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Все про:Київська область (943) податкова міліція (1266) спирт (136) ДФС (2253)

 У Київській області податківці ліквідували незаконне виробництво спирту. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували незаконне виробництво спирту на території регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У Київській області податківці ліквідували незаконне виробництво спирту 01

В рамках проведення операції "Акциз - 2019" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України була встановлена ​​група осіб, які організували в одному з міст області підпільне виробництво спирту з недоброякісної сировини.

У Київській області податківці ліквідували незаконне виробництво спирту 02
У Київській області податківці ліквідували незаконне виробництво спирту 03

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У Київській області податківці ліквідували незаконне виробництво спирту 04

За результатами санкціонованих обшуків, проведених у підпільних виробничих і складських приміщеннях, а також за місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях, із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 2 тис. 135 літрів прозорої рідини з характерним запахом спирту, 1 тис. 700 літрів рідини синього кольору з характерним запахом спирту, обладнання та інвентар для масового виробництва спирту, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні телефони та чорнові записи.

У Київській області податківці ліквідували незаконне виробництво спирту 05
У Київській області податківці ліквідували незаконне виробництво спирту 06
У Київській області податківці ліквідували незаконне виробництво спирту 07

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У Київській області податківці ліквідували незаконне виробництво спирту 08

Всього вилучено ТМЦ орієнтовною вартістю понад 1,3 млн грн, в т.ч. підакцизних товарів на суму майже 730 тис грн.

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134640
 
 
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незаконного спирта не бывает,есть тока потребленный и непотребленный,пгокугогы це гарно знают
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так відправити його разом з червоним христом на даунбас, нехай лікуються бурятські шахтарі та інша гидота з масковії!!!!
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаУ Київській області податківці ліквідували незаконне виробництво спирту. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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