 Запитайте у Медведчука, чому питання обміну полоненими піднімається тільки перед виборами, - Зеленський

Про це на брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ще раз хочу сказати: я жодного разу у своєму житті не спілкувався - ні на посаді президента України і в принципі в цілому в житті з паном Медведчуком. Це правда. Я не розумію, чому у нас мають бути посередники. Він знає моє ставлення до цього питання, це не про особистості, це дуже важливе питання - чому піднімається питання про повернення полонених, чому піднімається питання припинення війни з його боку лише під вибори? Запитуйте його", - сказав Зеленський.

Раніше кум Путіна Медведчук заявив, що домовився з терористами про звільнення 4 полонених.