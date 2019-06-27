 Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб зняти всі питання, прошу до вашої уваги дві дипломатичні ноти. Перша – російська пастка, до речі досить примітивна, друга – наша відповідь, яка викриває приховані мотиви РФ.
Хоча, чому приховані? Росія і не приховує, що не хоче виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Замість цього вона: а) вимагає від нас визнати, що наші моряки могли вчинити злочин, б) схиляє нас до визнання правомірності судового процесу над ними за російським законодавством, в) запрошує прогнутися перед кримінально-процесуальним кодексом РФ, а заразом і опосередковано визнати окупацію Криму", - написав міністр.
"Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в Офісі Президента банально попався. Повестися на російський дипломатичний розвод – це зганьбити моряків, які вже 6 місяців перед російським судом з гідністю наполягають, що Росія не має права їх судити", - зазначив Клімкін.
Глава МЗС підкреслив, що рішення Міжнародного трибуналу однозначне: Росія зобов’язана негайно і безумовно звільнити моряків і кораблі.
"Викладена у нашій ноті аргументація - це позиція, яку ми спільно з міжнародними партнерами відстоюємо з першого дня після їх захоплення. Політично і в міжнародних судах. Кому не подобається, може спробувати її змінити", - написав Клімкін.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про ноту у відповідь, яку відправив український МЗС.
25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі. Росія направила Україні ноту, в якій просить надати письмові гарантії участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. МЗС України заявив у відповідь, що пропозиція РФ "загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітетів військових кораблів".
Пропоную нашим "великим дипломатам" оприлюднити текст цієї російської ноти, хронологію її опрацювання та документи реагування. Не у заявах ротом пані З. та пана К. а згідно вимог міжнародного права та протоколу. Насправді відповідь на цю ноту могла та мала бути надана без істерії та махання шаблею. Без шкоди національним інтересам та із підвищенням шансів на повернення моряків.
Але в умовах цейтноту МЗС УРСР учергове продемонстрував світові свою загальновідому властивість на літеру і. І ще полирнув це дешевим піаром посадовців, яких Президент не може звільнити бо наш шановний парламент не дозволяє. Тепер відповідальність за долю моряків несуть не лише керівники МЗС (які без юристів Ковінгтону текст на аркуш А4 не здатні організувати) але й нардепи що наразі паралізували кадрові зміни на Михайлівській, 1.
І ніхто звісно не виправдовує росіян - вони на то й хтиві агресори щоб робити юридичні діверсії. Я з цього мовчав дві доби та сподівався на розум. Хибно Источник: https://censor.net.ua/b3134649
Почитав про обурення нашого Недолугого Клімкіним. Почитав ноту, що стала приводом для обурення. Якщо у когось ще залишилися сумніви щодо керованості Недолугого і його бородатої бабці безпосередньо з Кремля, то у мене для вас погані новини: ви навіть не мавпи. Барани.
Чрезвычайное происшествие произошло в столице РФ Москве.
Там на Ярославском шоссе пылают таможенные склады. Сообщается, что горят автомобильные покрышки и древесина. Из-за этого пламя быстро распространилось по помещению, Площадь огня уже более четырех тысяч квадратных метров.
Внутри складов обрушились перекрытия. Есть угроза перехода огня на соседние здания.
В тушении задействованы не только пожарные машины, но и вертолеты, а также к месту ЧП выдвинулся пожарный поезд.
От що реально вони вміють, якщо ведуться навіть на простяцкій разводняк ?
Нічого не тямлять ! Абсолютно !
Прогавлять країну і все тут.
https://www.youtube.com/watch?v=Ptdpuyr9F7M&fbclid=IwAR2evWaY5uBkhyjCefGT8hxZDD6w_kKG08YPVBexNxgqQsMf1dRpPy6SW5c