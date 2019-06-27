 Засуджений у Росії український політв'язень Литвинов перебуває в Харківській колонії

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив журналістам Громадського ТБ.

За словами Литвинова, там він перебуває з 1 березня 2019 року. "Його передали згідно з міжнародною конвенцією між Росією і Україною. Я думаю, це був пробний варіант, щоб частково передати наших політичних в'язнів. Але не виключаю, що це могло статися через помилку. Його просто не вважали важливим для Росії і передали", - коментує Михайло Тарахкало, директор Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини.

Тарахкало повідомив кореспонденту Радіо Свобода, що у Литвинова є адвокат, який займається його справою в Харкові: "Наш адвокат вже відвідував Сергія в колонії за його словами, критичних моментів за станом здоров'я у Сергія немає. Він перебуває в нормальних умовах, якщо нормальним можна вважати те, що людина, яка не здійснювала злочину - за ґратами".

Жителя села Комишне Луганської області Сергія Литвинова затримали влітку 2014 року в Ростові-на-Дону. У 2016 році він був етапований у колонію в Магадані, отримавши за вироком суду в Ростові-на-Дону вісім з половиною років ув'язнення.

Читайте також: За рік, проведений у російському СІЗО, українцеві Литвинову виплатять 1 тис. рублів компенсації