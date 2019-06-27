 Гройсман радить Зеленському відправити Клімкіна у відпустку

Так глава Кабміну в ефірі телеканалу 1+1 запропонував вирішити проблему того, що парламент відмовляється звільнити Клімкіна з посади, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується позиції міністра. Міністр закордонних справ - це креатура президента України. Він був призначений за поданням президента Порошенка. Сьогодні так трапилося, що він працює під керівництвом президента Зеленського. І виходити сьогодні з нотами, не погоджуючи своєї політики ні з президентом, ні з прем'єр-міністром - я вважаю, що це неприпустимо", - заявив Гройсман.

"За кожною такою заявою доля людей. Це має бути обговорено з президентом. Якщо потрібно було уряд - будь ласка. І ми б тоді взялися разом за вирішення цієї проблеми", - додав керівник Кабміну.

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"Я вважаю, що президент нехай звернеться до міністра закордонних справ Павла Клімкіна і запропонує йому піти у відпустку на кілька місяців. Я йому її (заяву - Ред.) підпишу. Я готовий виконати свої повноваження як прем'єр-міністр і внести будь-яку кандидатуру на посаду першого заступника міністра закордонних справ, який виконуватиме обов'язки. Але цю кандидатуру нехай запропонує президент", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про ноту у відповідь, яку відправив український МЗС.