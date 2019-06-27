 На кожній зустрічі з європейськими лідерами я піднімав питання повернення РФ в ПАРЄ, але рішення вже було прийнято, - Зеленський

Про це на брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Я був у Брюсселі, я був у Парижі, я був у Берліні. Щодня крім зустрічей із Меркель, Макроном у мене було по 7 зустрічей. На кожній зустрічі я піднімав це питання повернення РФ в ПАРЄ. Кожен із тих, з ким я зустрічався, говорили мені: "Володимире, зрозумійте, така ситуація. ПАРЄ це майданчик для переговорів". Тобто це рішення було вже давно у кожного, з ким я зустрічався. Вони знали цю відповідь на 100%. Я, до речі, про це говорив за кордоном. На жаль, мене не почули. Тобто рішення було давно прийнято. Я робив усе, що я міг. Але все це було постфактум. Тому, якщо наші шановні депутати звертаються до мене з приводу того, що я зробив до цього, я можу до них звернутися, що вони до цього, щоб цього не відбулося", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.
Ангеле Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии
Утром в четверг, 27 июня, в ходе официального мероприятия в берлинской резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штйанмайера, канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо. Меркель внезапно начала дрожать крупной дрожью, как на мероприятии с участием президента Украины Владимира Зеленского 18 июня.Как и 18 июня, Меркель попыталась справиться с дрожью, меняя положение рук.Канцлер отказалась от предложенного ей стакана воды и продолжила участие в мероприятии.Полчаса спустя Меркель прибыла в Бундестаг, где ее видели журналисты и заявили, что она выглядит как обычно.После встречи с Зеленским Меркель заявляла журналистам, что причиной ее плохого самочувствия стало обезвоживание. На итоговой пресс-конференции она призналась, что выпила три стакана воды и ей стало лучше.
А 5 лет до этого ПАСЕ не была площадкой, ага.
не читатель, а писатель?
"На каждой встрече с европейскими лидерами" с кем он там по семь раз на день встречался я не знаю. может он с массажистом общался или с шаурмистом. с лидерами у него было две встречи. по каким закоулкам оно еще шоркалось - никому не ведомо. фамилий визави оно не дало... может не знает просто?
Палочка ты **********....
Так можно нужно было подымать вопрос об НЕ возвращении рабсии в ПАСЕ.
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Я просто куею: Зелленский на каждой встрече поднимал вопрос, что бы возвращения РФ в ПАСЕ, А ему говорили: Решение принято. Типа Зеленский упрашивал всех вернуть РФ в ПАСЕ и он всех уболтал? Вот он дебил. Двух слов связать не может.
Зебеня знав про що буде рішення, тоді чому не сказав на загал, чому народ взнав про це вже після прийняття рішення.
Чому не зорієнтував Українську делегацію, а відмежувався коли вони їхали на Сесію????????
Чому не вживав заходи вплинути.???????
Про е
Рейтінг лякався попсувати..........! Брехло.
Тепер зрозуміло , що повернення паРаші у ПАРЕ на совісті Зебені також!!!!!!!!!!!
НА КОГО ВОНО ПРАЦЮЄ???????????7
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