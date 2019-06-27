 У Київській області податківці ліквідували незаконне виробництво спирту. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз - 2019" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України була встановлена ​​група осіб, які організували в одному з міст області підпільне виробництво спирту з недоброякісної сировини.





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За результатами санкціонованих обшуків, проведених у підпільних виробничих і складських приміщеннях, а також за місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях, із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 2 тис. 135 літрів прозорої рідини з характерним запахом спирту, 1 тис. 700 літрів рідини синього кольору з характерним запахом спирту, обладнання та інвентар для масового виробництва спирту, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні телефони та чорнові записи.







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Всього вилучено ТМЦ орієнтовною вартістю понад 1,3 млн грн, в т.ч. підакцизних товарів на суму майже 730 тис грн.

Триває слідство.