 За списками партій балотується 115 діючих народних депутатів, - Комітет виборців

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні КВУ.
"Найбільше діючих нардепів висунуто партією "Європейська солідарність" - 21 кандидат є діючим народним депутатом. На другому місці - "Батьківщина" (17 кандидатів), на третьому - Радикальна партія Олега Ляшка (16 кандидатів)", - повідомили в КВУ.
За даними комітету, у виборчих списках партій також 25% кандидатів або кожен четвертий є безпартійним. Не є членами партій, від яких висуваються, 666 кандидатів з усього понад 2600, додали в КВУ.
"Серед політичних сил більше безпартійних кандидатів у політичній партії "Партія Шарія" (69% безпартійні), "Слуга народу" (57%), ВО "Факел" (54%), "Опозиційний блок"(48%), "Голос" (48%). Зате, жодного безпартійного кандидата немає у виборчому списку партії "Сила людей", - йдеться в повідомленні.
Новые лица, Петя понял свою ошибку, Петя поменялся, Петя будет брать в команду молодых людей.
https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
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Є речі, які мене гнітять.
Наприклад, сьогоднішня мода на 'новиє літса'.
З одного боку це є непогано і тренд на оновлення - це правильний тренд.
З іншого боку вбиває відсутність елементарної політичної культури в усіх, починаючи від звичайного виборця і закінчуючи керіниками партій, людьми які диктують політичні процеси.
Що я маю на увазі? - Те, що, як мінімум, 3 партії, дві з яких прохідні - Слуга Урода, Голос і ПСаакашвілі пишаються, що в їхніх рядах немає 'старих політиків'. Нічого, що в СУ є купа їх помічників і родичів, нічого що Вакарчук сам 'старий політик', нічого що Доній то не був в цій Раді, але голосував в день прийняття диктаторських законів.
Але не про корупційну логіку мова.
Мова про штучне культивування непрофесійності як електоральної переваги.
- Чого ми обираємо президента/депутата?
- Бо він ніколи не був президентом/депутатом
- А ким він був? В чому він професіонал?
- Артистом, співаком, журналістом, тусовщиком
То чого ж ми тоді ображаємося, що живемо хреново?
Ми маємо ту модель держави, яку вибудували артісти з співаками, журналістами і тусовщиками.
І найстрашніше, що запит на 'нові обличчя' то є, але запит на професіоналів серед нових обличь немає. Будь-хто, хоч лабух на весіллі, аби був новим.
Між тим, практикуючий адвокат Барак Обама, перш ніж стати президентом 12 років займав вищі політичні посади, спочатку будучи сенатором штату, потім конгресменом США.
Наймолодший президент Європи Макрон був інвестбанкіром, а потім міністром економіки, довго працював в партійних структурах.
Ці люди бачили життя, мають освіту і професійний досвід, розуміються в процесах.
І тільки в нас в трудовій біографії вищих посадових осіб може бути записано:
- Розважав гостей на весіллях
- Став президентом/прем'єром/депутатом.
А потім люди, які цього прагнули і за це голосують дивуються чому так бідно живуть...