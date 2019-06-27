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 Політика України
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Все про:Зеленський (1844) Медведчук (407) полонені (388)

 Запитайте у Медведчука, чому питання обміну полоненими піднімається тільки перед виборами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дивується, чому питання звільнення полонених українців глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук підняв саме перед виборами.

Про це на брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ще раз хочу сказати: я жодного разу у своєму житті не спілкувався - ні на посаді президента України і в принципі в цілому в житті з паном Медведчуком. Це правда. Я не розумію, чому у нас мають бути посередники. Він знає моє ставлення до цього питання, це не про особистості, це дуже важливе питання - чому піднімається питання про повернення полонених, чому піднімається питання припинення війни з його боку лише під вибори? Запитуйте його", - сказав Зеленський.

Раніше кум Путіна Медведчук заявив, що домовився з терористами про звільнення 4 полонених.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134602
 
   
 Топ коментарі
 
Вова, проснись! Ты теперь президент! С тебя, ТЕБЯ, мудака теперь все спрашивать будут!
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Владимир Александрович, не Вы ли задорно советовали Порошенко заняться освобождением пленных и какие Ваши реальные успехи на данный момент в этом вопросе?... Спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6306
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"Зеля, ты посадишь Медведчука?" - "Спросите у Медведчука".
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мало чого він там наобіцяти міг... в СБУ на допит!
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Это только цветочки. Уже сейчас Зелька системно уничтожает СБУ. Когда зебилы дружно проголосуют за псевдопартию слуга олигарха и все силовые структуры попадут под контроль президента,пророссийская команда Зельки начнет ускоренно сдавать Украину Путину.
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*********! вєрні вєсну, нє трогай лєтооо!..
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Медведчук без ведома Зеленского договорился о передаче пленных в Донбассе
ДНР и ЛНР согласились передать Киеву четырех пленных. По словам главы украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, президент Украины не был в курсе переговоров о передаче

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/27/06/2019/5d1497329a79473119e41310?from=from_main
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Не в Донбассе, а на Донбассе. Так пишут только кацапы.
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Дык Медведчук - скотина, кум Путина и партнёр пороха!
Чего от него хотеть?
А ты - скотина, марионетка Бени и дегенерат.
Вот тебе по должности положено заниматься пленными.
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Почему перед выборами? При Порошенко этот вопрос поднимали раз 100.
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Шо оно мелет. ....зеля тебя шаурмой торговать, а не президентом быть....
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Вот и наступили президентские будни.И оказалось,что это не совсем так,а вернее совсем не так как в кино.Оказывается легко было упрекать порошенко.Куда труднее самому сделать то,в чем упрекал другого.Точно не помню кто сказал,но звучит примерно так - любой пророссийский президент Украины,когда сталкивается с политикой россии,становится украинским националистом.Думаю и зеленский не станет исключением.
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Медведчук - это олицетворение сил зла. Всю жизнь, с юных лет, посвятил уничтожению Украины и украинцев. Отправил Стуса на верную смерть, теперь цинично торгует украинскими пленными, захваченными его же дружбаном. Это самая бессовестная личность, которая есть в политике. В нем вообще ничего человеческого.
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Самая настоящая мразь - медведчук, других слов не дано.
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Я считаю что критика в адрес Зеленского справедлива, особенно от порохоботов, они же как никто страдают за Украину, на бутылке сидят круглые сутки, им на бутылке виднее кто враг а кто патужный перфоратор!
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о медведчуке спрашивают потому, что ты вопрос обмена пленных не поднимаешь...и путин тебя не услышал
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Почему Медведчук и другие бандиты и пособники террористов до сих пор не сидят в тюрьмах???
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Тупой и зелёный?? Порох с первого дня захвата моряков и кораблей требует возврата их на всех уровнях!!!... Или слуга про себя?? Тогда при чём тут кум путина? Авторитет великий для слуги, что его спрашивать следует??!
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Вова! Закривай Мародера і Медведчука в одну камеру!
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В одну нельзя, сговорятся.
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Если в одну камеру - только с Йулей. Корпоратив так корпоратив
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Зеля, закрий ведмедчукчу за гратами. Побачиш, як одразу двіжуха з обміну полоненими піде.
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Медведчук - це не волонтери в МО. Там Трубу не натравиш
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ну, якщо найкомпетентніший з усіх прокурорів досі не знайшов, за що закрити ведмедчукчу.....
А знайти можна, було б бажання. Отой нещодавній візит до Х..ла з потаємними перемовинами - там і ведмедчукча, і бойко. Як-то кажуть, декількох мух одним ударом.
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Мы спросим! С тебя! Ты кто президент или шут?
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придворный шут.... слуга... паяц.... печально.
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Соя,мне тоже печально, от зеркала отойти не пробовал?
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Вот как с тобой говорить, если ты двух слов в падежах не свяжешь?)) Что тебе подсказать, болезный?
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Скажу по-секрету, я боюсь ходить в лес, веришь?
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И да, не вали с больной головы на здоровую...Если нет аргументов, зачем хамить? Умнее ты казаться не будешь, а глупость и так уже твоя видна...Отвали.
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Вашим бы ротом да мед пить. Перечитай свои посты-энциклопедия зебильного хамства.
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А чего ж не спрашивал с вора-барыги?
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у-тю-тю! ты про президентскую неприкосновенность слышал, читал? Вот сейчас и спросим. Понимаешь, ватный свинорыл, Петя уже тю-тю, а спрашивать, за провалы и в политике, надо с действуюшей власти. Хотя вам, путлеровским холуям этого не понять.
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Зеленский слишком интеллигентный человек, чтоб общаться с такими уродами, как пуйло и мертветчук..Но ничего, лиха беда начало, жизнь президентская его, надеюсь, обтесает...
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ага... зелёный только заму властелина зелёных человеков в баньке прислуживать может и бабло косить на паРаше... Ах нет! ещё каломойка есть, богдан, портняжка...
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Франческа
Зеленский слишком интеллигентный человек...
Запитайте у Медведчука, чому питання обміну полоненими піднімається тільки перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6245

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Підтримай петицію щодо закону про захист сім'ї, що буде відповідати ******** викликам

https://petition.president.gov.ua/petition/63666
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комментаторы порохоботы - дешёвые отбросы.
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да он просто дурак,этот зе. наркот *******.
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Зеленський вигнав пеціного бізнес-партнера з контактної групи а у свинарчуків досі дупи горять Запитайте у Медведчука, чому питання обміну полоненими піднімається тільки перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 666
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Ну да Володя, и так все поняли что ты в стране "для мебели", это печально, говоря твоими словами " я очень разочарован"(((((((
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какая "мебель", ты посмотри кто сидит в зраде, шуфрич пенсионеру с Славянска советует обратиться к "нелечке штефе", чья это вина? почему эта **** не сидит? Кто виноват Зеленский или потрох? Вот переоберут и выберут честных, тогда и посмотрим.
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Ну при Петре она таки сидела, а при Зюзе все наволоч из окопов вылезла
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Где она сидела? Под домашним арестом? Её давно Петя твой выпустил!
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Если мертветчук пролезет в Раду у них с потрохом будет КАЛлиция......Вова, они тебя сожрут!!!...причем быстро.
А в стране опять будет хаос.
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Медведчука треба негайно закривати. НЕГАЙНО!!!!!!!!
Так само і Порошенка.
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Это потрошенко так услужил, почему этот сепар медведчук так вольготно чувствует себя в Украине. Его показывают на встречах с пушилиным и остальными посипаками рашки путлеровской. Убрать его немедленно, пусть эта банда бойка, рабиновича, шмурдяка-шуфрича п..дует к сепарам и там разговаривает и рассказывает, что это они бандиты устроили бойню в Украине.
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У порохоботів завдання надзвичайно складне. Їхній хазяїн в Раду може не потрапити. Тому зараз йому на допомогу вже кинуті всі сили і засоби. В основному, допомагають запеклі друзі України, хто чим може. Хтось якусь вулицю взад перейменує, хтось памятника якомусь підручному вождя світового пролетаріату на місце поставить. У самих порохоботів таких можливостей нема, тому вони змушені тільки матюкатися і обзивати останніми словами того, що скривдив їхнього годувальника. Ефект від їхньої діяльності незначний і може виявитися, що і цього разу вона знову буде контрпродуктивною. Тому вже час найвищий задуматися над тим, щоб у Києві таки відновити, бодай деревяну статую вождя. Це могло б допомогти палкому прихильнику НАТО і офшорів в реалізації його благородних намірів зайти в Європу без стуку.
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«Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрировались по одному адресу, - СМИ»
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Це партія Медведчука зарегілась по адресу Зєлі
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І що? «Слуги» грайливо відбивались. « Уйди прАтивный» На президентських виборах голосували разом, офіс спільний, ціль одна. Здати Україну ворогам
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Дурні люди, Путін всіх почує, хто скаже, що Україна здається, для цього і заручники і військовополонені моряки.
Та на таких умовах Україна не буде домовлятись. Під три чорти з української землі, от і вся розмова.
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Медведчук с бойками 5 лет ездил на консультации к путлеру для потрошенко.Включите мозг,если он есть,а если нечем думать,то не гавкайте.
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Для тех, кто как дятел повторяет про "дружбу" Порошенко и Медведчука.
Вот вам ответ от него самого

"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,

тому що БАГАТО РОКІВ (багато! років!) ВИСТУПАВ
ПРОТИ НЬОГО"

заявив МЕДВЕДЧУК. https://gordonua.com
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Медведчук в інтерв'ю "РУССКОЙ СЛУЖБЫ ВВС", опублікованому 19 червня, звинуватив Порошенка у блокуванні процесу обміну утримуваними особами.

Тому що в нього риторика була така, ВІН (ПОРОШЕНКО) ЗВІВ У РАНГ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПЕЧЕРНУ РУСОФОБІЮ І АНТИРОСІЙСЬКУ ІСТЕРІЮ", - сказав Медведчук

"До речі, я (Порошенко) вже не у владі, але ж Медведчук не перестав літати до Москви? І СБУ не має до нього претензій, хоча там НОВЕ керівництво
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Дідусю, якщо ти хочеш тут комусь щось розказувати, то тобі треба прямо заявляти, що ти звертаєшся до своїх братів по розуму.
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Україна - надзвичайно демократична і вільна держава. Політичних партій тут дуже багато, можна сказати, що майже кожне село або кожний багатоквартирний будинок в місті, має свою партію. Дуже прикро, що деякі партії, такі, наприклад, як Партія любителів пива або Партія Зелених та інші, останнім часом відійшли в тінь і не сприяють своєю діяльністю утвердженню демократичного іміджу держави на світовій арені. Тому, чим більше партій зайде у Раду, тим більш представницьким органом вона буде. Тобто, вона буде реплікою, відбитком суспільства. А суспільство це вам не загальні збори колгоспників, де всі разом ще дурніші ніж кожен окремо.
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Партия "За життя" набирает 9,5%, обгоняя пэпу и люлю. мёртвый сук суёт в ВР своих шнырей.
Так какого вы, народ, радуетесь? Тому, что реформы новая зрада не будет принимать? Социальные и экономические! Потому что все гос. секреты из зрады отольют *****? Потому что за хыйловские бабки опять начнуть подкупать депутатов!
Вот глупый народ, не привыкший вдумываться глубоко. Здесь почитаешь, даже здаётся, соевые и не читают статей. Т.к. только и пишут *зэбил, зэдрот*. Да высокий рейтинг мёртвого **** НЕ ВЫГОДЕН ДАЖЕ пэпке!!! Понабирали простолюдин.
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Какой же он дебильный этот Зеклоун. У него наверное и в квартале суфлёр был. Он круглый дурак.
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Зеленский, а почему друх пуЯ и поцькин партньор мертвечук до сих пор не в тюрьме?
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А почему бы не арестовывать проросийскую колонну и не обменивать их на пленных Украинцев?Например Медвечука можно обменять на пленных моряков,ахметова еще на кого.
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ЕСЛИ АРЕСТОВАТЬ МЕДВЕДЧУКА, ТО ЕГО МОЖНО ОБМЕНЯТЬ НА ВСЕХ ПЛЕННЫХ УКРАИНСКИХ В РОССИИ!
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Когда Зеленский начнет бороться с коллаборантами??? это главнейшая задача в воюющей стране уничтожить агентуру врага и троянских коней и шпионов врага! Почему троянские кони не в тюрьме? Этих паразитов надо вытравить из тела Украины!

СМИ принадлежат Фирташу, Лёвочкину, Медведчуку, Ахметову, Мураеву, Гужве, Рабиновичу и т.д. И это не только телеканалы! в руках агентуры куча интернет СМИ, Радиостанций, газеты, и т.д и т.п. Украина несет большие поражения на информационном фронте! Стреляют психологической войной в головы Украинцев! Покойный Литвиненко, который служил в КГБ и которого Путин отравил полонием и он рассказывал в интервью, что Путин служил в 5 отделении КГБ по борьбе с инакомыслием. Медведчук тоже в КГБ Украины служил с 1975 года. И такое психологическое оружие в их руках, что они не то, что свиней могут сделать из народа, как Геббельс говорил, что дайте мне СМИ и я сделают из людей тупых свиней, а эти КГБшные гниды изменят реальность при помощи СМИ. РФ ведет холодную войну всеми путями против Украины. Украина должна смести нахер все психологические орудия влияния РФ с Украины и тоже надо сделать союзникам Украины в своих странах и надо вместе создать альянс спецслужб для эффективной борьбы с врагом! И отвечать на все виды вооружения России эффективно и в СМИ и в кибератаках, и в шпионах, и агентах всех видов, и экономической войне и психологической и партизанской и короче всех видах войн! Надо конфисковывать каналы у агентуры влияния РФ и радио и интернет СМИ блокировать кибер полицей и владельцев в Украине арестовывать по статье 111. в которой есть пункт про информационную безопасность и если во вред государству работает и на врага, то это гос измена и 15 лет тюрьмы наказывается! Газеты агентуры РФ надо полицией и спецслужбами выявлять возле метро и арестовывать за агитпропаганду и работу на врага - статья 111. гос измена! Надо уничтожить все способы КГБистов стрелять в головы Украинец и тоже должны сделать союзники Украины и нужно создавать помимо военного союза - НАТО, нужно создать альянс спецслужб для борьбы с врагом!
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владімір, якого х"я крємлєвскій х"єсос мєдвєдчук виступає від імені України? і чого ця гнида ще не в тюрмі?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗапитайте у Медведчука, чому питання обміну полоненими піднімається тільки перед виборами, - Зеленський
 
 
 
 
 
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