 Президенту варто навчитися розмовляти з міністром закордонних справ. Це не його слуга, а повноважний представник України, - дипломат Лубківський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Лубківський зазначив: "Президенту України варто навчитися розмовляти з Міністром закордонних справ. І перестати емоціонувати. Перш ніж виходити до преси, главі держави варто засвоїти прописну норму, що Президент, Прем'єр-міністр і Міністр закордонних справ представляють державу в міжнародних відносинах ex officio (за посадою), тобто без спеціальних повноважень.
Крім цього, Президенту варто зрозуміти, чим саме є посада Міністра закордонних справ. Це - не його слуга. Не ад’ютант. Не якийсь невідомо який підлеглий.
Міністр закордонних справ - це повноважний представник України, один з головних урядовців держави і буквальний автор зовнішньої політики. Розмови в сьогоднішньому стилі треба залишити з усіма минулими манерами.
Достойна відповідь Павла Клімкіна на випад Володимира Зеленського.
Президент сказав, що він може подобатися, а може не подобатися. Ніхто не сперечається.
Але Президент повинен завжди думати, що він каже, як і де. І, принаймні, демонструвати зваженість. За ним уважно стежить світ. Сьогодні світ побачив його слабкість. Якби це була його особиста річ, нема проблем.
Ця слабкість шкодить Україні".
Давайте проведем опрос, кого вообще он представляет - народ Украины или только порохоботов?
БПП уже нет, а ПЕСа скоро не будет.
В нього чкрізь Я да Я... а що Ти такеє, хотілось би спитати..
Ні в чому не тямить абсолютно.