 Поліцейські і Нацгвардія не йдуть зі Станиці Луганської і стежитимуть за безпекою, правопорядком і українським суверенітетом, - Артем Шевченко. ФОТО

Про це в Фейсбуці написав глава департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ.
5 травня минулого 2018 року за участю Арсена Авакова, Миколи Чечоткіна, Позивного Маршала (Євгена Жукова), Сергія Князєва та екс-командувача НГУ Аллєрова було відкрито оновлений і повністю оснащений відділ поліції у Станично-Луганському. На його стіні - пам’ятні таблички на честь 5ти загиблих у боях за цей населений пункт міліціонерів з добровольчого батальйону ще міліції Чернігів. Окрім них тут у 2014-му загинуло чимало захисників Украіни з інших підрозділів.
Я не знаю деталей перемовин контактної групи щодо розведення армійських сил у цьому районі, але сили МВС України - Національна поліція України і Національна гвардія України - нікуди звідти не відходять і пильнуватимуть безпеку, правопорядок і український суверенітет над цим населеним пунктом. Зараз поліцейські батальйону "Луганськ-1" під командуванням Сергія Губанова і начальника поліції Луганщини Сергія Колесника, який саме минулоріч 5 травня, посів цю посаду, опинилися на першій лінії в районі КПВВ разом із прикордонниками і достойно нестимуть службу", - написав він.
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ну а то, что вливает нам цензор и другие патриотические сми не более, чем элемент информационной войны, иначе придется признавать гражданский конфликт