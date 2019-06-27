 "Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету", - Зеленський поскаржився на Клімкіна. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на брифінгу в Києві.Відео 112
"Мені дуже не подобається як діє, а точніше бездіє Верховна Рада. Я не буду перераховувати провалені наші рішення і призначення. Я наведу останній скандальний приклад. Спочатку вони не звільняють міністра закордонних справ Клімкіна. При цьому Клімкін публічно заявив, що йде і хоче піти у відставку... Ми даємо кандидатуру Вадима Пристайко і вони провалюють це рішення... Я, президент України, дізнаюся про наші міжнародні кроки з інтернету ", - сказав Зеленський.
За словами Зеленського, саме з інтернету він дізнався про ноту РФ щодо повернення українських моряків, захоплених поблизу окупованого Криму, і про відповідь ноті, яку відправив український МЗС.
Крім того, Зеленський звернувся до президента РФ з вимогою звільнити українських моряків.
"У нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам", - сказав глава держави російською мовою.
СМИ принадлежат Фирташу, Лёвочкину, Медведчуку, Ахметову, Мураеву, Гужве, Рабиновичу и т.д. И это не только телеканалы! в руках агентуры куча интернет СМИ, Радиостанций, газеты, и т.д и т.п. Украина несет большие поражения на информационном фронте! Стреляют психологической войной в головы Украинцев! Покойный Литвиненко, который служил в КГБ и которого Путин отравил полонием и он рассказывал в интервью, что Путин служил в 5 отделении КГБ по борьбе с инакомыслием. Медведчук тоже в КГБ Украины служил с 1975 года. И такое психологическое оружие в их руках, что они не то, что свиней могут сделать из народа, как Геббельс говорил, что дайте мне СМИ и я сделают из людей тупых свиней, а эти КГБшные гниды изменят реальность при помощи СМИ. РФ ведет холодную войну всеми путями против Украины. Украина должна смести нахер все психологические орудия влияния РФ с Украины и тоже надо сделать союзникам Украины в своих странах и надо вместе создать альянс спецслужб для эффективной борьбы с врагом! И отвечать на все виды вооружения России эффективно и в СМИ и в кибератаках, и в шпионах, и агентах всех видов, и экономической войне и психологической и партизанской и короче всех видах войн! Надо конфисковывать каналы у агентуры влияния РФ и радио и интернет СМИ блокировать кибер полицей и владельцев в Украине арестовывать по статье 111. в которой есть пункт про информационную безопасность и если во вред государству работает и на врага, то это гос измена и 15 лет тюрьмы наказывается! Газеты агентуры РФ надо полицией и спецслужбами выявлять возле метро и арестовывать за агитпропаганду и работу на врага - статья 111. гос измена! Надо уничтожить все способы КГБистов стрелять в головы Украинец и тоже должны сделать союзники Украины и нужно создавать помимо военного союза - НАТО, нужно создать альянс спецслужб для борьбы с врагом!
Пазл склався. Зеленській ще вчора сподівався за ПАРЕ отримати моряків і влаштувати PR. Путін же виставив умову - визнайте своїх моряків ВИННИМИ! І Зеленський погоджувався на це, але МЗС вчасно зреагувало. Тут же Кремль випустив на сцену Медведчука, а клоуна лишили з носом!
А этот гребаный Климкин, решил, шо так нашим морякам будет хуже!
********, сначала отправили моряков, в надежде что их убьют и они тогда разразятся громами и молниями в курилке ПАСЭ, а теперь блин этот ***** Климкин самолично решил дальнейшую судьбу моряков!
Очевидно Бутусов избрал сторону шокопараши... удаляют ответки шокопарашелизам, удаляют фотки и фотожабы антипарашные, и, естественно.... оставляют антизеленские.