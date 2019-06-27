 Запитайте у Медведчука, чому питання обміну полоненими піднімається тільки перед виборами, - Зеленський

Про це на брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Ще раз хочу сказати: я жодного разу у своєму житті не спілкувався - ні на посаді президента України і в принципі в цілому в житті з паном Медведчуком. Це правда. Я не розумію, чому у нас мають бути посередники. Він знає моє ставлення до цього питання, це не про особистості, це дуже важливе питання - чому піднімається питання про повернення полонених, чому піднімається питання припинення війни з його боку лише під вибори? Запитуйте його", - сказав Зеленський.
Раніше кум Путіна Медведчук заявив, що домовився з терористами про звільнення 4 полонених.
ДНР и ЛНР согласились передать Киеву четырех пленных. По словам главы украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, президент Украины не был в курсе переговоров о передаче
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/27/06/2019/5d1497329a79473119e41310?from=from_main
Чего от него хотеть?
А ты - скотина, марионетка Бени и дегенерат.
Вот тебе по должности положено заниматься пленными.
Зелебобы прозревают
А знайти можна, було б бажання. Отой нещодавній візит до Х..ла з потаємними перемовинами - там і ведмедчукча, і бойко. Як-то кажуть, декількох мух одним ударом.
Зеленский слишком интеллигентный человек...
https://petition.president.gov.ua/petition/63666
А в стране опять будет хаос.
Так само і Порошенка.
Та на таких умовах Україна не буде домовлятись. Під три чорти з української землі, от і вся розмова.
Вот вам ответ от него самого
"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,
тому що БАГАТО РОКІВ (багато! років!) ВИСТУПАВ
ПРОТИ НЬОГО"
заявив МЕДВЕДЧУК. https://gordonua.com
Тому що в нього риторика була така, ВІН (ПОРОШЕНКО) ЗВІВ У РАНГ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПЕЧЕРНУ РУСОФОБІЮ І АНТИРОСІЙСЬКУ ІСТЕРІЮ", - сказав Медведчук
"До речі, я (Порошенко) вже не у владі, але ж Медведчук не перестав літати до Москви? І СБУ не має до нього претензій, хоча там НОВЕ керівництво
Так какого вы, народ, радуетесь? Тому, что реформы новая зрада не будет принимать? Социальные и экономические! Потому что все гос. секреты из зрады отольют *****? Потому что за хыйловские бабки опять начнуть подкупать депутатов!
Вот глупый народ, не привыкший вдумываться глубоко. Здесь почитаешь, даже здаётся, соевые и не читают статей. Т.к. только и пишут *зэбил, зэдрот*. Да высокий рейтинг мёртвого **** НЕ ВЫГОДЕН ДАЖЕ пэпке!!! Понабирали простолюдин.
СМИ принадлежат Фирташу, Лёвочкину, Медведчуку, Ахметову, Мураеву, Гужве, Рабиновичу и т.д. И это не только телеканалы! в руках агентуры куча интернет СМИ, Радиостанций, газеты, и т.д и т.п. Украина несет большие поражения на информационном фронте! Стреляют психологической войной в головы Украинцев! Покойный Литвиненко, который служил в КГБ и которого Путин отравил полонием и он рассказывал в интервью, что Путин служил в 5 отделении КГБ по борьбе с инакомыслием. Медведчук тоже в КГБ Украины служил с 1975 года. И такое психологическое оружие в их руках, что они не то, что свиней могут сделать из народа, как Геббельс говорил, что дайте мне СМИ и я сделают из людей тупых свиней, а эти КГБшные гниды изменят реальность при помощи СМИ. РФ ведет холодную войну всеми путями против Украины. Украина должна смести нахер все психологические орудия влияния РФ с Украины и тоже надо сделать союзникам Украины в своих странах и надо вместе создать альянс спецслужб для эффективной борьбы с врагом! И отвечать на все виды вооружения России эффективно и в СМИ и в кибератаках, и в шпионах, и агентах всех видов, и экономической войне и психологической и партизанской и короче всех видах войн! Надо конфисковывать каналы у агентуры влияния РФ и радио и интернет СМИ блокировать кибер полицей и владельцев в Украине арестовывать по статье 111. в которой есть пункт про информационную безопасность и если во вред государству работает и на врага, то это гос измена и 15 лет тюрьмы наказывается! Газеты агентуры РФ надо полицией и спецслужбами выявлять возле метро и арестовывать за агитпропаганду и работу на врага - статья 111. гос измена! Надо уничтожить все способы КГБистов стрелять в головы Украинец и тоже должны сделать союзники Украины и нужно создавать помимо военного союза - НАТО, нужно создать альянс спецслужб для борьбы с врагом!