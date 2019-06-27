EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  13002  361
Все про:Ар'єв (226) Зеленський (1844) ПАРЄ (515) Росія (17813)

 "Не треба перекладати свій провал на інших", - Ар'єв - Зеленському про ситуацію в ПАРЄ

Відповідальність за повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) лежить також і на президенті України Володимирі Зеленському.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Ар'єв зазначив: "Тут президент питає, що українська делегація зробила, аби не пустити Росію в ПАРЄ? В 2014 вигнали, в 2015 вигнали вдруге, в 2016 ухвалили кілька резолюцій, де була жорстка умова повернення РФ тільки після серйозних кроків з боку Росії, в 2017 вигнали проросійського президента ПАРЄ, в 2018 зірвали репорт про повернення РФ, який був ухвалений тепер. Між тим багато інших документів з приводу заручників, моряків, кримських татар, анексії Криму. І сотні зустрічей, переговорів і домовленостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету", - Зеленський поскаржився на Клімкіна. ВIДЕО

А тепер у мене зустрічне питання до президента: Ви лише вислухали відмови в Берліні, Парижі і на цьому все? Ви, маючи всі можливості й інструменти, як очільник дипломатії, не запропонували жодних зустрічних умов? Чому не знайшли часу зустрітися з українською делегацією, яка просила про зустріч? Ми би пояснили, що міг зробити президент. Чому не набрали Порошенка, який би теж міг пояснити, що робити, бо робив не один раз? Не треба перекладати свій провал на інших. Відсутність досвіду зміниться з часом. Сподіваюсь. А невміння не визнавати власні помилки може не минути ніколи.

P.S.: Невдовзі у Вас, пане Зеленський, може бути парламентська більшість, свій уряд з міністром закордонних справ, а з тим і можливість показати, на що ви всі разом здатні. Наступна сесія ПАРЄ у жовтні. Дій.Те".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кожній зустрічі з європейськими лідерами я піднімав питання повернення РФ в ПАРЄ, але рішення вже було прийнято, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134644
 
   
 Топ коментарі
 
а зеля уже отмазки лепит, типа я и за внешнюю политику не отвечаю?))))
 показати весь коментар
 
как это не отвечает???? это его прямая обязаность,а не суку свою на елисейских полях выгуливать
 показати весь коментар
 
Молодец! Провел мордой зелуную шмарклю по роялю)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
коментар відмічено як спам  
 
Арьєва завела в Раду списком Юля. А він потім на неї виливав відра з брудом. І робив це навіть тоді, коли вона сиділа. Арьєва треба під варту за проїзд на жовте світло. А там буде видно
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Смешно Зеленский сразу ответственен за то что они наработали Ариев, научись брать на себя ответственность
 показати весь коментар
 
 
Самое хренровое, что зрители 95 квартала, сидя вечером на диване и умиляясь тому как Зеленский с лысым весело пародируют проклятого Порошенко, были неспособны включить свой мозг, чтобы осознать разницу между сложнейшей кропотливой работой президента на отстаивание интересов Украины на международном уровне, и игрой пенисом на рояле. То, что клоун сдал в Европе настигнет Украину не сразу, но 73% никогда не почувствуют свою ответственность за смерти тех, кто лег костьми за эти самые интересы.
 показати весь коментар
 
 
Убери свой коммент, поскольку он нарушает правила данного форума - личные оскорбления запрещены.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Молодець Вовік!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А ему П......ухй ., так же как и П...ухй пете. Какой провал??? Ты о чем? У этих ГА.....ов бизнес по всему миру. Их сажать не будут. , Они не ПИНОЧЕТ . Они срань Дерьмокротичная "Не треба перекладати свій провал на інших", - Ар'єв - Зеленському про ситуацію в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9254 "Не треба перекладати свій провал на інших", - Ар'єв - Зеленському про ситуацію в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6405
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ПЕСики перед виборами л*ють бруд на Президента.
 показати весь коментар
 
 
ось чим займалася зелена шмаркля в той час, коли була потрiбна допомога



"Не треба перекладати свій провал на інших", - Ар'єв - Зеленському про ситуацію в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5926





 показати весь коментар
 
 
Коротко о Зеленском: Шаурма с соплей.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохобот Арьев никак не угомонится и не успокоится.Видно плохо советы своего соевого босса выполняет.Помнится после первого тура Пэтя Юле советовал,а как сам в одну калитку выборы просрал,то ни как угомониться не может,жаба давит так,аж говно со всех щелей брыжжет.
 показати весь коментар
 
 
бачив я виступ скотиняки олєжки в парє. ото він як мужик і політик робив те, на що преЗедент виявився не здатний! йому б шаурму, та друзів влаштовувати,діджиталізація ****
 показати весь коментар
 
 
Хорошую харю наел Арьев. Такой мордой как раз Зеленского хорошо ругать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Только у полных порохоботов во всем виноваты будущие попредники.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Эта шайба 5 лет свои очки втирала и вот доработалось что мокши прискакали обратно - шоколадник соевый бейся лбом об кирпич.
 показати весь коментар
 
 
Підозрюю, що як мінімум 73% порохоботів, які тут паслися за президенства порошенка, перепродалися в гайморитну команду, судячи по коментарях. А чого ж, не пропадати ж набутому професійному досвіду😊
 показати весь коментар
 
"Я вам ничего не должен!" Президент України В.А.Зеленський.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В Бухенвальд на экскурсию с ночевкой таких арьевых надо отправлять, чтоб не умничали.
 показати весь коментар
 
 
Туда прежде всего зеленских надо отправлять, и не с ночевкой , а прямиком в крематорий, на недельку.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не надо горячиться, я всего лишь имел в виду перевоспитание упитанных животных из патрии мародеров и проституток, оторвавшихся от реальности
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Цензор, а зачем вы превращаете газету в помойную яму и все против действующего Президента Украины?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пшел вон отсюда,кацапсина.
 показати весь коментар
 
 
А ты только пропроснулся? Неужели не заметил как здесь поливали грязью Пороха все пять лет его каденции?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
шо ты пи..шь? За высказывания против барыги сразу в бан улетали.
 показати весь коментар
 
это провал шоколадной шоблы и лично толстожопого ублюдка арьева!!!некого отправлять в азовское море на заклание???мрази шоколадные!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
троляка шыкаладня,шо нечем ответить так сразу посылаешь...
 показати весь коментар
 
"Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, как это делал не один раз? Не надо перекладывать свой провал на других. "
...
потому что это не ошибка. а сознательная сдача,
это не ошибка - это преступление
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тут крім порохоботів ще хтось є ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мародер платить - стецькі гадять. Все зрозуміло
 показати весь коментар
 
 
Есть такие долбодятлы как ты, оправдывающие все провалы презика зальцмана.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
При Порохе такой херни не было

И последнее. Про "решение уже было принято в мае" и "это было бы в любом случае, даже если бы был Порошенко".
В любом случае этого не было бы. Почему? Потому что этого именно не было.
Тот пошлый уникальный случай, когда с чистым сердцем можно сказать идиотскую фразу "При Порошенко такой ***** не было".
Все это время, все эти годы, во всем мире, и в пасе, и в фигасе и где угодно еще ни на секунду не прекращались попытки российского реванша. Их попытки пролезть в любую щель. Баблом, влиянием, сговором, газовыми контрактами, поддержкой партий, поддержкой режимов, откатами - чем угодно.

Все эти пять лет эти попытки успешно отбивались.

Потому что было стыдно. Потому что Украина воюет. И мир сплотился вокруг воюющей за свою свободу страны. И пойти на совсем уж открытое предательство - ну, репутация все же еще не позволяла.
А в мае попытки отбиваться перестали.
Почему?
Даже и не знаю.
Может, потому, что в апреле была выбрана табуретка, предлагающая сдаться?
Но дело даже не в апреле.

Решение о переориентировании курса на сближение с Россией было принято не в мае, не в апреле и даже не в январе.
Если у вас, друзья мои, отсутсвует критическое мышление и в ваших настройках не установлена опция "способность выстраивать логические цепочки" - это совсем не значит, что она отсутствует и у других.
Как ни странно, в мире все еще - что для меня просто удивительно - правят странами пока не полные кретины. Ну, за исключением отдельно взятых. Эти люди все еще способные просчитывать последствия. Способны понять, что если к двум прибавить два - то будет четыре. Не семнадцать, как кажется одной там табуретке, не двадцать два и даже не девять.
Четыре.
Решение о переориентации выбора в сторону России начало зарождаться в ноябре. Когда стали появляться первые рейтинги, в которых во втором туре неожиданно появилась табуретка.
В январе-феврале, когда рейтинги табуретки стали зашкаливать, оно почти утвердилось в головах.
Тридцать первого марта оно было принято.
Двадцать первого апреля - окончательно оформлено.
А в мае - лишь закреплено и озвучено.
Весь мир следил, как воюющая страна радостно бежит голосовать за предлагающую сдаться табуретку - и вы действительно, на полном серьезе, думали, что из этого не будет сделано никаких выводов? Не будет просчитано новых стратегий? Не будет изменения старых? И Европа вот только вчера вот, ни с того ни с сего, насрала Украине в штаны?
Когда Украина воевала - Европа поддерживала её в этом. Скрепя зубами, через "не хочу", под ********* одного там шоколадного барыги, через сопротивление и путинское бабло - но поддерживала.
Когда Украина решила перестать воевать - Европа с облегчением поддержала её и в этом.
Так что это был ваш выбор.
А вас предупреждали.
Наслаждайтесь.

Аркадий Бабченко. Украина решила самоубиться.





 показати весь коментар
 
 
А какой может быть спрос с ЗЁ дегенерата????
 показати весь коментар
 
 
скоро і Ар"єву і Клімкіну дадудь підсрачника як і їхньому кондитеру
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Оне не слуги, а когда обосрутся, должен отвечать президент?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
свой не свой , это ваш провал господа политические лузеры
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
питушара шыкаладная.просрали всё,шо могли.Шайка дегенератов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нахабства Ар'єву не позичати. Ось через це у Вас немає підтримки в Європі, шановні депутати ВРУ. Як і в Україні.
 показати весь коментар
 
 
До президентських виборів вона була і це факт незапечний.
 показати весь коментар
 
 
Вот же судьба у человека (зели).....22 года с момента создания квартала он всех поносил. ..а тут всего за 1 месяц президенства получил в стократ больше куев и кличек от украинцев......
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так все получали.. не он первый
 показати весь коментар
 
Зеленский знал, что будет Президентом.
Почему он в марте ничего не делал?

 показати весь коментар
 
 
соевые лузеры спамят.. думают это поможет их гаспадину мародёру пропхаться в парламент.. может он и продезет, но вас то там не будет.. "Не треба перекладати свій провал на інших", - Ар'єв - Зеленському про ситуацію в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8642
 показати весь коментар
 
 
ты ж там штаны протираешь арьев!!???так чей это провал???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
5 лет беспредела и капитуляции режима поросенко, мертвецчук - связной оккупантов свое грязное дело делал..
.. и что Зеленский может сделать за один месяц? ему еще много работать, все исправлять, но вальцманоиды гадят из всех углов..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
этот вой вальцманоидов - последняя надежда поросенко - снова оккупировать бюджетное корыто, оно бредит, что кто то за него будет голосовать..
 показати весь коментар
 
 
Отже, Ар"єв і інші делегати українського парламенту, що входили і входять у склад ПАРЕ непокладаючи сил своїх працювали цілих 5 років на результат, щоб РФ не увійшла в склад Асамблеї. А Зе, його мать, за один місяць розтоптав цю роботи і звів на нуль все що "напрацювала" стара влада в ПАРЕ і т.д. і т.п. Ар"єви, Ляшки, Геращенки... спокійнісенько спостерігали, як парламент РФ підкорює собі ПАРЕ, а за це повинні відповідати ті, хто В ПАРЕ навіть носа свого не показували. Місію України в ПАРЕ провалили діючі делегати Асомблеї від України (діючі депутати ВРУ останнього скликання, які мають виключне право бути членами ПАРЕ), діючі дипломати від МЗС. Серед них я не бачу жодного представника від нової президентської влади. ЖОДНОГО!!! Але серед них я бачу абсолютну більшість представників старої влади, які жодним чином не хочуть втрачати свою владу і кормушку біля неї. Ар"єв, це ти і такі як ти можнокрадці проср...ли все що можна було прос...ти в ПАРЕ. Це ти і такі, як ти уроди своєю поведінкою, діяльністю, тактикою викликали в Європі огиду до України і її проблем. Це вам, нелюдям воровським доведеться відповідати за свої брудні справи, які ви захищаєте в традиціях кругової поруки. Це вам, сволотам доведеться дивитися в очі обдурених вами людей після того, як ви ОБОВ"ЯЗКОВО втратите свою нікчемну владу. Це вам, нехристам, відповідати перед Богом за свої злочини. І ось тут вам не допоможе навіть найзухваліша і найхитріша брехня. Бо перед Богом ви такі ж голі, як усі в цьому старому Світі. І жодна свинота із вас на той Світ не потягне навіть найменшого гаманця. І дітям вашим повернеться в десять разів те що ви робили з людьми.
 показати весь коментар
 
 
арьев, морда твоя распухшая.... вы с парашенка подстроили все это за два месяца до выборов...и еще разглагольствуете... к сожалению, на сейчас у Зеленского нет спецслужбы, на которую можно положиться... а то один раз харю арьеву начистили бы пескоструем - и все стало бы тип-топ...
 показати весь коментар
 
 
Собаки лают,а караван идет,только в правильную ли сторону сей маршрут?
 показати весь коментар
 
Ну что,получил по зеленым соплям? Ну не плакай! Сейчас твои не сильно умственно развитые поклонники быстро будут думать,как придать говну в твоих штанах вкус победы.
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Не треба перекладати свій провал на інших", - Ар'єв - Зеленському про ситуацію в ПАРЄ
 
 
 
 
 
 вгору