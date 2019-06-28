 Судове засідання по апеляції Парасюка на ЦВК за відмову реєструвати його кандидатом у депутати відбудеться 29 червня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив сам Парасюк.

Він зазначив: "Апеляція у моїй справі відбудеться 29 червня, в суботу, о 15:00 год. Київ, вул. Московська, 8.

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Прийдіть і підтримайте нас!"

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Центрвиборчком відмовив у реєстрації Володимира Парасюка кандидатом у народні депутати України. Нардеп звернувся до суду, але позов не задовольнили.