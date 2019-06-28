 Команда Зеленського запросила всіх до офісу президента на безкоштовний концерт саксофоніста Спіріна

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Офісу президента.
У повідомленні зазначається: "Приходьте завтра, 28 червня, до головного входу Офісу Президента України за справжньою естетичною насолодою. У цей святковий день на запрошення команди Володимира Зеленського для вас буде грати всесвітньо відомий саксофоніст-віртуоз Володимир Спірін. Виступ розпочнеться о 19:00".
І про "безплатність". Це означає,що Спіріну не заплатять,і він саксофонитиме з-за прихильності до Вови ? Чи заплатять з бюджету ? Ну тоді ок.,безплатно. А може Вовка з зарплати заплатив,щоб під музичку покайфувати,типу любитель джазу ?
Коли сім бусів охорони ?
В Украине у президента нет других вопросов как устраивать концерты ?
И почему у офиса, а не на Майдане ли на Контроктовой?
Дешевый пиар скомороха...
Ну все таки День Конституции Страны
Надо подтвердить приверженность главному закону страны, его верховенство над политическими целесообразностями и хотелками мелких сморчков. Напомнить историю принятия, изменений, подгребаний под себя некоторыми "президентами" и чем это для них кончилось.
Урод на уродке
Не пойду.
Чет давно новостей о Святом Патриархе Филаретке не было
Неужто придушили старикашку?
Хотя пусть живет 110 лет - срачи это не только унижение стада, но и прикольно
по научному называется собака павлова - сформировать условный рефлекс - получить слюноотделение сначала от пшенички,
потом можно только фотку пшенички показыавть, слюна все одно пойдет.
куроФэрма в действии.
надолго?? нет, на 2 месяца, потом на окорока и в эвропу - , другим способ в эвропу дороговата будет.
хоть как то безвиз применить. для ентих укр людо-курей.
Вчителька мріє про 4000%.
Дебилам дебилово, это же здорево, когда кроме алкоголева, курева и порева ещё и культурное жорево.
Вообще-то, если бы Блин Клинтон на саксе играл, то я бы пошла посмотреть. А зебилам и ресторанный "виртуоз" проканает, они зебилы же.