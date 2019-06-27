 Зеленський призначив Батуру і Лобанову керівниками Дніпропетровської і Кіровоградської ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті президента.
Так, своїм указом президент звільнив Коваленка Сергія Петровича від тимчасового виконання обов'язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та іншим указом тимчасово поклав виконання обов'язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації на Світлану Лобанову.
Також з посади голови Дніпропетровської ОДА було звільнено Валентина Резниченка. Своїм іншим указом Зеленський призначив Дмитра Батуру тимчасово виконуючим обов'язки голови Дніпропетровської ОДА.
Совсем зебилы наглые пошли, скоро на царство зенаркомана выдвигать станут.
в зюзі немає дожного жарту чи дотепу такого рівня
так шо, клован він теж гівняний
У Мінських домовленостях також йдеться про демілітарізацію і так звані демілітарізовані зони. Мова про повне виведення військ з демілітарізованої території? Чи присутність військових все-таки передбачена?
У нас була домовленість щодо створення вільного від важкого озброєння і техніки району. Це - південь, напрямок Маріуполя. На тій території, яка тимчасово НЕ контролюється Україною. І ця територія обмежена чотирма населеними пунктами, серед яких є Новоазовськ. Це (демілітарізація. - Авт.) може стосуватися, поки що, тільки цього району (мова про тимчасово непідконтрольну Україні територію. - Авт.).
Тобто, мова йде тільки про цей район під Маріуполем?
Так, про цю ділянку. Ще у нас залишається створення зони безпеки на ділянці російсько-українського кордону, який, поки що, також нами не контролюється. Планується, і вже є такі домовленості, тільки Росія це все блокує, вихід СММ ОБСЄ патрулів для контролю цієї ділянки в режимі 247, тобто цілодобовий режим контролю, щоб не допустити переміщення зброї та *********** з території Росії в окремі райони Донецької та Луганської областей. Це пункти, над якими ми будемо працювати, в тому числі, у Мінському процесі.
Но всё равно. Спасибо Команде Резниченко за школы, садики и больницы. Вы - лучшая команда.
Кандидаты от "Квартала 95" и олигархов:
Под девятым номером в списке "Слуга народа" идет гендиректор принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко. По мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский.
В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Он относится к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.
В группу влияния Коломойского входит и Алексей Устенко - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.
В проходной части списка находится креатура олигарха Виктора Пинчука - Лада Булах. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.
Под №23 в списке партии идет креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Видимо, почувствовал свою промашку с назначениями ушедшим в историю.
зелене гівно розпливається Україною
без цього не поїду!
Браво!!!
Должность заместителя губернатора Дмитрий Батура занял недавно - в феврале этого года. До этого Дмитрий возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека в ДнепрОГА. Как настоящий антикоррупционер, Дмитрий 2017-й год прожил на одну зарплату - 15 тысяч гривен в месяц. Тем не менее, новоиспеченный зам совсем не бедствует.
Согласно декларации, Батура владеет двумя земельными участками в Могилеве общей площадью в 4,4 тысячи квадратных метров. Кроме того, экс-антикоррупционер совладелец еще двух участков в поселке Днепровое на 3700 кв. м. Еще у Батуры два жилых дома и три квартиры. На всю семью заместителя лишь один автомобиль Lexus 2008 года, который принадлежит жене чиновника Яне, которая нигде не трудоустроена. В закромах у заместителя главы ОГА 400 тысяч гривен наличными.