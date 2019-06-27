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 Політика України
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Все про:Портнов (70) Труба (88) ДБР (325) Головань Ігор (4)

 Ми отримали підтвердження про позапроцесуальні відносини Портнова і ДБР. Хочемо притягнути Трубу до відповідальності, - адвокат Порошенка Головань

Адвокат екс-президента Петра Порошенка Іван Головань заявив, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба порушив норми Кримінально-процесуального кодексу України та Закону про Державне бюро розслідувань, і найближчим часом буде зареєстровано відповідне кримінальне провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву адвоката опубліковано на сайті партії "Європейська солідарність".

За словами Голованя, Труба, зокрема, перевищив свої повноваження, втручаючись у роботу слідчих підрозділів Бюро, не забезпечив таємницю слідства і допустив розголошення службової інформації. Адвокат повідомив, що ці кримінальні правопорушення, щодо яких готується заява, мають відношення в тому числі і до діяльності Андрія Портнова.

Адвокат повідомив, що, зокрема, у своїх публічних інтерв`ю, а також під час брифінгу стосовно обшуків у Міноборони та волонтерів, які займалися забезпеченням армії,  Труба розголосив інформацію, яка може бути відома тільки слідчому у справі.

Читайте також: ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії, - Бутусов

"Відповідно до вимог КПК, слідчий ДБР, здійснюючи свої повноваження, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. А що ми бачимо? А ми бачимо, що директор ДБР, якщо виходити з його активності в інтернеті та у ЗМІ, тільки те і робить, що втручається і впливає на діяльність слідчих, що працюють у ДБР", – зазначив Головань.

Він також розповів про те, що днями пан Портнов у своєму телеграм-каналі хизувався листом ДБР на адресу адвокатського об’єднання "Головань і партнери", який чомусь опинився у пана Портнова раніше, аніж його отримало саме адвокатське об’єднання.

"Що це може означати? Це може означати тільки одне – що хтось у ДБР в режимі онлайн зливає пану Портнову інформацію про діяльність ДБР", – наголосив адвокат Головань.

"Саме директор ДБР вживає заходів із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації. Тобто питання про те, хто має доступ до тих листів, які отримує чи направляє ДБР, – якраз і є пряма відповідальність директора ДБР", – наголосив Ігор Головань.

Читайте також: Яким чином документи слідчих ДБР опиняються в руках Портнова? - партія Порошенка звернулася до глави Бюро Труби

Він також нагадав про те, що у мережу Інтернет потрапили незаконні вказівки директора ДБР Романа Труби до слідчих щодо порядку ведення тих чи інших розслідувань у справах. Це також підтверджує незаконне втручання керівника Бюро у роботу слідства і його нездатність забезпечити зберігання інформації із обмеженим доступом.

Адвокат Головань повідомив, що одразу ж після реєстрації кримінального провадження він опублікує відповідний витяг. І наголосив на тому, що інформація про відмову ДБР у реєстрації заяви про вчинення злочину паном Портновим не відповідає дійсності, оскільки відповідно до Кримінально-Процесуального кодексу України відмова у реєстрації заяви чи повідомлення про злочин заборонена.

"Ми отримали чудове підтвердження від пана Портнова про його позапроцесуальні стосунки із ДБР. Ми працюватимемо над тим, щоб пан Труба був притягнутий до відповідальності", – підсумував Головань.

Вчора "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134634
 
   
 Топ коментарі
 
Та пора Югика подключать тушить Петино пердалище, а то у Пети будет посадка не в раду а на нары
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Порося ще досі думає що він виграв вибори президента?
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куди йому до тебе Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 5820
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Мені по барабану хто виб"є стільця з під ніг Мародера.У Порося було п"ять років щоб розібратись з Портновими))
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Теперь уже поздно Портнова садить? Всё? ))
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ПОРОХОБОТЫ Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 2120 ВАШ ГЕНПЛОКУЛОЛ ЛУЦЕНКО СКАЗАЛ, ШО ПОРТНОВ НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВЕН
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/

А ВЫ ВСЕ ВРЕМЯ ПИШИТЕ О ЕГО ВИНЕ, ДАЙТЕ НА ЭТОТ МАТЕРИАЛ ССЫЛКУ.
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Тогда почему он скрывался? И не возвращался? Было что бояться? Сейчас нет?
И портнов сейчас обычный гражданский (не госслужащий с высоким чином), им сейчас может смело заняться МВД Авакасяна, который с Коломойшей и поддержует Зеленского. Обвинений на него нет, но он очень активно топил и топит за кацапию, и майдан презирал, и за дружбу с кацапией и т.д., угрожал после выборов перелавить (естественно с помощью МВД) патриотов Украины и т.д. Значит что то боялся? Вернулся он 19.05, Порошенко уже сдавал пост, поэтому портнов спокойно прилетел в Украину, поскольку знает, что у власти свои.
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Серйозно? По барабану?
А якщо це буде *****, га?
І разом з ним виб'є стільця з-під тебе та твоєї сім'ї?
І з-під усієї країни?
Історія нічому не вчить? ЧК, Голодомор, концтабори, КГБ?...
...
Якщо можеш - схаменися, ще не пізно. Пожежа розгорається! А ти радієш, що "ура, управдом погорелец!!!"
Назад до реальності! - НАЦІОНАЛЬНА ЗАГРОЗА! Рівень: ЧЕРВОНИЙ! Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 3632
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Крот - колорад калированный. Он ждёт здесь путинских опричников. И уже давно.
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Останні два абзаци - заклик скоріше для тих представників ЗЕлекторату, хто щиро помилявся - і ще може усвідомити свій косяк.
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Крот, Портнов при Порохе сидел в маскве, как мышь под метлой - не видно и не слышно его было. Теперь Порох не президент. Теперь, по твоему, с Портновым никто не совладает. Теперь все лапки к верху и терпим.
И ваш Зю не должен никому и ничего? В том числе и Портнова он не должен приструнить?
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Чумка нульова,розкажи це Луценку,де повинен бути Портнов,а то він щось по цієї справі мовчить))
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Портнов занимает чиновничий пост? Нет? Может вопрос к МВД Авакасяна который за Зеленского? К СБУ, где сейчас уже поставлены на пост нужные презу люди?
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о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР
--

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а шо такое внепроцесуальные отношения и за шо тут бьют по морде?
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удмурдЪ, тя это липецкий или воронежский диалект.. всегда путаю
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вот видишь ты даже родной диалект узнаешь
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бедненький удмурдъ.. забыл из какого болота вылез Ми отримали підтвердження про позапроцесуальні відносини Портнова і ДБР. Хочемо притягнути Трубу до відповідальності, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 3546 вот я вас унтерменшей не понимаю.. вы людьми собираетесь становиться? Ми отримали підтвердження про позапроцесуальні відносини Портнова і ДБР. Хочемо притягнути Трубу до відповідальності, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 569
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с зеркалом решил поговорить, потренироваться в родном диалекте?
но с освоением человеческой речи у босяка еще проблемы. продолжай. шансы правда малы
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Труба устраивал, пока пороха не трогали. прозрели)).
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А что раньше были обнародованы факты нарушения Трубой УПК Украины? За что его было трогать?
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А шо,сейчасч такие факты есть? Где? Я не вижу.Они доказаны судом,личным признанием? Это тока трындёжь парашного адвокатика! Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 2169Доказы где?????
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зараз зелені членорили будуть захищати вбивцю Майдана портнова..
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Про вбивць на Майдані запитай у Луценка
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порохобот Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 1169 ваш шакаладный Генпгокугог Луценко сказал у него к Портнову нет вопросов.

Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.
В комментарии к посту исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива о том, что из-за бездействия Луценко Портнов вернулся в Украину генпрокурор написал: "А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/

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На Пецо висит 8(восемь)судебных производств,пока что ,порохососы сушите сухари
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Шпіліла жаба гадюку
Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 1505
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ооо...портняка вже "не має" відношення до бувшого шефа...швиденько відхрестився, замазавши лайном Пороха...Всі ви до війни в одному котлі варилися, спілкувалися, бо одна країна...а тепер розбігаються по окремих "тарілках"...Сам завляв, що явився з "міссією"- знищити Пороха...То що вже "стрілки" переводити?І так все зрозуміло...
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Сам виноват Не влазил бы в назначения глав гбр , набу , и т д и т п , а так назначил приспобленцев , которые на ходу умеют переобуваться Вот и получай , а так сидел с зелей в соседних камерах Не так обидно было бы
Назначил трубу - получи трубу 😁
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то Петин адвокат, а не ген.прокурор, ну а ген.прокурор ты сам понимаешь Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 668
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рука олігарха руку хабарника миє...у всіх суддів такі "хатинкі під стріхами", та "вєліки", що навіть в розвинутих країнах мільонери не можуть собі такі дозволити...
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А про свої НЕ процесуальні стосунки з Холодницьким юГіком суддями шоколадний мародер вже забув? А тут бач що за "фігня" про нього НЕ процесуальні стосунки використовують!!!
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Та пора Югика подключать тушить Петино пердалище, а то у Пети будет посадка не в раду а на нары
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ооо, гнида парашинська...і ти активувався...збудився бідолаха...то циклон, то дніпро, то зЄніт...от уже лайно перекрашене...і не забанять тебе, гидото кацапська!
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да онЕ с циклопов две гея на сменку потеют
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ну если у тебя с геями ассоциируется только жопа, то твой кругозор уже не исправить.
с чайковским тоже или зелино "искуСтво"?
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геи все же получше босых ******.в...
завидуешь босяк?
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да долбись на здоровье.. у нас демократия по четвергам Ми отримали підтвердження про позапроцесуальні відносини Портнова і ДБР. Хочемо притягнути Трубу до відповідальності, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 3218
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не переноси свои сексуальные проблемы на третьих лиц. мы, нормальные, другие...
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то шо вы другие я ж не оспариваю.. детей в семью только не берите.. не ломайте им психику Ми отримали підтвердження про позапроцесуальні відносини Портнова і ДБР. Хочемо притягнути Трубу до відповідальності, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 4339
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тебя в детстве насиловал педофил? все признаки налицо.
могу посочувствовать и порекомендовать психолога.
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Порохобот, я стараюсь такой понос у вас провоцируют не многие, но я рад быть среди них...я заставлю вас аптечку с собой носить!

А мой ник ко мне никакого отношения не имеет, я просто хочу чтоб Южмаш патужные реформаторы в хлам не превратили, это напоминание что на томосе в космос не слетаеш!
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не вийде, сердешний...дурень думкою багатіє... А про космос так співзвучно с мусійчучкиним, що мову на хліб не намажеш...запроданці...одного поля ягода...
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"Таємниця слідства чи суду" що це таке? Це знає КС?
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О как тут шаурмаботы раскудахтались то.
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Сепаров Потрошенка к ответу! Пособникам Кремля: хорошим - хорошие камеры, плохим - плохие.
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посадят петю - наступит мир и благоденствие
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Почему все свои заявления адвокат Порошенко Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 4214 делает через СМИ, а не путем подачи иска в суд?


Потому шо все его заявления - фейк!!!


А делает он это ради спасения хоть какой то репутации Порошенко, шобы не потерять хотя бы то ничтожно малое количество избирателей его партии которое есть.
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Он делаетза бабло и соответсвенно отраатывает как может
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Адвокат экс-президента Петра Порошенко Иван Головань заявил, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба нарушил нормы Уголовно-процессуального кодекса Украины и Закона о Государственном бюро расследований, и в ближайшее время будет зарегистрировано соответствующее уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3134634
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А портнянкина за незаконное получение закрытой информации привлекать низзя?
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Помнится, Порошенковский кум Луценко раскрыл личности агентов, которые работают под прикрытием. И еще удивлялся, как это тайные агенты не прошли открытый конкурс на свои должности.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи отримали підтвердження про позапроцесуальні відносини Портнова і ДБР. Хочемо притягнути Трубу до відповідальності, - адвокат Порошенка Головань
 
 
 
 
 
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