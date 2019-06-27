 "Не треба перекладати свій провал на інших", - Ар'єв - Зеленському про ситуацію в ПАРЄ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Ар'єв зазначив: "Тут президент питає, що українська делегація зробила, аби не пустити Росію в ПАРЄ? В 2014 вигнали, в 2015 вигнали вдруге, в 2016 ухвалили кілька резолюцій, де була жорстка умова повернення РФ тільки після серйозних кроків з боку Росії, в 2017 вигнали проросійського президента ПАРЄ, в 2018 зірвали репорт про повернення РФ, який був ухвалений тепер. Між тим багато інших документів з приводу заручників, моряків, кримських татар, анексії Криму. І сотні зустрічей, переговорів і домовленостей.
А тепер у мене зустрічне питання до президента: Ви лише вислухали відмови в Берліні, Парижі і на цьому все? Ви, маючи всі можливості й інструменти, як очільник дипломатії, не запропонували жодних зустрічних умов? Чому не знайшли часу зустрітися з українською делегацією, яка просила про зустріч? Ми би пояснили, що міг зробити президент. Чому не набрали Порошенка, який би теж міг пояснити, що робити, бо робив не один раз? Не треба перекладати свій провал на інших. Відсутність досвіду зміниться з часом. Сподіваюсь. А невміння не визнавати власні помилки може не минути ніколи.
P.S.: Невдовзі у Вас, пане Зеленський, може бути парламентська більшість, свій уряд з міністром закордонних справ, а з тим і можливість показати, на що ви всі разом здатні. Наступна сесія ПАРЄ у жовтні. Дій.Те".
2018 год!
...
потому что это не ошибка. а сознательная сдача,
это не ошибка - это преступление
И последнее. Про "решение уже было принято в мае" и "это было бы в любом случае, даже если бы был Порошенко".
В любом случае этого не было бы. Почему? Потому что этого именно не было.
Тот пошлый уникальный случай, когда с чистым сердцем можно сказать идиотскую фразу "При Порошенко такой ***** не было".
Все это время, все эти годы, во всем мире, и в пасе, и в фигасе и где угодно еще ни на секунду не прекращались попытки российского реванша. Их попытки пролезть в любую щель. Баблом, влиянием, сговором, газовыми контрактами, поддержкой партий, поддержкой режимов, откатами - чем угодно.
Все эти пять лет эти попытки успешно отбивались.
Потому что было стыдно. Потому что Украина воюет. И мир сплотился вокруг воюющей за свою свободу страны. И пойти на совсем уж открытое предательство - ну, репутация все же еще не позволяла.
А в мае попытки отбиваться перестали.
Почему?
Даже и не знаю.
Может, потому, что в апреле была выбрана табуретка, предлагающая сдаться?
Но дело даже не в апреле.
Решение о переориентировании курса на сближение с Россией было принято не в мае, не в апреле и даже не в январе.
Если у вас, друзья мои, отсутсвует критическое мышление и в ваших настройках не установлена опция "способность выстраивать логические цепочки" - это совсем не значит, что она отсутствует и у других.
Как ни странно, в мире все еще - что для меня просто удивительно - правят странами пока не полные кретины. Ну, за исключением отдельно взятых. Эти люди все еще способные просчитывать последствия. Способны понять, что если к двум прибавить два - то будет четыре. Не семнадцать, как кажется одной там табуретке, не двадцать два и даже не девять.
Четыре.
Решение о переориентации выбора в сторону России начало зарождаться в ноябре. Когда стали появляться первые рейтинги, в которых во втором туре неожиданно появилась табуретка.
В январе-феврале, когда рейтинги табуретки стали зашкаливать, оно почти утвердилось в головах.
Тридцать первого марта оно было принято.
Двадцать первого апреля - окончательно оформлено.
А в мае - лишь закреплено и озвучено.
Весь мир следил, как воюющая страна радостно бежит голосовать за предлагающую сдаться табуретку - и вы действительно, на полном серьезе, думали, что из этого не будет сделано никаких выводов? Не будет просчитано новых стратегий? Не будет изменения старых? И Европа вот только вчера вот, ни с того ни с сего, насрала Украине в штаны?
Когда Украина воевала - Европа поддерживала её в этом. Скрепя зубами, через "не хочу", под ********* одного там шоколадного барыги, через сопротивление и путинское бабло - но поддерживала.
Когда Украина решила перестать воевать - Европа с облегчением поддержала её и в этом.
Так что это был ваш выбор.
А вас предупреждали.
Наслаждайтесь.
Аркадий Бабченко. Украина решила самоубиться.
Почему он в марте ничего не делал?
.. и что Зеленский может сделать за один месяц? ему еще много работать, все исправлять, но вальцманоиды гадят из всех углов..