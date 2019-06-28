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Все про:суспільне мовлення (78) Аласанія (98) НСТУ (96)

 Наглядова рада Суспільного мовлення скасувала своє рішення про звільнення Аласанії

Наглядова рада Суспільного мовлення скасувала своє рішення про дострокове розірвання контракту з головою правління мовника Зурабом Аласанією, ухвалене взимку 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив сам Аласанія.

Раніше суд поновив його на посаді глави Суспільного, проте рішення ще не набрало сили, тому Аласанію тимчасово призначили "головним експертом".

"Уникнути зайвої тяганини можна було, якби Наглядова скасувала своє рішення сама. Я написав, що "це не про НР". І помилився", - написав він.

За словами Аласанії 27 червня Наглядова рада провела засідання і скасувала своє рішення про розірвання контракту.

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"Це означає, що через кілька днів, з моменту оприлюднення протоколу засідання НР, я буду відновлений на позиції голови правління ПАТ НСТУ і продовжу працювати", - уточнив він.

Аласанія додав, що "відновлення статус-кво", як він сподівається, "стане першим кроком до злагодженої роботи разом".

Нагадаємо, 31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення про дострокове відсторонення Зураба Аласанії з посади голови правління НСТУ.

Сам Аласанія заявив, що відсторонення його від посади відбулося з невідомих йому причині з порушенням усіх процедур.

Тимчасовим главою Суспільного призначили Миколу Чернотицького, члена правління НСТУ. Чернотицький відповідальний за діяльність з оптимізації центральної і регіональної структури.

Аласанія оскаржив своє звільнення в суді. 19 червня суд визнав незаконним рішення Наглядової ради та відновив Аласанію на посаді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134664
 
   
 Топ коментарі
 
Который просрал деньги на конкурс-отбор на Евровидение? Нда, хорош
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Грузины в украинской политике или там бизнесе очень не хороший тренд.
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Конкурсы проводить надо и нужно.Вот только кто будет в конкурсных комиссиях?Люди кондитера,которых тот насовал везде,как муха опарышей?Сначала этих гнид надо сраной метлой повыметать,сформировать новые конкурсные комиссии,из новых людей.А потом можно и конкурсы проводить.
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Который просрал деньги на конкурс-отбор на Евровидение? Нда, хорош
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Про "Евровидение" и про "просрал", это - про притулу.
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Грузины в украинской политике или там бизнесе очень не хороший тренд.
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Аласания против, он за регулярное харчевание ..
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"Совет"??? Это банда аморальных уродов которые должны сидеть на нарах! И дело не в этом алабае или как там его!
Захотели приняли решение, если уволили значит было за что!!!
а теперь отменили, значит ранее увольнять не было за что??? Получается что решение приняли незаконно???
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А що для українців зробив Аласанія? Ніхто точно нічого не знає, мабуть нічого. У той же час зняття і вцдновлення його на посаді говорить про політичну підкилимну гру.
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А що для украинцив зробыв Али Хасан,окромя метания лайна в оппонентов.
Хасан.Если не в теме,то нехрен трещать,как трещетка.При Аласании в Харькове выпуски АТН "Новости" были самыми честными и незаангажированными.Это был единственный канал в Харькове,который противостоял экспансии Кернеса и Добкина на телевидении.За это им доставалось не слабо от местных титушек и бандитов.
А я так смотрю Хасан и его шехф кондитер-Петровский от Кернеса и Добкина "без ума".Кернес на выборах за Петью бесконечно "топил".Вот и его верный оруженосец Хасан ему "подпевает".Продолжай в том же духе Санчо-Панса.Дон-Кихот Мальдивский твой верный "порыв" оценит.
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це якийсь договірняк. якщо аласанія написав заяву про звільнення за власним бажанням і його звільнили з цієї посади то все.
взагалі потрібно після відставки порошенка проводити нові конкурси на такі посади.
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Аласания человек Авакова. Видимо Аваков и Коломойский договорились и дали команду Зенескому назначить Аласанию обратно.
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Конкурсы проводить надо и нужно.Вот только кто будет в конкурсных комиссиях?Люди кондитера,которых тот насовал везде,как муха опарышей?Сначала этих гнид надо сраной метлой повыметать,сформировать новые конкурсные комиссии,из новых людей.А потом можно и конкурсы проводить.
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Аласания ужеприсягнул своим хозяевам Авакяну и Зелебобику ??
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНаглядова рада Суспільного мовлення скасувала своє рішення про звільнення Аласанії
 
 
 
 
 
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