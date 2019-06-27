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 Політика України
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 "Траншеї бувають довгі. Вони тягнуться і до Верховної Ради", - Забродський заявив, що взяв відпустку на час виборчої кампанії

Захист України починається на Донбасі, але лінія фронту скрізь, і зараз вона перемістилася в парламентський зал, - про це генерал-лейтенант, командувач ДШВ, четвертий номер списку "Європейської Солідарності" Михайло Забродський заявив під час виступу перед громадою міста Ківерці на Волині.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "ЄС".

"Траншеї бувають дуже довгі: вони тягнуться і до Верховної Ради, а також до Брюсселя. І невідомо, на якій ділянці противник може завдати страшного удару. Сьогодні ми припускаємо, що такою ділянкою може стати зал Верховної Ради. Це так званий парламентський наступ - це типовий прийом з арсеналу гібридної війни. У них зараз наступний шанс, тому я в команді "Європейської Солідарності". Я вважаю, що там найгарячіша точка. У десантників є таке правило: там, де складніше - там працюють вони. Сьогодні я бачу, що найскладніше буде там, під куполом Верховної Ради".

З цього тижня Михайло Забродський офіційно пішов у відпустку на час виборчих перегонів згідно з вимогами закону і приєднався до агітаційної роботи в команді "Європейської Солідарності". Він зазначив, що йому приємно працювати в команді, яку знають не за красивими обіцянками, а за реальними справами.

"Європейська Солідарність" - це люди, які знають, що робити. На відміну від усіх попередників, які 25 років водили нас по парадах, плескали нам один раз на рік, Петро Порошенко став першою людиною і привів першу команду, яка справді зайнялася побудовою Збройних сил України. А ситуація була настільки критичною, що ще трохи - і воювати не було б взагалі кому, тому що армія була запрограмована на самознищення: техніка старіла, люди йшли, все руйнувалося", - нагадав Забродський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134643
 
   
 Топ коментарі
 
Всё правильно... Когда на каком-то участке фронта создаётся угроза, умный командир по этим траншеям перебрасывает ударные силы... Можно - и в Верховную Раду... Пару батальонов избирателей...
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Главнокомандующий ПЕСа в ВР. (Может быть, а может и нет).
"Траншеи бывают длинные. Они тянутся и в Верховную Раду", - Забродский заявил, что взял отпуск на время избирательной кампании - Цензор.НЕТ 8110
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Вы написали правильно,но, я надеюсь на Армию, что она не позволит наплевать на тысячи погибших.
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из парламента транши по траншеям легче перетаскивать.
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НЕ ну ваще он БАРЫГА всем известный! Так что может взять отпуск.
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Командующий должен командовать а не из будки ПЕСа ахинею про траншеи нести, если он конечно командующий.
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Военные не должны идти ни в какую партию вообще. Хочешь быть политиком, увольняйся в запас и будь политиком.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Траншеї бувають довгі. Вони тягнуться і до Верховної Ради", - Забродський заявив, що взяв відпустку на час виборчої кампанії
 
 
 
 
 
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