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 Один із переданих терористами Україні військовослужбовців - Великий перебуває в розшуку за дезертирство, - Казанський

Блогер і журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію про те, що один із переданих бойовиками Україні військовослужбовців перебуває в розшуку за дезертирство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Казанський зазначив: "В рамках передвиборчого піару Медведчука в Кремлі наказали своїм петрушкам з ЛДНР відпустити чотирьох українських бранців.

Але і тут виявився підступ. Один із них - дезертир на ім'я Дмитро Великий. Він перебуває в розшуку, про що йдеться на сайті МВС.

Читайте також: Українські націоналісти вимагають негайно заарештувати Медведчука

Дмитро Великий - претендент на премію Дарвіна. Дезертирувавши зі ЗСУ, він поїхав на заробітки в Росію. Але тільки братушки пацифізму не оцінили і врешті призначили Великого українським диверсантом і шпигуном.

А тепер віддають його Україні, подаючи це як неймовірний успіх миротворчої місії Медведчука.

Якийсь унікальний розвод - кум Путіна за указом Путіна домовляється з маріонетками Путіна про те, що вони відпустять з полону зрадника, який працював на Путіна.

Цікаво, як вчинять із Дмитром Великим в Україні? Буде хохма, якщо заарештують".

Також читайте: Запитайте у Медведчука, чому питання обміну полоненими піднімається тільки перед виборами, - Зеленський

Один із переданих терористами Україні військовослужбовців - Великий перебуває в розшуку за дезертирство, - Казанський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134661
 
   
 Топ коментарі
 
Так много хочется написать.., но не могу - на языке и в мыслях, черт, .подзаборная ругань(
Как, ну как, скажите, страна дошла до ТАКОГО идиотизма?!
Кум путлера - спасАтель?!!! И кого? Вот этого? А ведь поведутся очередные ...
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И козе понятно что РФ использует наших военнопленных и политзаключенных как разменный материал для накачки рейтинга медведчуковского оппоблока в среде нашего ватноголового населения перед выборами. Видите ли Порошенко за последнее время не смог никого возвратить в Украину, и Зеленский не смог, а Медведчук только поехал и сразу смог аж четверых
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Даунеровцы не стесняются - шлёпают по пятнашке, а наши соевые проститутки в мантиях - сепарам условно...
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Даунеровцы не стесняются - шлёпают по пятнашке, а наши соевые проститутки в мантиях - сепарам условно...
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Зараз ці хвойди зеленими стали (точніше, за місяць до виборів). Вони ніс за вітром завжди тримають)
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Так много хочется написать.., но не могу - на языке и в мыслях, черт, .подзаборная ругань(
Как, ну как, скажите, страна дошла до ТАКОГО идиотизма?!
Кум путлера - спасАтель?!!! И кого? Вот этого? А ведь поведутся очередные ...
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И козе понятно что РФ использует наших военнопленных и политзаключенных как разменный материал для накачки рейтинга медведчуковского оппоблока в среде нашего ватноголового населения перед выборами. Видите ли Порошенко за последнее время не смог никого возвратить в Украину, и Зеленский не смог, а Медведчук только поехал и сразу смог аж четверых
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то есть, если Януковича так передадут, не брать?
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метветчук притянет сюда яныка?
Я возьму . В пропорции 1 к 13 000 + Крым
Жаль, что это нереально(
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Имеет полное право перемещаться. Как и все вечные и неодолимые фантомные привидения от нашей изящной и где-то как-то правящей верхатурки-штукатурки.
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Неужели "Точка-У" не достаёт до этих "судов", паяющих 15 лет за верность Присяге и Украине?
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Мэдвэдчук подлежит ликвидации путём применения экстракта бледной поганки или ботулотоксина. Наши африканские друзья могут обеспечить доставку хорошего экземпляра Чёрной мамбы. Короче, его должно ожидать что-то экзотическое.
Кощею-кощеево!
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P.S. Израиль бы уже перемолотил ракетами эти "суды" "ЛНР" и "ДНР" в муку!!!
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Похоже, что нам сначала нужно "перемолотить" наши суды.
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потом просыпать хлоркой и опять промолотить! чтоб и... споры... не разбросались))))
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Эту консерву кремля медведчука давно пора ликвидировать, а не задержать. Как жаль что у нас, не Моссад.
Как еще предателями и дезертирами поступать?. Дмитрия Великий только на НАРЫ посадить!!!
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Лютый враг Украины продажный кремлёвский холуй Иуда и кум фашиста )(уйла Мертвечук договорился с пророссийскими бандитами террористами об освобождении водителя, по вине которого семь воинов Украины оказались в руках российских оккупантов. Он один из освобожденных четырёх украинских военнопленных которых договорился с кровавыми нелюдями боевиками так называемых "ДЛНР" "лугандония" отпустить этот продажный кремлёвский прихвостень Мертвечук. И этот водитель Гориянов Максим виновен в том, что 22 мая 2019 года семеро бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен к пророссийским террористам - коллаборационистам на Донбассе. Кум )(уйла вызволил из плена Гориянова, который находился за рулем автомобиля с группой украинских бойцов, видно надеясь что он опять завезёт в плен бойцов ВСУ. Так как именно он поспособствовал тому, чтобы военные попали на оккупированную территорию "лугандонии", где они и были взяты в плен бандитами -террористами.
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Я не захищаю водія але якщо ти служив у збройних силах то повинен знати що на кожному транспортному засобі є старший котрий визначає маршрут, чи він їх усіх зв"язав і відвіз до *****?
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Старшие машины были только в Совке, чтобы чурка-водила по дороге не заснул.
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Тобто він завіз сімох чурок котрі не знали куди їх везуть?
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Путинского холуя, Медведчука, становиться все больше, и больше в Украине. Это уже какая-то телевизионная эпидемия. И распространяют ее такие вот новости.
Лечиться надо. Пока еще не поздно.
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А что? У мужика будет возможность сравнить подвал МГБ и украинскую колонию...Надеюсь, он колонию посчитает за "курорт", и напишет соответствующее обращение к "малоновороссам", с призывом сдаваться, потому что "в тюрьме макароны дают...".
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Если судить по Надиной заднице, то в нашей тюрьме голодовать значительно сытнее))
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Интересно, а "за какие шиши", сейчас,живёт эта идиотка? Работать, ведь, не умеет... Или ей до сих пор содержание "депутаны" начисляют?...Ну, недолго осталось... А потом - бутылки собирать, на "похмелон"... Кому она нужна?... Она же, до того себя дезавуировала, что ей только ленивый, вдогонку, не плюнет... (Не удивлюсь, если она и "Звезду Героя", загонит, чтобы "бухла" купить...).
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ты чьих будешь?
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они теперь с сестрой "двойным ударом" прутся в зРаду (Боливару не вынести двоих))))
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Да им пох..Мама приказала без депутатских корочек домой не возвращаться.Им еще строиться надо.Зря что ли земельный участок выбивали.)))
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та да! маман там та еще... Кличку все локти прокусала пока земельку выбрала...
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Ейная сеста Верундель мотается к Мертведчуку за пенсией,ибо Надя после кремлевских застенков никак не может восстановиться на своей прежней работе в "Секс по телефону".Секс по скайпу не рассматривается,ибо клиенты разбивают мониторы и теряют либидо как минимум на полгода.)
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Депутатського мандату і звання хероя України її ніхто не позбавляв, а якби потрох обрався на другий термін то і мертвечук був би хероєм.
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Медведчук, как типичный фсбешник, или разбавит пленных агентами, либо двинутыми на всю голову, как Савченко.
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Мертветчук уже не представитель президента по переговорам с сепарами, то от кого он тогда поехал переговоры проводить? Сам от себя, что ли? И кого оно типа "освободило", таких же уродов, как и сам? В какой еще стране, такое может быть?
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державна зрада, яку сбу чомусь в притул не бачить.
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А может парня просто записали в "дезертиры" , чтобы не заниматься поисками и расследованием? И сколько еще таких "дезертиров" числится в списках СБУ.? Ведь у СБУ при соевом гидранте не было времени и желания заниматься такой "ерундой" - у них все силы были брошены на борьбу с "врагами" своего шоколадного хозяина.
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При чем здесь СБУ и дезертирство? Где вас таких «грамотеев» берут. Так и в остальных вопросах такой же уровень безграмотности, словесный понос.
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"Интересно, как поступят с Дмитрием Великим в Украине? "

может назначат на военную должность в МО... или вместо Климкина в МИД ?

Команда Зе любит нестандартные кадровые решения.
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По-моему это было очевидно, что ***** подсунет каких-то сепаров, или завербованных. Остальных так же надо проверить, только кто это будет делать? Кацапские власти в Украине? Одна надежда на СМИ.
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да Пуйло помоему уже откровенно стебется и над Зе и над "миротворцем" Медведчуком...
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Одного дезертира, одного ідіота, що не знав куди іде і заіхав до сепарів, та ще одного цивільного, що ні за що попав до терористів "на подвал" - оце в каців називається "жест доброй воли". Мразота Медведчук піариться перед тупою масою прихильників Зеленського.
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Ну енто типа аюмен такой - укрсалдат отошли на 1 км в чистое поле - сдали позиции, данецкие пазиции заняли, ну в благодарность вернули 4 чел -
1.ентаго фрукта,
2.водителя, которй недавно завез в данецк 7 укрсалдат на машине.
3. пока нет сведений кто. но видео уже показали его интервью как он кладет цветы до данецких памятников ...
4.поканет сведений кто -ждем

шила в мешке не утаить.

ухахаха
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Надеюсь после такой подставы,а только конченный рыгонал не понимает,что фокус с пеленными - это подстава зеленского,до ВАЗа дойдет с какими мразями(зажопники)он имеет дело.Да и публике,которая горланила,что порох не хочет освобождать пленных и рвала на себе рубаху,что сможет это сделать, также дойдет, что это делают не порошенко,не зеленский, а кумовья.Митинговать надо не возле ВР или АП,а у офиса кума и его партии.Хочет кум - освободят,не хочет - не освободят.Этот подлец страдания людей превратил в пиар-акцию.Хотите освободить пленных?Блокируйте офисы,его бизнес,да в конце-концов требуйте ареста его самого и всей его шайки.Что, нет за что?Не верю.Вот на этот сброд,обмен парней точно произойдет.Эти мрази ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА оккупанта в Украине.
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А нельзя ли эту суку в бочке с говном утопить?
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Я даже не удивлена! Ещё вчера хотела написать, что вместо пленных нам подсунут или шпионов, или двойных агентов. Но решила не шутить и не ехидничать на тему военнопленных. А тут оказывается ещё хуже - дезертир.
Это *********-медведчуковские шалости такие. Кэгэбэшники шалят и насмехаются.
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4-й в списке - Горяйнов. Завёз 7-х военных прямо в ДНР.
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Тільки ідіот і найтупіший сепар--може повірити,що нам повернуть наших нормальних громадян. Ні повернуть мерзот які по натурі сепари і вже перейшли на чужу сторону. Повинні бути засуджені.
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А что вы хотели от кума Фюрера? Чтобы он вам украинских патриотов отдал? Он всяких уголовников и сепаров выдает чтобы наши сепарские продажные суды их реабилитировали да еще и премии в 100 тысяч выдали. Они еще и на выборы будут балотироваться как Гадя Сравченко.
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То же самое фишка о отведении от Станицы Луганской. Думаете Ху*ло дал слабинку и пожалел украинцев? Ето все очень большая. игра. И задумайтесь почему все ето произошло именно перед встречей с Трампом. Скорее всего Трамп завтра скажет в Белом Доме что ***** очень договороспособный и идет на уступки поетому санкции нужно смягчить или хотябы не вводить новых.
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Игра действительно большая , и приз не хилый , вся Украина .СНачала задушевная русская песня и мышебратья , потом забористый рюцкий мат и " не дают гаварить на радном языке " , "пукин введи " и русские паспорта , гамноконвои со снарядами и братья -спасители с " градами " " буками " ... НУ не удалось заглотнуть всю страну в 14 году , так ползучее поглощение идет беспрерывно и безостановочно , руками мертвечуков и боек , рабиновичей и мураевых , скупкой продажных судей и депутатов , телеканалов и политологов , предприятий и целых отраслей рюцкими капиталистами через подставных лиц .... да и презыдентов выбираем зашибись , то зек несудимый , то пархатый не нажрущийся никак , то вообще вазелиновое неопытное чмо которое и в грош нигде не ставят !!
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Вот и вся правда о "спасителе" медведчуке и его партии за життя - путя хапает, а кум "освобождает", а поклонники рабиновича и бойко это хавают.
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Извените Украинцы, но по моему субъективному мнению у вас в правящих верхах сидит ещё столько мерзлоты, что вам нельзя расслаблятся.Они притихли лишь потому, что бояться очередного майдана, безжалостного и беспощадного.
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