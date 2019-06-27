EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  2351  68
Все про:Пентагон (229) ракети (469) Росія (17813) Еспер Марк (1)

 Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер

В.о. глави Пентагону Марк Еспер назвав Росію призвідником агресії у світі і звинуватив Москву в тому, що вона не дотримується міжнародних договорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як ми всі знаємо, призвідник агресії в Європі сьогодні - це Росія. Через 30 років після падіння Берлінської стіни, Росія все ще прагне встановити владу над сусідніми країнами і втручається в демократичні процеси інших країн. Військові дії Москви на Близькому Сході, у Венесуелі та ще де-небудь призводять до страждань людей", - сказав він на прес-конференції у Брюсселі.

Еспер нагадав, що Росія здійснює масштабну модернізацію своїх військових можливостей.

Читайте також: Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети

Як підкреслив шеф Пентагону, "Росія енергійно проводить кампанію з військової модернізації, включно з космічним потенціалом і кіберможливостями, і планує виділити $28 млрд до 2020 року в рамках модернізації своєї ядерної тріади".

За його словами, Росія не дотримується укладених нею міжнародних угод, як це відбувається у випадку з Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

"Тут все очевидно: США дотримуються договору, а Росія ні. Зараз Росія до 2 серпня має вирішити - чи повернеться вона до дотримання договору. Це небезпечна дійсність, яку можна було уникнути, але Росія вибрала її, коли почала розробляти і розміщувати ракети SSC- 8 (натовська класифікація російських ракет 9М729)", - зазначив Еспер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російському Красноярську загорівся завод, на якому виробляють ракети "Сармат" і "Синева". ВIДЕО

Ці ракети, на його думку, є доказом того, що "Росія порушує цей договір впродовж декількох років".

"Це висуває нові вимоги нашим союзникам - приборкати нові можливості Росії. Не майте ілюзій - США до останньої хвилини дії ДРСМД будуть його дотримуватися. Ми маємо це зробити, раз колись підписали його 30 років тому", - підсумував Еспер.

Нагадуємо, 1 лютого цього року адміністрація США оголосила, що припиняє участь у ДРСМД 2 лютого, а через шість місяців - вийде з договору, якщо Росія не повернеться до його дотримання. Рада Федерації РФ на засіданні 26 червня схвалила президентський закон про припинення участі Росії в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134656
 
   
 Топ коментарі
 
решился бы вопрос давно и быстро,один-два года эмбарго на нефть,газ и козломордые начали бы жрать друг друга
 показати весь коментар
 
Россия стремится установить власть над соседними странами ... Не Россия ,а Московия стремиться установить власть над бывшими колониями, в Украине пора называть Россию Московией,чтобы видно было, чего хочет Московия от своих соседей.
 показати весь коментар
 
У птички рот, как у Ленки Бондаренко.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ого), треба кацяпів чимось важким вдарити))
чи це занепокоєність)- це точно чоколятні знають, зацитуйте!
 показати весь коментар
 
 
Нужно было это в ПАСЕ сказать перед голосованием. Какие там договора, Кацапстан -это сплошная ложь, подлость, воровство и агрессия, то есть все ,что присуще психопатии.Это страна психопатов - преступников,без совести,морали и сочувствия.А ПАСЕ ведет себя как слабоумное инфантильное сборище, потому что пытается психопата ублажить.Психопатия НЕ ЛЕЧИТСЯ. Пусть себе на лбу напишут, идиоты.
 показати весь коментар
 
 
Велика Мокшандія викормлена бражкою та кумисом повинна зникнути з лиця землі як Ассірія та імперія Гуннів.
 показати весь коментар
 
 
Правда ваша. Польща впала, та й вас роздавила. Таки варіант у випадку з московією більш, ніж реальний.
 показати весь коментар
 
Какой-то дегенерат заспамил твое совершенно верное высказывание.

Исправлено.
 показати весь коментар
 
Россия стремится установить власть над соседними странами ... Не Россия ,а Московия стремиться установить власть над бывшими колониями, в Украине пора называть Россию Московией,чтобы видно было, чего хочет Московия от своих соседей.
 показати весь коментар
 
 
Никаких колоний не было. Была одна страна СССР . Украина тогда была довольно развитой республикой и получила много выгод в плане территорий и промышленных комплексов, авиастроения, кораблестроения и т.д.
 показати весь коментар
 
Да ты, видать, при СССР и не жил-то. Колонии разные по развитости бывают, только не экономическое развитие статус колонии определяет. Если ты жил в Украине, ты, например, не мог поступить в некоторые московские ВУЗы...
 показати весь коментар
 
 
А страна ссср откуда взялась? Не в результате ли вооруженного переворота и свержения законной власти и не методом ли вооруженного захвата соседних государств, кровавого террора, отжима имущества , обстрелов хлором и голодоморов ?Если ты жрал в ссср мороженное по 15 копеек то знай шо это ты делал стоя на костях миллионов трупов людей убитых против своей воли людоедами такими как ленин, сралин и *****
 показати весь коментар
 
 
Ну то вы по 15 коп ели. А я и по 9 фруктовое и по 11 эскимо на палочке! Но самое вкусное было по 13 коп. оно казалось большим. А костей ковёр от Карелии до Магадана. Жуть. Пока тот период не осмыслен в полном объёме. Архивы вскроют все лет через 30---не раньше.
 показати весь коментар
 
А кто осмысливать будет, потомки быдла шо его устроил?За все ска платить будут до 7 колена
 показати весь коментар
 
а шо классная идея -поменять название стране и называть ее УКРАИНЕ московией.ВОТ КАЦАПЫ ВЗБЕСЯТСЯ

https://youtu.be/0vKsUEqiplU
 показати весь коментар
 
 
А ще можна Україну Ізраїлем назвати...вот єврєі взбєсяцца!
 показати весь коментар
 
 
Читая форум начинаешь думать, что многие форумчане реально считают основной задачей украинской власти - бесить кацапов
 показати весь коментар
 
Одной из,хорошего должно быть много
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Пиндосы как минимум тем же занимаются.
 показати весь коментар
 
Над соседними странами? Канадой и Мексикой? Что-то ты, ватник, бредишь.
 показати весь коментар
 
 
завжди хотів дізнатися чого амеров піндосами звуть.. кажуть це з грецької.. а-ну колись Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 5315
 показати весь коментар
 
бо в кацапів свої назви, вони всіх обзивають
нєпотрєбний народєц..
 показати весь коментар
 
 
Піндоси на Україну не нападали і не загубили життя жодного українця.
А от ваші.. В общем виправдань для вас немає.
 показати весь коментар
 
 
Ну мы это уже от многих слышали, что вызываете обеспокоенность, что дальше, какие конкретные решения вы предлагаете.
 показати весь коментар
 
 
новые выборы и ещё в этом году, да и не по приколу, не против а за и с полной ответственностью, иначе это не последный прикол Европы.
 показати весь коментар
 
Только что читал российские коменты в ЮТЮБЕ = сами кацапы пишут, что Европу они купили за 32 миллиона долларов .
 показати весь коментар
 
 
Eto im navernoe dolozil sam putin Xy*lo prezik *****-raciji roSSiji
 показати весь коментар
 
Немного юмора. Россия стремится установить власть над соседними странами и не выполняет международные договора, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 3895 .
------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые российские шпионские дроны замаскированы под птиц

http://www.trust.ua/news/173204-novye-rossijskie-spionskie-drony-zamaskirovany-pod-ptic.html


 показати весь коментар
 
 
о об этом я так смеялся, особенно после того как прочёл, они мол смогут близко и незаметно подлететь к цели, ***** и тут же показывает пропеллер и ужасный звук мотора - их долбои..зм не измерим тоннами. Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 7796
 показати весь коментар
 
 
Ну и зря ржёте---оно и каркать может, и сернуть помётом. Нано есть нано.
 показати весь коментар
 
 
Не с меня, а под мою диктовку. Даже не успевал ему гусинные перья у залётных гусей рвать при низком полёте!
 показати весь коментар
 
У птички рот, как у Ленки Бондаренко.
 показати весь коментар
 
 
есть хоть один, кто не угадает, какой страны военные на фото.

Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 4413
 показати весь коментар
 
 
я знову ж, в 2903-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показати весь коментар
 
 
ещё бы заодно так бы и Будапештский договор соблюдали..
и стрельните уже по кремлю ядерными боеголовками, мнутся блин(
а то дождутся потом в авральном порядке будут
 показати весь коментар
 
 
смешно, стрельнули боеголовками... у американцев наоборот только растёт бизнес с РФ
 показати весь коментар
 
ну вот стрельнут у них конкурента не будет, будут свой сжиженный газ продавать
 показати весь коментар
 
 
это же не по Ираку стрелять, можно и в ответ получить
 показати весь коментар
 
Вагнеровцы в Сирии наверное тож так думали(о ужас) .
 показати весь коментар
 
может быть а может и нет, если правильно стрелять и сразу со всех сторон
 показати весь коментар
 
У американцев только бюджет военный растёт и полетит он на ваши кацапьи головы
 показати весь коментар
 
Франция приветствует возвращение российской делегации в ПАСЕ.
Президент Франции Макрон убедил ПАСЕ снять санкции с РФ и вернуть их делегацию, а теперь он рассчитывает во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке (Япония) убедить его отказаться от некоторых санкционных мер против Ирана. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.

"Я хочу убедить Трампа, что в его же интересах начать заново переговорный процесс и отказаться от некоторых санкций, чтобы дать переговорам шанс", - заявил он журналистам в поезде на пути из Токио в Киото.
Сегодня поступило сообщение, что Макрон намерен обсудить с Путиным проведение саммита в "нормандском формате" - это означает, что зеро пообещал всё выполнить, осталось только подмахнуть и поставить печати.
 показати весь коментар
 
 
Да, этот подкаблучник герантофил всё порешал. Надеюсь, придёт время и его ждёт такая же участь, как и Саркози. Кто берет кровавые деньги у ху#ла - становится проклятым.
 показати весь коментар
 
 
Есть чуйка шо слово Франция в Штатах асоциируется только со словами минет,коньяк и Пьер Ришар.
 показати весь коментар
 
 
решился бы вопрос давно и быстро,один-два года эмбарго на нефть,газ и козломордые начали бы жрать друг друга
 показати весь коментар
 
 
Ляшко обвинил Зе в государственной измене... Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 3665

Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер - Цензор.НЕТ 5736 Олег Ляшко‏Подлинная учетная запись @OVLiashko 21 мин.21 минуту назад

Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa,) якщо ви знали, що українців зрадили, чому не били на сполох, чому не протидіяли?!
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1144334263925518337
 показати весь коментар
 
 
И тем не менее. Да никто так бабло не отрабатывает как этот конюх. Не отнять! И подкуёт, и перданёт в унисон, грабли наточит по часовой стрелке, землю жрёт, копытом роет, перекусит удила---во какого хлопца мамка родила!
 показати весь коментар
 
Ну так прижмите её к ногтю; к чему эта болтология о том, что и так все знают?
 показати весь коментар
 
 
ну такое же стремление присуще и США. Геополитика, ничего личного
 показати весь коментар
 
хлопчик, краще щелепу свою тренуй в спортзалі, по 140 5 разів штангою пущеною з рук
 показати весь коментар
 
Украина защищается как может при своих скромных возможностях, но ее сил явно недостаточно.
А что мешает США сделать Украину стратегическим партнером, чтобы остановить интервенцию россии?
 показати весь коментар
 
Мешает такое гавно которое сепарню с кацапней на выборах выбирает в составе 73
 показати весь коментар
 
 
Московитів повикидали з Казахстану. З Узбекистану. З Киргизстану. З Туркменистану. З Адзеобайджану. Вони там і голови не піднімають. І голосу не подають. І в путіна до цих держав претензій немає. Тільки там, де з ними повелися толерантно, вони нахабніють - Україна, Грузія, Молдова, Прибалтика. Не розуміють москалі європейських цінностей. Толерантність вони сприймають за слабкість. І відразу сідають на голову.
 показати весь коментар
 
 
Там семьями их резали в 90х ,это правда и рашка тихосенько так молчит про это
 показати весь коментар
 
 
Ты смари как оно-то! Плуги начинают что-то подозревать...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер
 
 
 
 
 
 вгору