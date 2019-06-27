 Українські націоналісти вимагають негайно заарештувати Медведчука

Як передає Цензор.НЕТ, відео акції розміщене на Youtube-каналі "Нацкорпусу".

Сьогодні, 27 червня, українські націоналісти провели акцію протесту біля Адміністрації Президента. Учасники акції, ініціатором якої виступив "Національний Корпус", вимагали від президента України Володимира Зеленського негайно відреагувати на антиукраїнську діяльність одного з лідерів "Опозиційної Платформи - За Життя" Віктора Медведчука і затримати його.

Мітинг українських націоналістів став реакцією на нинішній візит Віктора Медведчука до Мінська, де він провів зустріч із ватажками невизнаних республік ДНР і ЛНР і домовився про звільнення 4 полонених громадян України. Активісти скандували, що такий крок з боку Медведчука - брудна маніпуляція напередодні дострокових виборів. Учасники акції також заявили, що Медведчук не має жодного юридичного і морального права представляти Україну на міжнародній арені і, тим більше, про щось домовлятися з агресором від імені всіх українців.

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"Медведчук очолює колону прихильників "русского мира" і веде її на парламентські вибори. Він завозить брудні російські гроші, скуповує українські телеканали, проводить на камери псевдопереговори у Москві. Він намагається ввести в оману людей, торгуючи життями, пропонуючи що-небудь в обмін на лояльність російського агресора. Цього разу він перейшов межу цинізму. Ми цінуємо людські життя, але зараз це робиться тільки для пропаганди", - заявили в "Національному Корпусі".

Представники "Національного Корпусу" також підкреслили, що Президент Володимир Зеленський має негайно відреагувати на зустріч Віктора Медведчука з керівниками сепаратистів і не голослівними заявами, а реальними діями.

"Медведчука потрібно затримати за державну зраду і негайно", - зазначили в "Національному Корпусі".

Нагадаємо, ще в грудні 2018 Віктора Медведчука виключили з Мінського процесу. Незважаючи на це, політик продовжив вести переговори з Російською Федерацією від імені України, не маючи на те жодних юридичних підстав.

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Зокрема, на початку червня Медведчук взяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, під час якого провів зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером.







