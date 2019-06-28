 Судове засідання по апеляції Парасюка на ЦВК за відмову реєструвати його кандидатом у депутати відбудеться 29 червня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив сам Парасюк.
Він зазначив: "Апеляція у моїй справі відбудеться 29 червня, в суботу, о 15:00 год. Київ, вул. Московська, 8.
Прийдіть і підтримайте нас!"
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Центрвиборчком відмовив у реєстрації Володимира Парасюка кандидатом у народні депутати України. Нардеп звернувся до суду, але позов не задовольнили.
Використали дяді Вову і його караючу ногу, тепер вова - непотріб...
https://censoru.net/36678-genshtab-iz-pod-mariupolja-vyvedut-vojska-na-granice-s-rf-budet-obse.html
Те, що Володя майдан пройшов - молодець, те що вижив молодець, але на цьому все, далі йдуть технологіі і монетизація Вови, як актива...
Тепер Вова новій бєніній команді не потрібен, він все псуватиме, бо майдан у нас тепер - "негативне явище"©, якщо ви не забули, і караюча нога вже не в тренді Націоналісти від нього не в захваті, всі останні (жопоблок,дупи і гепи не беремо до уваги) - більш врівноважені,ім стрибуни не потрібні, а Вова, на жаль, більше нічому не навчився, тому Вовині вміння і активність навряд чи хтось буде монетизувати...
Кстати, до лета 14 был о нем хорошего мнения, знакомые волонтеры раскрыли глаза, ну а явление из плена - вишенка на тортик...
І додав ще про його автомобіль спалений
Хто стріляв увечері 21 лютого? Не підкажете, шановний?
Чого це Янек перед цим вже три дні речі пакувавхв, мо' продавати збирався? А тут бац, Вова збирається штурмувати АП, в якій на той час було два охоронці... До речі, сотником самооборони Вова не був
Почитайте хронологію подій і хоча б не постіть усілякі пафосні дурниці..
Да и толку от него за все 5 лет - как с козла молока, если не считать пару набитих сепарских рож и скандалов
Но для политика бить махать кулаками - єтого мало.
Нужна голова, профессионализм и умение созидать во благо народа Украини