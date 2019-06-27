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Все про:Медведчук (407) Національний корпус (205)

 Українські націоналісти вимагають негайно заарештувати Медведчука

27 червня, українські націоналісти провели акцію протесту біля Адміністрації президента. Учасники акції, ініціатором якої виступив "Національний корпус", вимагали від президента України Володимира Зеленського негайно відреагувати на антиукраїнську діяльність одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука і затримати його.

Як передає Цензор.НЕТ, відео акції розміщене на Youtube-каналі "Нацкорпусу".

Сьогодні, 27 червня, українські націоналісти провели акцію протесту біля Адміністрації Президента. Учасники акції, ініціатором якої виступив "Національний Корпус", вимагали від президента України Володимира Зеленського негайно відреагувати на антиукраїнську діяльність одного з лідерів "Опозиційної Платформи - За Життя" Віктора Медведчука і затримати його.

Мітинг українських націоналістів став реакцією на нинішній візит Віктора Медведчука до Мінська, де він провів зустріч із ватажками невизнаних республік ДНР і ЛНР і домовився про звільнення 4 полонених громадян України. Активісти скандували, що такий крок з боку Медведчука - брудна маніпуляція напередодні дострокових виборів. Учасники акції також заявили, що Медведчук не має жодного юридичного і морального права представляти Україну на міжнародній арені і, тим більше, про щось домовлятися з агресором від імені всіх українців.

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"Медведчук очолює колону прихильників "русского мира" і веде її на парламентські вибори. Він завозить брудні російські гроші, скуповує українські телеканали, проводить на камери псевдопереговори у Москві. Він намагається ввести в оману людей, торгуючи життями, пропонуючи що-небудь в обмін на лояльність російського агресора. Цього разу він перейшов межу цинізму. Ми цінуємо людські життя, але зараз це робиться тільки для пропаганди", - заявили в "Національному Корпусі".

Представники "Національного Корпусу" також підкреслили, що Президент Володимир Зеленський має негайно відреагувати на зустріч Віктора Медведчука з керівниками сепаратистів і не голослівними заявами, а реальними діями.

"Медведчука потрібно затримати за державну зраду і негайно", - зазначили в "Національному Корпусі".

Нагадаємо, ще в грудні 2018 Віктора Медведчука виключили з Мінського процесу. Незважаючи на це, політик продовжив вести переговори з Російською Федерацією від імені України, не маючи на те жодних юридичних підстав.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Медведчук зустрівся з терористами", - титр в ефірі телеканалу ZIK, який належить Медведчуку. ВIДЕО

Зокрема, на початку червня Медведчук взяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, під час якого провів зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

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Українські націоналісти вимагають негайно заарештувати Медведчука 02
Українські націоналісти вимагають негайно заарештувати Медведчука 03
Українські націоналісти вимагають негайно заарештувати Медведчука 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134632
 
   
 Топ коментарі
 
эту собаку надо пристрелить а не задержать. Наживкой может быть Марчучка - местная ТП.
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Помнится мне с Пороха сразу требовали результаты, и его "АТО за неделю" и "1000 в день на передке" - 5 лет ему вспоминали. Поэтому - попытки зестада "дайте 100 дней" ни что иное, как блеяние баранов. Дуже дякую. Йа вибачаюс
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Ті які голосували за квартал 95 Орали голосно про свинарчуков, барыгу, обо всём, що в асортименті Г+Г. А рятувати Україну - це щось занадто висока матрерія. Зараз поразка за поразкою на внутрішнему\зовнішньому фронтам.

Питання до зебобів.. Скільки часу вам треба щоб прозріти?
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План Кремля развития событий в Украине.
Уже невооруженным взглядом просматривается план Путина по оккупации и уничтожению Украины.
Ключевой фигурой этого плана является Медведчук, кум Путина (Нарцисс, это псевдоним Медведчука в КГБ). Никто не сомневается, что Медведчук является врагом Украины, и его задача уничтожение нас как государство а затем расчленение и рассредоточение нас по Сибири, дальнему востоку и еще дальше а наши земли заселить гражданами с россии, что и было уже после голодомора.
Следующей ключевой фигурой является Вадим Рабинович (Желудь, псевдоним Рабиновича в КГБ),
Вадим был два раза осужден и отбывал наказание в тюрьме 14 лет. Редкой души погань.
Об этом говорит маленький факт, Рабинович продал еврейской общине принадлежащий ему участок земли в Бабьем Яру для возведения памятника, расстрелянным немецкими нацистами, евреям. Это уже о многом говорит, что у этой особи нет ничего святого.
Еще одна ключевая фигура Юрий Бойко, редкий вор, правда Бойко тупой и в лидеры он не годится.
Портнов, это исчадие ада, посланник сатаны. В будущем от деятельности Портнова будет много крови, много слез. Этот человек подчинит себе всех судей. Портнов есть самый центр зла и ненависти, он выходец из ада и он имеет прямое подчинение кремлю. Портнов наипервейший враг и в первую очередь нужно от него избавиться.
Зеленский, это подсадная кукла изготовлена из ветоши и по всей видимости и по плану ему обещали
большие деньги, как и Януковичу 15 млрд. долл., за сдачу Украины россии.
Становится непонятно, почему враг топчет нашу землю и ест наш хлеб совсем безнаказанно. Где герои нацкорпуса, почему ваши языки в жопах? Нацкорпус должен быть в первых рядах а не в сраке.
По плану кремля после парламентских выборах Медведчук должен стать головою Верховной Рады а
после этого пропихнуть Азарова в премьер министры Украины. Со всеми вытекающими последствиями.
Естественно после такого демарша народ не выдержит и выйдет под Верховную Раду и будут недовольства и это тоже является эпизодом плана кремля. Начнутся противостояния, прольется много крови, Украина будет расчленена, начнется гражданская война. Граната перед Верховной Радой окажется детской забавой. Ну а Путин скажет Европе, вот видите? Европа махнет рукой, делай Путин, что хочешь, только наведи порядок. И это тоже план кремля.
В результате чего будет письмо Медведчука Путину ввести миротворцев в Украину.
И это абсолютно устраивают Путина, в этих двух сценариях выигрывает только россия.
Исходя из планов Путина как нам необходимо сорвать такой план?
Революция, это только начало и революция должна себя защитить от контрреволюции.
Логично возникает вопрос как помешать планам Путина.
Этот план разработан в тонкостях и сейчас он осуществляется полным ходом.
Нам жизненно необходимо нарушить ход выполнения плана Путина.
Если мы не помешаем Путину то не будет Украины.
В нашу задачу входит не допустить развитие событий, остановить задумки кремля и при этом жизненно важно не сорвать противостояния внутри Украины.
Всякая организация имеет руководящий орган и во главе этого органа стоит руководитель или руководители.
Бороться в целом с организацией довольно трудно и не рационально, это все равно, что бороться с ветровыми мельницами, эффекта будет минимум.
Поэтому единственно максимально эффективным методом борьбы с вражеской организацией будет ликвидация руководства самой организации, это разрушит механизм их управления. Теперь вопрос, кто стоит во главе диверсионной организации? На вершине шайки стоит кум Путина Медведчук и Рабинович.
Ликвидировав Медведчука и Ко, дееспособность подрывной деятельности сведется к нулю и не нужно тратить силы и енергию на длительную борьбу с самой ДРГ Путина под руководством Медведчука.
В истори воин и противостояний, во всех случаях ликвидация руководства организаций приводила к бездействию а потом и к уничтожению всей подрывной структуры врага.
Причем это нужно сделать после выборов президента, в зависимости кто победит на выборах, и исключительно важно до выборов парламента, и как можно ближе к парламентским выборам, что таким образом, сто бы москва не успела перегруппироваться.
После этой акции в кремле и окружении Медведчука наступит ступор и станет невозможно выполнение плана Путина.
Я не призываю ни к чему, просто анализируя причины пытаюсь дать прогноз о возможных вариантах.
И если украинцы не сломают план кремля, то этот план обязательно будет осуществлен со всеми вытекающими последствиями.
Нам нужно осознать, что война с россией, это извечная война и нам необходимо научиться наносить первыми упреждающие удары.
Закон ведения войны - уничтожение врага, если врага не уничтожить то враг поднимется и пойдет на нас и тогда сложнее будет одержать победу. А победа для нас - это выживание, поражение - смерть.
P/S/
Путин прекрасно понимает, что если осмелится пойти открытой войной, то практически все станут на защиту и будут убивать агрессора до последнего патрона а потом устроят партизанскую войну на россии, с рельсовой войной, подрывом трубопроводов и с возможными подрыва АЕС.
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
P/P/S/
Наши воины на фронте с россией каждый день уничтожают путинские ДРГ.
И мы в тылу должны, обязаны ликвидировать ДРГ посланные Путиным. Слишком много поставлено на карту, на кону наша жизнь и проиграть мы не имеем никакого права, потомки нам этого не простят.
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Типа не сразу слились))))
Типа не ясно))))
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Прокинулись націоналісти. А шо там з Свинарчуками? Уже розібрались? Чи робираються? Бігали з плакатами перед виборами. А з судею, яка відмінила назви вулиць Бандери і Шухевича все нормас? Ви привели тупого зебілоїда до влади. Ви співучасники злочину проти України.
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треба арештувати і медведчука і порошенка , можна в одну камеру.
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Ну чому тільки їх? Всю ригіанальну партію з засновниками та співзасновниками... всі в один барак... потім стадіон...
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мертветчук гнида редкая должен сидеть в тюрьме однозначно,но почему его шоколадная барыга 5 лет грела на банковой,шо скажете соевые?
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В США есть закон Логана, по которому привлекли людей из окружения Трампа. Смысл - неуполномоченное лицо не имеет права выступать от имени государства. Т.е. всякие Медведчуки, Бойко и т.д., которые типа как частные лица о чем-то договариваются с Путиным , должны были бы уже сидеть надолго в тюрьме
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А он от имени государства выступает?
Святая простота.
Он, как кум Путина общается типо по старой дружбе.
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Решать государственные проблемы - нет. Официальную политику государства могут проводить только официальные лица. Медведчук с Путиным может обсуждать хорошо ли сделана последняя пластическая операция его жене
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Вас послушать, так можно посадить всех пенсионеров, которые обсуждают Керзона на Дерибасовской.
Не путайте мухи и котлеты.
Он не ставит свою подпись на бланке администрации президента
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Вот если они обсуждают с самим Керзоном, и договариваются о реальных действиях
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Медведчука і його друга Порошенка, під варту!!!
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А все таки доброе дело сделал, люди на свободе окажутся. Приятно ,что в Минске вдохнут воздух воли. .
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Я согласен -Медведчук тварь редкостная место ему или в тюрьме или в паРаше,но скажите,что делает Билецкий каждый день на его каналах?!
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Він такий самий пітор, як і Медведчук
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Хай ще скаже звідки у нього бабло на банери по всій Україні. Їх більше ніж в опоблоку. Здаєть мені, пане Білецькицй, що ви стукачок! Медведчуковський!
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Посади его на долго и я проголосую за слуг народа.
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Не посадить, бо це його ідеологічний однодумець.
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Тоді нехай задусить, власними руками!)))
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Зачем его арестовывать?чем это чмо отличается от телефона или курощупа?хуже во сто крат ,значит калибром больше ста .
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Ты смотри, как встрепенулись. А что же раньше не требовали?
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Действительно, какое нахрен арестовывать а? По нему пуля плачет! Шлепнуть скотину по тихому, а там уже не важно будет.
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Припенить цю дурню! Цей крєндєль - дуже цінний обмінний фонд!
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Вот и шлепнуть его в назидание, дабы другим неповадно было. Крендель ценный ну, а потом кацапы опять кого то похитят и это никогда не закончится, а мы то ихних уродов сколько брали, да все отпускали да выменивали, жаль безрезультатно.
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***** казало, що більшого націоналіста як мертвечук, воно не знає...
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А російський шпигун Порошенко? Пуйло бреше...
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Можно гильотину, можно свинец в рот, а еще четвертовать и три раза расстрелять.
Что значит, "националисты требуют"?
Сколько их, какое количество граждан Украины их поддерживают?
А главное - на основании чего?
Подавайте в суд, а не пиарьтесь на своих требованиях перед выборами.
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Его падлу застрелить надо и вам нацкорпус это надо сделать.
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На одного медведчука можна виміняти всіх наших бранців. Його негайно треба під варту, поки не втік
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Дык пусть требуют у своего шефа рюкзакова.
Порох теперь не мешает.
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До речі, хороша ідея. Медведчука типу арештовують, поселивши в якийсь п'ятизірковий готель, лохторат у захваті відкриває ротики і з подвійним азартом ковтає зелену ;росу;.
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От я завжди вірів в націоналистів, як тількі вернулись, через пять років, з марсу, так зразу зраду і прижали...
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ЗЕ не фига не управляет страной. Колобаранты творят что хотят, а ЗЕ делает вид что не чего не происходит.
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у плокулола как всегда "ничего на него нет"
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Плокулола треба на примусове лікування від алкоголізму
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Говорят что сегодня родной старший брат отстреливался из пистолета,бежавшие за ним люди кричали мы тебя не убивать будем.мы тебя для обмена вылавливаем Українські націоналісти вимагають негайно заарештувати Медведчука - Цензор.НЕТ 6924
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Билецкий со своим нац корпусом- тушка. Он привёл к власти клоуна, а если называть вещи своими именами, то он учавствовал в обнулении украинской государсвенности и украинской нации. Если националисты этого ****** билецкого не поставили раком, то и националисты- ноль. Украина не может противостоять раше без внешней поддержке. После прихода путинсктго агента трампа это стало ещё тяжелее. Но Порошенко- супердипломат, который сделал немыслимое. Теперь пришёл клоун, которого поддержал чмотитушка Билецкий. Украину опустили в мире ниже плинтуса. И так теперь будет всегда. Дякую тебе чмо Билецкий.
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