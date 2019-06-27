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Все про:СБУ (4436) полонені (388)

 Ми не маємо офіційних відомостей про українців, яких терористи "ЛДНР" збираються повернути, - СБУ

Служба безпеки України не має офіційної інформації про осіб, яких представники "ДНР/ЛНР" мають намір повернути в Україну, водночас готові зустрічати всіх українців, які перебували в полоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці СБУ.

"У СБУ немає офіційної інформації щодо осіб, яких представники "Д/ЛНР" збираються повернути в Україну. Водночас ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували в полоні бойовиків, і вважаємо це позитивом", - йдеться в повідомленні на сторінці СБУ в Фейсбуці.

Як повідомлялося, глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук домовився з главами так званих "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником про передачу Києву чотирьох українських полонених, про що заявив народний депутат Вадим Рабінович.

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"Прийнято рішення про звільнення 4-х громадян України (троє з них військовослужбовці), утримуваних у Донецьку і Луганську", - написав Рабінович на своїй сторінці в Фейсбуці в четвер.

Рабінович оприлюднив у Фейсбуці фотокопію списку полонених українців, яких планують звільнити. Згідно зі списком, свободу отримають військовослужбовець ЗСУ Великий Дмитро Миколайович, 1998 року народження, який потрапив у полон "ЛНР" 11 вересня 2016 року; командир відділення української армії Веремейчик Яків Петрович, 1986 року народження, який потрапив у полон "ЛНР" 25 травня 2018 року; старшина 53-ї окремої мотострілкової бригади Сухопутних військ ЗСУ Горяїнов Максим Анатолійович, 1984 року народження, який потрапив у полон "ДНР" 22 травня 2017 року.

Також українській стороні буде передано затриманого "МГБ ЛНР" 16 жовтня 2017 року Міхеєва Едуарда Анатолійович, 1964 року народження, засудженого за "державну зраду" до 12 років ув'язнення "військовим судом ЛНР".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134628
 
 
 Топ коментарі
 
Это называется разброд и неразбериха. Украину втягивают в сомнительные соглашения неизвестно с кем. Это игра врага.
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Порошенківську вовчу гвардію нічого, що цікавить звичайних українців, - не цікавить, головне здерти бабло і більше нічого не треба.
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ОШИБКА РЕЗИДЕНТА Мы не имеем официальных сведений об украинцах, которых террористы "ЛДНР" собираются вернуть, - СБУ - Цензор.НЕТ 2863 НЕТ ЧТО ТОТАКОЕ БЫЛО В ДАЛЕКОМ 1967 ГОДУ ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ....
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Это называется разброд и неразбериха. Украину втягивают в сомнительные соглашения неизвестно с кем. Это игра врага.
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и сбу в фейсбуке)...а завтра возмущенный лейтенант баканов выступит с гневной речью, что медведчук не поставил в известность сбу о своих отношениях сч террористами...как видно, они неплохие...вот сбу и узнать бы, какие они
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Як Медведчук зустрівся з тереристами СБУ не цікавить?
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Порошенківську вовчу гвардію нічого, що цікавить звичайних українців, - не цікавить, головне здерти бабло і більше нічого не треба.
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Многоходовочка Кремля-рост рейтинга на "благих намерениях"
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Але знають усі ціни на дорогі автівки.
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22 серпня відновляться штрафи на євробляхи...як думаєш, - де президент буде приймати парад до дня незалежності - і фейсбуку чи по скайпу?
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весело скачущим на одной ножке, с шаурмой в свободной руке ибо за другую его будет держать мама, чтобы мальчик не поскользнулся
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Что вы хотели от шаражкиной рекет-конторы созданной Порошенко? Она ничего не знает, кроме того с кого ей поручено сбить деньги.
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И что там, зелеБобики? Почему еще Медведчук не сидит?
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Медведчук на какой государственной должности?
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Опа, на десять меньше чем у Порошенко, выходит Зеленский - патриот в отличии от Офшорного.
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Де обісцяні Зеленським конкурси на голів ОДА?! Чи теж жартував над українцями, як про зниження високих тарифів? На голів ОДА Зеленських вніс всяких чортів, якщо покопатися, 100% будуть зв'язані з його бізнес-оточенням, по-іншому він не вміє.
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Це той самий Медведчук - кум Х..ла, якого боявся Поросенко та рекламував себе на його каналах. Виходить Зе як По? Так порохобецили? Така ваша думка опустити Зеленського до рівня Офшорного?
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А нагадай мені, при якому президенті це відбулося?
Ми не маємо офіційних відомостей про українців, яких терористи "ЛДНР" збираються повернути, - СБУ - Цензор.НЕТ 919
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цель ********* создать в Украине управляемый хаос..
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Зеленский возвращает все говно, от которого мы так долго и сложно пытались избавиться. Рыгов, пророссийских деятелей всех мастей и конечно же махровых пророссийских пропагандонов. Я чувствую по «запыту суспильства» из нас хотят сделать что-то наподобие рашки.Мы не имеем официальных сведений об украинцах, которых террористы "ЛДНР" собираются вернуть, - СБУ - Цензор.НЕТ 8666
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Невже Зеленский поверне до влади бувшого рига Порошенка? Не вірю, що він такий антиукраїнський покидьок.
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Лубянские кураторы зели недооценили уровень недовольства в Украине, после систематических сливов укр. интересов зелей в ПАСЕ, на фронте, с рос. соц. сетями и водой в крым. Пришлось отпускать 4 пленных. Как раз вовремя. Теперь вопрос о сотрудничестве зели с русней даже не стоит
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******* хочет очередных гадь савченок подсунуть.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїМи не маємо офіційних відомостей про українців, яких терористи "ЛДНР" збираються повернути, - СБУ
 
 
 
 
 
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