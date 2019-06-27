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 Розкрито схему поставок обладнання для "націоналізованих" шахт "ДНР", організовану депутатом Донецької облради, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність групи осіб, учасники якої організували механізм поставки промислового обладнання для вугільних шахт на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Розкрито схему поставок обладнання для націоналізованих шахт ДНР, організовану депутатом Донецької облради, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що впродовж 2018-2019 років вітчизняне машинобудівне підприємство за документами нібито експортувало гірниче обладнання на адресу російських компаній. Насправді промислове обладнання доставлялося на вуглевидобувні підприємства, розташовані на окупованій території. Після перетину російсько-українського кордону продукція за схемою "перерваного транзиту" направлялася організаторами схеми в "ДНР" для використання на "націоналізованих" підприємствах.

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники переправили бойовикам обладнання на загальну суму понад 50 млн гривень. Отримані кошти спрямовувались як на фінансування "установ "ДНР", зокрема силового блоку, так і на інші заходи для утримання терористами захоплених територій Донецької і Луганської областей.

Розкрито схему поставок обладнання для націоналізованих шахт ДНР, організовану депутатом Донецької облради, - СБУ 02

Розкрито схему поставок обладнання для націоналізованих шахт ДНР, організовану депутатом Донецької облради, - СБУ 03

Під час проведення обшуків в адміністративних будівлях підприємства і за місцем проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили документацію, електронні носії інформації, чорнові записи, що містять дані з підтвердженням здійснення угоди. Також вилучено вибухові пристрої і понад півмільйона гривень.

Розкрито схему поставок обладнання для націоналізованих шахт ДНР, організовану депутатом Донецької облради, - СБУ 04

Зараз прокурором Донецької області організатору протиправної діяльності, який є депутатом Донецької обласної ради, оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні підозри іншим двом учасникам схеми та обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134659
 
 
 Топ коментарі
 
Какое порося зебил, ты ж тут визжал на весь Цензор что Петя ещё 21 апреля в Ростов сбежит забыл что ли?? Или опять дата переносица??
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Мде при Зекловуне вся сепарня донецкая разгулялась. При Пете сидели по норам...
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При "Зекловуне" накрыли чинушу, который зарабатывал на войне с 2018 года Раскрыта схема поставок оборудования для "национализированных" шахт "ДНР", организованная депутатом Донецкого облсовета, - СБУ - Цензор.НЕТ 2042
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А коли Порося візьмуть за фінансування Лугандону у 2014-17 роках?
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Какое порося зебил, ты ж тут визжал на весь Цензор что Петя ещё 21 апреля в Ростов сбежит забыл что ли?? Или опять дата переносица??
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Я не думав що він настільки дурний,що чекає коли його посадять))
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может, он этого и добивается?зато потом будут крики о политических преследованиях?может им даже совет европы озаботится))да и у нас сидельцев любят, сердобольный народ на следующих выборах поддержит..особенно, если зеля обосрется, а все к тому и идет
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До порохоботов никак не дойдет, что как бы новая власть не обосралась, Пэдре всё равно рассчитывать не на что. Его так возненавидели, что его рекордный антирейтинг превзошёл Януковича и не позволит серьёзно участвовать в политике напрямую уже никогда. Возможно только пытаться влиять, как прочие олигархи, через проплаченных кандидатов или партии.
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ну хз...может он скоро вообще обновит партию и уйдет в сторону, оставаясь таким серым кардиналом?его политсила будет паразитировать на патриотической риторике, а с учетом большого количества "зрад" уже и еще большего количества в будущем со стороны новой власти я бы все же не списывал со счетов, ну если не самого петю, так его политсилу так точно
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Де партія Кучми,Юща,Янука?Там буде і партія Порося))
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у кучмы своей партии не было, партия юща таки канула в лету, а партия яныка переродилась прямо в 2 политсилы...ну будем смотреть
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Навіть якщо Зєля обісреться,то хто він,просто "клоун",який хотів та не зміг,а Порося Мародер профессіонал))
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все относительно...петя хоть много болтал языком и пиарился и участвовал в коррупции все же может позиционировать себя как патриот, отстаивавший интересы Украины, а зеленский эти интересы уже начинает сдавать
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На данний час,все що приписують Зєлі,це ще заслуги саме Порося,і ПАРЄ у тому числі,бо політика це не перемикач каналів,який робе переключення з одного каналу на інший миттєво,це потяг який має велику інерцію.
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ну это ты так трактуешь, а для обывателя все проще--при ком Украина сопротивлялась раше на международном уровне, а при ком она начала сдаваться
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Я бы на его месте уже готовился бежать. Сейчас за Бирюкова взялись, а там, после смены генпрокурора и до Свиньи доберутся...
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Ти про те «фінансування» що ЗЄкоманда хоче відновити після блокади? Тоді й ЗЄлю за одно треба до суду.
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ответами от дипломатов Украины Зе удовлетворена, а пускай Зе дорастет до уровня Порошенко, научится говорить не по барски, а по президентски, выполнит хоть что с ранее сказанного, тогда и поговорим о Порошенко.
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Шановна німкиня,результати діяльності підводять після завершення каденції,а не на початку,зараз можно підводити підцумки п"яти років "роботи" Мародера,про Зєлю поговоримо через п"ять років.
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ну да если учесть, что вы с Горловки пишите, то Порошенко явно ваши претензии не удовлетворил. Не тушуйтесь, Вова к вам в дороге
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Дурепа,я поїхав з Горлівки 15 лютого 2015 року,коли зрозумів що Порося зрадив Україну на зговорі з Ху"лом у Мінську-2,і ніякого визволення Донбасу при Баризі не буде,все так і сталося.
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я бы вам посочувствовала за год и 10 месяцев под орками, но что вы сделали, чтобы город не оккупировали? Бросались под украинские танки или ждали когда Порошенко и на белом коне прибудет.....И кстати, не надо обзываться.
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За образу вибачаюсь.Може вам до школи підти,щоб вас рахувати навчили?До військових та поліції що були на Донбасі у вас претензій нема?Чому Рибака вбили,а Крищенко отримав Київ у нагороду за здачу Горлівки Безлєру?
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Мде при Зекловуне вся сепарня донецкая разгулялась. При Пете сидели по норам...
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При "Зекловуне" накрыли чинушу, который зарабатывал на войне с 2018 года Раскрыта схема поставок оборудования для "национализированных" шахт "ДНР", организованная депутатом Донецкого облсовета, - СБУ - Цензор.НЕТ 2042
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Да, при Пеце спокойно себе зарабатывали, излишне не светясь.
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Начиная с провозглашения независимости никаких поставок не было , дорабатывали советское , из-за чего угольная отрасль в Украине пришла в упадок . А тут , в таких условиях , организовали . Туда шло оборудование , а средства получала украинская сторона - как же эти средства могли быть быть использованы для финансирования терроризма ?
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дык доходы от добытого с помощью этого оборудования угля куда шли???
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Доходы - да , но ведь написали именно о полученных средствах за оборудование .
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Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники переправили боевикам оборудования на общую сумму более 50 млн гривен. Полученные средства направлялись как на финансирование "учреждений" ДНР ", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей. Источник: https://censor.net.ua/n3134659
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Ты совсем далекий от темы. Считаешь ГШО вечным? Оно (комбайны, скребковые и ленточные ковейеры, механизированные комплексы, вентиляторы, напочвенные дороги, электровозы, насосы, компрессоры и т.д.) способны проработать все 28 лет независимости Украины?
Завод "Свет шахтёра" тебе о чем-нибудь говорит?
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Ну и сколько оборудования можно поставить на такую сумму? Один скребковый конвейер?
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А вот это правильно, смена руководства СБУ пошла на пользу Украине! Ждем перезагрузки парламента и быстрых реформ...
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Ну , может быть , и далёк от темы , но обеспечение было мизерным - это точно . Вопрос о другом - как украинское предприятие полученные средства за оборудование направляло опять же назад для финансирования ордло ?
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Это просто статья написана коряво. Скорее всего имелись ввиду налоги, взимаемые с шахт на неподконтрольной территории, которые без оборудования могли бы долго стоять.
Насчёт мизера по оборудованию ты не прав. Во всяком случае в ДТЭКе закупают много оборудования иначе бы они не смогли бы добывать на своих шахтах такие гигантские объемы угля, не снившиеся Советскому Союзу на тех же самых шахтах. Сейчас дела несколько хуже, чем до 2014 года, но далеко не "мизер"
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У часи прем"єрства Тимошенко,саме на даржавні шахти Донбасу йшло велике фінансівання на оновлення техніки,після неї при Януку вже такого не було,ну а приватизовані Ахметом шахти звичайно оновлювались за грощі самого Ахмета.
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5 лет при поросенко это все замалчивалось, а сейчас консервы вскрываются..
хорошо жилось украиноненавистникам сепарам про поросенко, особенно главным сепарам - ахметке и мертвецчуку..
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРозкрито схему поставок обладнання для "націоналізованих" шахт "ДНР", організовану депутатом Донецької облради, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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