 Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку

Так глава Кабміну в ефірі телеканалу 1+1 запропонував вирішити проблему того, що парламент відмовляється звільнити Клімкіна з посади, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується позиції міністра. Міністр закордонних справ - це креатура президента України. Він був призначений за поданням президента Порошенка. Сьогодні так трапилося, що він працює під керівництвом президента Зеленського. І виходити сьогодні з нотами, не погоджуючи своєї політики ні з президентом, ні з прем'єр-міністром - я вважаю, що це неприпустимо", - заявив Гройсман.
"За кожною такою заявою доля людей. Це має бути обговорено з президентом. Якщо потрібно було уряд - будь ласка. І ми б тоді взялися разом за вирішення цієї проблеми", - додав керівник Кабміну.
"Я вважаю, що президент нехай звернеться до міністра закордонних справ Павла Клімкіна і запропонує йому піти у відпустку на кілька місяців. Я йому її (заяву - Ред.) підпишу. Я готовий виконати свої повноваження як прем'єр-міністр і внести будь-яку кандидатуру на посаду першого заступника міністра закордонних справ, який виконуватиме обов'язки. Але цю кандидатуру нехай запропонує президент", - сказав Гройсман.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про ноту у відповідь, яку відправив український МЗС.
"Предательство - это вопрос даты. Вовремя предать - это значит предвидеть."
Сообразительный винницкий мальчик видать что-то знает.
Во так лизать после этого....
Пипец... - когда у человека нет чести...
потому что клоун тормоз реформ.
а он думал, что Рада, распущенная им, кинется выполнять все его хотелки ?
Он дебил ?
Достоинство? - Грося не знает такого слова....
Он думает все уже забыли, как Зеленая Сопля возила его шнобелем в ВР...
Мне тогда за него чуточку обидно даже стало...
Мало ему... - мало...
" не пережив унижения, люди стрелялись;
в 20-м веке , из-за стыда перед окружающими,
в 19-м - от стыда перед СОБОЙ"(с)
в 21-м - ...появляются гроси, апаршины, ...да, черт возьми, кто только не появляется
И все без чувства собственного достоинства
Только "инстинкт выживания"(((
П.С - не дарма ж Луцик , ще в квітні ,літав до Бєні в Ізраїль ...
І на що воно розраховує....Хоча після того,як Кличком Саак погидував...А колись же перспективними політиками вважались !
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Ну теперь понятно почему Гройсман утвердил рыгов, бандитов и ВОРОВ- назначенцев от зеро в ОГА - он уже тоже СЛУГА
И при этом дурак = в прямом эфире зеленский сам признался. что ему не нравится нота в патриотическом ключе на основе решения международного трибунала = полный зашквар
*****, забери своего задроченого штирлица