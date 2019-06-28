 Команда Зеленського запросила всіх до офісу президента на безкоштовний концерт саксофоніста Спіріна

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Офісу президента.

У повідомленні зазначається: "Приходьте завтра, 28 червня, до головного входу Офісу Президента України за справжньою естетичною насолодою. У цей святковий день на запрошення команди Володимира Зеленського для вас буде грати всесвітньо відомий саксофоніст-віртуоз Володимир Спірін. Виступ розпочнеться о 19:00".

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