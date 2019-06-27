 Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Як ми всі знаємо, призвідник агресії в Європі сьогодні - це Росія. Через 30 років після падіння Берлінської стіни, Росія все ще прагне встановити владу над сусідніми країнами і втручається в демократичні процеси інших країн. Військові дії Москви на Близькому Сході, у Венесуелі та ще де-небудь призводять до страждань людей", - сказав він на прес-конференції у Брюсселі.
Еспер нагадав, що Росія здійснює масштабну модернізацію своїх військових можливостей.
Як підкреслив шеф Пентагону, "Росія енергійно проводить кампанію з військової модернізації, включно з космічним потенціалом і кіберможливостями, і планує виділити $28 млрд до 2020 року в рамках модернізації своєї ядерної тріади".
За його словами, Росія не дотримується укладених нею міжнародних угод, як це відбувається у випадку з Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
"Тут все очевидно: США дотримуються договору, а Росія ні. Зараз Росія до 2 серпня має вирішити - чи повернеться вона до дотримання договору. Це небезпечна дійсність, яку можна було уникнути, але Росія вибрала її, коли почала розробляти і розміщувати ракети SSC- 8 (натовська класифікація російських ракет 9М729)", - зазначив Еспер.
Ці ракети, на його думку, є доказом того, що "Росія порушує цей договір впродовж декількох років".
"Це висуває нові вимоги нашим союзникам - приборкати нові можливості Росії. Не майте ілюзій - США до останньої хвилини дії ДРСМД будуть його дотримуватися. Ми маємо це зробити, раз колись підписали його 30 років тому", - підсумував Еспер.
Нагадуємо, 1 лютого цього року адміністрація США оголосила, що припиняє участь у ДРСМД 2 лютого, а через шість місяців - вийде з договору, якщо Росія не повернеться до його дотримання. Рада Федерації РФ на засіданні 26 червня схвалила президентський закон про припинення участі Росії в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
чи це занепокоєність)- це точно чоколятні знають, зацитуйте!
Исправлено.
https://youtu.be/0vKsUEqiplU
нєпотрєбний народєц..
А от ваші.. В общем виправдань для вас немає.
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Новые российские шпионские дроны замаскированы под птиц
http://www.trust.ua/news/173204-novye-rossijskie-spionskie-drony-zamaskirovany-pod-ptic.html
и стрельните уже по кремлю ядерными боеголовками, мнутся блин(
а то дождутся потом в авральном порядке будут
Президент Франции Макрон убедил ПАСЕ снять санкции с РФ и вернуть их делегацию, а теперь он рассчитывает во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке (Япония) убедить его отказаться от некоторых санкционных мер против Ирана. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.
"Я хочу убедить Трампа, что в его же интересах начать заново переговорный процесс и отказаться от некоторых санкций, чтобы дать переговорам шанс", - заявил он журналистам в поезде на пути из Токио в Киото.
Сегодня поступило сообщение, что Макрон намерен обсудить с Путиным проведение саммита в "нормандском формате" - это означает, что зеро пообещал всё выполнить, осталось только подмахнуть и поставить печати.
Олег ЛяшкоПодлинная учетная запись @OVLiashko 21 мин.21 минуту назад
Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa,) якщо ви знали, що українців зрадили, чому не били на сполох, чому не протидіяли?!
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1144334263925518337
А что мешает США сделать Украину стратегическим партнером, чтобы остановить интервенцию россии?