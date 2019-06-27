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Все про:Зеленський (1844) МЗС (1790) Клімкін (1445) Лубківський Данило (11)

 Президенту варто навчитися розмовляти з міністром закордонних справ. Це не його слуга, а повноважний представник України, - дипломат Лубківський

Український дипломат і громадський діяч Данило Лубківський порадив президенту Зеленському навчитися розмовляти з міністром закордонних справ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Лубківський зазначив: "Президенту України варто навчитися розмовляти з Міністром закордонних справ. І перестати емоціонувати. Перш ніж виходити до преси, главі держави варто засвоїти прописну норму, що Президент, Прем'єр-міністр і Міністр закордонних справ представляють державу в міжнародних відносинах ex officio (за посадою), тобто без спеціальних повноважень.

Крім цього, Президенту варто зрозуміти, чим саме є посада Міністра закордонних справ. Це - не його слуга. Не ад’ютант. Не якийсь невідомо який підлеглий.

Міністр закордонних справ - це повноважний представник України, один з головних урядовців держави і буквальний автор зовнішньої політики. Розмови в сьогоднішньому стилі треба залишити з усіма минулими манерами.

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Достойна відповідь Павла Клімкіна на випад Володимира Зеленського.

Президент сказав, що він може подобатися, а може не подобатися. Ніхто не сперечається.

Але Президент повинен завжди думати, що він каже, як і де. І, принаймні, демонструвати зваженість. За ним уважно стежить світ. Сьогодні світ побачив його слабкість. Якби це була його особиста річ, нема проблем.

Ця слабкість шкодить Україні".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134648
 
   
 Топ коментарі
 
Для начала научится просто разговаривать...
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Это выше его возможностей
Вот истерить он точно умеет
Доказано его выступлением перед прессой
Даже для истеричной тетки такое - зашквар!
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От нашего президента. Не нравится как он говорит, стань задницей к экрану телевизора и не мучайся.
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привыкли нихрена не делать!климкин это пародия на министра иностранных дел!!!
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Конечно, он же копытами стучать не научился...
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Если по этому Лубкивскому за внешнюю политику отвечает единолично и исключительно министр иностранных дел, который почему-то не должен отчитываться перед президентом, то может тогда ему, Климкину, предъявлять претензии по поводу раши в ПАСЕ?
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Лично я климкина не назначал и никаких полномочий ему не уполномачивал.
Давайте проведем опрос, кого вообще он представляет - народ Украины или только порохоботов?
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Какой ты «народ Украины» голытьба казанская?! Ха-ха-ха!)))
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Обратите внимание - типичная вымирающая особь - слабое звено цивилизации.
БПП уже нет, а ПЕСа скоро не будет.
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а у тебя мозгов никогда не было и уже не будет
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Поикольно кацапня из себя зелеботов строит)))) всегда утверждал, кацапы-это по пьяни деланные олигофрены)
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Этим порохоботовским чертям осталось танцевать на костях в свое удовольствие еще недельки три. Потом все изменится и черти смогут только тихонько сопеть в тряпочку.
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я очень надеюсь, что так и будет.. иначе не вижу смысла
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Воно вміє тільки х..м на роялі. о чем ви шепчете ваще?
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украинский дипломат и общественный деятель Даниил Лубкивский посоветовал президенту Зеленскому научиться разговаривать с министром иностранных дел...то, что лубкивский деятель - это точно... как и мид Украины...вы еще вспомните великого пасла в Египте кулебу ивана дмитриевича... пусть расскажет как он покупал здание посольства Украины в Маади на выселках и за сколько реально...
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Истерика зеленского на телевидении и попытка переложить всю ответственность на тех кто ещё не опустил руки и не сложил оружие как раз подтверждает тот тот факт что он или глупый что попёрся в президенты или его уговорили с целью использования в тёмную в своих интересах или интересах третьих лиц. До чувака похоже стало доходить куда он попал. Такая мощная серия зашкваров затмила попытку пропиариться на вопросах хищеий в оброном комплексе.
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Нема тямы у Лубкивського. И президент и ты фуцан народу жизнь лучше делать обязаны. А не венские балы оплачивать.
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для начала соевые министры научитесь уважать не соевого но президента Украины
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Яйцо курице выразило протест, а не пошло бы яйцо на яишницу, ну типа того.
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ну куди поділися 20% пєтіних прихильників.. аж цікаво.. так з Юлькою боролися, шо аж Зеленський прийшов.. ну не дебіли
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Дипломату Любкивскому стоит научиться разговаривать с Президентом своей страны. Это не его студент, а глава Украины.
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нормальний і освічений дипломат такої фуєти б ніколи не сказав.. на то він і дипломат.. Лубківський - сопляк, а не дипломат
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от ти точно сопля ЗЕлена, а він кадровий дипломат!
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Якщо цей ЗЕлений ,40-річний ХАМЛО, то його вже не навчиш, з людьми розмовляти. Йому можна тільки по носі дати.
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Каждый украинец, полномочный представитель своей страны.А чиновник, всего лишь чиновник.
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А в Белоруссии как интересного что ты тут советы раздаёшь?
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Картошку копай, чмо колхозное. Тебе кто на компе работать разрешил?! КГБ?
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Не, не пристало Президенту лыбызить и подыскивать ключики к каждому чиновнику. Так никакого уважения точно не будет. Есть такое понятие, как субординация.
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Президент впіймав звізду.
В нього чкрізь Я да Я... а що Ти такеє, хотілось би спитати..
Ні в чому не тямить абсолютно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрезиденту варто навчитися розмовляти з міністром закордонних справ. Це не його слуга, а повноважний представник України, - дипломат Лубківський
 
 
 
 
 
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