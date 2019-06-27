 Суд відклав до 15 серпня справу щодо оскарження нового українського правопису

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалено на підготовчому засіданні, повідомляє прес-служба суду.

"З метою надання відповідачу часу для підготовки відповіді на позов і розміщення оголошення в засобах масової інформації про слухання справи суд відклав розгляд до 15 серпня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У суді нагадують, що позивачка звернулася до суду в інтересах своєї дочки, учениці 7-го класу, і просить суд визнати протиправною і недійсною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису".

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Нагадаємо, 22 травня Кабмін схвалив нову редакцію українського правопису. Міністерство освіти і науки України рекомендувало застосовувати норми і правила нової редакції правопису з 3 червня 2019 року.

27 червня мало відбутися підготовче засідання за позовом до Кабінету Міністрів України щодо оскарження нової редакції українського правопису. У прес-службі суду повідомили, серед вимог позову - визнання протиправною і недійсною Постанову Кабінету Міністрів України №437 від 22 травня 2019 "Питання українського правопису". На думку позивачки, уряд, ухвалюючи зміни до правопису, діяв за межами своїх повноважень і не врахував реального стану розвитку української мови, що утруднить її вивчення і грамотне використання.