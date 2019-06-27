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 Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України. ДОКУМЕНТ

Російська Федерація підготувала дипломатичну пастку для України в справі звільнення полонених моряків, і схоже в Офісі Президента України хтось в неї попався.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб зняти всі питання, прошу до вашої уваги дві дипломатичні ноти. Перша – російська пастка, до речі досить примітивна, друга – наша відповідь, яка викриває приховані мотиви РФ.

Хоча, чому приховані? Росія і не приховує, що не хоче виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Замість цього вона: а) вимагає від нас визнати, що наші моряки могли вчинити злочин, б) схиляє нас до визнання правомірності судового процесу над ними за російським законодавством, в) запрошує прогнутися перед кримінально-процесуальним кодексом РФ, а заразом і опосередковано визнати окупацію Криму", - написав міністр.

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Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України 01
Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України 02

"Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в Офісі Президента банально попався. Повестися на російський дипломатичний розвод – це зганьбити моряків, які вже 6 місяців перед російським судом з гідністю наполягають, що Росія не має права їх судити", - зазначив Клімкін.

Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України 03
Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України 04

Читайте також: МЗС уповноважений направляти ноту РФ щодо міжнародних судів без узгодження з президентом, - Клімкін

Глава МЗС підкреслив, що рішення Міжнародного трибуналу однозначне: Росія зобов’язана негайно і безумовно звільнити моряків і кораблі.

"Викладена у нашій ноті аргументація - це позиція, яку ми спільно з міжнародними партнерами відстоюємо з першого дня після їх захоплення. Політично і в міжнародних судах. Кому не подобається, може спробувати її змінити", - написав Клімкін.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про ноту у відповідь, яку відправив український МЗС.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі. Росія направила Україні ноту, в якій просить надати письмові гарантії участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. МЗС України заявив у відповідь, що пропозиція РФ "загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітетів військових кораблів".

Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України 05
Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134651
 
   
 Топ коментарі
 
Можно начинать процедуру импичмента Зе за госизмену. Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался, - Климкин опубликовал ноты МИД РФ и Украины - Цензор.НЕТ 4983
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если вазелин на весь мир жалуется на свою СВОЮ ПРОФ.НЕПРИГОДНОСТЬ, то чего ждать от его друзей-кумовьев, способных только жрать шаурму для селфи? .
вазелин сегодня прямо сказал: мол, сидит в кресле, деньги получает, но НЕ ЗНАЕТ что в стране происходит, более того - не владеет ситуацией по своим обязанностям - внешней политике
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На Порошенко уже сейчас восемь уголовных дел открыто.
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От твоего друга беглого рыгососа и бпандита Портнова? Это теперь ваши кремлёвские подельнки??
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Парламент, правительство чьё? Чего ты тут дурака включаешь.
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Парламент и правительство должны клоуну новости расказывать? Ты ЗЕбил и косишь на ЗЕкловуна?? СИдит целый огромный раздутый апарат в АП, им кстати клоун зарплаты поднял. Може хоть новости твоему клоуну сообщат, как думаешь зебильчик??
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Зе не клоун, а наш народный президент. А клоуны те, кто прислуживает старой барыжной власти. Нота России не новость, что бабци, семечкми щелкая, передают друг другу, а важное государственное дело, связанное с освобождением наших моряков. И министр обязан был посоветоваться в таком важном деле с Президентом, а не обрекать моряков на тюрьму в России.
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Щодо нинішнього брифінгу Президента України та ноти МЗС РФ від 25 червня про звільнення моряків. Мушу констатувати що РФ дійсно переграло "зоряну команду" МЗС УРСР на останніх хвилинах матчу.
Пропоную нашим "великим дипломатам" оприлюднити текст цієї російської ноти, хронологію її опрацювання та документи реагування. Не у заявах ротом пані З. та пана К. а згідно вимог міжнародного права та протоколу. Насправді відповідь на цю ноту могла та мала бути надана без істерії та махання шаблею. Без шкоди національним інтересам та із підвищенням шансів на повернення моряків.
Але в умовах цейтноту МЗС УРСР учергове продемонстрував світові свою загальновідому властивість на літеру і. І ще полирнув це дешевим піаром посадовців, яких Президент не може звільнити бо наш шановний парламент не дозволяє. Тепер відповідальність за долю моряків несуть не лише керівники МЗС (які без юристів Ковінгтону текст на аркуш А4 не здатні організувати) але й нардепи що наразі паралізували кадрові зміни на Михайлівській, 1.
І ніхто звісно не виправдовує росіян - вони на то й хтиві агресори щоб робити юридичні діверсії. Я з цього мовчав дві доби та сподівався на розум. Хибно Источник: https://censor.net.ua/b3134649
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Хто зрозумів зразу Безрозумів,як не патріоти нашої Неньки?
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Для этого "булавоносца" главное - рейтинг, показать, что мол он "освободил моряков"...а на дальнейшие последствия - пофиг! Просто диву даешься, такое "нечто" и на ТАКОМ посту. И это еще только начало правления. Скоро он еще и ручную Раду получит...
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Пусть так. Это военная хитрость. Забрать ребят и все. свое забрали и до свидания.
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така непроста ситуація що навіть і не знаю, чому клімкін самостійно все вирішив? якщо мати справу з шулерами і грати чесно? нехай би найняті адвокати приймали б участь в процесі в росії а цілісність кораблів то взагалі не проблема. якби драний мародер не займався херней то зараз б не було цієї проблеми. російська нота не вимагає нічого визнавати. я не юрист треба подумати юристам але якщо українські моряки повернуться додому то потім зрозуміло ніхто видавати їх путіну не буде. і що потім росія з цими письмовими гарантіями буде робити? я думаю україну цивілізований світ зрозуміє.
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Ну нельзя верить кацапам,эта вера смерти подобна.
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Им и не верит никто. а надо было их обдурить, а не надувать щеки.
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"Мародер" в цьому контексті слово з кремлівської методички кількамісячної давності. Мародер - учасник кремлівської ОЗУ(ОПГ).
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Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України - Цензор.НЕТ 1985Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 3 ч.3 часа назад

Почитав про обурення нашого Недолугого Клімкіним. Почитав ноту, що стала приводом для обурення. Якщо у когось ще залишилися сумніви щодо керованості Недолугого і його бородатої бабці безпосередньо з Кремля, то у мене для вас погані новини: ви навіть не мавпи. Барани.
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когда этого логопеда, слугу поросенко и любителя руськамира - уже уволят с позором? почему поменяли нормального Дещицу на этого придурка климкина? может Дещица не нравился хозяину поросенко пукину??
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Кроме Дещици этот картавый порохосос еще и таких маститых работников как Сергеев уволил. Выполнял заказ Пеппы. А почему Пепе мешал Сергеев? потому что дипломат из Пепы хуже чем През. И Сергеев и другие старой школы мастера это давали соевому понять..Он не простил и начал мстить.
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/////рашаговносми
Чрезвычайное происшествие произошло в столице РФ Москве.
Там на Ярославском шоссе пылают таможенные склады. Сообщается, что горят автомобильные покрышки и древесина. Из-за этого пламя быстро распространилось по помещению, Площадь огня уже более четырех тысяч квадратных метров.
Внутри складов обрушились перекрытия. Есть угроза перехода огня на соседние здания.
В тушении задействованы не только пожарные машины, но и вертолеты, а также к месту ЧП выдвинулся пожарный поезд.
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)))хотя токо июнь, но просил же на днях ольгинских в окно почаще выглядывать, чы не горить десь шось. мовчать ))) будем подождать августа))
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В Трою даже коня деревянного прислали. А там - войско в нем. А троянцы думали - о, перед нами склонились. то бы Россия сделала, если бы мы никаких судов и не проводили. А ничего. А млряки бы были в Украине. А Климкин - Штирлиц от России. Только парашют за ним волочится.
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Офіс президента це збіговисько клоунів кварталу 95.
От що реально вони вміють, якщо ведуться навіть на простяцкій разводняк ?
Нічого не тямлять ! Абсолютно !
Прогавлять країну і все тут.
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Никанор Босой. Ботоксный не слюнявит т.к ботокс "замораживает" его морду.
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Это Климкин делает разводняк и думает что это не видно. Климкин перекрыл возможность возможности вытащить ребят из тюрьмы, а прикрывается благими намерениями.
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Петро Олегович Толстой взагалі неадекват.
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все очевидно вроде , Россия выдает моряков Украине.Украина проводит следствие , находит виновного , того кто отдал приказ и сажает его в тюрьму , моряки проходят как свидетели, ясно кого выгораживает Климкин
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ОТДАЛ ПРИКАЗ ИЗ ОДНОГО ПОРТА В ДРУГОЙ ЕТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТИПО? ЧТО ЗА БРЕД ТИ НЕСЕШ? ПЕРЕСМОТРИ В ПОВТОРЕ ЗАСЕДАНИЕ МОРСКОГО ТРИБУНАЛА ЧУДОВИЩЕ
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НЕ ДЯДЯ ТРИБУНАЛ РАЗБЕРЕТСЯ, ТАК ЖЕ КАК И С MH17
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ну значит будут моряки и дальше сидеть на зло Путину!
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виновен - ***** и его подручные,что нарушили международное право
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Ото тупе стадо баранів приперло до влади і усілякі гніди маскавітські повилазили.... смерь ворогам України!!!!
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Вороги - це ті, хто зробив з українців жебраків
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А ти тоді навіщо потрібен, картава кацапська гнида?
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Чем занимаеться новоназначенный глава Внешней разведки? Под носом президента Климкин тайно пишет ноты (а может и целую симфонию) в Россию 😀
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Зеленский в Музей Ленина не успеет переехать, - выносить дурака будут с улицы Банковой.
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Никто Зе не вынесет. Зе- за украинский народ. А Порох и к на горе народном наживались.
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ти головне диван візьми, бо як угражать ти будєш міру? Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України - Цензор.НЕТ 2966
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имхо, формально Климкин верно всё разложил. Только вот морякам сидеть за гратами в Держимордоре. Подписать, что орки хотели, выцарапать хлопцев и послать Упыря на...? Типо - некому повестку в басманное судилище вручить - выбыл по месту прописки, никого немае дома - не видчиняють фиртку, уехал на рыбалку, копае картоплю у тестя....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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