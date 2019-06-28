 Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці посольства України в США.
Зазначається, що ці кошти на 50 млн доларів перевищують асигнування 2019 року.
"Законопроектом передбачено направити $100 млн з 300 мільйонів тільки на летальні види озброєнь.
Пропонується розширити напрямки допомоги США в зміцненні обороноздатності ЗСУ шляхом включення в неї коштів берегової оборони, протикорабельних ракет і систем, які сприяють підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони", - йдеться в повідомленні.
Закон набере сили після його узгодження з Палатою представників і підписання президентом США.
А потом жалуетесь, что живете хуже чем в ЕС. КАК ГОЛОСУЕТЕ- ТАК И ЖИВЕТЕ
Народнаселение Украины каждый раз голосуют а через пару лет начинают выть что их обманули и надо срочно перевыбирать. И опять выбирают проходимцев.
Это население заслуживает той жопы в которой живет.
Я наприклад не бачу п'ять років розрахункового листа. Тільки розписуюсь за суму отриманих грошей.
А твої діди і бабки у Курську були посібниками окупантів тому що у їх дяровнях стояли німці. І користувались вони окупаційними дойчмарками.
Все зрозумів?
Добре.
Питання закрите.
.
.
.
Ти знаєш що таке квалітет? Хутко біжи до яндексу.
І ще - добре працює виробництво продуктів харчування.Ординського лайна дуже мало.
А по яких чертежах працює забійник?
Або чим відрізняється 5НМ від ст3
Все, бувай, мені не цікаво з тобою спілкуватись.
Мы со своими президентами сами разберемся.
европа УЖЕ пожалела за официальные приемы )))
вы как дети - они вашего кумира видят насквозь и понимают что цена ему - нуль, круглый и, как у програмеров, - зачеркнутый....
)))))))))
мне що петя, шо зеля, что юля и прочие пофигу
просто все познается в сравнении.
а сравнивать меня научили еще в детстве, в том самом кривом роге.
поэтому зелю я точно вижу насквозь ))))) тщедушный евгейский малчик на соцгороде...)))))))))0
26 июня в 13:41 ·
Ніхто в Україні не сформулював національну ідею краще, ніж Тарас:
- В своїй хаті - своя правда і сила, і воля!
Прості слова: "в своїй!"
- не в московській, не в гейропейській!
- В своїй!
Біда націїям, що не чують своїх пропроків...
ПОЗОР!