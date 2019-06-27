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 Суд відклав до 15 серпня справу щодо оскарження нового українського правопису

Окружний адміністративний суд міста Києва відклав до 15 серпня розгляд справи про оскарження нової редакції українського правопису.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалено на підготовчому засіданні, повідомляє прес-служба суду.

"З метою надання відповідачу часу для підготовки відповіді на позов і розміщення оголошення в засобах масової інформації про слухання справи суд відклав розгляд до 15 серпня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У суді нагадують, що позивачка звернулася до суду в інтересах своєї дочки, учениці 7-го класу, і просить суд визнати протиправною і недійсною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису".

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Нагадаємо, 22 травня Кабмін схвалив нову редакцію українського правопису. Міністерство освіти і науки України рекомендувало застосовувати норми і правила нової редакції правопису з 3 червня 2019 року.

27 червня мало відбутися підготовче засідання за позовом до Кабінету Міністрів України щодо оскарження нової редакції українського правопису. У прес-службі суду повідомили, серед вимог позову - визнання протиправною і недійсною Постанову Кабінету Міністрів України №437 від 22 травня 2019 "Питання українського правопису". На думку позивачки, уряд, ухвалюючи зміни до правопису, діяв за межами своїх повноважень і не врахував реального стану розвитку української мови, що утруднить її вивчення і грамотне використання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134615
 
 
 Топ коментарі
 
Самое интересное, что те, кому не нравится новое правописание, вообще украинским языком не пользуются.
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Чота мне начинает казаться, что закон Ома ограничивает мои свободы...
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київський окружний суд може вирішити всі Ваші проблеми.... навіть 3 закони Нютона можна відмінити Суд отложил до 15 августа дело по обжалованию нового украинского правописания - Цензор.НЕТ 4986
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А парашенко приступить к обязанностям,того ? ))
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Чота мне начинает казаться, что закон Ома ограничивает мои свободы...
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київський окружний суд може вирішити всі Ваші проблеми.... навіть 3 закони Нютона можна відмінити Суд отложил до 15 августа дело по обжалованию нового украинского правописания - Цензор.НЕТ 4986
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Кстати о законе Ома : почему бездействуют наши учёные, - может им тоже пришла пора озаботиться модернизацией основных математических, физических и химических законов ? Ну чтобы от кацапов максимально дистанцироваться... Начать предлагаю с корректировки таблицы Менделеева.))
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Невопрос. Все решается с помощью законов Кирхгофа.)))
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Самое интересное, что те, кому не нравится новое правописание, вообще украинским языком не пользуются.
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Для мудаків

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афіни Athens
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Каждое говно будет оспаривать.....
Давай, ссуд, я тоже обращусь: нужно "переточить" стволы артиллерии на 100мм.
Ибо чаек пугает.

И пичужек такими стволами всех разогнали Суд отложил до 15 августа дело по обжалованию нового украинского правописания - Цензор.НЕТ 307
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Мне тоже интересно, каким образом правила украинского правиписания относятся к компетенции какого-то окружного админсуда. Кстати, опыт показывает, что истец иногда ничего не знает о своём "деле".
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А чиво ево атлаживать.Пракансультираваться нужна с Ануфрием и перехадить на церковнаславянский.Или хатябы, с Партновым он силён везде.И ищё, нужна падать в суд на барыгу шикаладнава, што заставлял на малароскам гаварить.
Все адэквантые и умные- 21-во за Слугу народа.
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Суд вирішив "зачекать"... До 15 серпня "Або ішак здохне, або він, бо - падишах...".
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Як нові норми можуть щось ускладнити, якщо вони нічого не забороняють, а навпаки - розширюють способи написання певних слів? Це не ускладнення, це полегшення та збільшення стилістичної свободи.
Сподіваюсь, у позивачки є науковий ступінь з філології! Інакше не зрозуміло, як взагалі пересічна людини може чогось вимагати у таких специфічних питаннях?
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Позивачці заплатили ті, хто до усрачки боїться, що українці вернуться до норм літературної мови, що вони йснували перед русифікаційним спотворенням 1933 року. В Білорусії досовєцьку норму таки заборонили на законодавчому рівні.
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розкажи це тим, кому прийдеться це в документації впорядковувати.. баранів, які це вигадали, треба позбавляти посад
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Позивач мабуть Миколянович Азіров? Так, зеленне бид.о? Чи ви робите це разом з ним?
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А не легше позивачку відправити у відрядження в Лугандон на рік?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд відклав до 15 серпня справу щодо оскарження нового українського правопису
 
 
 
 
 
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