EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2794  25
Все про:Луганщина (1750) Нацполіція (7756) Національна гвардія (542) Шевченко Артем (127)

 Поліцейські і Нацгвардія не йдуть зі Станиці Луганської і стежитимуть за безпекою, правопорядком і українським суверенітетом, - Артем Шевченко. ФОТО

Національна гвардія і Нацполіція України не йдучи зі Станиці Луганської і після розведення армійських сил у цьому районі будуть стежитимуть за безпекою, правопорядком і українським суверенітетом над цією територією.

Про це в Фейсбуці написав глава департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

5 травня минулого 2018 року за участю Арсена Авакова, Миколи Чечоткіна, Позивного Маршала (Євгена Жукова), Сергія Князєва та екс-командувача НГУ Аллєрова було відкрито оновлений і повністю оснащений відділ поліції у Станично-Луганському. На його стіні - пам’ятні таблички на честь 5ти загиблих у боях за цей населений пункт міліціонерів з добровольчого батальйону ще міліції Чернігів. Окрім них тут у 2014-му загинуло чимало захисників Украіни з інших підрозділів.

Я не знаю деталей перемовин контактної групи щодо розведення армійських сил у цьому районі, але сили МВС України - Національна поліція України і Національна гвардія України - нікуди звідти не відходять і пильнуватимуть безпеку, правопорядок і український суверенітет над цим населеним пунктом. Зараз поліцейські батальйону "Луганськ-1" під командуванням Сергія Губанова і начальника поліції Луганщини Сергія Колесника, який саме минулоріч 5 травня, посів цю посаду, опинилися на першій лінії в районі КПВВ разом із прикордонниками і достойно нестимуть службу", - написав він.

Поліцейські і Нацгвардія не йдуть зі Станиці Луганської і стежитимуть за безпекою, правопорядком і українським суверенітетом, - Артем Шевченко 01

Читайте також: Відведення українських підрозділів відбулося в районі Станиці Луганської


Поліцейські і Нацгвардія не йдуть зі Станиці Луганської і стежитимуть за безпекою, правопорядком і українським суверенітетом, - Артем Шевченко 02
Поліцейські і Нацгвардія не йдуть зі Станиці Луганської і стежитимуть за безпекою, правопорядком і українським суверенітетом, - Артем Шевченко 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розведення військ заради моста - політичне рішення президента Зеленського, що не виправдане військовою обстановкою, - Бутусов про ситуацію в Станиці Луганській


Поліцейські і Нацгвардія не йдуть зі Станиці Луганської і стежитимуть за безпекою, правопорядком і українським суверенітетом, - Артем Шевченко 04
Поліцейські і Нацгвардія не йдуть зі Станиці Луганської і стежитимуть за безпекою, правопорядком і українським суверенітетом, - Артем Шевченко 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, що розведення сил у Станиці Луганській стане каталізатором для подальших кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, - Сайдік


Поліцейські і Нацгвардія не йдуть зі Станиці Луганської і стежитимуть за безпекою, правопорядком і українським суверенітетом, - Артем Шевченко 06

Поліцейські і Нацгвардія не йдуть зі Станиці Луганської і стежитимуть за безпекою, правопорядком і українським суверенітетом, - Артем Шевченко 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134607
 
   
 Топ коментарі
 
ну что теперь?нападение на нгу и полицейских-кто виноват?всу,которые не прикрыли?и как они прикроют,находясь в тылу?
 показати весь коментар
 
при нападении все возвращается назад, но я думаю, до целеноправленного наступления боевиков не дойдет, это не в их интересов, да и рашисты вроде нацелены на перемирие...уже был случай разведения сил в районе Золотого, и там все нормально, в новостях как зона боев оно не фигурирует
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
новость, чтобы зрадоботы не сильно зраду разгоняли?и ежу понятно, что полиция и нацгвардия остаются на своих местах, только военные отходят и то на 1 км
 показати весь коментар
 
 
Это плохо .ВСУ не должны уходить со своей территории .Уже отошли как то раз из Дебальцево . ,,Выровняли линию фронта " ....Бо Кнур сказал что потом всё равно ,,прийдут миротворцы ООН " и восстановят суверенитет .Было ....проходили . Миротворцы пока заняты .Они встречают цветами и объятиями кацапов в ОБСЕ .
 показати весь коментар
 
так уже не первое такое разделение сторон, в районе Золотого состоялось еще 3 года назад, тогда же запланировали и у станицы, но оно постоянно срывалось...и я тут не вижу какого то подвоха...или ты за то, чтобы были обстрелы с убитыми и ранеными
 показати весь коментар
 
Убитые и раненые есть потому что война ведётся методами 30-х годов 20 века . Замораживание конфликта на условиях х.йла тоже ни к чему хорошему привести не может .Ну разве что к политической победе силы мертветчука и его прокремлёвской песдобратии
 показати весь коментар
 
Нет сил .К наступлению нужно готовиться .Это раз . Во вторых планируя наступление нужно чётко определиться кто враг . Это два ....
 показати весь коментар
 
ну если наступать мы не можем, то какие еще варианты?оставлять все, как есть с эпизодической гибель. воиной или пойти на поводу у куйла?у меня вариант заморозки конфликта с введением миротворцев на линию разграничения, нотам тоже не все просто
 показати весь коментар
 
ну что теперь?нападение на нгу и полицейских-кто виноват?всу,которые не прикрыли?и как они прикроют,находясь в тылу?
 показати весь коментар
 
 
при нападении все возвращается назад, но я думаю, до целеноправленного наступления боевиков не дойдет, это не в их интересов, да и рашисты вроде нацелены на перемирие...уже был случай разведения сил в районе Золотого, и там все нормально, в новостях как зона боев оно не фигурирует
 показати весь коментар
 
 
Ты млять вообще с головой не дружишь, каждый день у нас погибшие и раненные, десятки обстрелов из калибров 82-152мм, а ты тут рассказываешь про "рашисты вроде нацелены на перемирие"?????
 показати весь коментар
 
Они нацелены на большую войну а не на перемирие .Они вообще никто .Просто пешки в войне х.йла против Запада . Их хотелки не волнуют их главного хозяина . Умный учится на ЧУЖИХ ошибках . 2008 год .Грузия .Цкинвали . Там сепаратисты тоже никуда не наступали . Они просто пуляли из населённых пунктов по грузинским пограничникам и полицейским
 показати весь коментар
 
ну так когда кадровики зашли к станице, обстрелы прекратились, которые местной гопотой велись, вот и думай после этого, если есть чем
 показати весь коментар
 
Местная гопота закончилась там ещё в 2014 году .
 показати весь коментар
 
а ты прямо оттуда вещаешь, если настолько уверен?ну пусть не гопота, но местные там в большинстве частей, рашисты в управлении и в небольшом количестве подразделений, в основном спецура
 показати весь коментар
 
Там рассейская армия . Вообще то там территория ОКУПИРОВАННАЯ рашкой и население считающее себя гражданами рашки . Население мечтающее просто влится в состав рашки получив при этом её пачпорт .И получают уже .Имеют на руках . То есть там кацапы из условной пензы . кацапы из бурятии . И кацапы теперь из условного Донбасса , проукраинских там очень мало
 показати весь коментар
 
только в плен почему то в основном местные попадают...вот такое интересное совпадение
смотри также Муженко: Украинская армия не ведет бои с регулярными частями РФ Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/muzhenko-ukrainskaya-armiya-ne-vedet-boi-s-regulyarnymi-chastyami-rf-63782.html
ну а то, что вливает нам цензор и другие патриотические сми не более, чем элемент информационной войны, иначе придется признавать гражданский конфликт
 показати весь коментар
 
Сойдутся где-то посередине! как завещал ваш шестой гидрант
 показати весь коментар
 
А почему мы должны отводить войска с нашей земли? Пан *********** вы там ничего не перепутали?
 показати весь коментар
 
 
Специально для соевых вонючек:Це рамкове рішення тристоронньої контактної групи від 20.09.2016 року. Тобто, це, фактично, те, що погодили між собою у 2016 представники Порошенка, представник Путина, і представник ОБСЄ. Ну і «глави народних республік» звичайно ж. Суть угоди: розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення з займаних позицій в обидві сторони з метою створення ділянок розведення не менше ніж 2 км в ширину і 2 км в глибину, пересування сил і засобів на цих дільницях забороняється. Перебування на даних ділянках дозволено тільки представникам ОБСЄ та СЦКК. У 2016 році за прямою вказівкою президента Порошенко і начальника Генштабу Муженко вже були проведені розведення військ на двох ділянках: в населених пунктах Золоте і Петровське. Таким чином розведення військ в Станиці Луганській є прямим виконанням «мирного плану» президента Порошенка і «мирних ініціатив» президента Путіна (саме так офіційно називаються Мінські угоди, які після серії зрад і військових поразок в 2014-2015 році, були фактично нав'язані Україні).
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПоліцейські і Нацгвардія не йдуть зі Станиці Луганської і стежитимуть за безпекою, правопорядком і українським суверенітетом, - Артем Шевченко. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору