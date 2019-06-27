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Все про:діти (1577) Луганщина (1750) Нацполіція (7756) Аброськін (420)

 На Луганщині батьки "за погану поведінку" посадили на ланцюг 6-річного хлопчика, - Аброськін. ФОТО

У Луганській області поліція виявила 6-річну дитину, яку батьки "з виховною метою" прив'язали ланцюгом всередині будинку.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

На Луганщині батьки за погану поведінку посадили на ланцюг 6-річного хлопчика, - Аброськін 01

"Сьогодні під час проведення операції "Безпечне літо" і здійснення профілактичних заходів щодо перевірки осіб, схильних до домашнього насильства поліцейські Луганщини спільно з представниками служби у справах дітей здійснили перевірку за адресою проживання жінки, 1992 р.н., та її чоловіка, 1982 р.н., що працює механізатором.

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Виявили, що малолітня дитина 2013 р.н., була прив'язана металевим ланцюгом за пояс до вхідних дверей і перебував у коридорі будинку. За словами батьків, хлопчика прив'язали "за погану поведінку", - йдеться в повідомленні.

На Луганщині батьки за погану поведінку посадили на ланцюг 6-річного хлопчика, - Аброськін 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134647
 
 
 Топ коментарі
 
рАдителЕй -на цепь,ребенка отдать ЛЮДЯМ !
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Але знизу все одно стукають. Після університету я деякий час попрацював за фахом у школі - дізнався про отаких екземплярів. Один з екземплярів - "мати" (маляр-штукатур з IQ десь на рівні таргана), котра дізналася, що донька-десятикласниця прогулює школу - прийшла додому, взяла молоток і зламала доньці ноги - "шоб знала, сука, нах*я тебе ноги - в школу ходить, а не перед ё*арями раздвигать". Після чого наклала "шини" з якихось дошок, перемотала ганчір'ям - і кинула дівчину на диван, подалі від телефону. Донька тільки через 2 тижні якось спромоглася дати про себе знати.
Аргумент бабищі - "а хуле, нас с братом батя тож арматуриной воспитывал, вон на голове плеши какие".
Посадили цю монструозину чи ні - я ХЗ. Але батьківських прав позбавили.
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для них це звичайні будні На Луганщине родители "за плохое поведение" посадили на цепь 6-летнего мальчика, - Аброськин - Цензор.НЕТ 3055 лугандонія
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"Аніжєнашілюді"!!1 Амнистировать, максимально понизить тарифы, выплатить все пенсии и выплаты, и взять представителей "кармлящего Лугандона всея Украины" в новое правительство!! От тогда заживём! Будет первая потужная безальтернативная, миролюбная Зэлэрэхформа. 😎
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Село Айдар-Миколаївка в Луганській області підконтрольне українській владі. Це наші діти.
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ці території були заселені кацапськими виродками після Голодомору в 1933..... Олег, про що ви кажете? цей генофонд заслуговує тільки на повне фізмчне знищення.... Є така приказка - горбатого сєпара тільки могила виправить
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Тут пішов слушок, що нас чекає новий, у ситуації, що зараз склалася на міжнародній РАСЕ арені. Надіюсь я помиляюся?
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Але знизу все одно стукають. Після університету я деякий час попрацював за фахом у школі - дізнався про отаких екземплярів. Один з екземплярів - "мати" (маляр-штукатур з IQ десь на рівні таргана), котра дізналася, що донька-десятикласниця прогулює школу - прийшла додому, взяла молоток і зламала доньці ноги - "шоб знала, ****, нах*я тебе ноги - в школу ходить, а не перед ё*арями раздвигать". Після чого наклала "шини" з якихось дошок, перемотала ганчір'ям - і кинула дівчину на диван, подалі від телефону. Донька тільки через 2 тижні якось спромоглася дати про себе знати.
Аргумент бабищі - "а ****, нас с братом батя тож арматуриной воспитывал, вон на голове плеши какие".
Посадили цю монструозину чи ні - я ХЗ. Але батьківських прав позбавили.
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фігасє(((
звалив би в норм. країну, бо тут, воно і видно, буде повний.... безвіз.
якраз ше пєсня - Там Високо. Співпало знову.https://www.youtube.com/watch?v=gGus6zeWfsA
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Там таких в ЛДНР,озлобленных с детства большинство
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Почему ЛДНР? Украинская полиция действует на контролируемой территории.
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Взрывной рост ожесточения в народе,кое у кого перешедший все границы, налицо. В условиях прихода к власти "болота" и упырей это может кончится очень плохо для нашей страны.
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Ужас какой! Надеюсь, ребенка забрали от этих уродов моральных.
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Жесть........таких «родителей» тяжело назвать людьми😡
у ребенка теперь психологическая травма......
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У меня нет слов. Как так можно? Почему Господь одним не дает детей, а другим дает такого красавца и они так поступают? За что ребенку такое наказание?
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Якось начхати, що там у люмпенів-прорашкованів відбувається.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Луганщині батьки "за погану поведінку" посадили на ланцюг 6-річного хлопчика, - Аброськін. ФОТО
 
 
 
 
 
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