 Від початку доби 27 червня поранено одного воїна. Ворог 18 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація була оприлюднена на вечірньому брифінгу прес-центру ООС.
У повідомленні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу населеного пункту Опитне, від напрямку Спартака - з озброєння БМП;
- неподалік Старогнатівки, від напрямку Староласпа - з артилерійських систем калібру 152 мм;
- три рази околиці Мар'їнки, від напрямку Олександрівки та Трудовської - з мінометів калібру 120 і 82 мм; автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;
- поблизу Лебединського, від напрямку Саханка - зі стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Новотроїцьке, від напрямку Докучаєвська - з гранатометів різних систем;
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник одинадцять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу населеного пункту Хутір Вольний, від напрямку Золоте-5 - з мінометів калібру 82 мм;
- околицю Золотого-4, від напрямку Золоте-5 - з гранатометів різних систем;
- три рази поруч із Новгородським, від напрямку Горлівки, Залізної балки і шахти імені Гагаріна - з мінометів калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- тричі район населеного пункту Новолуганське, від напрямку Доломітне - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, і стрілецької зброї;
- околицю Луганська, від напрямку Калинівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Оріхового, від напрямку Голубовського - з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Світлодарськ, з напрямку Калінінського - з артилерійських систем калібру 122 мм, станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета.
У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".
бережіть себе, синочки! пораненому якнайскорішого одужання!!!
гаряче у вас, хлопчики..
і сонечко пригріває і довбо...не дають зброї охолонути... лупаште!
горіть у пеклі москалі (с)!...і пеклом наша земля для заїдів стане...
на скільки км відійшли російські окупанти ?
ніде не вказано, що росіянє відійшли.