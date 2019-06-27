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Все про:обстріл (5254) операція Об'єднаних сил (1318)

 Від початку доби 27 червня поранено одного воїна. Ворог 18 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація була оприлюднена на вечірньому брифінгу прес-центру ООС.

У повідомленні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • поблизу населеного пункту Опитне, від напрямку Спартака - з озброєння БМП;
  • неподалік Старогнатівки, від напрямку Староласпа - з артилерійських систем калібру 152 мм;
  • три рази околиці Мар'їнки, від напрямку Олександрівки та Трудовської - з мінометів калібру 120 і 82 мм; автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;
  • поблизу Лебединського, від напрямку Саханка - зі стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Новотроїцьке, від напрямку Докучаєвська - з гранатометів різних систем;

Читайте також: Від початку доби найманці РФ ведуть обстріл із заборонених Мінськими угодами артилерії і мінометів: поранено одного українського воїна, - Міноборони

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник одинадцять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • поблизу населеного пункту Хутір Вольний, від напрямку Золоте-5 - з мінометів калібру 82 мм;
  • околицю Золотого-4, від напрямку Золоте-5 - з гранатометів різних систем;
  • три рази поруч із Новгородським, від напрямку Горлівки, Залізної балки і шахти імені Гагаріна - з мінометів калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
  • тричі район населеного пункту Новолуганське, від напрямку Доломітне - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, і стрілецької зброї;
  • околицю Луганська, від напрямку Калинівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • неподалік Оріхового, від напрямку Голубовського - з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Світлодарськ, з напрямку Калінінського - з артилерійських систем калібру 122 мм, станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета.

У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, що розведення сил у Станиці Луганській стане каталізатором для подальших кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, - Сайдік

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134650
 
 
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спасибо, что живые!
бережіть себе, синочки! пораненому якнайскорішого одужання!!!
гаряче у вас, хлопчики..
і сонечко пригріває і довбо...не дають зброї охолонути... лупаште!
горіть у пеклі москалі (с)!...і пеклом наша земля для заїдів стане...
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть клятим масковським окупантам!!!! гори у пеклі масковія!!!!
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Чому ЦН замовчує наказ про вивід військ з під Маріуполя. Хлопці на передовій в шоці. Треба залишати добре укріплені позиції. Питають, що в державі робиться?
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Скажите а почему вас пугает ОБОЮДНОЕ разведение сил? Ведь так сойдут на нет потери.
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а де ви побачили обоюдное ?
на скільки км відійшли російські окупанти ?
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27.06.19 15:29 Наемники РФ отошли от пешеходного моста в Станице Луганской в соответствии с мирным планом, - пресс-центр ООСВід початку доби 27 червня поранено одного воїна. Ворог 18 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6097В районе Станицы Луганской (Луганская обл.) наемники РФ завершили первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста.Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ..
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на скільки сантиметрів вони відійшли ?
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Это сегодняшняя статья с этого сайта, читайте.
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я читала.
ніде не вказано, що росіянє відійшли.
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а хто їх контролювати буде, кто їм дозволить, коли вони завжди пишуть що рогатв їх не допустили туда, туда, так шо це усе хрінь собачья по відводу сил!!!
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В Маріуполі затаїлось близько 10 тис. сепарні та іхтамнєтов(зі зброєю в схронах). Після відводу військ вони займуться "самоврядуванням". Сухопутний шлях до Криму буде відкритий.
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саме тому вбили Тимчука, що б ніхто не розповів населенню.
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З Криму знімуть блокаду, визнають російським і пустять потяги.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби 27 червня поранено одного воїна. Ворог 18 разів порушив перемир'я, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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