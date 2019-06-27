 На Луганщині батьки "за погану поведінку" посадили на ланцюг 6-річного хлопчика, - Аброськін. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні під час проведення операції "Безпечне літо" і здійснення профілактичних заходів щодо перевірки осіб, схильних до домашнього насильства поліцейські Луганщини спільно з представниками служби у справах дітей здійснили перевірку за адресою проживання жінки, 1992 р.н., та її чоловіка, 1982 р.н., що працює механізатором.
Виявили, що малолітня дитина 2013 р.н., була прив'язана металевим ланцюгом за пояс до вхідних дверей і перебував у коридорі будинку. За словами батьків, хлопчика прив'язали "за погану поведінку", - йдеться в повідомленні.
Аргумент бабищі - "а ****, нас с братом батя тож арматуриной воспитывал, вон на голове плеши какие".
Посадили цю монструозину чи ні - я ХЗ. Але батьківських прав позбавили.
звалив би в норм. країну, бо тут, воно і видно, буде повний.... безвіз.
якраз ше пєсня - Там Високо. Співпало знову.https://www.youtube.com/watch?v=gGus6zeWfsA
у ребенка теперь психологическая травма......