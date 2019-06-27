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 Економіка
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Все про:аукціон (25) Електрика (257)

 Новий енергоринок запущено - відбувся перший аукціон з продажу електроенергії

27 червня на майданчику "Української енергетичної біржі" (УЕБ) відбувся перший аукціон з продажу електричної енергії для населення. Продано понад 4 млн мВт*годин доступної електроенергії виробництва державних НАЕК "Енергоатом" і АТ "Укргідроенерго". Тарифи для населення не змінилися.

Про це йдеться на веб-сайті біржі, повідомляє Цензор.НЕТ.

На торгах було реалізовано 138 тис. МВт*год електроенергії "Укргідроенерго" за 673,76 грн/МВт*год і 4,14 млн мВт*год атомної електроенергії по 566,7 грн/МВт*год. Загальна вартість ресурсу становила понад 2,4 млрд гривень.

Також були проведені торги із закупівлі електроенергії для потреб операторів систем розподілу та оператора системи передачі (функція покладена на НЕК "Укренерго"). На них було реалізовано 828,8 тис. МВт*год атомної електроенергії по 566,7 МВт*год.

За словами генерального директора УЕБ Олександра Коваленка, в торгах взяли участь всі 30 операторів системи розподілу, оператор системи передачі і ДП "Гарантований покупець". "Перші електронні торги необхідні для забезпечення населення доступною електроенергією і закупівлі технологічної електроенергії для ВСР та ОСП відбулися. Де-факто перший сегмент ринку - вже запрацював", - резюмував Коваленко.

З 1 липня на УЕБ будуть щодня проводиться торги електроенергією державних виробників "Центренерго", "Укргідроенерго" та "Енергоатому" на ринку двосторонніх договорів для всіх охочих споживачів. Наступні торги по PSO відбудуться 21, 22, 23 серпня.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України поклав публічні спецзобов'язання (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі "Укренерго".

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме відповідно до стандартів Європейського Союзу (ЄС), має бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134635
 
 
 Топ коментарі
 
Куплю відро напруги в кого ціна буде найнижчою. Пропонуйте.
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Особливо сподобалось, що "Тарифы для населения не изменились". Де ринок? АУ! Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии - Цензор.НЕТ 5478
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Ану бля взяли по відру й побігли на енергоринок!
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Особливо сподобалось, що "Тарифы для населения не изменились". Де ринок? АУ! Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии - Цензор.НЕТ 5478
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Ану *** взяли по відру й побігли на енергоринок!
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Курва, в мене відро пластмасове, бо залізне в брухт здав! З пластмасовим в гумових тапках можна? Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии - Цензор.НЕТ 620
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То з залізним цебром треба в гумових чоботях. А пластмаса сама діелектрик
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Ану не торгуйтеся! Не для того вам дарований ринок!
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Тут питання не торгівлі, а техніки безпеки під час торгівлі. Хоч торгуйся, хоч ні - а техніку безпеки не забувай.
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Залізне цебро з зазімлєнієм і всьо буде пучком! Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии - Цензор.НЕТ 2684
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з пластмасовим якраз саме те ...там "ток утечки" меньше ...а з залізним то жесть ...3,14...дане ...мало не покажеться
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Куплю відро напруги в кого ціна буде найнижчою. Пропонуйте.
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Продам напряг ведром. Недорого!!! Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии - Цензор.НЕТ 1321 (ничего личного, просто юмор)
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Так Вам прямо до Ахкакого бизнесмена. По 8 грн. за кВТ.год. влаштує? Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии - Цензор.НЕТ 5264
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По перше продають не напругу а єлектроєнергію. А по друге тобі її можуть продати не в відра а в акумулятори.
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".... Тарифы для населения не изменились..." Источник: https://censor.net.ua/n3134635
А нам легче стало от этого рынка??
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Это же сколько проводов(кабелей) теперь будет?
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"Справа не в проводах."
А у чому справа? Я бачу, Ви знаєте, у чому справа, але не кажете. Так Ви розкажіть.
Бо я скажу Вам так: головна мета створення ринку - це створення тиску на монополістів, що продають ел. енергію, щоб вони не завишали ціни. Я правильно розумію? А якщо після створення ринку тарифи полізуть угору, навіщо нам той ринок?
Я Вам скажу більше: а що, на ринку не буває змов з метою підняти ціни?
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Попробую коротко.
Обленерго уже поділені на 2 частини.
Перша - це Оператор системи розподілу (ОСР). У них залишаються лінії передач, трансформатори та інше "залізо". Їх задача - передати електроенергію від електростанцій до споживача. Вони будуть відповідати за перебої в постачанні та якість електроенергії. І кількість проводів не збільшується.
Друга - це Постачальник. Це та компанія, з якою Ви будете заключати договір на постачання електроенергії, і яка буде Вам пропонувати ті чи інші умови електропостачання (тарифи). Вона буде рискати по оптовому ринку електроенергії в пошуках більш дешевої і тупо торгувати. От їх теоретично повинно стати багато. В Києві вже декілька десятків. І якраз тут повинна бути конкуренція. Тобто, побіг на оптовий ринок, купив подешевше (де зміг, чи де лишилося, так як у атомних зразу викуплять оптом ахметови та інші), продав по чому зміг (бо конкуренція!). Постачальника можна міняти на льоту, якщо Вам щось не сподобалось. Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии - Цензор.НЕТ 8251
"Зелений тариф" буде примусово перекриватись поки що за рахунок атомних та гідроелектростанцій, але згодом його повинні відмінити.
От десь так приблизно. Що це дасть - подивимось. І як ахметов буде сам з собою конкурувати - також. Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии - Цензор.НЕТ 8251
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І ще - ця шняга - вимога західних друзів, як завжди.
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ОЧЕРЕДАЯ ЛАПША НА УШИ ЛОХОВ
Да в комунальных платежках цифра не изменится, ЛОХИ заплатят в магазинах на заправках в макдональдсе.... и многих других местах! Или может кто то думает что макдональдс повышение тарифов будет покрывать из своих доходов?!!
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В 90-і корешу показали, як треба торгувати цим, так він рвонув так, що ледь зупинили. Встиз квартиру, машину купити і живим зостався. Боржників в нього зосталось не мало, але краще тоді вже було не лізти на роги, тому і живий зараз.
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Ломбард запущен ура! Клиент пару дней будет шиковать.
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Половой признак бабушки потребителям.
Слава пэтьке с ахметом！
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Прибабахнутый пэтя потирает руки с ахметом от предстоящих барышей. Или ты дубина не понимаешь, как при пэте у ахмета появилась энергомонополия
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Дубиина? Зебил, ты на кого свою вонючую пасть раскрыл? Лох! Ваш щут-даун отменил более сотни законов попердникив, а тут обосрался? Или вы конченные дебилы не видите реалий?
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Сказало дерьмо и утонуло. Новий енергоринок запущено - відбувся перший аукціон з продажу електроенергії - Цензор.НЕТ 4107Зебил, а ты оказывается конченный долбодятел. Лучше гавкать, чем лизать зеленую задницу. усек перхоть подретузная?
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ну и по чем ныне кВт для простого украинца?
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Это в стране где 4 АЭС и 15 энергоблоков Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии - Цензор.НЕТ 9240. У нас электроэнергия для населения должна быть как газ в Туркмении - БЕСПЛАТНО
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Краще не потрібно про Туркменію. Там все безкоштовне закінчилося. Вийшо, що дуже дорого.
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може й не потрібно але газ для населення безкоштовно.
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А хіба у нас дешевше ядерне паливо, ніж в Болгарії чи Словенії? І станції такіж. А там тарифи набагато вищі.
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то просвещённая гейропа ...там підарасів і чорножопих годувати потрібно ...з бензином там така ж куйня 70% це "акциз"
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ти для початку якість послуг та заробітну платню порівняй. Та відчуй різницю. Булгарія - 1 АЕС , 2 енергоблоки. Словенія - 1 АЕС, 1 энергоблок . проти 15 в Україні. Ще питання?
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чим більше купуєш тим більше платиш ...такого скотства ніде у світі немає ...а в нас є
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товаріщі, ударім новим енергоринком по разгільдяйству і бєздорожью!
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Ибо поднять разгильдяйство без энергорынка уже невозможно…
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погодите-погодите!
в как я узнаю, что у меня... свежее электричество, только с аукциона?
а вдруг оно там вчерашнее??)))) а?
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вчерашнее норм,вот недельной давности точно просроченно,не бери его)))
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от как чувствовал... что-то обязательно просроченное подсунут)))
а я два ведра приготовил))))
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ну...а я за что? оно мне надо?
теперь пол ночи спать не буду)))
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да да сенодня позвонили сказали ,вам мол тариф пересчитают,ой ***,ржач и смех и грех)))))))))))))))))
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ну ка назовите компании у кого я могу покупать дневной и ночной тариф? аааа нет таких тогда ***** оно нужно
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Реально для мого підприємства ціна знизилася. Раніше (до березня -було 3.10 грн/квт, зараз - близько 2,8 грн./квт. Ще грає роль сезонність і коливання світових цін. Так з березня впала ціна на нафту, потім газ. Значно впали на біржах ціни на вугілля (той самий Роттердам). Ціна на російське вугілля на умовах FOB балтійські порти складає трохи більше 60 баксів. За таких умов добування вугілля на більшості українських (в основму державних) шахтах стає просто збитковим (собівартість більше 2500 -2800 грн., а по Роттердаму - близько 2300 грн.)
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ты так и не сказал компании у которых я могу покупать дневной и ночной тариф
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и насколько ты снизил цену на свою продукцию в связи с понижением цен на енергоноситель
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Чего материшься,хочешь умнее казаться?
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"...На них было реализовано 828,8 тыс. мВт*ч атомной электроэнергии по 566,7 МВт*час..."
Текст писали зебилы?
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а що , "зеленим" дерьмом і роттердамськими откатами не торгували ...чи там по принципу " все включено" ?
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На них было реализовано 828,8 тыс. мВт*ч атомной электроэнергии по 566,7 МВт*час. Источник: https://censor.net.ua/n3134635

Люди произвели и продали 0,5667 грн за КВт*час, а прокладка просто продала потребителю по 1.68 грн за КВт*час. Вопрос это рынок или базар? Если рынок, то в чем он выражен? А если базар, то в чем прикол с энергорынком?
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Сходи краще в магазин запитай там чому вони тобі хліб не продають по ціні хлібзавода.
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не хило получилось, строили мы строили, потом БПП раздало ахметовым, теперь этот ахметов нам перепродаёт то что мы построили... что то тут не так.
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