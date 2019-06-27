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Все про:Верховний Суд (409) Коломойський (428) Приватбанк (270)

 Верховний Суд втретє підтримав "Приватбанк" у суперечці з Коломойським

Велика палата Верховного суду стала на сторону державного "ПриватБанку" у суперечці з Марганецьким ГЗК, який є поручителем за кредитом рефінансування, виданого за колишніх власників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу банку, таке рішення суд ухвалив 26 червня.

"Держбанку вдалося укотре переконати суддів вищої судової інстанції в обґрунтованості своєї правової позиції і не допустити примусу до погашення боргу по одному з кредитних договорів, укладених з НБУ до націоналізації банку", - сказано в повідомленні прес-служби.

Це одне з 4 рішень Великої палати Верховного Суду, воно забезпечує банку перемогу в даній категорії справ, що розглядаються в судах нижчих інстанцій. Судовий процес, в якому майновий поручитель Марганецький ГЗК намагався вивільнити свою іпотеку, що зобов'язує ПриватБанк погасити борг із рефінансування, тривав з 2017 року.

"Підтвердженням цього є вже нинішнє рішення Північного апеляційного господарського суду в даній категорії спорів, яким була задоволена апеляційна скарга ПриватБанку і скасовано незаконне судове рішення господарського суду міста Києва за позовом ТОВ "Поділ нерухомість", - зазначають у "ПриватБанку".

14 травня і 11 червня ПриватБанк виграв у Великій палаті Верховного Суду суперечки у справах за позовами ВАТ "Покровський ГЗК", компанії Тровелко Холдінгз Лімітед і ЗАТ "Ерлан" в НБУ і ПриватБанку про зобов'язання банку з погашення заборгованості по кредиту рефінансування перед НБУ.

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Нацбанк і Мінфін заявили, що подадуть апеляцію після офіційного оприлюднення рішення суду і впевнені у своїй правоті.

Нагадаємо, 16 січня 2018 року НБУ на своєму сайті оприлюднив звіт міжнародного детективного агентства Kroll про багатомільярдні махінації в "Приватбанку". Збитки фахівці компанії оцінили в 5,5 млрд дол.

У повідомленні НБУ також зазначалося, що результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки Національного банку, який висловлює свою готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування.

Ознайомитися з результатами розслідування можна в презентації.

В НБУ крім цього нагадали, що розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбаченим Меморандумом.

У червні 2017 року міжнародна організація-журналістів розслідувачів "Центр з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP) повідомила, що "Приватбанк" протягом 2015-2016 років видав понад $ 1 млрд кредитів 28 харківським фірмам, які пов'язували з екс-бенефіціаром банку Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, 4 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ відкрила низку кримінальних проваджень, пов'язаних з "Приватбанком".

"За заявою пана Шлапака ще кілька місяців тому ГПУ дійсно відкрила кілька кримінальних проваджень за різними кваліфікаціями про події в "Приватбанку", особливо в період грудня 2016 року, але є провадження і за більш далекий період - з 2008 по 2016 роки. Зараз слідство ГПУ концентрується на одному з цих проваджень, в якому визначаються події навколо видачі кредитів двом структурам на кілька десятків мільярдів грн, при тому що ці структури Нацбанком були визнані пов'язаними з бенефіціарами.

4 липня глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом доведення банку до неплатоспроможності. Також Шлапак заявив, що особам, пов'язаним з колишнім керівництвом "Приватбанку", було видано 190 млрд гривень кредитів.

Міністерство фінансів опублікувало лист, який 16 грудня минулого року екс-власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов направили уряду з проханням придбати акції банку і ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації щоб уникнути банкрутства. У цьому листі колишні власники "Приватбанку" брали на себе зобов'язання щодо реструктуризації кредитів, наданих банком пов'язаним юридичним особам. Згідно із заявою Мінфіну, це зобов'язання не було виконано у встановлений термін.

Зі свого боку Ігор Коломойський стверджував, що колишні акціонери банку беруть участь упереговорах щодо реструктуризації кредитів, які почалися в червні.

Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним і його націоналізацію. Свій позов до Національного банку і "Приватбанку" про розірвання договору поруки Коломойський подав 9 червня.

18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

До націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134622
 
 
 Топ коментарі
 
Вернем Все Взад 🇺🇸󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿 🇺🇦 🇬🇪 +25%‏ @USSRComeBack


Таков был план. Убрать мешавшего олигархическим кланам, и особенно Кремлю, Порошенко и поставить на место президента "зиц-председателя" - камикадзе, который в конце срока должен будет сесть в тюрьму за то, что слил страну

Верховный Суд в третий раз поддержал "Приватбанк" в споре с Коломойским - Цензор.НЕТ 5739
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Бене нужно в Америку готовиться -- там его очень ждут !!!
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Бене нужно в Америку готовиться -- там его очень ждут !!!
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...деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский....
...прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.

И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.

А вот через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского. И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ.
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах. Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.

Показательно, что украинские антикоррупционеры активно оспаривали законность конфискации денег Януковича, но никто ни в расследовании Аль-Джазиры, ни после не сказал о том, что деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский....
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
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Коломойши не хотят спалиться перед выборами...

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Вернем Все Взад 🇺🇸󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿 🇺🇦 🇬🇪 +25%‏ @USSRComeBack


Таков был план. Убрать мешавшего олигархическим кланам, и особенно Кремлю, Порошенко и поставить на место президента "зиц-председателя" - камикадзе, который в конце срока должен будет сесть в тюрьму за то, что слил страну

Верховный Суд в третий раз поддержал "Приватбанк" в споре с Коломойским - Цензор.НЕТ 5739
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Ну это слишком примитивно, а фото хорошее...
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чорт лисий - це медведчук?не думаю що в нього такий високий рейтинг
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Ну это не секрет. Ситуация была очевидна для всех, не снялся бы Вакарчук , победил бы Вакарчук. Общество ждало самопожертвования от "элит", широкого обьединения вокруг единого, нового кандидата, и это под всеобщую демонизацию Пороха. И что в ответ? 39 кандидатов, вот что! Вот в чем трагедия, и виноваты все, все эти клоуны которые поперлись толпой на выборы. В результате получите, и роспишитесь...
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Не победил бы Вакарчук, даже если бы он голым на стадионе спел. Фасон не тот, не та фигура тела...
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Суши сухари.
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В тюрьму не сядет. В Ростов не дернет. На историческую родину. Или как вариан - старая добрая Англия.
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ну бєня так просто не уступить. тай преЗедент скромно в тряпочку мовчить
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прочитал раньше, чем ты сделал замечание? И удалил. критика правильная
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Березовский тоже был силен в спорах за деньги-вначале,и чем закончил,ПРавильно Шарфиком...!
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його вбили та повісили фсбешники бо він знав хто підривав будинки у росії
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Березовский оставил записи всего - что знал о Вове...
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впадлу читать, но осуждаю Верховный Суд в третий раз поддержал "Приватбанк" в споре с Коломойским - Цензор.НЕТ 330
и не удивлюсь.
ни разу.
Разве только от цен на продукты и на "кравчучки")
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Ну хоть еще какая-то судебная инстанция держится и не "легла" под Зелемойского.
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Че то порохоботам сегодня не прет
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Беня притормозил коней, потому что сильно палит своего клоуна
Вон уже рейтинг слуги олигархов начал падать
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Порошня хотела подмять под себя приват
Не получилось
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Всё забрать у олигархов и национализировать!
А ПриватБанк?
Надо вернуть законному владельцу!
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...Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня.Источник: https://censor.net.ua/n3134622...
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Да многовато Банков при помощи Петиной Гонтаревой Похерили,а баблосики в другие глубокие карманы перекочевали? Да еще Народ нагрели обесценив Гривну...!
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зебилы из ольгино даже текст прочесть не в состоянии..
Беню-то - нагнули с Приватом.. :D
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ооо, як збудилися мацьковські тролляки, аж роги пообвисали...знову смикають себе за піпєтки, згадуючи порохоботів...шо, кремлівському х*йлу так не до вподоби Порох,що його аж падуча шарашить при одній згадці цього прізвища??? Співчуваю...
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зелебобибики, кому там не было чем срать, потому что страна богатая а жрать нечего?
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Помните, как Порошенко осенью 2014-го (!) прислал 500 альфовцев арестовывать Корбана за типа он украл деньги из благотворительного фонда, куда сам давал взносы. Это четко подтверждает, что Порошенко начал отжимать Приватбанк и загонять под плинтус Коломойского, единственного из олигархов, кто назвал Путина шизофреником и не дал разползтись русскому миру по Украине. Совпадение? Не думаю
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Нереформированные суды первой инстанции принимают решения в пользу барыги и мародера бени, а РЕФОРМИРОВАННЫЕ суды высших инстанций принимают адекватные решения.
Было бы терпение и ум у зебилья --- было ПОЛНОЕ реформирование судебной ветки, а теперь ---все пошло в ....зеленое болото!
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деньги не пропадают бесследно, за каждой копеечкой адресок стоит, так что гонтарева не зря кипишует... чуйка у неё работает хорошо
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВерховний Суд втретє підтримав "Приватбанк" у суперечці з Коломойським
 
 
 
 
 
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