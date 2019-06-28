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Все про:Зеленський (1863) музика (209)

 Команда Зеленського запросила всіх до офісу президента на безкоштовний концерт саксофоніста Спіріна

В день Конституції України 28 червня під офісом президента виступить відомий саксофоніст Володимир Спірін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Офісу президента.

У повідомленні зазначається: "Приходьте завтра, 28 червня, до головного входу Офісу Президента України за справжньою естетичною насолодою. У цей святковий день на запрошення команди Володимира Зеленського для вас буде грати всесвітньо відомий саксофоніст-віртуоз Володимир Спірін. Виступ розпочнеться о 19:00".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134662
 
 
 Топ коментарі
 
"Хлеба и зрелищ"?
Украина для зе-команды - тупой плебс?!
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Блины!... Блины с лопаты не забудьте раздать!...
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А Вовік-маленький буде спостерігати за підданими з вікна,а потім милостиво спуститься в натовп,показуючи свою простоту і наближеність до прастихлюдєй.
І про "безплатність". Це означає,що Спіріну не заплатять,і він саксофонитиме з-за прихильності до Вови ? Чи заплатять з бюджету ? Ну тоді ок.,безплатно. А може Вовка з зарплати заплатив,щоб під музичку покайфувати,типу любитель джазу ?
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Він - спуститься ?
Коли сім бусів охорони ?
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бесплатный ? а где команда берет бабло на бесплатные концерты .... в тумбочке... или все таки у избирателей ? или скинулись...
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у путина виолончелист ролдугин у зе саксофонист спирин, меня терзают смутные сомнения
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следующий в графике полет со стерхами или ныряние за амфорами?. тренажерка уже была
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весело було нам як батька ховали. музика грала, цукрки давали..
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когда ze заберут черти -лично порву два баяна
Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 2340
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Зеленский любит пианино... любил... ну, в общем, вы поняли.
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The Show Must Go On!

В Украине у президента нет других вопросов как устраивать концерты ?
И почему у офиса, а не на Майдане ли на Контроктовой?
Дешевый пиар скомороха...
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какие избиратели - такой и пиар. Для быдломассы сойдет.
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Только для того чтобы протестующим места для митинга небыло.
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як говориться-лошара та тупе рішення, нах той концерт, краще б Українських воїнів привітав))
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А обращение Вазелина Шестого к народу Украины будет?
Ну все таки День Конституции Страны
Надо подтвердить приверженность главному закону страны, его верховенство над политическими целесообразностями и хотелками мелких сморчков. Напомнить историю принятия, изменений, подгребаний под себя некоторыми "президентами" и чем это для них кончилось.
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та як завжди, я вам нічого не винен і що таке Констітуція?? отаке і буде при цьому теребенькалу...
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Стрелок,ты неправ,он не вазелин шестой.У нас были кравчучки,кучмовозы,пасечники,йолки,Порох,на Вазелин у нас первый и надеюсь последний,Янек был зек,а енто полное позорище.
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Вообще уже "с катушек съехали " Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 6099 ,, нафига это .?? Шо за тупой пиар , зебня Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 6988 .?? Ему что , более негде поиграть , как только в охвисе прецедента .? Тоже мне , нашли площадку . Почему бы не дать концерт на Майдане например .??
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та його зараз свої посіпаки та кроти і топлять, бо тупий і нічого не розуміє у політеці, а тільки на піаніно грати вміє... ((
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видкрию вам таемницю, с пианино-то фонограмма. вин и там ниякий.
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это фото из паспорта. откуда оно у вас?! Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 6763
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Вместо работы и результатов тратят бюджетные деньги на бесплатные концерты для плебса, это законно вообще то?
Урод на уродке
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А Зеля членом на роялем будет акомпонировать
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Есественно и даже на "бис" выйдет,причем рояль развернут на 180 градусов,чтобы народ смог увидеть всю " красоту пальца" херониста.Зеботы в восхищении,раздадутся девичьи крики " Хочу ребенка " чувачка" от Чувака,и сам Чувак прилюдно на площади,под аплодисменты проведет процесс спаривания и оплодотворения.На выборах 40% результат гарантирован
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На Думбасі війна і гинуть люди, а жабеня влаштовує концерти. З шаурмою.
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Наш бренд - это красивые девушки, а не какие-то саксофонисты. Можно какой-то пол денс или стриптизик там? В крайнем случае, флейтистку. Но красивую.
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ну и шо, будет петь и плясать? а когда сажать?
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Вже піздно, весна минула, та й лохи вже забули про це.
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Та чи вірили вони, взагалі, у ці "посадки"?
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ты еще про зарплату в 4000 и про открытые конкурсы на посады вспомни
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Если клован будет прыгать и в лысины своих целовать - хочу видеть ПРЯМУЮ трансляцию.
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Тут и без него, вашего ЗЕконцерта хватает. Наверное это самая большая проблема в стране.
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Что бы не сделал = срач.
Чет давно новостей о Святом Патриархе Филаретке не было
Неужто придушили старикашку? Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 6939
Хотя пусть живет 110 лет - срачи это не только унижение стада, но и прикольно Команда Зеленского пригласила всех к офису президента на бесплатный концерт саксофониста Спирина - Цензор.НЕТ 800
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вообще то это называется подкуп избирателей... зеля продвигает слугу за бюджетные .неужели за свои?
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как с курями обращаются на куроферме - бросили чуть-чуть пшенички поклевать-куры и счастливы.

по научному называется собака павлова - сформировать условный рефлекс - получить слюноотделение сначала от пшенички,
потом можно только фотку пшенички показыавть, слюна все одно пойдет.

куроФэрма в действии.

надолго?? нет, на 2 месяца, потом на окорока и в эвропу - , другим способ в эвропу дороговата будет.
хоть как то безвиз применить. для ентих укр людо-курей.
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Все правильно, пока Беня тихонечко расставляет нужных людей и Зе сливает интересы Украины, дать быдломассе зрелища - ну а чо, они ж не президента выбирали а шоумена.
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"приходите к офису Президента" как мелковато, как жиденько хочет увидеть как его боготворят. Виртуоз - это в смысле он последователь пианиста (привет роялю) Зеленского ?
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Училка 4000 баксів отримала і сидить така гарнюня, пишається собою.
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Почитал порохоботов: вместо радости, что можно послушать джаз - тонны нытья и грязи. Вам от самих себя не противно, зрадофилы? День и ночь во всем выискиваете негатив, а потом радуетесь, когда его находите.. больные люди..
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брехати так брехати - з яких пір стають всесвітньовідомими ресторанні музиканти у яких жодного записаного альбому?
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Речь не о джазе , а о попытке зебилов на этом попиариться , перед выборами Команда Зеленського запросила всіх до офісу президента на безкоштовний концерт саксофоніста Спіріна - Цензор.НЕТ 3426 .. Правильно расставляй акценты . Пусть трубач даёт концерты там где и положено , и никаких претензий не будет .
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В чем пиар? Он что - призывал голосовать за кого то?
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Пригласив трубача поиграть в своём офисе ( там где этому не место совсем ) - это пиар себя любимого и своей зекоманды . Типа - ах какие мы ( слуги урода ) хорошие , открытые и близкие к народу ,, все видите , по сему -голосуйте за нас Команда Зеленського запросила всіх до офісу президента на безкоштовний концерт саксофоніста Спіріна - Цензор.НЕТ 3975 .... Однозначно пиар .
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Для тебя пиар был и в том, что улицу Банковую открыли для прохожих. Для тебя пиар будет и когда законы будет нужные подписывать Зеленский.. Команда Зеленського запросила всіх до офісу президента на безкоштовний концерт саксофоніста Спіріна - Цензор.НЕТ 1890 Сегодня он поздравил с Днем Конституции - очередной пиар?
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Когда он законы будет подписывать , это не пиар ,, это его функциональные обязанности .Когда при его поддержке организовывают концерт трубача , где нибудь в концертном зале или на Майдане , это небольшой пиарчик ( можно и не обращать внимания ). А вот когда позволяет давать концерты НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ , это - пиарище . .!! Наглый и циничный суперпиар .
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А мы давайте вместо саксофониста пригласим выступить туда 95 бригаду,сценарий выступления согласуем спатриотами.Для бойцов будет достаточно три минуты ,чтобы любители сакса и рюського мира исчесли навсегда вместе с организаторами.
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а давайте без давайте, тем более без диванного бреда зрадофила-порохо$рани?
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зебилу на дурняк и уксус - справжня естетична насолода
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А мы давайте вместо саксофониста пригласим выступить туда 95 бригаду,сценарий выступления согласуем спатриотами.Для бойцов будет достаточно три минуты ,чтобы любители сакса и рюського мира исчезли навсегда вместе с организаторами.
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" И козел на саксе: фа-ду-фа ". (с) :D
Дебилам дебилово, это же здорево, когда кроме алкоголева, курева и порева ещё и культурное жорево.
Вообще-то, если бы Блин Клинтон на саксе играл, то я бы пошла посмотреть. А зебилам и ресторанный "виртуоз" проканает, они зебилы же.
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До Клована еще не дошло что он уже не шут и из всего делать шоу и шуточки плясать не получиться,надо работать день и ночь,а не бегать по фонтанах,жрать шаурму,целовать лысого и собирать концерты
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Головне є що відсвяткувати. Стільки всього зруйновано. Чи може це буде святкування тріумфального попер Неня пашуть в велику політику? Українська влада доклала максимум зусиль для кацапського бліцкригу
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоКоманда Зеленського запросила всіх до офісу президента на безкоштовний концерт саксофоніста Спіріна
 
 
 
 
 
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