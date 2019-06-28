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 Політика України
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Все про:реєстрація (105) ЦВК (658) Парасюк (130)

 Судове засідання по апеляції Парасюка на ЦВК за відмову реєструвати його кандидатом у депутати відбудеться 29 червня

Нардеп Володимир Парасюк, якого не зареєстрували кандидатом у депутати подав апеляцію, розгляд якої відбудеться 29 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив сам Парасюк.

Він зазначив: "Апеляція у моїй справі відбудеться 29 червня, в суботу, о 15:00 год. Київ, вул. Московська, 8.

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Прийдіть і підтримайте нас!"

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Центрвиборчком відмовив у реєстрації Володимира Парасюка кандидатом у народні депутати України. Нардеп звернувся до суду, але позов не задовольнили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134663
 
 
 Топ коментарі
 
Це помста від Петра за блокаду торгівлі з Лугандоном.
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Давай Вова, досвидания!
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Во всем виноват Парашенка. Хорошо что пока еще по подъездам не сцыт...
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этого ондона никто за шкварник не берёт, ну да, суды советские, прокуроры и аваковские чмири так же.
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Це помста від Петра за блокаду торгівлі з Лугандоном.
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Ти ще скажи,що Янек йому не вибачив..😁
Використали дяді Вову і його караючу ногу, тепер вова - непотріб...
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Потріб Вова чи не потріб мають виборці вирішувати, а не шльондри в суддівських мантіях.
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це той що з полоні не впізнали ? прийде час і ця консерва вздується як гадя .
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Якби його впізнали, то навряд чи випустили. Як трофей він був би набагато цінніший, ніж консерва.
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Консерва - это кучма. Сначала разоружил страну, а теперь "освобождает" Украину от армии Украины:

https://censoru.net/36678-genshtab-iz-pod-mariupolja-vyvedut-vojska-na-granice-s-rf-budet-obse.html
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Один з дієвих "ногоприкладачів" , такий нардеп повинен бути в Раді , для нагадування "безкарним" про обовязки ...
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Увы, ни к одним, ни к другим доверия нет от слова вообще...
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Во всем виноват Парашенка. Хорошо что пока еще по подъездам не сцыт...
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Его людей, которых он поназначал везде, где только мог, будут выгонять не менее года.
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твой кумир пеца везде нагадил.. нам теперь расчищать...
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нееет , вы не расчищать будете , вы и выши дети жрать будете то что наворотили вместе с зе
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по-моему, владимиру пора отдохнуть Судебное заседание по апелляции Парасюка на ЦИК за отказ регистрировать его кандидатом в депутаты состоится 29 июня - Цензор.НЕТ 9089
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с какой радости ему отдыхать? Яныка выгнал!!! Или этого мало?
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Яныка выгнал? Ногой, наверное? Тогда Дествительно смешно...
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Словом! Призывом! слабоумным , типа тебя этого не понять.
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Недолуге, я добре знайомий з людьми, які були поряд і знають, хто і для чого Вову на сцену пропихав, а ти мені якісь міфи розповідаєш...
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Будеш сміятися, то були бєніни гвардєйці. Треба було показати рішучість народних масс, для цього знайшли "парня із народа", короткий інструктаж, вовин спіч і, вуаля, у нас рішучий герой(наш Спартак), не дуже, правда, розумний, але харизматичний (що і потрібно - наш пацан, одним словом)...
Те, що Володя майдан пройшов - молодець, те що вижив молодець, але на цьому все, далі йдуть технологіі і монетизація Вови, як актива...

Тепер Вова новій бєніній команді не потрібен, він все псуватиме, бо майдан у нас тепер - "негативне явище"©, якщо ви не забули, і караюча нога вже не в тренді Націоналісти від нього не в захваті, всі останні (жопоблок,дупи і гепи не беремо до уваги) - більш врівноважені,ім стрибуни не потрібні, а Вова, на жаль, більше нічому не навчився, тому Вовині вміння і активність навряд чи хтось буде монетизувати...
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Больше нечего сказать, патриотический вы наш?
Кстати, до лета 14 был о нем хорошего мнения, знакомые волонтеры раскрыли глаза, ну а явление из плена - вишенка на тортик...
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кро того, что лоллита мольдивская гадит нечего
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Так для чого, щоб людей пострiляти? Если ты таке "ДОЛУГЕ", то пойди в прокуратуру и расскажи "всю правду"! Пусть вся УКРАИНА узнает ВСЮ ПРАВДУ!
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Вовка выступал уже после расстрела. 21го.
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З хронології: "21 лютого, 20:20 - сотник самооборони Парасюк, емоційно: "у мене загинув товариш, а вони жмуть Януковичу руку. До 10 ранку має бути вимога про відставку Януковича - а інакше ми йдемо на штурм зі зброєю"..."
І додав ще про його автомобіль спалений

Хто стріляв увечері 21 лютого? Не підкажете, шановний?
Чого це Янек перед цим вже три дні речі пакувавхв, мо' продавати збирався? А тут бац, Вова збирається штурмувати АП, в якій на той час було два охоронці... До речі, сотником самооборони Вова не був
Почитайте хронологію подій і хоча б не постіть усілякі пафосні дурниці..
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Дурнику, можливо тобі десь проценти муляють, що ти висловлюєшся не зовсім зрозуміло?
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обмотати голову бинтом і вернути кацапам.можне щей підписати а то знову не впізнають і відпустят
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То петя за фарфорозубого мстит володьке.
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Суди схвачени рошеновской мафией, поєтому таким как Парасюк не пробиться
Да и толку от него за все 5 лет - как с козла молока, если не считать пару набитих сепарских рож и скандалов
Но для политика бить махать кулаками - єтого мало.
Нужна голова, профессионализм и умение созидать во благо народа Украини
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Ага, особливо конституційний суд схвачений рошеновськой мафієй.
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Маєте на увазі що КС формував Портнов на 9 років , і який в піку соєвому відмінив дію Закону про незаконне збагачення ? Здається при зєлі режисер Карабас І.В. добавив вже парочку своїх ? Шоколадний Джо він клептоман , але не самовбивця , хоча там зажерливість за межами здорового глузду . Йдеться про відміну Закону про збагачення ? З попкорном на диван в очікуванні відміни , по замовленню Хабад і кремля , Закону про мову .
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Четкий пацан этот Парасюк. Почему не выставил свою кандидатуру в президенты -- не понятно. Все шансы у него были. А ЦИК просто ватники конченые.
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Хороший троллинг, хотя Парасюк - еще не сформировавшийся ватник, а нам и с Зельцманом гемора хватит по самое не хочу...
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Ваш троллинг, признаю, еще более изощренный.
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Нет, первенство за Вами, Вас, по-моему, революционная матросня лайкнула..
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порошенко - мертвяк, он отравил всё вокруг себя
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ця мстива сива наволоч буде гадити Україні до останнього батончика
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Чоловіче , попробуй трахнутись головою опстіну , після добре потруси нею , може зомбаж і висипеться .
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У меня такое впечатление , что половина мародеров из верховной зрады , сидят на Цензоре .
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Tak vet on ucastvoval v bojax za Ilovajsk jesly xoroso pomniu?Proruskix kandidatov registrirujet a ego net?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСудове засідання по апеляції Парасюка на ЦВК за відмову реєструвати його кандидатом у депутати відбудеться 29 червня
 
 
 
 
 
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