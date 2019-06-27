EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  2764  26
Все про:заручник (695) Харків (1411) Литвинов (13)

 Засуджений у Росії український політв'язень Литвинов перебуває в Харківській колонії

Засуджений в Росії український політв'язень Сергій Литвинов перебуває зараз у Диканівській колонії №12 міста Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив журналістам Громадського ТБ.

За словами Литвинова, там він перебуває з 1 березня 2019 року. "Його передали згідно з міжнародною конвенцією між Росією і Україною. Я думаю, це був пробний варіант, щоб частково передати наших політичних в'язнів. Але не виключаю, що це могло статися через помилку. Його просто не вважали важливим для Росії і передали", - коментує Михайло Тарахкало, директор Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини.

Тарахкало повідомив кореспонденту Радіо Свобода, що у Литвинова є адвокат, який займається його справою в Харкові: "Наш адвокат вже відвідував Сергія в колонії за його словами, критичних моментів за станом здоров'я у Сергія немає. Він перебуває в нормальних умовах, якщо нормальним можна вважати те, що людина, яка не здійснювала злочину - за ґратами".

Жителя села Комишне Луганської області Сергія Литвинова затримали влітку 2014 року в Ростові-на-Дону. У 2016 році він був етапований у колонію в Магадані, отримавши за вироком суду в Ростові-на-Дону вісім з половиною років ув'язнення.

Читайте також: За рік, проведений у російському СІЗО, українцеві Литвинову виплатять 1 тис. рублів компенсації

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134658
 
 
 Топ коментарі
 
хм, ничего не понял, почему у нас еще сидит политзаключенный, которого с раши нам передали?
 показати весь коментар
 
как не новость то очередной треш
 показати весь коментар
 
Т.е., мародёр парашен гноил украинца, которого упаковала рашка? Парашена - за граты, суку сепаратистскую!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
хм, ничего не понял, почему у нас еще сидит политзаключенный, которого с раши нам передали?
 показати весь коментар
 
 
Потому что по другому нельзя, или никого больше не передадут.
 показати весь коментар
 
так а какой тогда вообще в этом смысл?что сидеть на родине приятнее, чем в сибири какой то?так если рассуждать, то надо будет и других политзаключенных оставлять за решеткой?и если осудят 24 моряков, их тоже?какая то ущербная логика...тем более, что даже российские правозащитники пишут о надуманности обвинений
 показати весь коментар
 
 
Украинского крестьянина Сергея Литвинова, осужденного в России к восьми с половиной годам строгого режима по ложным обвинениям, этапировали из ИК-15 Батайска Ростовской области в Магадан.
Как пишут "Грани", об этом сообщила на своей ФБ-странице Яна Гончарова, координатор проекта "Слова свободы".
Причины перевода Сергея Литвинова в другую колонию в столь отдаленный регион с суровым климатом неизвестны.
Единственная колония строгого режима в Магаданской области - это ИК-4 в поселке Уптар. Поселок административно входит в черту областного центра, однако физически отдален от него примерно на 40 километров.
В 2015-2016 годах в ИК-4 содержался другой украинец - фигурант дела так называемых "крымских террористов" Алексей Чирний, осужденный к семилетнему сроку.
12 августа 2014 года Литвинов по совету жены перешел границу, чтобы лечь на лечение в Тарасовскую ЦРБ в Ростовской области: на украинской стороне больница не работала. 21 августа оперативники ФСБ в масках похитили крестьянина из больницы. Затем его доставили в ростовский изолятор. 29 августа его обвинили в убийствах и военных преступлениях.
В апреле 2015 года делом заложника занялся независимый от ФСБ адвокат Виктор Паршуткин.
8 июля 2015-го в дело Литвинова добавили обвинение по части 3 статьи 162 российского УК (разбой в крупном размере; санкция от 7 до 12 лет). Его появление Паршуткин объяснил тем, что обвинение по статьям 105 и 356 разваливается. 25 ноября дело против крестьянина по этим статьям действительно было прекращено по реабилитирующим основаниям.
В итоге Литвинова обвинили в том, что он, находясь в Станично-Луганском районе, вместе с двумя неустановленными украинскими военными якобы похитил у жителя Ростовской области Андрея Лысенко два подержанных автомобиля. "Потерпевший" Лысенко был в деле одновременно единственным свидетелем обвинения.
При этом обвиняемый настаивал, что Лысенко вовсе никогда не видел; это же он подчеркнул и в своем последнем слове. Паршуткин, со своей стороны, представил документы, свидетельствующие, что один из автомобилей действительно объявлен на Украине в розыск, но принадлежит он жителю Луганской области, а не российскому гражданину. Вторая же машина, по данным украинской ГАИ, находится в Луганске и вообще никогда не похищалась.
Несмотря на это, 20 апреля 2016 года судья Тарасовского райсуда Ростовской области Светлана Шаповалова вынесла Литвинову обвинительный приговор, Ростовский облсуд 9 августа его подтвердил.
4 июня 2016-го Литвинов потребовал от Генпрокуратуры России официальных извинений за незаконное уголовное преследование по статьям 105 и 356 УК. В августе стало известно, что чиновники письменно извинились перед ним.
Также осужденный подал в Басманный райсуд Москвы иск к Генпрокуратуре и СКР на сумму 3,3 миллиона рублей. Он отмечал, что почти 11 месяцев провел в СИЗО, прежде чем против него начали фабриковать дело о разбое.
Также политзаключенный указывал, что подвергался пыткам, факт которых подтвердила экспертиза, проведенная в ходе следствия. За необоснованное содержание в СИЗО Литвинов требовал 1 миллион рублей, за пытки - еще 2 миллиона. Еще 300 тысяч он просил взыскать с Генпрокуратуры за отсутствие извинений в связи с необоснованным преследованием.
Решение по иску вынесла 15 ноября судья Галина Грабовская. Она присудила компенсацию на сумму ... одну тысячу рублей. Адвокат Паршуткин назвал решение "сущим безобразием" и пообещал подать на апелляцию.
Литвинов Сергей Николаевич родился 9 марта 1983 года в поселке Расцвет Станично-Луганского района Луганской области Украины, проживал в с. Камышное того же района, гражданин Украины. Образование неполное среднее, по словам жены, почти неграмотен, в армию не призывался по состоянию здоровья. Согласно обвинительному заключению, официально не работает, в браке не состоит, детей нет, СМИ сообщают, что женат и воспитывает 14-летнюю дочь.
Осужден к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере»).
Признан Правозащитным Центром "Мемориал" (Москва) политзаключенным, так как уголовное преследование осуществляется с нарушением права на справедливое судебное разбирательство.
Правозащитный Центр "Мемориал" подчеркивает: Уголовное дело имеет признаки фальсификации, обстоятельства дела позволяют говорить об отсутствии состава преступления. До предъявления текущего обвинения Литвинов течение года был лишён свободы, как мы полагаем, по заведомо ложному обвинению в военных преступлениях, вероятно, применялось физическое и психологическое давление - таким образом, можно говорить о серьёзном нарушении прав на свободу и личную неприкосновенность, гарантированных Европейской Конвенцией о правах человека.
 показати весь коментар
 
 
если етот Литвинов добровольно перешел границу с **********,чтоб лечь в российскую больницу,то такого клоуна не жалко
 показати весь коментар
 
 
причем тут жалко--не жалко?сам факт как то коробит...так потом и сущенко с сенцовым нам передадут с условиям их отсидки у нас, и тоже надо выполнять будет?
 показати весь коментар
 
настоящие патриоты-это другое дело! вот пусть етот клоун посидит,чтоб ********* передала нам Сущенко и Сенцова +24 пленных моряка
 показати весь коментар
 
Осужденный в России украинский политзаключенный Литвинов находится в Харьковской колонии,- Украина признает юрисдикцию России на своей территории? Другими словами нет никакой Украины.
 показати весь коментар
 
 
в чём состоит его политичность? у нас половина дел с признаками фальсификации и что каждый второй теперь политический а так да всё время осуществлялись переводы осужденных с РФ в Украину и наоборот . правда если на родине он тоже совершил преступление и вообще бред какой то . его . что в больнице раши без полиса и гражданства кинулись бы лечить
 показати весь коментар
 
"Россия и не скрывает, что не хочет выполнять решение Международного трибунала по морскому праву. Вместо этого она: а) требует от нас признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству (!!!), в) приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма", - написал министр."
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Т.е., мародёр парашен гноил украинца, которого упаковала рашка? Парашена - за граты, суку сепаратистскую!
 показати весь коментар
 
 
його вже два місяці гноїть слуга урода.... обох за грати?
 показати весь коментар
 
 
так все руководители еще с петровых времен остались...
 показати весь коментар
 
ну в данном случае к кому претензии?к министру юстиции?
 показати весь коментар
 
желаю личной встречи с политзаключенным на воле...
 показати весь коментар
 
Зеленський звільнив начальника управління СБУ, який заборонив в'їзд до України московському пропагандисту Шувалову
26 червня, до Києва намагався повернутися скандально відомий російський політтехнолог, близький соратник Віктора Медведчука і колишній керівник так званої "фабрики темників" Ігор Шувалов.

Після того, як СБУ заблокувала його в'їзд до України, президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Данила Доценка.
До президента Зеленського про повернення російського пропагандиста Ігоря Шувалова звертався Віктор Медведчук.
 показати весь коментар
 
 
Он же розумовонеповноціний?
Вам дешева робоча сила потрібна? Сцукі
 показати весь коментар
 
Я помню эту историю. Правильно что ещё не выпустили этого сумасшедшего.
 показати весь коментар
 
ну если он сумашедший, то должен находиться в больнице, не?
 показати весь коментар
 
без шума и политики... странно для привыкших к истерикам...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїЗасуджений у Росії український політв'язень Литвинов перебуває в Харківській колонії
 
 
 
 
 
 вгору