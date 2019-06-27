EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2390  79
Все про:Дніпропетровщина (560) Зеленський (1844) Кіровоградщина (153) ОДА (607)

 Зеленський призначив Батуру і Лобанову керівниками Дніпропетровської і Кіровоградської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив двох нових керівників обласних адміністрацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті президента.

Так, своїм указом президент звільнив Коваленка Сергія Петровича від тимчасового виконання обов'язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та іншим указом тимчасово поклав виконання обов'язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації на Світлану Лобанову.

Також з посади голови Дніпропетровської ОДА було звільнено Валентина Резниченка. Своїм іншим указом Зеленський призначив Дмитра Батуру тимчасово виконуючим обов'язки голови Дніпропетровської ОДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головами ОДА хочуть призначити людей зі "шлейфом кримінального минулого і відверто антиукраїнською позицією", - Розенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134653
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 7545 Істерика Зеленського - він звинуватив МЗС у тому, що вони професійно захищають інтереси держави
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
сколько у них ходок, что крышуют...? Цензор?
 показати весь коментар
 
 
Ты забыл кто по национальности твой бог? Татарин, не?
 показати весь коментар
 
 
Смотрю новости от Зеленского, кого он ставит головами ОДА, я просто в шоке, или это без него решают, или у Зеленского такая стратегия, я просто не понимаю этого. Также и кандидаты в депутаты от его партии, многие с сомнительной репутацией. Та дай бог, чтобы они работали на пользу Украины и народа, но что то у меня есть сомнения по этому поводу.
 показати весь коментар
 
 
Пороха повалив, тепер шмарклю мочиш? Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 5484
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
свыня сама завалилась
 показати весь коментар
 
 
Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 7545 Істерика Зеленського - він звинуватив МЗС у тому, що вони професійно захищають інтереси держави
 показати весь коментар
 
 
А есть конкретный результат? А то пока рашу возвращали в ПАСЕ - у соевых виноват был лично Зеленский, а про професийный МЗС чего-то и не вспоминали.
 показати весь коментар
 
 
Мид еще свинарчуковский, что ты от них толкового ожидал. А вот что сделал зе со своей ко ******? Расскажи.
 показати весь коментар
 
За месяц? Например, распустил раду с ее ничтожным доверием народа, подал закон про импичмент, про отмену роттердам+.
 показати весь коментар
 
свиня мала досвід (управління, міжнародні відносини).... а тут пейсатий підсвинок, який чуть що, відразу маму рімму кличе
 показати весь коментар
 
 
а барыга с какой репутацией ставил? Там у каждого на лбу написано или сепар или барыга,
 показати весь коментар
 
 
так то ж барига.... а тут улюбленець публіки такі корки мочить
 показати весь коментар
 
 
т.е. ты, отмазывая вазелина, утверждаешь что вазелин такой же как и Порох?) молодееец))
 показати весь коментар
 
 
какой-такой как Порох? Хуже намного Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 480
 показати весь коментар
 
 
я никого не отмазываю.просто перед тем,шоб пи..еть на зе,сразу надо вспомнить все барыжные зашквары.А их у него несколько томов.
 показати весь коментар
 
Ну вспомнили и что теперь? Выходит клоун повторяет все зашквары Пети, а зебильчики могут только визжать про Петю. Только одна проблемка, а клоуна это как оправдывает? То есть зубилы выбрали кловуна который делает как и Петя только при этом ещё и прокремлёвский сепар...Зебилы такие ЗЕбилы...
 показати весь коментар
 
Разрешите всё-таки покритиковать **********?
Совсем зебилы наглые пошли, скоро на царство зенаркомана выдвигать станут.
 показати весь коментар
 
Кстати, Порох поставит Беню на ДнепрОГА , так что вы сейчас сепаром и барыгой кукловода зе обозвали
 показати весь коментар
 
 
С барыгой понятно, от него большего и не стоило ожидать, но Зеленский, для начало прочитай их резюме и декларации, что они из себя представляют, а потом ставь. Ты же сам себе палки в колеса ставишь, что таких людей назначаешь, скоро выборы в ВР, после такого не удивлюсь, если рейтинг твоей партии начнет падать.
 показати весь коментар
 
 
а тебя чо,в офис зелебенин не взяли?откуда ж им знать,как правильно,если ты не можешь донести до них истину Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 620
 показати весь коментар
 
 
Зе там нехрена не решает.Кого скажут того и поставит.
 показати весь коментар
 
 
Пруфы, что МНОГИЕ с сомнительной репутацией, прикладывайте, пожалуйста, чтобы не быть балаболом.
 показати весь коментар
 
Ну буває.Він побачив,що вибрав,і припух.Чувак від стану ейфорії різко перейшов у стан ****.
 показати весь коментар
 
давно пора,а то у валька резниченко "будка" уже в телик не влазит
 показати весь коментар
 
 
"мнє мотів нє нравітся" - це геніально
в зюзі немає дожного жарту чи дотепу такого рівня
так шо, клован він теж гівняний
 показати весь коментар
 
 
А на Кіровоградщині як завжди бардак. То Пєтя назначив у 2014 році депутата від ригів Кузьменка головою ОДА, який і просидів у кріслі 5 років, то Зєля призначає по черзі його заступників в.о.голови ОДА.
 показати весь коментар
 
Генерал-майор Ігор Боднар, заступник командувача ООС анонсував створення під Маріуполем демілітаризованої зони. Війська з-під Маріуполя будуть відведені. Надихнула зебілів Станиця Луганська.
 показати весь коментар
 
 
Да-да, сегодня я на это тоже наткнулся. Пока, честно говоря- не верю.
 показати весь коментар
 
из интервью богдана боднаря...

У Мінських домовленостях також йдеться про демілітарізацію і так звані демілітарізовані зони. Мова про повне виведення військ з демілітарізованої території? Чи присутність військових все-таки передбачена?

У нас була домовленість щодо створення вільного від важкого озброєння і техніки району. Це - південь, напрямок Маріуполя. На тій території, яка тимчасово НЕ контролюється Україною. І ця територія обмежена чотирма населеними пунктами, серед яких є Новоазовськ. Це (демілітарізація. - Авт.) може стосуватися, поки що, тільки цього району (мова про тимчасово непідконтрольну Україні територію. - Авт.).

Тобто, мова йде тільки про цей район під Маріуполем?

Так, про цю ділянку. Ще у нас залишається створення зони безпеки на ділянці російсько-українського кордону, який, поки що, також нами не контролюється. Планується, і вже є такі домовленості, тільки Росія це все блокує, вихід СММ ОБСЄ патрулів для контролю цієї ділянки в режимі 247, тобто цілодобовий режим контролю, щоб не допустити переміщення зброї та *********** з території Росії в окремі райони Донецької та Луганської областей. Це пункти, над якими ми будемо працювати, в тому числі, у Мінському процесі.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ща соевые начнут рассказывать про самого реформаторского роботягу Резниченко. Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 8734
 показати весь коментар
 
Тяга у нього до сепаратистів, ой, вибачте, ополченців.
 показати весь коментар
 
 
А цей Лєдокоїн сильно тягнув за Зєлю. Дуже сильно. А тепер раптом прозрів. Чого б це?
 показати весь коментар
 
 
Я це писав на другий день після виборів. Тільки не так натуралістично.
 показати весь коментар
 
Лекарство нужно приехало укололи и поумнел..психика это такое мутное и свтлое как у Зеленского прыг скок прыг скор и с разгону бошкой в бетонныйстолб потом опять прыг скок прыг скок и опять мимо.... там поезд ехал... Зеленський призначив Батуру і Лобанову керівниками Дніпропетровської і Кіровоградської ОДА - Цензор.НЕТ 3438
 показати весь коментар
 
 
он и за сакашвили топил, зраду на пороха разгонял аж усерался..
 показати весь коментар
 
Погано, коли сереш на стежку, якою ходиш до криниці. Рано чи пізно обов'язково вступиш у власне гівно. Зєлебобікам варто це запам'ятати.
 показати весь коментар
 
От же ж **********...пздц
Но всё равно. Спасибо Команде Резниченко за школы, садики и больницы. Вы - лучшая команда.
 показати весь коментар
 
 
шо-то подозрительно молчит о харьковском кодле... Вероятно, только гоев пока или на восточном фронте без перемен? гепа рулил, рулит и будет рулить Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 5492
 показати весь коментар
 
"В борьбе с олигархами " Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 9477

Кандидаты от "Квартала 95" и олигархов:

Под девятым номером в списке "Слуга народа" идет гендиректор принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому медиа-холдинга "1+1 медиа" Александра Ткаченко. По мажоритарному округу №94 в Киевской области от "Слуги народа" баллотируется другой представитель канала "1+1" - журналист Александр Дубинский.

В группу влияния Коломойского входит также кандидат в депутаты под номером 17 Андрей Герус - представитель Зеленского в кабинете министров. С 2003-го года по 2007 годы он был сначала аналитиком инвестиционной деятельности, затем - директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне "Галнафтогаз". В 2007-2014 годах работал директором по инвестиционной деятельности в "Конкорд Капитал". С 2015 года - исполнительный директор "Конкорд Капитал". С 2014-го года до 2015 год был также членом национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В группу влияния Коломойского входит и Валерий Стернийчук - председатель штаба Зеленского в Волынской области, бывший игрок КВН, возглавляет местную "Лигу смеха". Он относится к окружению главы Волынского облсовета Игоря Палицы, близкого компаньона Коломойского.

В группу влияния Коломойского входит и Алексей Устенко - эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора, бывшего помощника-консультанта депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля.

В проходной части списка находится креатура олигарха Виктора Пинчука - Лада Булах. Еще одна протеже Пинчука - Ирина Верещук - вообще идет на выборы в первой тридцатке. Верещук - эксперт по международной политике, президент Международного центра Балто-черноморских исследований, ранее была мэром Равы-Русской во Львовской области.

Под №23 в списке партии идет креатура Сергея Левочкина режиссер и основатель "Сити-арт" Гео Лерос. При этом сам Левочкин баллотируется в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
 показати весь коментар
 
Спасибо Цензору, что он так тщательно отслеживает все назначения новым президентом.
Видимо, почувствовал свою промашку с назначениями ушедшим в историю.
 показати весь коментар
 
 
Вот можно даже не вникать в личности очередных "новых лиц", чтобы сказать, что это вполне себе старые коррупционные морды пророссийской направленности.
 показати весь коментар
 
 
Головний критерій, як бачимо - справді проросійська спрямованість. Ви праві, на жаль.
 показати весь коментар
 
Нєеєеєєєєєє..Нє пайдьот. Ви зробили це разом.Зеленский назначил Батуру и Лобанову руководителями Днепропетровской и Кировоградской ОГА - Цензор.НЕТ 6388
 показати весь коментар
 
 
Давайте соевые начинайте шо-то рассказывать про них. Только не забывайте, что это замы предыдущих.
 показати весь коментар
 
хана інфраструктурним проектам у місті і області
зелене гівно розпливається Україною
 показати весь коментар
 
 
збирай речі, убогій... то вже інша країна і ти тут не бажаний
 показати весь коментар
 
ну, ти ж на прощання мінєта відстрочиш?
без цього не поїду!
 показати весь коментар
 
 
Зеленский не получит моего голоса.. Все же ождались более решительные действия
 показати весь коментар
 
 
Погоди. Может он решительнее ударит членом по другим клавишам на рояле.
 показати весь коментар
 
Дмитрий Батура
Должность заместителя губернатора Дмитрий Батура занял недавно - в феврале этого года. До этого Дмитрий возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека в ДнепрОГА. Как настоящий антикоррупционер, Дмитрий 2017-й год прожил на одну зарплату - 15 тысяч гривен в месяц. Тем не менее, новоиспеченный зам совсем не бедствует.
Согласно декларации, Батура владеет двумя земельными участками в Могилеве общей площадью в 4,4 тысячи квадратных метров. Кроме того, экс-антикоррупционер совладелец еще двух участков в поселке Днепровое на 3700 кв. м. Еще у Батуры два жилых дома и три квартиры. На всю семью заместителя лишь один автомобиль Lexus 2008 года, который принадлежит жене чиновника Яне, которая нигде не трудоустроена. В закромах у заместителя главы ОГА 400 тысяч гривен наличными.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив Батуру і Лобанову керівниками Дніпропетровської і Кіровоградської ОДА
 
 
 
 
 
 вгору