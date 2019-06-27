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Все про:дороги (747) Мінекології (84)

 Переробка шлаків в Україні становить 7% проти 70% у ЄС, — голова громадської ради в Мінекології Берзіна.

В Україні розробляють "дорожню карту" щодо збільшення обсягів використання шлаків металургійних комбінатів і ТЕС у виробництві будматеріалів і будівництві. Завдання-максимум – наздогнати Європу і звести відходи до нуля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це в коментарі повідомила голова громадської ради в Міністерстві екології та природних ресурсів Світлана Берзіна.

"Ми зібрали за круглим столом із обговорення цієї проблеми всіх – і виробників шлаків, і виробників будматеріалів, і компанії, які вже допомагають бізнесу в переробці, логістиці з управління шлаковими відходами. На виході ми сформуємо "дорожню карту", яку передамо Міністерству екології для включення до Національного плану дій щодо реалізації державної екологічної політики до 2025 року. Адже вирішення проблем із техногенними відходами є одним із пріоритетних завдань. І сьогодні ми демонструємо, що такі документи потрібно готувати не в кабінетах, а за участю всіх секторів, усіх зацікавлених сторін – для того, щоб цей документ був життєздатним", – підкреслила Берзіна.

За її словами, зараз йдеться про формування покрокової "дорожньої карти" з урахуванням того, які документи необхідно прийняти, які механізми й інструменти застосувати, щоб досягти таких показників переробки шлакових відходів, як у Європі, де вони практично повністю переробляються з подальшим використанням у виробництві будівельних матеріалів.

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"Сьогодні ми значно відстаємо від Європи. Золошлакових матеріалів ми переробляємо 7% – проти 70% у ЄС. І вдвічі менше, ніж у Євросоюзі, переробляємо металургійних шлаків: у нас це 40%, у Європі – 97%. Водночас це дуже хороші матеріали, які набагато краще за природні "показують" себе в цементі, бетоні, дорожньому будівництві", – підкреслила Берзіна.

Серед кроків із нарощування обсягів використання шлакових відходів у будівництві під час круглого столу, зокрема, обговорювалося підвищення ренти на використання природних матеріалів (у Швеції цей крок дозволив збільшити переробку шлаків у 98 разів і досягти практично повної відсутності відходів). Внесено пропозиції також застосувати протекційні заходи – введення пільгового тарифу на перевезення шлакових відходів і стимулювання вказувати як технічні вимоги в тендерах на будівництво і ремонт доріг – використання шлакових матеріалів під їхнього виконання.

"Також повинна бути програма державної підтримки за рахунок екологічного податку, який дозволить модернізувати виробництво виробникам будматеріалів із точки зору встановлення спеціальних додаткових ліній, які будуть дозволяти ще більше подрібнювати, створювати єдину масу цих шлаків, аби ввести у виробничий процес із виробництва будматеріалів", – заявила Берзіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134614
 
 
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Рационализм,экономия,инновации - три составляющие успеха экономики. Но это не про Украину... - Убейте же ,олигархов !
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Как мне кажется, эту тему "зарядил" и лоббирует исключительно "Метинвест". И есть на то Причина! Дамба- фсё! Ну, которая в Азовское море пристроена. Более туда не насыпать. Начали засыпать овраги, под Мариуполем, но никаких оврагов- не хватит, для этого Монстра... Так что- готовимся, скоро-скоро у нас будут инновационные дороги. По которым ездить станет опаснее, чем по бездорожью, как мне видится.
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прикинь берзина пишет, что в европе 70% шлака идет в дело... пишу - в украине есть резерв 73% - и меня банят, а ее нет)
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соевых батончиков...не шаурма, конечно, но хранятся дольше...стратегический продукт...а шлак - в топку и асфальт закатать, как говорит берзина
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Это конечно хорошо, но еслиб экономически выгодно было то давно б уже домешивали. А так что, дорогостроители все эти годы в убыток себе шлаки не использовали или все же со шлаками дороги делать дороже? Может берзина чьи то интересы пропихует? Еще вопрос с экологичностью этих шлаков.
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строительство дорог, не одно направление для использование шлака, его с успехом используют в сельском хозяйстве к примеру для раскисления почв...
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Из доменных шлаков возможно получение высокомарочных цементов .Не 500 -600,а до 1200.Причём схватывание бетона происходит за 20 мин.,даже зимой.
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Беня нафига ти Зе двигал, лучше меня Ще!)))
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в Германии, еще в 50-е годы был создан институт по исследованию шлака, и буквально через 10 лет, его убрали из списка отходов...
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаПереробка шлаків в Україні становить 7% проти 70% у ЄС, — голова громадської ради в Мінекології Берзіна.
 
 
 
 
 
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