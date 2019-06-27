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Все про:податки (726) податкова міліція (1266) Сумщина (349) ДФС (2253)

 Податкова міліція Сумської області забезпечила відшкодування в бюджет 1,6 млн грн несплаченого екологічного податку

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури забезпечили відшкодування в бюджет несплаченого екологічного податку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 1 ст. 212 КК України було встановлено, що головний бухгалтер одного з комунальних підприємств Сумської області, порушуючи норми чинного законодавства України щодо застосування ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі в межах населеного пункту, вніс неправдиві відомості до податкових декларації з екологічного податку, внаслідок чого ухилився від його сплати в значних розмірах.

Завдяки заходам, вжитим під час слідства, фігурантом у повному обсязі відшкодовано заподіяні бюджету збитки у сумі 1,6 млн гривень, у зв'язку з чим судом вирішується питання про його звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134638
 
 
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При Порошенко она только доила бизнес, вот это поворот.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаПодаткова міліція Сумської області забезпечила відшкодування в бюджет 1,6 млн грн несплаченого екологічного податку
 
 
 
 
 
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