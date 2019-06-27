 Ми отримали підтвердження про позапроцесуальні відносини Портнова і ДБР. Хочемо притягнути Трубу до відповідальності, - адвокат Порошенка Головань

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву адвоката опубліковано на сайті партії "Європейська солідарність".

За словами Голованя, Труба, зокрема, перевищив свої повноваження, втручаючись у роботу слідчих підрозділів Бюро, не забезпечив таємницю слідства і допустив розголошення службової інформації. Адвокат повідомив, що ці кримінальні правопорушення, щодо яких готується заява, мають відношення в тому числі і до діяльності Андрія Портнова.

Адвокат повідомив, що, зокрема, у своїх публічних інтерв`ю, а також під час брифінгу стосовно обшуків у Міноборони та волонтерів, які займалися забезпеченням армії, Труба розголосив інформацію, яка може бути відома тільки слідчому у справі.

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"Відповідно до вимог КПК, слідчий ДБР, здійснюючи свої повноваження, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. А що ми бачимо? А ми бачимо, що директор ДБР, якщо виходити з його активності в інтернеті та у ЗМІ, тільки те і робить, що втручається і впливає на діяльність слідчих, що працюють у ДБР", – зазначив Головань.

Він також розповів про те, що днями пан Портнов у своєму телеграм-каналі хизувався листом ДБР на адресу адвокатського об’єднання "Головань і партнери", який чомусь опинився у пана Портнова раніше, аніж його отримало саме адвокатське об’єднання.

"Що це може означати? Це може означати тільки одне – що хтось у ДБР в режимі онлайн зливає пану Портнову інформацію про діяльність ДБР", – наголосив адвокат Головань.

"Саме директор ДБР вживає заходів із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації. Тобто питання про те, хто має доступ до тих листів, які отримує чи направляє ДБР, – якраз і є пряма відповідальність директора ДБР", – наголосив Ігор Головань.

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Він також нагадав про те, що у мережу Інтернет потрапили незаконні вказівки директора ДБР Романа Труби до слідчих щодо порядку ведення тих чи інших розслідувань у справах. Це також підтверджує незаконне втручання керівника Бюро у роботу слідства і його нездатність забезпечити зберігання інформації із обмеженим доступом.

Адвокат Головань повідомив, що одразу ж після реєстрації кримінального провадження він опублікує відповідний витяг. І наголосив на тому, що інформація про відмову ДБР у реєстрації заяви про вчинення злочину паном Портновим не відповідає дійсності, оскільки відповідно до Кримінально-Процесуального кодексу України відмова у реєстрації заяви чи повідомлення про злочин заборонена.

"Ми отримали чудове підтвердження від пана Портнова про його позапроцесуальні стосунки із ДБР. Ми працюватимемо над тим, щоб пан Труба був притягнутий до відповідальності", – підсумував Головань.

Вчора "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії.