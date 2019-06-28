EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  4862  380
Все про:допомога (831) США (5131) Сенат США (101)

 Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги

Сенат США схвалив проект закону про оборонний бюджет на 2020 рік, в якому передбачається збільшення військової допомоги Україні до 300 мільйонів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці посольства України в США.

Зазначається, що ці кошти на 50 млн доларів перевищують асигнування 2019 року.

"Законопроектом передбачено направити $100 млн з 300 мільйонів тільки на летальні види озброєнь.

Пропонується розширити напрямки допомоги США в зміцненні обороноздатності ЗСУ шляхом включення в неї коштів берегової оборони, протикорабельних ракет і систем, які сприяють підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони", - йдеться в повідомленні.

Закон набере сили після його узгодження з Палатою представників і підписання президентом США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко про слухання в Сенаті: США показали готовність зміцнювати стійкість України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134665
 
   
 Топ коментарі
 
как раз нет-он гордится что смог договорится...в отличие от Зе...)
 показати весь коментар
 
Громадянини Украини обовязково прийдіть на вибори в парламент, щоб недопустити до влади лютих ворогів Украині і очістити країну від антиукраїнської зарази ЗЕбілів - экс - ригоАналів , свинарчуків і кловунів окупувавших Неньку разом с *уйло..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Против - это значит испортить бюллетень. А галочка за ЗЕ- это пособничество рыгам и сепарам . НИЧЕМУ ВАС С ВОСТОКА ЖИЗНЬ НЕ НАУЧИЛА ЗА ЖТИ 5 лет
А потом жалуетесь, что живете хуже чем в ЕС. КАК ГОЛОСУЕТЕ- ТАК И ЖИВЕТЕ
 показати весь коментар
 
 
Золотые слова. Народ население Украины каждый раз голосуют а через пару лет начинают выть что их обманули и надо срочно перевыбирать. И опять выбирают проходимцев.
Это население заслуживает той жопы в которой живет.
 показати весь коментар
 
Мені байдуже що ти думаєш про свою бригаду кротів. Я знаю що вся ця «гвардія труда» п'яниці і тупі як їхні каски.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тупі лишились в Лугандоні,так як і ти))Ти хоть розумієш що таке шахта?Це не дірка у підлозі,це складний комплекс механізмів та гірничих вороботок,це підземне місто,зі своєю інфроструктурою,водогоном,електромережей,трубопроводів стисненого повітря,зі своїм транспортом.В тебе б голова луснула як гарбуз,якби ти зміг собі це навіть уявити.
 показати весь коментар
 
 
Для таких справ є інженери, маркшейдери, гірничі майстри як злий крот. І є тупе вічно п'яне бидло, яке зветься шахтьором. У його обов'язки входить виключно виконувати те що скажуть начальники, махати кайлом, крепіти ліс і годувати своїм лайном шахтних пацюків.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На любому заводі є вантажники та двірники,шахта в тому немає виключення,а шахтарі це всі,від простого ГПР який чисте канавки,і до Головного Інженера та механіка.Я вивчав те саме що і любий інженер промисловості,плюс гірничу справу.
 показати весь коментар
 
 
А ще він обіцяв не слухати руссскій шансон Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи - Цензор.НЕТ 9855
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ти обіцяв не сплачувати окупантам податки , а платиш
 показати весь коментар
 
 
Ти знаєш більш ніж саме я?
Я наприклад не бачу п'ять років розрахункового листа. Тільки розписуюсь за суму отриманих грошей.

А твої діди і бабки у Курську були посібниками окупантів тому що у їх дяровнях стояли німці. І користувались вони окупаційними дойчмарками.
Все зрозумів?
Добре.
Питання закрите.

.
.
.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У Лугандоні всі платять податки,навіть бабці які на базарі торгують насінням))А такі робітники РЕСів як ти,то і подавно,бо ви бюджетники))
 показати весь коментар
 
Ні, я працюю вихователькою у дитячому садочку. Дуже обмежена у тебе фантазія.
Ти знаєш що таке квалітет? Хутко біжи до яндексу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У Лугандоні зараз майже нічого не працює,за виключенням бюджетної сфери,підприємства майже всі зупинено та знищено,думаю твій рівень це зам начальника одного з РЕСів.
 показати весь коментар
 
Є діючи підприємства. Але, звісно, обсяг виробництва не той.
І ще - добре працює виробництво продуктів харчування.Ординського лайна дуже мало.
 показати весь коментар
 
 
В.И. Анерьев.Справочник Конструктора Машиностроителя,том 1.издание 1978 года.глава 4.Зараз ця книга у мене у руках))Квалітет))Я тобі писав вище,що я вивчав те саме що і всі інщі інженери,плюс гірнича справа))
 показати весь коментар
 
 
Так ось, у шахті рахують тонами, метрами і ще літрами. Я часто маю справу з мікронами. І вчусь своєї справі навіть зараз, бо у мене кожна деталь робиться одноразово.
А по яких чертежах працює забійник?
 показати весь коментар
 
 
По тих самих що і вантажник на заводі.По тим самим мікронам))Доречі,мій син починав на шахті,зараз працює в Краматорській Машинобудівної Академії,ось такі тупі шахтарі))Навчає таких спеціалістів як ти))Квалітет))***))
 показати весь коментар
 
Бачив я тих «академіків» яких розподіляли по виробництвам. Працівники потім їх по новій навчали.
 показати весь коментар
 
Краще школа навчання це виробництво а не копіювання дипломних чертежів.
 показати весь коментар
 
Так ти що зовсім без освіти,як Гройсман?
 показати весь коментар
 
То тобі не важко буде відповісти що означає на чертежах 20Н7 чи 5,37h9
Або чим відрізняється 5НМ від ст3
 показати весь коментар
 
 
А тобі не важко відповісти чим відрізняється уклон від бремсберга?Повір,я у цьому питанні розберусь,якщо буде потреба,тим паче що в мене є свій власний викладач з Академії))
 показати весь коментар
 
У машинобудівництві не треба знати межу уклону яким дозволяється пересувати чоловічою силою вагонетки.
 показати весь коментар
 
До чого тут межа уклону?Вагонетки пересувають за попомогою елентровозів та лебедок,ти настільки сильний щоб штовхнути вагонетку вагою 7 тонн?
 показати весь коментар
 
Ти мені ще розкажи що таке скіповий підйом. Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи - Цензор.НЕТ 8458 Я ж такий недолугий... такий затурканий.
Все, бувай, мені не цікаво з тобою спілкуватись.
 показати весь коментар
 
Уклон це не нахил поверхні,це підземна гірнича вироботка.А ти дурніший за шахтаря))
 показати весь коментар
 
кроте ти погарячкував , хоча можливо й ні , бо за совка нам втирали що шахтар це " кармілєц" і "стаханавєц" .
 показати весь коментар
 
 
Тепер я тебе буду так називати--дурніший за шахтаря))
 показати весь коментар
 
слышь мусор тебе по статусу не положено быть сторонником любой партии. "полиция вне политики". кому ты чешешь патрульный?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Alex Малаца,надоумил!А я всё никак не врубал-отчего ПЕС в ступор падает,пороссцёнком визжит,жижей на ЗЕлю дрыщет,вой поднимает?Оказываца-на шаурму пойти баица!Не боись,розовенький-больно не будет-чик-и готово...
 показати весь коментар
 
 
А тебе кацап тут не место. Брысь есть щи
Мы со своими президентами сами разберемся.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
С облегченьецем!
 показати весь коментар
 
 
скільки там у вас президентів.. аж цікаво Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов военной помощи - Цензор.НЕТ 55
 показати весь коментар
 
 
Ще було б добре, якщо б американскі(і британські) делегації взяли участь у Мінську. Або хочаб задекларували готовність взяти участь у мирних перемовинах.
 показати весь коментар
 
они чай не дураки подставляться по бенину куклу
европа УЖЕ пожалела за официальные приемы )))
вы как дети - они вашего кумира видят насквозь и понимают что цена ему - нуль, круглый и, как у програмеров, - зачеркнутый....
)))))))))
 показати весь коментар
 
 
ванько так вони кілька разів пропонували , але друг вулі категорично проти .
 показати весь коментар
 
Пан - дебіл? Коли це Вовік мав зустріч у норманському форматі?
 показати весь коментар
 
не даром же пропагандист пять лет по 16 часов ежесуточно перепечатывал сайты ДНР и РФ.Заработал от новой власти.
 показати весь коментар
 
Кожен хто залазе на табуретку змінює Конституцію під себе.
 показати весь коментар
 
 
волкер ПОКА отмазал зелю перед сенатом. но это ненадолго. как бы потом не отменили эту помощь
 показати весь коментар
 
 
Ваша позиція зрозуміла,українофоби!Вас прикували до будки ПЕС,а гавкати правдиво не навчили-вищите,як рiзанi одне і теж Ку-ви,Ку-ви!Відовісти на 2-а запитання не в змозі:1)Яке вiдношення мае Зелeнський до рiшeння " 4 апреля 2018 г.Украинская сторона готова отводить силы от Станицы Луганской 10 апреля, если там не будут стрелять""" about:reader?url=https%3A%2F%2Fwww.unian.net%2Fwar%2F10069013-ukrainskaya-storona-gotova-otvodit-sily-ot-stanicy-luganskoy-10-aprelya-esli-tam-ne-budut-strelyat.html2)Яке відношення має Зеленський до """ голосування в ПАСЕ 17 Травня""",якщо його інагурація була 21 Травня.https://www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea.
 показати весь коментар
 
дурачок, это тебя приковали в зелиному флажку
мне що петя, шо зеля, что юля и прочие пофигу
просто все познается в сравнении.
а сравнивать меня научили еще в детстве, в том самом кривом роге.
поэтому зелю я точно вижу насквозь ))))) тщедушный евгейский малчик на соцгороде...)))))))))0
 показати весь коментар
 
 
там детских психотравм поболее чем у пу
 показати весь коментар
 
 
Ігоре то даремні зусилля , він і сам знає щ він дурний , але кількісний перегляд фільму про голобородька , зламав в його свідомості границю між реалом і віртуальністю.
 показати весь коментар
 
Громадянини Украини обовязково прийдіть на вибори в парламент, щоб недопустити до влади лютих ворогів Украині і очістити країну від антиукраїнської зарази ЗЕбілів - экс - ригоАналів , свинарчуків і кловунів окупувавших Неньку разом с *уйло..
 показати весь коментар
 
 
Вже приходили (краще б і не ходили) і проголосували за блазня. 73% ідійотів.
 показати весь коментар
 
 
Цей раз їх буде менше, хоча 33% теж багато🐸
 показати весь коментар
 
 
Алла Мегель
26 июня в 13:41 ·

Ніхто в Україні не сформулював національну ідею краще, ніж Тарас:
- В своїй хаті - своя правда і сила, і воля!
Прості слова: "в своїй!"
- не в московській, не в гейропейській!
- В своїй!

Біда націїям, що не чують своїх пропроків...
 показати весь коментар
 
 
Тарас Григорович мабуть у могилі перевертається, узнавши про національність нашого президента...
 показати весь коментар
 
 
Я от не розумію, як всі ті, хто розказував про вальцмана, різко стали за зельцмана??? Не за націоналіста Кошулинського, не за Гриценка, а за зельцмана... Парадокс!
 показати весь коментар
 
 
А яке до цього діло запоребриковим поцманам??
 показати весь коментар
 
а мені подобається, як порохососи тут в конвульсіях б"ються, значить Петя - фсьо. )))
 показати весь коментар
 
 
Дурнику , для 27 % ненажерлива соя була з самого початку фсьо , але і одівана на руку лялька коломойського теж "фсьо" . На перших виборах прийшлось голоувати за дурня з вилами , тільки щоб не пішло в залік зажерливому рошену .
 показати весь коментар
 
Беня алчно потирает руки, слюна скрывает с брюха на сандали.
 показати весь коментар
 
 
Посіпак рогатих пуче від Петра, як від Степана Бандери пуче і досі клятих масковітов!!!! Мабуть щось таки і зробив Петро для армії!!!
 показати весь коментар
 
 
Дебіле ти хруньовий! Вся російська ботоферма топить за мародера Порошенка! Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги - Цензор.НЕТ 1772
 показати весь коментар
 
 
Таки да . Это же бизнес партнёр кума х.йла Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги - Цензор.НЕТ 7099
 показати весь коментар
 
Сравнить Бандеру и барыгу это как сравнивать кнура и ПТУРа
 показати весь коментар
 
Отлично. Прямая заслуга нынешнего президента. Порохосвинам осталось недолго гавкать и лизать шоколадную дупу.
 показати весь коментар
 
НА Украине не осталось людей с гадостью, страна - ходить и попрошайничает по всему миру…
ПОЗОР! Сенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги - Цензор.НЕТ 9188
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПодіїСенат США схвалив виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги
 
 
 
 
 
 вгору