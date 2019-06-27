 "Траншеї бувають довгі. Вони тягнуться і до Верховної Ради", - Забродський заявив, що взяв відпустку на час виборчої кампанії

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "ЄС".

"Траншеї бувають дуже довгі: вони тягнуться і до Верховної Ради, а також до Брюсселя. І невідомо, на якій ділянці противник може завдати страшного удару. Сьогодні ми припускаємо, що такою ділянкою може стати зал Верховної Ради. Це так званий парламентський наступ - це типовий прийом з арсеналу гібридної війни. У них зараз наступний шанс, тому я в команді "Європейської Солідарності". Я вважаю, що там найгарячіша точка. У десантників є таке правило: там, де складніше - там працюють вони. Сьогодні я бачу, що найскладніше буде там, під куполом Верховної Ради".

З цього тижня Михайло Забродський офіційно пішов у відпустку на час виборчих перегонів згідно з вимогами закону і приєднався до агітаційної роботи в команді "Європейської Солідарності". Він зазначив, що йому приємно працювати в команді, яку знають не за красивими обіцянками, а за реальними справами.

"Європейська Солідарність" - це люди, які знають, що робити. На відміну від усіх попередників, які 25 років водили нас по парадах, плескали нам один раз на рік, Петро Порошенко став першою людиною і привів першу команду, яка справді зайнялася побудовою Збройних сил України. А ситуація була настільки критичною, що ще трохи - і воювати не було б взагалі кому, тому що армія була запрограмована на самознищення: техніка старіла, люди йшли, все руйнувалося", - нагадав Забродський.

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