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 Політика України
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Все про:КВУ (71) списки (86)

 За списками партій балотується 115 діючих народних депутатів, - Комітет виборців

Згідно з аналізом Комітету виборців України, з виборчих списків 21 політичної партії діючі народні депутати присутні в списках 11 політичних сил, загалом у цих списках балотується 115 нинішніх народних обранців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні КВУ.

"Найбільше діючих нардепів висунуто партією "Європейська солідарність" - 21 кандидат є діючим народним депутатом. На другому місці - "Батьківщина" (17 кандидатів), на третьому - Радикальна партія Олега Ляшка (16 кандидатів)", - повідомили в КВУ.

За даними комітету, у виборчих списках партій також 25% кандидатів або кожен четвертий є безпартійним. Не є членами партій, від яких висуваються, 666 кандидатів з усього понад 2600, додали в КВУ.

"Серед політичних сил більше безпартійних кандидатів у політичній партії "Партія Шарія" (69% безпартійні), "Слуга народу" (57%), ВО "Факел" (54%), "Опозиційний блок"(48%), "Голос" (48%). Зате, жодного безпартійного кандидата немає у виборчому списку партії "Сила людей", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна з найпопулярніших форм агітації на виборах - концерти, їх активно використовують партії Зеленського і Вакарчука, - КВУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134655
 
 
 Топ коментарі
 
"Больше всего действующих нардепов выдвинуто партией" Европейская солидарность".

Новые лица, Петя понял свою ошибку, Петя поменялся, Петя будет брать в команду молодых людей. По спискам партий баллотируется 115 действующих народных депутатов, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 1686
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Усушка, утруска, утрамбовка - сгорает "элита нации", как мотыльки в пламени костра.
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Как?! Как можно выдвигаться по списку партии и не быть её членом?!!
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Очень плохо,что старые рожи рвутся снова в Раду. В этой Раде было много психопатов и слабоумных депутатов и они опять лезут. ЖАХ. Когда уже этот маразм закончится? Рада - не психдиспансер, это место для самых умных и психически здоровых людей.
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Їх важче вивести із ВР ніж тараканів, живучі жляді.
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порошенко - как отработанный тонер. засрать всё вокруг ещё может. а вот что-то напечатать - фиг там
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А что там за ублюдки в партии шария? Хотелось бы узнать поименно этих лишенцев.
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На Шария заводили дело за педофилию, значит у него список педофилов.
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остальные рванули инкогнито самозванцем надеются что их не узнают По спискам партий баллотируется 115 действующих народных депутатов, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 9654
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"Больше всего действующих нардепов выдвинуто партией" Европейская солидарность".

Новые лица, Петя понял свою ошибку, Петя поменялся, Петя будет брать в команду молодых людей. По спискам партий баллотируется 115 действующих народных депутатов, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 1686
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А Пете сразу большинство и не поверило, а сейчас увидев продолжение убегают даже ненормальные, которые все же за него проголосовали, отсюда видим картину уже не 24%, а всего 5%, к выборам это будет 3-3.5%. За списками партій балотується 115 діючих народних депутатів, - Комітет виборців - Цензор.НЕТ 1784
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Усушка, утруска, утрамбовка - сгорает "элита нации", как мотыльки в пламени костра.
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А я что, против, гордись на здоровье, только ты не среди 24%, ты остался среди 5%, и то эта цифра снижается с каждым днем, но ты гордись.
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Когда просили ЗАТКНУТЬСЯ 24,45% продолжили зрадофить.
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Хотелось бы на твою "интеллигентную" харю глянуть
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А медведчук - представитель президента Украины порошенко - не треш был? За списками партій балотується 115 діючих народних депутатів, - Комітет виборців - Цензор.НЕТ 1068
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Это же Меркель надавила на порошенко За списками партій балотується 115 діючих народних депутатів, - Комітет виборців - Цензор.НЕТ 956, а вот на Зеленского не смогла.... или не захотела...)))
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Так уважаемый Пётр Алексеевич - ответственный политик и щедрый патриотичный бизнесмен-меценат, который держит данные обещания и гарантии до гробовой доски, готов умереть за свободу слова и все остальные свободы и элементы демократии, а Зеленский - обычный пошлый шаурмист-пианист.
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100%. Будем гордиться нашим сивочолим гетьманом и никому не дадим его в обиду.
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Поэтому пуйло так презирает зеленского? За списками партій балотується 115 діючих народних депутатів, - Комітет виборців - Цензор.НЕТ 9430
FT: Путин назвал предательство самым большим преступлением на ЗемлеПо мнению президента России, предатели должны быть наказаны
За списками партій балотується 115 діючих народних депутатів, - Комітет виборців - Цензор.НЕТ 1258
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Единственное что вызвало у меня опасения - это фанаты голобородько. ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем эти зелёные сопли. я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.За списками партій балотується 115 діючих народних депутатів, - Комітет виборців - Цензор.НЕТ 8792
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а что, Голобородькам запрещено в депутаты идти?
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Тут деякі персонажі вважають,якщо набрати молодих балванів ,то вони будуть чесними,наприймають офігітєльних законів,порозв"язують проблеми . Ніхто не їздив з новачком,який вперше сів за кермо ? Чи багато охочих бути пацієнтом хірурга-студента ? Хоча ні ,порівняння невдале,студентів вчать досвідчені професора.Подуріли люди.
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Состояние страны после 28 лет правление "прахвесианалами" можно посмотреть, просто выглянув в окно. Не спорю, у многих за окном простирается вид на личную баньку и 3-метровый забор, но не у всех.
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В чому Зєлєнскій,чи Вакарчук "прахвесіанал" ?
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Mason Lemberg 12 червня о 10:54 ·

Є речі, які мене гнітять.
Наприклад, сьогоднішня мода на 'новиє літса'.
З одного боку це є непогано і тренд на оновлення - це правильний тренд.
З іншого боку вбиває відсутність елементарної політичної культури в усіх, починаючи від звичайного виборця і закінчуючи керіниками партій, людьми які диктують політичні процеси.

Що я маю на увазі? - Те, що, як мінімум, 3 партії, дві з яких прохідні - Слуга Урода, Голос і ПСаакашвілі пишаються, що в їхніх рядах немає 'старих політиків'. Нічого, що в СУ є купа їх помічників і родичів, нічого що Вакарчук сам 'старий політик', нічого що Доній то не був в цій Раді, але голосував в день прийняття диктаторських законів.
Але не про корупційну логіку мова.
Мова про штучне культивування непрофесійності як електоральної переваги.
- Чого ми обираємо президента/депутата?
- Бо він ніколи не був президентом/депутатом
- А ким він був? В чому він професіонал?
- Артистом, співаком, журналістом, тусовщиком
То чого ж ми тоді ображаємося, що живемо хреново?
Ми маємо ту модель держави, яку вибудували артісти з співаками, журналістами і тусовщиками.
І найстрашніше, що запит на 'нові обличчя' то є, але запит на професіоналів серед нових обличь немає. Будь-хто, хоч лабух на весіллі, аби був новим.
Між тим, практикуючий адвокат Барак Обама, перш ніж стати президентом 12 років займав вищі політичні посади, спочатку будучи сенатором штату, потім конгресменом США.
Наймолодший президент Європи Макрон був інвестбанкіром, а потім міністром економіки, довго працював в партійних структурах.
Ці люди бачили життя, мають освіту і професійний досвід, розуміються в процесах.
І тільки в нас в трудовій біографії вищих посадових осіб може бути записано:
- Розважав гостей на весіллях
- Став президентом/прем'єром/депутатом.
А потім люди, які цього прагнули і за це голосують дивуються чому так бідно живуть...
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5 копійок із"ялі з оборота.. йди здавайся.. ти останній
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