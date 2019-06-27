 МЗС уповноважений направляти ноту РФ щодо міжнародних судів без узгодження з президентом, - Клімкін

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Клімкін сказав у коментарі "Українській правді", реагуючи на емоційне звернення президента Володимира Зеленського.
"Звичайно, всі повноваження сформулювати таку ноту у нас як у Міністерства закордонних справ України були. Ця нота була в рамках нашого спілкування і нашої судової справи щодо міжнародного трибуналу", – запевнив міністр.
За його словами, українська нота фіксує тільки міжнародно-правову позицію України, не містить "жодних політичних моментів" і принципово нових питань.
"Додаткового погодження в цьому контексті, оскільки МЗС уповноважене вести і цю справу, і щодо міжнародного трибуналу, і щодо інших судів, нам не потрібно. І це наша позиція", – сказав Клімкін, додавши, що надсилання такої ноти є в компетенції Міністерства закордонних справ.
Міністр підкреслив, що нота вимагає від Росії виконання рішення міжнародного трибуналу по звільненню українських моряків.
Відповідаючи на запитання, чи було особисте ставлення міністра до президента причиною не радитись із Зеленським, Клімкін зазначив, що "не коментує емоції", однак додав:
"Я бачу, що у мене є і тактичні, і стратегічні розбіжності щодо питань протидії російській агресії... Тому в цих умовах я не вважаю за можливе більше допомагати", - сказав він.
Також Клімкін сказав, що може обговорити із президентом непорозуміння, що склалось, "якщо він захоче".
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним. За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про ноту у відповідь, яку відправив український МЗС.
и только после этого объявил о смене этих лиц. а так твое петушинные визги, что я обосралсИ, только подчеркивают, что булаву Президента получило реальное чмо и абсолютный идиот.
Клоун офигел от того, куда он попал.
Оказывается ВР, министерства и даже люди могут работать самостоятельно в рамках своих полномочий и не спрашивать разрешение на каждое действие у Коломойского.
Работая шутом ему даже зарплату приходилось вымаливать у хозяина цирковыми номерами.
Дмитрий @dmitriypaut 1 ч.1 час назад
Климкин сорвал сегодня перед Днём Конституции признание Украиной Крыма территорией Мацковии! Истерика преЗе поэтому. Мацква предложила выдать моряков, если их осудят в Украине за то, что им вменяют рузьге. То есть незаконное вторжение в территориальные воды Крыма.
*******! Репост
Хоть кто-нибудь имеет другое объяснение сегодняшним психам Зеленского?
СМИ принадлежат Фирташу, Лёвочкину, Медведчуку, Ахметову, Мураеву, Гужве, Рабиновичу и т.д. И это не только телеканалы! в руках агентуры куча интернет СМИ, Радиостанций, газеты, и т.д и т.п. Украина несет большие поражения на информационном фронте! Стреляют психологической войной в головы Украинцев! Покойный Литвиненко, который служил в КГБ и которого Путин отравил полонием и он рассказывал в интервью, что Путин служил в 5 отделении КГБ по борьбе с инакомыслием. Медведчук тоже в КГБ Украины служил с 1975 года. И такое психологическое оружие в их руках, что они не то, что свиней могут сделать из народа, как Геббельс говорил, что дайте мне СМИ и я сделают из людей тупых свиней, а эти КГБшные гниды изменят реальность при помощи СМИ. РФ ведет холодную войну всеми путями против Украины. Украина должна смести нахер все психологические орудия влияния РФ с Украины и тоже надо сделать союзникам Украины в своих странах и надо вместе создать альянс спецслужб для эффективной борьбы с врагом! И отвечать на все виды вооружения России эффективно и в СМИ и в кибератаках, и в шпионах, и агентах всех видов, и экономической войне и психологической и партизанской и короче всех видах войн! Надо конфисковывать каналы у агентуры влияния РФ и радио и интернет СМИ блокировать кибер полицей и владельцев в Украине арестовывать по статье 111. в которой есть пункт про информационную безопасность и если во вред государству работает и на врага, то это гос измена и 15 лет тюрьмы наказывается! Газеты агентуры РФ надо полицией и спецслужбами выявлять возле метро и арестовывать за агитпропаганду и работу на врага - статья 111. гос измена! Надо уничтожить все способы КГБистов стрелять в головы Украинец и тоже должны сделать союзники Украины и нужно создавать помимо военного союза - НАТО, нужно создать альянс спецслужб для борьбы с врагом!
25% це підозрювало і підозри справджуються.
"Слуга господ" ставить питання рубо....директиви отримує він особисто і все повинно відповідати директивам, бо він перший буде отримувати люлей від господ.
Все это называется словом "саботаж".
Речь шла не о согласовании, а хотя бы об информировании.
Продавец обязан информировать директора про каждую продажу?!
Кода, климкин!
))))))))))))
кого выбрали?
Факты.
Россия сказала, что отдаст моряков, если Украина будет их судить пр российским законам. Фактически, если Украина признает Крым российским.
МИД ответил, что условия неприемлемы, т.к. согласно решения трибунала, Россия должна вернуть моряков без условий.
Зеленский недоволен. Почему?
1. Он недоволен смыслом. Т.е. Зеленский хотел слить Крым в обмен на моряков, а Климкин не дал? Молодец Климкин.
2. Он недоволен, что ноту отправли без него, но согласен со смыслом. Тогда два возражения:
во-первых, если он будет согласовывать все ноты, то когда он будет делать свою работу, а не МИДа;
во-вторых, получается, что подчиненные Зеленского по линии МИД знают свою работу и делают ее вовремя и четко. Да это мечта любого руководителя, кроме авторитарного самодура.
3. И получается, что все это - просто обидка дурака. Все это выглядит, как если бы директор созвал трудовой коллектив и стал жаловаться рабочим: "А начальник транспортного цеха меня нахрен послал..." Будут его больше уважать после этого?
Выводы:
Зе! по характеру - авторитарный самодур, а по деловым качествам - дурак, не умеющий налаживать работу и выстраивать коммуникации.(с)