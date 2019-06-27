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Все про:Зеленський (1844) Путін (9209) Клімкін (1445)

 "Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету", - Зеленський поскаржився на Клімкіна. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звинуватив український парламент і заявив про відсутність комунікації з главою МЗС Павлом Клімкіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на брифінгу в Києві.

Відео 112

"Мені дуже не подобається як діє, а точніше бездіє Верховна Рада. Я не буду перераховувати провалені наші рішення і призначення. Я наведу останній скандальний приклад. Спочатку вони не звільняють міністра закордонних справ Клімкіна. При цьому Клімкін публічно заявив, що йде і хоче піти у відставку... Ми даємо кандидатуру Вадима Пристайко і вони провалюють це рішення... Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету ", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про відповідь ноті, яку відправив український МЗС.

Крім того, Зеленський звернувся до президента РФ з вимогою звільнити українських моряків.

"У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - сказав глава держави російською мовою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134598
 
   
 Топ коментарі
 
ну так выползи из этого интернета в реальную жизнь наконец то
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и кто ж тебе доктор,шо ты не вникаешь в свои полномочия? "Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - Зеленский пожаловался на Климкина - Цензор.НЕТ 3307
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Оно и понятно. Выбрал ты в Турцию, на отдых, инагурировался и занялся трудоустройством бизнеспартнёров, друзей детства, молодых региАналов и клоунов из своей самодеятельности. Так ты, вовчик, меньше под фонтанами бегай и шаурму кушай, а СТРАНОЙ занимайся. Впрочем страной уже занялись. Пинчуки, таруты, коломойские, ахметовы.
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Гнать в три шеи эту порохнявую креатуру. Вернуть Сергеева в МИД и назначить Главой. Климкин первым делом убрал Сергеева и вот видим последствия внешней политики соевых.
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Этот ублюдочный нацист не стоит усилий в его цитировании.
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Зеля хотел попиариться отправляя ответную ноту но не тут то было - ее МИД уже отправил
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вова так у тебя уши заложило от жевания шаурмы..чудо ты фейсбучное
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Молодець Вовік!
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ЕСЛИ АРЕСТОВАТЬ МЕДВЕДЧУКА, ТО ЕГО МОЖНО ОБМЕНЯТЬ НА ВСЕХ ПЛЕННЫХ УКРАИНСКИХ В РОССИИ!
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Когда Зеленский начнет бороться с коллаборантами??? это главнейшая задача в воюющей стране уничтожить агентуру врага и троянских коней и шпионов врага! Почему троянские кони не в тюрьме? Этих паразитов надо вытравить из тела Украины!
СМИ принадлежат Фирташу, Лёвочкину, Медведчуку, Ахметову, Мураеву, Гужве, Рабиновичу и т.д. И это не только телеканалы! в руках агентуры куча интернет СМИ, Радиостанций, газеты, и т.д и т.п. Украина несет большие поражения на информационном фронте! Стреляют психологической войной в головы Украинцев! Покойный Литвиненко, который служил в КГБ и которого Путин отравил полонием и он рассказывал в интервью, что Путин служил в 5 отделении КГБ по борьбе с инакомыслием. Медведчук тоже в КГБ Украины служил с 1975 года. И такое психологическое оружие в их руках, что они не то, что свиней могут сделать из народа, как Геббельс говорил, что дайте мне СМИ и я сделают из людей тупых свиней, а эти КГБшные гниды изменят реальность при помощи СМИ. РФ ведет холодную войну всеми путями против Украины. Украина должна смести нахер все психологические орудия влияния РФ с Украины и тоже надо сделать союзникам Украины в своих странах и надо вместе создать альянс спецслужб для эффективной борьбы с врагом! И отвечать на все виды вооружения России эффективно и в СМИ и в кибератаках, и в шпионах, и агентах всех видов, и экономической войне и психологической и партизанской и короче всех видах войн! Надо конфисковывать каналы у агентуры влияния РФ и радио и интернет СМИ блокировать кибер полицей и владельцев в Украине арестовывать по статье 111. в которой есть пункт про информационную безопасность и если во вред государству работает и на врага, то это гос измена и 15 лет тюрьмы наказывается! Газеты агентуры РФ надо полицией и спецслужбами выявлять возле метро и арестовывать за агитпропаганду и работу на врага - статья 111. гос измена! Надо уничтожить все способы КГБистов стрелять в головы Украинец и тоже должны сделать союзники Украины и нужно создавать помимо военного союза - НАТО, нужно создать альянс спецслужб для борьбы с врагом!
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Нормальний президент такої ... би ніколи не сказав, бо має радників цілий штат і які знають коли, хто, як, де і яку інформацію йому повинен довести, щоб він відрегаував! Але про що можна говорити, якщо українську за 25 років не вивчив, а ще індикатор, коли вся недобита ригаанальна п... полізла в Україну, бо відчули "блізкого по духу і їзику"!...
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ты зелень хоть читал что кацапия предлагала или уже все порешил шлемазел квартальный
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Юрій Каракай‏ @karakay67

Пазл склався. Зеленській ще вчора сподівався за ПАРЕ отримати моряків і влаштувати PR. Путін же виставив умову - визнайте своїх моряків ВИННИМИ! І Зеленський погоджувався на це, але МЗС вчасно зреагувало. Тут же Кремль випустив на сцену Медведчука, а клоуна лишили з носом!
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Какое-то блеяние альдебарана по бумажке "Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету", - Зеленський поскаржився на Клімкіна - Цензор.НЕТ 9235
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Шаурма сегодня была подгулявшая, или в фонтане не удалось покупаться?
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Кароче, можно было забрать своих моряков домой, посадить их под домашний арест и пусть бы их рюсськие допрашивали бы через Скайп.
А этот гребаный Климкин, решил, шо так нашим морякам будет хуже!
********, сначала отправили моряков, в надежде что их убьют и они тогда разразятся громами и молниями в курилке ПАСЭ, а теперь блин этот ***** Климкин самолично решил дальнейшую судьбу моряков!
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Зеле надо оставить эмоции, работать тихо, мудро, жестко и на опережение. Чтобы задавить членоликого карлика, надо быть, как минимум, умнее, хитрее и решительнее него, то бишь с железными яйцами))). А главное, и днем и ночью думать над заполучением ОМП, ибо на кону стоит суверенитет Украины и время работает против Украины. Поторопитесь, друзья.
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"Цензор" превратился в брехливую, скулящую против Зеленского, помойку.
Очевидно Бутусов избрал сторону шокопараши... удаляют ответки шокопарашелизам, удаляют фотки и фотожабы антипарашные, и, естественно.... оставляют антизеленские.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету", - Зеленський поскаржився на Клімкіна. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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