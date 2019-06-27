 Новий енергоринок запущено - відбувся перший аукціон з продажу електроенергії

Про це йдеться на веб-сайті біржі, повідомляє Цензор.НЕТ.
На торгах було реалізовано 138 тис. МВт*год електроенергії "Укргідроенерго" за 673,76 грн/МВт*год і 4,14 млн мВт*год атомної електроенергії по 566,7 грн/МВт*год. Загальна вартість ресурсу становила понад 2,4 млрд гривень.
Також були проведені торги із закупівлі електроенергії для потреб операторів систем розподілу та оператора системи передачі (функція покладена на НЕК "Укренерго"). На них було реалізовано 828,8 тис. МВт*год атомної електроенергії по 566,7 МВт*год.
За словами генерального директора УЕБ Олександра Коваленка, в торгах взяли участь всі 30 операторів системи розподілу, оператор системи передачі і ДП "Гарантований покупець". "Перші електронні торги необхідні для забезпечення населення доступною електроенергією і закупівлі технологічної електроенергії для ВСР та ОСП відбулися. Де-факто перший сегмент ринку - вже запрацював", - резюмував Коваленко.
З 1 липня на УЕБ будуть щодня проводиться торги електроенергією державних виробників "Центренерго", "Укргідроенерго" та "Енергоатому" на ринку двосторонніх договорів для всіх охочих споживачів. Наступні торги по PSO відбудуться 21, 22, 23 серпня.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України поклав публічні спецзобов'язання (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі "Укренерго".
Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме відповідно до стандартів Європейського Союзу (ЄС), має бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії".
А нам легче стало от этого рынка??
А у чому справа? Я бачу, Ви знаєте, у чому справа, але не кажете. Так Ви розкажіть.
Бо я скажу Вам так: головна мета створення ринку - це створення тиску на монополістів, що продають ел. енергію, щоб вони не завишали ціни. Я правильно розумію? А якщо після створення ринку тарифи полізуть угору, навіщо нам той ринок?
Я Вам скажу більше: а що, на ринку не буває змов з метою підняти ціни?
Обленерго уже поділені на 2 частини.
Перша - це Оператор системи розподілу (ОСР). У них залишаються лінії передач, трансформатори та інше "залізо". Їх задача - передати електроенергію від електростанцій до споживача. Вони будуть відповідати за перебої в постачанні та якість електроенергії. І кількість проводів не збільшується.
Друга - це Постачальник. Це та компанія, з якою Ви будете заключати договір на постачання електроенергії, і яка буде Вам пропонувати ті чи інші умови електропостачання (тарифи). Вона буде рискати по оптовому ринку електроенергії в пошуках більш дешевої і тупо торгувати. От їх теоретично повинно стати багато. В Києві вже декілька десятків. І якраз тут повинна бути конкуренція. Тобто, побіг на оптовий ринок, купив подешевше (де зміг, чи де лишилося, так як у атомних зразу викуплять оптом ахметови та інші), продав по чому зміг (бо конкуренція!). Постачальника можна міняти на льоту, якщо Вам щось не сподобалось.
"Зелений тариф" буде примусово перекриватись поки що за рахунок атомних та гідроелектростанцій, але згодом його повинні відмінити.
От десь так приблизно. Що це дасть - подивимось. І як ахметов буде сам з собою конкурувати - також.
Да в комунальных платежках цифра не изменится, ЛОХИ заплатят в магазинах на заправках в макдональдсе.... и многих других местах! Или может кто то думает что макдональдс повышение тарифов будет покрывать из своих доходов?!!
Слава пэтьке с ахметом！
в как я узнаю, что у меня... свежее электричество, только с аукциона?
а вдруг оно там вчерашнее??)))) а?
а я два ведра приготовил))))
теперь пол ночи спать не буду)))
Текст писали зебилы?
Люди произвели и продали 0,5667 грн за КВт*час, а прокладка просто продала потребителю по 1.68 грн за КВт*час. Вопрос это рынок или базар? Если рынок, то в чем он выражен? А если базар, то в чем прикол с энергорынком?