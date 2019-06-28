 Один із переданих терористами Україні військовослужбовців - Великий перебуває в розшуку за дезертирство, - Казанський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Казанський зазначив: "В рамках передвиборчого піару Медведчука в Кремлі наказали своїм петрушкам з ЛДНР відпустити чотирьох українських бранців.
Але і тут виявився підступ. Один із них - дезертир на ім'я Дмитро Великий. Він перебуває в розшуку, про що йдеться на сайті МВС.
Дмитро Великий - претендент на премію Дарвіна. Дезертирувавши зі ЗСУ, він поїхав на заробітки в Росію. Але тільки братушки пацифізму не оцінили і врешті призначили Великого українським диверсантом і шпигуном.
А тепер віддають його Україні, подаючи це як неймовірний успіх миротворчої місії Медведчука.
Якийсь унікальний розвод - кум Путіна за указом Путіна домовляється з маріонетками Путіна про те, що вони відпустять з полону зрадника, який працював на Путіна.
Цікаво, як вчинять із Дмитром Великим в Україні? Буде хохма, якщо заарештують".
Как, ну как, скажите, страна дошла до ТАКОГО идиотизма?!
Кум путлера - спасАтель?!!! И кого? Вот этого? А ведь поведутся очередные ...
Я возьму . В пропорции 1 к 13 000 + Крым
Жаль, что это нереально(
Кощею-кощеево!
Как еще предателями и дезертирами поступать?. Дмитрия Великий только на НАРЫ посадить!!!
Лечиться надо. Пока еще не поздно.
может назначат на военную должность в МО... или вместо Климкина в МИД ?
Команда Зе любит нестандартные кадровые решения.
1.ентаго фрукта,
2.водителя, которй недавно завез в данецк 7 укрсалдат на машине.
3. пока нет сведений кто. но видео уже показали его интервью как он кладет цветы до данецких памятников ...
4.поканет сведений кто -ждем
шила в мешке не утаить.
ухахаха
Это *********-медведчуковские шалости такие. Кэгэбэшники шалят и насмехаются.