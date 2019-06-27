 Новий енергоринок запущено - відбувся перший аукціон з продажу електроенергії

Про це йдеться на веб-сайті біржі, повідомляє Цензор.НЕТ.

На торгах було реалізовано 138 тис. МВт*год електроенергії "Укргідроенерго" за 673,76 грн/МВт*год і 4,14 млн мВт*год атомної електроенергії по 566,7 грн/МВт*год. Загальна вартість ресурсу становила понад 2,4 млрд гривень.

Також були проведені торги із закупівлі електроенергії для потреб операторів систем розподілу та оператора системи передачі (функція покладена на НЕК "Укренерго"). На них було реалізовано 828,8 тис. МВт*год атомної електроенергії по 566,7 МВт*год.

За словами генерального директора УЕБ Олександра Коваленка, в торгах взяли участь всі 30 операторів системи розподілу, оператор системи передачі і ДП "Гарантований покупець". "Перші електронні торги необхідні для забезпечення населення доступною електроенергією і закупівлі технологічної електроенергії для ВСР та ОСП відбулися. Де-факто перший сегмент ринку - вже запрацював", - резюмував Коваленко.

З 1 липня на УЕБ будуть щодня проводиться торги електроенергією державних виробників "Центренерго", "Укргідроенерго" та "Енергоатому" на ринку двосторонніх договорів для всіх охочих споживачів. Наступні торги по PSO відбудуться 21, 22, 23 серпня.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України поклав публічні спецзобов'язання (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі "Укренерго".

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме відповідно до стандартів Європейського Союзу (ЄС), має бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії".