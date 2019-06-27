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 Економіка
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Все про:дороги (747) ремонт (530)

 Використання шлаків у будівництві доріг може заощадити мільярди — голова громадської ради при Мінекології Берзіна

В Україні не розвинена культура використання вторинної сировини, яка має величезний потенціал для економії коштів і збереження довкілля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявила голова громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України Світлана Берзіна.

Берзіна повідомила, що використання шлакових матеріалів при виробництві тільки будівельних матеріалів і будівництві доріг дозволить заощадити бюджету щонайменше 17 млрд грн на рік. При цьому активізація переробки шлаків збереже природу.

"Використовуючи шлакові матеріали, ми економимо гроші, оскільки цей ресурс дешевший, ніж природний — пісок, гравій, граніт — які ми видобуваємо. І наша команда експертів разом із фахівцями "Prozorro" підрахувала щорічну економію на ремонті і будівництві доріг за бюджетними коштами — вона становить найменше 17 млрд грн", — розповіла Берзіна.

Крім того, на думку експерта, збільшення обсягів використання шлаків при виготовленні будматеріалів і будівництві дозволить зняти проблему знищення екосистем у місцях, де є шлаковідвали.

"Сьогодні близько 6% території України перебуває під шлаковими відвалами. Шлаки є джерелом пилу — і суттєво впливають на якість життя людей, що живуть у місцях присутності таких відвалів. Переробка шлакових відвалів допоможе вирішити проблему. З іншого боку, вона також допоможе нам економити вичерпні природні ресурси, у процесі видобутку яких порушуються екосистеми. До того ж шлакові матеріали — значно надійніші, зокрема для будівництва доріг, тунелів, метро тощо", — переконана Берзіна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134600
 
 
 Топ коментарі
 
Тиждень тому їхав з Полтави на Харків. Такого будівництва дороги я за все життя не бачив! Глибина підготовки фундаменту траси метра три точно! Шар піску, потім шар гравію з метр в два пласти різних фракцій поверх мабуть бетон сантиметрів 40, і це ще не чистове покриття!
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Это очевидно. Просыпайся Украина ! Убей олигархов и их коррупцию !
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А хто вам сказав,що потрібно,щоб було дешево? Чудні ви якісь, ремонт доріг- це ж Клондайк,Ельдорадо...
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Это очевидно. Просыпайся Украина ! Убей олигархов и их коррупцию !
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Та при баррригє-мародері хоч дороги будували! А за рехворматора Зеленського ще наїмося "всегохарошего" по саме нехочу.
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Да построили Гайсин - Винниця на один сезон! Между Уманью и Киевом есть только отремонтированный кусок на котором вся правая полоса смялась сразу как пластилин!
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Не баламуть! З Харкова відремонтували дорогу до самої Ахтирки, а її там з радянських часів ні хто не робив! На Купянськ взагалі була не дорога, а чумацький шлях для танків, зараз все ОК. В тому році їхав в Східницю,там такий автобан прокладали що любо дорого подивитись, тепер мабудь все, зареформує Зеленський все вусмерть!
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А от Купянска до Сватово сделали дорогу? В том году было только направление
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Не делали еще участок Немиров-граница с Черкасской областью, не звезди.
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Такое ощущение, что соя вся стала мазохистами и просто жаждет, чтобы в Украине стало чем хуже - тем для вас лучше.
Нахрена вы эти идиотские прогнозы катаете? Для чего?
Мысли - они материальны - и если вы хотите, чтобы было плохо и постоянно пишете об этом - то вы притягиваете это плохо.
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Какие прогнозы, зебил? Выгляни в окно! (у тебя за ним маасква, но ты понял).
За месяц страну откинуло на 5 лет назад. Такими темпами шлимазл устроит здесь УССР уже через полгода.
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Идиот, у меня в Киеве все как было, так и есть. Ничего, кроме погоды после президентских выборов не поменялось. Выглядывай на улицу из фейсбука иногда, придурок.
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Що буде при Зеленському ще невідомо, але при мародері всі дороги просто зникли, тільки останній рік трохи стали ремонтувати.
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Навіть при ворюзі януковичу якісь були. Більшого вора чим порошенко ще не було в Україні.
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не було ніяких..а от 5 років вже щось робиться
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У нас з 14 по 17 рік не робили ремонтів від слова зовсім. Траса м 04 зробили 12 кілометрів дороги, правда якісно, і все . Зараз біля Павлограда роблять, але якість не на багато краща ніж була а грошей списують багато бо техніки валом.
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Та ти що?)). Ти в прикарпатті був до 2014 року? бачив ті дороги?
"Якісь" вони постійно є, але стільки, скільки при Гросі їх збудували - в Україні ніколи не будували. Пецька до доріг ніякого відношення не має.
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В прикарпатті я не був, якщо у вас будують дороги то я за вас радий, у нас в Дніпропетровській області то як і ремонтують їздити по них не набагато краще ніж до ремонту.
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а если использовать землю,то вообще поднятся можно не плохо.
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Для меня всегда было загадкой,почему эти отвалы не используются.По логике и рациональности ,ответ ясен. Но не понятна логика олигархов во власти. Они от Сатаны. А значит и все человеческое им чуждо.
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А для мене було загадкою навіщо з союзу везли пісок на будівництво Асуанської греблі, коли там своя Сахара невичерпна! Однак вони таки щось мабуть знають, ті будівельники, вони ж не в юридичних академіях на роялях бейцями грати вчились.
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Та используются потихоньку. Но вот как на строительстве дорог их использовать? Шлак хрупкий, вместо щебенки не годится, просядет дорога.
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В Сумах подходы к мосту насыпали из фосфогипса. Проблему утилизации решили. Частично. Зато теперь регулярно дорога становится волнистой. Не в дырах, а именно волнистой, с плавным горками и ямками с длиной волны метров 10. Неосторожный УАЗик однажды взлетел и перевернулся.
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Тиждень тому їхав з Полтави на Харків. Такого будівництва дороги я за все життя не бачив! Глибина підготовки фундаменту траси метра три точно! Шар піску, потім шар гравію з метр в два пласти різних фракцій поверх мабуть бетон сантиметрів 40, і це ще не чистове покриття!
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Про три метра загнули. И это трасса не Полтава-Харьков, а строящаяся трасса Киев-Днепр.
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Да ладно, технологія не нова, у нас в Україні скільки помятая говно в дорогі катають.
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Подушка настоящего автобана около 2-х метров. У нас так взлетные полосы не делают.
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Нельзя строить дороги из шлаков! А как же тогда наши горе - строители дорог будут нам втюхивать свой пластилиновый асфальт по тройной цене?
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шо то она крепко попутала...наверное шлак с породными отвалами...
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та почему не используется?во всех селах,где угольное отопление шлаком засыпают ямы на дорогах Использование шлаков при строительстве дорог может сэкономить миллиарды, - глава общественного совета при Минэкологии Берзина - Цензор.НЕТ 9490.
може стоит подумать об удешевлении битума для связки шо песка,шо щебня,шо шлака?он на самом деле создает льаиную долю стоимости.
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Тут миллионы тонн. Только в шлаковом отвале "Азовстали". Сейчас этот кошмар значительно выше!

Использование шлаков при строительстве дорог может сэкономить миллиарды, - глава общественного совета при Минэкологии Берзина - Цензор.НЕТ 7029
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А хто вам сказав,що потрібно,щоб було дешево? Чудні ви якісь, ремонт доріг- це ж Клондайк,Ельдорадо...
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Тада...Київ-Чоп у 2012му зробили турки, і все - стоїть без ремонту 7 років.
А у Київ-Одеса - кожен рік сотні міліонів вкладають - і повний капець там.
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Из цемента делаем товарищи.
Эта блля...дь отчасти говорит правду, но они хотят просто вернуться к старым схемам и опять нас также грабить.
А качество цемента и подушки проерять легко и садить в тюрьму жуликов, тоже будет легко.
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Шлаки можно использовать только для производства кирпичей и строительных блоков. Для дорог - это нонсенс. Там давление от машин (особенно фур) такое, что шлак превратится в пыль и любой асфальт просядет. Если гражданин этого не понимает, грош ему цена.
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Теперь Ахметов будет вам не только уголь и электроэнергию втридорога продавать, но и шлаки! Деолигархизация идёт полным ходом! Конец эпохи бедности притаился за углом!
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Боюсь что если использовать шлаки в строительстве дорог, то и дороги будут такие-же шлаковые.
А у нас и так, почти все дороги - шлаковые. Нафига их ещё бОльше?
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Зачем? Дороги и так - шлак. Не вижу смысла. А вот про миллиарды хочется спросить - для чего и для кого сэкономить?) Догадываюсь... Скупой платит дважды. Просто нужно строить нормальную дорогу по современным технологиям, а не придумывать схемы, как за бюджетные деньги впарить шлак...
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Боюсь что шлак по прочности существенно уступает гравию....
И сколько дорога из шлака прослужит? Под трейлерами 30 тонн?
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На фига в министерстве работают такие индейцы,которые только констатируют факты.А работать пробовали?
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаВикористання шлаків у будівництві доріг може заощадити мільярди — голова громадської ради при Мінекології Берзіна
 
 
 
 
 
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