доби ворог 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції українських захисників: поблизу населеного пункту Широкине - зі стрілецької зброї; на околиці Опитного - з артилерійських систем калібру 122 мм. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз: неподалік від населеного пункту Новгородське - з мінометів калібру 120 мм; Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії розмежування, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в штабі ОС.





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