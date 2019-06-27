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Все про:Зеленський (1844) МЗС (1790) Гройсман (3455) Клімкін (1445)

 Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман радить Президенту Володимиру Зеленському запропонувати міністру закордонних справ Павлові Клімкіну написати заяву на відпустку на кілька місяців.

Так глава Кабміну в ефірі телеканалу 1+1 запропонував вирішити проблему того, що парламент відмовляється звільнити Клімкіна з посади, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується позиції міністра. Міністр закордонних справ - це креатура президента України. Він був призначений за поданням президента Порошенка. Сьогодні так трапилося, що він працює під керівництвом президента Зеленського. І виходити сьогодні з нотами, не погоджуючи своєї політики ні з президентом, ні з прем'єр-міністром - я вважаю, що це неприпустимо", - заявив Гройсман.

"За кожною такою заявою доля людей. Це має бути обговорено з президентом. Якщо потрібно було уряд - будь ласка. І ми б тоді взялися разом за вирішення цієї проблеми", - додав керівник Кабміну.

Читайте також: Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України. ДОКУМЕНТ

"Я вважаю, що президент нехай звернеться до міністра закордонних справ Павла Клімкіна і запропонує йому піти у відпустку на кілька місяців. Я йому її (заяву - Ред.) підпишу. Я готовий виконати свої повноваження як прем'єр-міністр і внести будь-яку кандидатуру на посаду першого заступника міністра закордонних справ, який виконуватиме обов'язки. Але цю кандидатуру нехай запропонує президент", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про ноту у відповідь, яку відправив український МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134660
 
   
 Топ коментарі
 
гройся напрасно вазелину подыгрывает. никто не оценит, тем более ни шут, ни его хозяин беня
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Грося, ты свинья неблагодарная.
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гройся напрасно вазелину подыгрывает. никто не оценит, тем более ни шут, ни его хозяин беня
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вшивых ПЕТЮхов 5% уже точно никто не оценит. вы только гадите и больше ничего
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Зачем, мокшанец! подгоревшим пердельником кацапа - довольны. Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку - Цензор.НЕТ 8149
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Грося, ну ты гов..к, об тебя же ЗЕБЕня ноги вытер, а ты ему вылизываешь
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Шарль Морис де Талейран-Перигор:

"Предательство - это вопрос даты. Вовремя предать - это значит предвидеть."
Сообразительный винницкий мальчик видать что-то знает.
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Юрий Lord - и это после того как Зе дал Гросе пощечину в хамской своей манере - при людно.., на инаугурации.. Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку - Цензор.НЕТ 9439
Во так лизать после этого....
Пипец... - когда у человека нет чести...
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почему порохло работал со своими министрами,а Зеленскому псячья рада не дает работать со своими министрами а не с поставленіми порохлом?
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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Так порохоботы уже и от Боксера отказались ))) Скоро вся петькина шайка у них предателями будет.
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чем ближе выборы - тем больше у зебилов подгорает от испуга
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3 лица государства представляют Украину и у каждого свои полномочия....Ну не было у Зе времени в государстве-смартфоне порыться, а теперь жалуется...
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pwla tbl BOH!
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почему Зеленский должен работать со свино-порошеновскими министрами а не со своими?
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прикинь ))))

а он думал, что Рада, распущенная им, кинется выполнять все его хотелки ?

Он дебил ?
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Робота, я так розумію, це штудіювпння указів Кравчука 35-тилвтньої!!! давності,стрибання по фонтанах, дегустація шаурми на заправках? Якщо і міністри по фонтанах будуть скакати, то бідна та Україна.
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Потому что он чмо, любящее срасею, как и ты
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так не уважать себя после унижений ЗЕБЕни умеет только Грося
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Dust - это дно на самом деле...

Достоинство? - Грося не знает такого слова....
Он думает все уже забыли, как Зеленая Сопля возила его шнобелем в ВР...
Мне тогда за него чуточку обидно даже стало...
Мало ему... - мало...
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Вдруг вспомнилось из .. какого-то классика ( ну, извините, не помню, кто именно) , но...
" не пережив унижения, люди стрелялись;
в 20-м веке , из-за стыда перед окружающими,
в 19-м - от стыда перед СОБОЙ"(с)
в 21-м - ...появляются гроси, апаршины, ...да, черт возьми, кто только не появляется
И все без чувства собственного достоинства
Только "инстинкт выживания"(((
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А шо делать? В Раду то - непроханже! Надо о будущем думать...
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Петя условно говоря уже в бункере Берлина. В этот момент его поддерживать бессмысленно - лучше предложить свои услуги победителям.
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НЕ условно, а прямо и де-факто - беня и его шут - вазелин - на крючке у ФБР) Как и зебилы из их ботоферм Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку - Цензор.НЕТ 6599
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Ні чого собі відпустка на кілька місяців. На скільки мені відомо у чиновників 30-денна відпустка плюс пару днів за вислугу. Ще є 2 тижні за власний рахунок. Але як не крути, кілька місяців не виходить.
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Если накопились не использованные,ведь можно брать суммарно? Как раз чиновники так часто делают, ведь уволить во время отпуска нельзя.
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На родину его надо отправить, можно даже в солнечный Магадан. Решил выслужиться перед соевым хозяином, а выгребает уже даже от бывших соевых шестерок вроде Гройсмана.
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русня! не надоело из под разных прокси тявкать? рашакомнадзор не пускает напрямую? ))
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не надоело - порохоботам по 11,80 за каждый пост платят
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О! То ти на дві контори працюєш? Теж іпотека?
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я ж не порохобот ))) это они с ольгинцами заодно
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Ну, не будь такий скромний.😁 Сам щойно зізнався, що порохоботам платять по 11,80. Звідки така конфіденційна інформація? Не інакше, як з власної відомості. Ти не парся, для ботів це звична явище. Гроші жтге пахнуть? Правда? 😁
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о..оно уже свое палево удалило)) наверное валентина и ветер- одно и то же рожо только под разными прокси выползает))
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ти шо, з дубу рухнув??? ми за такі копійки не працюємо...тільки від заздрощів не забрудни штани...не напрудуйся, что зєлєногнійне...чи ти в євро написав? тоді трохи схоже...
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Олег.. ты же можешь и сам удалиться, а не просить об этом модера..
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Гройсмен вирішив , як слід дати під зад ПЕСикам ..? Тепер їх вже гамселить всіх , хто завгодно ... Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку - Цензор.НЕТ 4994
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Явка з повинною і угода зі слідством пом'якшує провину і вирок.
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вже всім зрозуміло , що соєвого Хряка здадуть свої ж - і він сам це чудово розуміє ..))
П.С - не дарма ж Луцик , ще в квітні ,літав до Бєні в Ізраїль ...
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Може хотів таємно арєштувать і привезти головноторгуючому кримльовського язика? Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку - Цензор.НЕТ 4451
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только дошло? вот что значит 25% мозга..
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Ти, "мордой бряк", тобі й до такого показника не дотягнути навіть в часи реміссії..
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Эх, гроська. Посредственное продажное говно. Собственно, ничего удивительного. Пацык может уехать с рынка, а рынок из пацыка... это же, кстати, касается криворожской ватной гопоты.
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Тебя соевое вместе с климом на нары нужно упечь.Хорошую петя себе компашку собрал.
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Щось пішло не так в царстві рошенівському... Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку - Цензор.НЕТ 8486
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Все просто: Гройсман - теж кримльовський зозульонок. Тільки був якісно законспірований. От тільки яараз якраз і з'ясувалося.
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Таки столкнут лбами, особо рьяных. Ну и заинтересованные аХтивисты подтянутся, куда ж без них?! Вот блин, жаль, что невозможно их, как пауков, в одну банку. Шоп выжил сильнейший. Не-е-е-е... Не дадут в зрительном зале посидеть, по всему видать.
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Здравствуйте! Как всегда, в последние 32 дня- из Ганы. Куды ж мне от неё?
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Грося,що за самозачмирення ? Хто ж так вислужується ?
І на що воно розраховує....Хоча після того,як Кличком Саак погидував...А колись же перспективними політиками вважались !
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от і Грося побіг ... хто буде наступним ? Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку - Цензор.НЕТ 8150
Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку - Цензор.НЕТ 4306
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"выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром - я считаю, что это недопустимо", - заявил Гройсман "
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Ну теперь понятно почему Гройсман утвердил рыгов, бандитов и ВОРОВ- назначенцев от зеро в ОГА - он уже тоже СЛУГА
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вінницький обком одобряє. Грошей на всіх не вистачить, зметикував зав. Вінницького ринку.
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Це ж який аврал там коїться у мінстеця... Завтра буде поголовна травля Гросі порхоботами... Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку - Цензор.НЕТ 709
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Зебенський продовжує грати Голобородька. Сценарій: "Ой, дивіться, нашого хлопчика знову образили!". Які проблеми країни може ефективно вирішити маріонетка Зебенський? Реальних - ніяких, але тільки ті, які створює власноруч зеркоманда: переїзд АП, "пряме народовладдя", "боротьба" з Радою та КМ і т.п.
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Та ладно! А столицу, из Киева перенести! Это что, не деяние, достойное пера?! Правда, можэ соврал Рабинович? С него станется...
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а почему Рада не хочет уволить климкина, луценко, авакова - ведь именно эти трое и есть самый большой якорь продвижение Украины.
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А якщо тобі не дає дівчина, то треба її згвалтувати? Це не я, а Разумовський
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Все это говорит о том, что пока не будет нового правительства и на местах будут сидеть шоколадные ублюдки - дела не будет. Выборы - новая коалиция - новый кабмин, генпрокурор и тд. А пока будет продолжаться саботаж.
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Посылать срасею нах - это по втоему лишнехромосомному мнению "саботаж"?
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Мозги включайте, когда пишите комментарии, тем более под комментариями других людей.
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если так, то это правильное мнение...не меняй его, не иди на поводу...гройсман умный и достаточно циничный)...мид без климкина в отпуске будет не хуже сбу без грицака в отпуске... щаз перед лейтенантом бакановым стоит вопрос, как поступать с медведчуком после его встречи с террористами и визите с бойко в москву...подобные вопросы станут перед пристайко...и они обязаны их решать законным путем без подковерщины и договорняков...как и обещал президент владимир
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Клімкін тримається молодцем. тримає іудейську шоблу в стойлі👊
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Торговец труселями начинает терять берега
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"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция", - сказал Климкин.Он настаивает, что направление такой ноты находится в компетенции Министерства иностранных дел.Глава МИД подчеркнул, что нота требует от России исполнения решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции", однако добавил:"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать"Также Климкин сказал, что может обсудить с президентом сложившееся недоразумение, "если он захочет"."\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\в переводе с дипломатического языка - Зеленский = предатель.
И при этом дурак = в прямом эфире зеленский сам признался. что ему не нравится нота в патриотическом ключе на основе решения международного трибунала = полный зашквар
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В перший раз із Гройсманом погоджуюсь. Хоча, і Клімкін не найгірший міністр Порошенка.
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Два хитрообрізаних на двох з трьох головних державних посад. Це не забагато для України?
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Курскому соловь, гражданину эрэфии, давно пора домой
*****, забери своего задроченого штирлица
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Такі новини- відмінний тест для пошуку вати, он скільки повилазило! Я аж 2014-й згадав
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Шо вы удивляетесь шо Грося вылизывает кловуну они же одной крови, забыли что ли?? Еврей при любом раскладе за еврея потянет....а вот украинцы разосруца и потопят друг друга...(( Вот Грося и топит за такого же обрезанного, а уж прав там Зебил или не прав то дело десятое...
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Его не в отпуск отправить надо, а на х... Вместе с дебилом гончаренко, ирой-курицй и остальными.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку
 
 
 
 
 
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