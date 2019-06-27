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Все про:Зеленський (1844) МЗС (1790) моряки (624) Клімкін (1445)

 МЗС уповноважений направляти ноту РФ щодо міжнародних судів без узгодження з президентом, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Клімкін сказав у коментарі "Українській правді", реагуючи на емоційне звернення президента Володимира Зеленського.

"Звичайно, всі повноваження сформулювати таку ноту у нас як у Міністерства закордонних справ України були. Ця нота була в рамках нашого спілкування і нашої судової справи щодо міжнародного трибуналу", – запевнив міністр.

За його словами, українська нота фіксує тільки міжнародно-правову позицію України, не містить "жодних політичних моментів" і принципово нових питань.

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"Додаткового погодження в цьому контексті, оскільки МЗС уповноважене вести і цю справу, і щодо міжнародного трибуналу, і щодо інших судів, нам не потрібно. І це наша позиція", – сказав Клімкін, додавши, що надсилання такої ноти є в компетенції Міністерства закордонних справ.

Міністр підкреслив, що нота вимагає від Росії виконання рішення міжнародного трибуналу по звільненню українських моряків.

Відповідаючи на запитання, чи було особисте ставлення міністра до президента причиною не радитись із Зеленським, Клімкін зазначив, що "не коментує емоції", однак додав:

"Я бачу, що у мене є і тактичні, і стратегічні розбіжності щодо питань протидії російській агресії... Тому в цих умовах я не вважаю за можливе більше допомагати", - сказав він.

Також Клімкін сказав, що може обговорити із президентом непорозуміння, що склалось, "якщо він захоче".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про ноту у відповідь, яку відправив український МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134625
 
   
 Топ коментарі
 
а зе жалуется..что ему не дали на нотах поиграть..
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здесь Климкин прямо обвиняет Зе..... - возможно в сдачи интересов Украины и гос.измене...

Отвечая на вопрос, было ли личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции", однако добавил:
"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3134625
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Улыбайтесь, вас сливает ватное чучело

https://t.co/lDI3aHeWUO

З істерики преЗедента я зрозумів, що дійсно існували домовленості між Зеленським, Меркель - Макроном і рф - злив ПАРЄ у обмін на моряків.
МИД уполномочен направлять ноту РФ по международным судам без согласования с президентом, - Климкин - Цензор.НЕТ 5803
Але рф не була б рф, якщо б не підклала у ці домовленості свиню. Тобто моряків ми звільняємо під письмові гарантії від України про визнання підсудності російським законам. Тобто це означає де-юре визнання Керченської протоки внутрішніми водами рф, і як наслідок - Криму - територією рф. Натурально обмін заручників на визнання Криму - те, чого рф і вимагає з моменту окупації. Визнайте - і ми всіх повернемо.

Я не беру етичну сторону - тут важливо розуміти, що президент України на це погодився.

І істерить він зараз не тому, що йому шкода моряків.

Істерить «президент», тому що на увесь світ довелось продемонструвати свою брудну білизну.

Як за 30 днів «президент» вже почав кулуарно торгувати суверенітетом країни.

І до чого він доторгується за п'ять років - можна вже уявити.
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фигляр реально идиот. Если бы он действительно понимал, что значит занимать главную должность в стране, то не стал бы плакаться и прилюдно обсираться, роняя свой авторитет, вообще бы не поднимал вопрос о смене руководства МИДа, главы каб.мина до тех пор, пока бы у тебя бы не было голосов За.
и только после этого объявил о смене этих лиц. а так твое петушинные визги, что я обосралсИ, только подчеркивают, что булаву Президента получило реальное чмо и абсолютный идиот.
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Большие страсти в отсталой стране в то время когда сильные политики из развитых стран встречаются в Японии. Хотя бы Турция например, с которой вынуждены считаться и Россия и США.
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МЗС уповноважений направляти ноту РФ щодо міжнародних судів без узгодження з президентом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 737Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 1 ч.1 час назад

Клоун офигел от того, куда он попал.
Оказывается ВР, министерства и даже люди могут работать самостоятельно в рамках своих полномочий и не спрашивать разрешение на каждое действие у Коломойского.
Работая шутом ему даже зарплату приходилось вымаливать у хозяина цирковыми номерами.
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Не повезло Зеленському.. Пєтя так хотів, шоб їх постріляли.. А їх не постріляли.. І тепер треба якось витягати
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Сколо сколо полохнявый ты пойдьошь вслед за париком. Будэтэ рыбалыты, та огирочкы квасыты
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Прахоботы в своем репертуаре. Радуются, если кто-то вставляет палки в колеса Зеленскому, а потом тут же орут "а пачиму он ничиво ни делает". А насчет Климкина - жаль. Я о нем был лучшего мнения.
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И это все перед встречей Трампа и Хутина

МЗС уповноважений направляти ноту РФ щодо міжнародних судів без узгодження з президентом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3432 Дмитрий‏ @dmitriypaut 1 ч.1 час назад

Климкин сорвал сегодня перед Днём Конституции признание Украиной Крыма территорией Мацковии! Истерика преЗе поэтому. Мацква предложила выдать моряков, если их осудят в Украине за то, что им вменяют рузьге. То есть незаконное вторжение в территориальные воды Крыма.
*******! Репост
МЗС уповноважений направляти ноту РФ щодо міжнародних судів без узгодження з президентом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9081
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Эх, Климкин, Климкин, что ж ты не дал возможность Зеленскому прогнуться перед Путиным? Признать, что Россия права, Украина не права, Керченский пролив - полностью российский, Крым - российский, Азовское море - российское, поэтому украинские моряки - бандиты, правильно вы их судите, а если предадите их нам, то мы будем их судить сами, как вы и хотите.
Хоть кто-нибудь имеет другое объяснение сегодняшним психам Зеленского?
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ЕСЛИ АРЕСТОВАТЬ МЕДВЕДЧУКА, ТО ЕГО МОЖНО ОБМЕНЯТЬ НА ВСЕХ ПЛЕННЫХ УКРАИНСКИХ В РОССИИ!
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и Бойко с Шуфричем в довесок.. мелочь, но может добавить весу
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Это так Порошенко подставляет Зеленскому плечо. Скорее подножку ему ставит.
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Порошенко зеле ничего не должен ... он должен только СВОИМ родителям)))
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Когда Зеленский начнет бороться с коллаборантами??? это главнейшая задача в воюющей стране уничтожить агентуру врага и троянских коней и шпионов врага! Почему троянские кони не в тюрьме? Этих паразитов надо вытравить из тела Украины!
СМИ принадлежат Фирташу, Лёвочкину, Медведчуку, Ахметову, Мураеву, Гужве, Рабиновичу и т.д. И это не только телеканалы! в руках агентуры куча интернет СМИ, Радиостанций, газеты, и т.д и т.п. Украина несет большие поражения на информационном фронте! Стреляют психологической войной в головы Украинцев! Покойный Литвиненко, который служил в КГБ и которого Путин отравил полонием и он рассказывал в интервью, что Путин служил в 5 отделении КГБ по борьбе с инакомыслием. Медведчук тоже в КГБ Украины служил с 1975 года. И такое психологическое оружие в их руках, что они не то, что свиней могут сделать из народа, как Геббельс говорил, что дайте мне СМИ и я сделают из людей тупых свиней, а эти КГБшные гниды изменят реальность при помощи СМИ. РФ ведет холодную войну всеми путями против Украины. Украина должна смести нахер все психологические орудия влияния РФ с Украины и тоже надо сделать союзникам Украины в своих странах и надо вместе создать альянс спецслужб для эффективной борьбы с врагом! И отвечать на все виды вооружения России эффективно и в СМИ и в кибератаках, и в шпионах, и агентах всех видов, и экономической войне и психологической и партизанской и короче всех видах войн! Надо конфисковывать каналы у агентуры влияния РФ и радио и интернет СМИ блокировать кибер полицей и владельцев в Украине арестовывать по статье 111. в которой есть пункт про информационную безопасность и если во вред государству работает и на врага, то это гос измена и 15 лет тюрьмы наказывается! Газеты агентуры РФ надо полицией и спецслужбами выявлять возле метро и арестовывать за агитпропаганду и работу на врага - статья 111. гос измена! Надо уничтожить все способы КГБистов стрелять в головы Украинец и тоже должны сделать союзники Украины и нужно создавать помимо военного союза - НАТО, нужно создать альянс спецслужб для борьбы с врагом!
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он сам троянский конЫк. как он может сам с собой??? битва нанайских мальчиков ))))))))
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Климкин тебе ничего не должен.... он должен только своим родителям))))
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На чий млин дезентерія л"є воду???????
25% це підозрювало і підозри справджуються.
"Слуга господ" ставить питання рубо....директиви отримує він особисто і все повинно відповідати директивам, бо він перший буде отримувати люлей від господ.
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Ач який був зденервований, напевно сильно накрутили хвоста господа слуге.
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Речь шла не о согласовании, а хотя бы об информировании.
Все это называется словом "саботаж".
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Андрей Балакин
Речь шла не о согласовании, а хотя бы об информировании. МЗС уповноважений направляти ноту РФ щодо міжнародних судів без узгодження з президентом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3066

МЗС уповноважений направляти ноту РФ щодо міжнародних судів без узгодження з президентом, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9852

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Та ну?!
Продавец обязан информировать директора про каждую продажу?!
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зеля опять продемонстрировал свой дЫпломБ юрЫста

))))))))))))
кого выбрали?
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картавый клим-чугункин оборзел в корень
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Я уполномочен направлять ноты и РФ, и президенту Украины, и даже Раймонду Паулсу...
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Я правильно понимаю, что Климкин собственноручно расписался в самодурстве и всех просерах во внешней политике за последнее время? Почему я теперь не должен считать, что возвращение РФ в ПАСЕ - это не косяк самовольного Климкина с подачи Порошенка, чтобы обвалить рейтинги конкурентов? Раз Климкин ни перед кем не отчитывается.
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А поподробнее - чем тебе не нравится ответ нашего МИДа на ноту России об условиях "освобождения" наших моряков?
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Вот только не надо вопрос субординации переводить в русло "а что тебе нравится?". Для Климкина никаких политических последствий не существует (в отличие от Зеленского), но это же не значит, что теперь можно руководствоваться правилом "творю все, что хочу".
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А давай разберемся.
Факты.
Россия сказала, что отдаст моряков, если Украина будет их судить пр российским законам. Фактически, если Украина признает Крым российским.
МИД ответил, что условия неприемлемы, т.к. согласно решения трибунала, Россия должна вернуть моряков без условий.
Зеленский недоволен. Почему?
1. Он недоволен смыслом. Т.е. Зеленский хотел слить Крым в обмен на моряков, а Климкин не дал? Молодец Климкин.
2. Он недоволен, что ноту отправли без него, но согласен со смыслом. Тогда два возражения:
во-первых, если он будет согласовывать все ноты, то когда он будет делать свою работу, а не МИДа;
во-вторых, получается, что подчиненные Зеленского по линии МИД знают свою работу и делают ее вовремя и четко. Да это мечта любого руководителя, кроме авторитарного самодура.
3. И получается, что все это - просто обидка дурака. Все это выглядит, как если бы директор созвал трудовой коллектив и стал жаловаться рабочим: "А начальник транспортного цеха меня нахрен послал..." Будут его больше уважать после этого?

Выводы:
Зе! по характеру - авторитарный самодур, а по деловым качествам - дурак, не умеющий налаживать работу и выстраивать коммуникации.(с)
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