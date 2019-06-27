 "Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету", - Зеленський поскаржився на Клімкіна. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на брифінгу в Києві.

"Мені дуже не подобається як діє, а точніше бездіє Верховна Рада. Я не буду перераховувати провалені наші рішення і призначення. Я наведу останній скандальний приклад. Спочатку вони не звільняють міністра закордонних справ Клімкіна. При цьому Клімкін публічно заявив, що йде і хоче піти у відставку... Ми даємо кандидатуру Вадима Пристайко і вони провалюють це рішення... Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету ", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про відповідь ноті, яку відправив український МЗС.

Крім того, Зеленський звернувся до президента РФ з вимогою звільнити українських моряків.

"У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - сказав глава держави російською мовою.