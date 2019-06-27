 На кожній зустрічі з європейськими лідерами я піднімав питання повернення РФ в ПАРЄ, але рішення вже було прийнято, - Зеленський

Про це на брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Я був у Брюсселі, я був у Парижі, я був у Берліні. Щодня крім зустрічей із Меркель, Макроном у мене було по 7 зустрічей. На кожній зустрічі я піднімав це питання повернення РФ в ПАРЄ. Кожен із тих, з ким я зустрічався, говорили мені: "Володимире, зрозумійте, така ситуація. ПАРЄ це майданчик для переговорів". Тобто це рішення було вже давно у кожного, з ким я зустрічався. Вони знали цю відповідь на 100%. Я, до речі, про це говорив за кордоном. На жаль, мене не почули. Тобто рішення було давно прийнято. Я робив усе, що я міг. Але все це було постфактум. Тому, якщо наші шановні депутати звертаються до мене з приводу того, що я зробив до цього, я можу до них звернутися, що вони до цього, щоб цього не відбулося", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.