 Переробка шлаків в Україні становить 7% проти 70% у ЄС, — голова громадської ради в Мінекології Берзіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це в коментарі повідомила голова громадської ради в Міністерстві екології та природних ресурсів Світлана Берзіна.

"Ми зібрали за круглим столом із обговорення цієї проблеми всіх – і виробників шлаків, і виробників будматеріалів, і компанії, які вже допомагають бізнесу в переробці, логістиці з управління шлаковими відходами. На виході ми сформуємо "дорожню карту", яку передамо Міністерству екології для включення до Національного плану дій щодо реалізації державної екологічної політики до 2025 року. Адже вирішення проблем із техногенними відходами є одним із пріоритетних завдань. І сьогодні ми демонструємо, що такі документи потрібно готувати не в кабінетах, а за участю всіх секторів, усіх зацікавлених сторін – для того, щоб цей документ був життєздатним", – підкреслила Берзіна.

За її словами, зараз йдеться про формування покрокової "дорожньої карти" з урахуванням того, які документи необхідно прийняти, які механізми й інструменти застосувати, щоб досягти таких показників переробки шлакових відходів, як у Європі, де вони практично повністю переробляються з подальшим використанням у виробництві будівельних матеріалів.

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"Сьогодні ми значно відстаємо від Європи. Золошлакових матеріалів ми переробляємо 7% – проти 70% у ЄС. І вдвічі менше, ніж у Євросоюзі, переробляємо металургійних шлаків: у нас це 40%, у Європі – 97%. Водночас це дуже хороші матеріали, які набагато краще за природні "показують" себе в цементі, бетоні, дорожньому будівництві", – підкреслила Берзіна.

Серед кроків із нарощування обсягів використання шлакових відходів у будівництві під час круглого столу, зокрема, обговорювалося підвищення ренти на використання природних матеріалів (у Швеції цей крок дозволив збільшити переробку шлаків у 98 разів і досягти практично повної відсутності відходів). Внесено пропозиції також застосувати протекційні заходи – введення пільгового тарифу на перевезення шлакових відходів і стимулювання вказувати як технічні вимоги в тендерах на будівництво і ремонт доріг – використання шлакових матеріалів під їхнього виконання.

"Також повинна бути програма державної підтримки за рахунок екологічного податку, який дозволить модернізувати виробництво виробникам будматеріалів із точки зору встановлення спеціальних додаткових ліній, які будуть дозволяти ще більше подрібнювати, створювати єдину масу цих шлаків, аби ввести у виробничий процес із виробництва будматеріалів", – заявила Берзіна.