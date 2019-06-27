 Ми не маємо офіційних відомостей про українців, яких терористи "ЛДНР" збираються повернути, - СБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці СБУ.

"У СБУ немає офіційної інформації щодо осіб, яких представники "Д/ЛНР" збираються повернути в Україну. Водночас ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували в полоні бойовиків, і вважаємо це позитивом", - йдеться в повідомленні на сторінці СБУ в Фейсбуці.

Як повідомлялося, глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук домовився з главами так званих "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником про передачу Києву чотирьох українських полонених, про що заявив народний депутат Вадим Рабінович.

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"Прийнято рішення про звільнення 4-х громадян України (троє з них військовослужбовці), утримуваних у Донецьку і Луганську", - написав Рабінович на своїй сторінці в Фейсбуці в четвер.

Рабінович оприлюднив у Фейсбуці фотокопію списку полонених українців, яких планують звільнити. Згідно зі списком, свободу отримають військовослужбовець ЗСУ Великий Дмитро Миколайович, 1998 року народження, який потрапив у полон "ЛНР" 11 вересня 2016 року; командир відділення української армії Веремейчик Яків Петрович, 1986 року народження, який потрапив у полон "ЛНР" 25 травня 2018 року; старшина 53-ї окремої мотострілкової бригади Сухопутних військ ЗСУ Горяїнов Максим Анатолійович, 1984 року народження, який потрапив у полон "ДНР" 22 травня 2017 року.

Також українській стороні буде передано затриманого "МГБ ЛНР" 16 жовтня 2017 року Міхеєва Едуарда Анатолійович, 1964 року народження, засудженого за "державну зраду" до 12 років ув'язнення "військовим судом ЛНР".