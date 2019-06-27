 Використання шлаків у будівництві доріг може заощадити мільярди — голова громадської ради при Мінекології Берзіна

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявила голова громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України Світлана Берзіна.

Берзіна повідомила, що використання шлакових матеріалів при виробництві тільки будівельних матеріалів і будівництві доріг дозволить заощадити бюджету щонайменше 17 млрд грн на рік. При цьому активізація переробки шлаків збереже природу.

"Використовуючи шлакові матеріали, ми економимо гроші, оскільки цей ресурс дешевший, ніж природний — пісок, гравій, граніт — які ми видобуваємо. І наша команда експертів разом із фахівцями "Prozorro" підрахувала щорічну економію на ремонті і будівництві доріг за бюджетними коштами — вона становить найменше 17 млрд грн", — розповіла Берзіна.

Крім того, на думку експерта, збільшення обсягів використання шлаків при виготовленні будматеріалів і будівництві дозволить зняти проблему знищення екосистем у місцях, де є шлаковідвали.

"Сьогодні близько 6% території України перебуває під шлаковими відвалами. Шлаки є джерелом пилу — і суттєво впливають на якість життя людей, що живуть у місцях присутності таких відвалів. Переробка шлакових відвалів допоможе вирішити проблему. З іншого боку, вона також допоможе нам економити вичерпні природні ресурси, у процесі видобутку яких порушуються екосистеми. До того ж шлакові матеріали — значно надійніші, зокрема для будівництва доріг, тунелів, метро тощо", — переконана Берзіна.

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