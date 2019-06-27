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 Політика України
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Все про:Зеленський (1844) ПАРЄ (515) Росія (17813)

 На кожній зустрічі з європейськими лідерами я піднімав питання повернення РФ в ПАРЄ, але рішення вже було прийнято, - Зеленський

Рішення про повернення РФ в ПАРЄ було прийнято раніше і під час зустрічей з європейськими лідерами президенту України Володимиру Зеленському щодо цього питання лише пояснювали, що ПАРЄ - це майданчик для переговорів.

Про це на брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Я був у Брюсселі, я був у Парижі, я був у Берліні. Щодня крім зустрічей із Меркель, Макроном у мене було по 7 зустрічей. На кожній зустрічі я піднімав це питання повернення РФ в ПАРЄ. Кожен із тих, з ким я зустрічався, говорили мені: "Володимире, зрозумійте, така ситуація. ПАРЄ це майданчик для переговорів". Тобто це рішення було вже давно у кожного, з ким я зустрічався. Вони знали цю відповідь на 100%. Я, до речі, про це говорив за кордоном. На жаль, мене не почули. Тобто рішення було давно прийнято. Я робив усе, що я міг. Але все це було постфактум. Тому, якщо наші шановні депутати звертаються до мене з приводу того, що я зробив до цього, я можу до них звернутися, що вони до цього, щоб цього не відбулося", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134597
 
   
 Топ коментарі
 
Да успокойся. Уже и так понятно, шо чуваку все 5 лет Пэдра будет в портки срать. На каждой встрече с европейскими лидерами я поднимал вопрос возвращения РФ в ПАСЕ, но решение уже было принято, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7626
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Решение было принято по результатам беседы с тобою, чувак.
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До речі, немає ні в кого інформації що ляпнув наш преЗЕдент, що Меркель чуть кондрашка не ухватила
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он ей предложил после отставки роль в сериале "сваты-интернешнл"
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Плохо было со здоровьем у нее...сегодня опять на официальном мероприятии были проблемы у нее...
Ангеле Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии На кожній зустрічі з європейськими лідерами я піднімав питання повернення РФ в ПАРЄ, але рішення вже було прийнято, - Зеленський - Цензор.НЕТ 501
Утром в четверг, 27 июня, в ходе официального мероприятия в берлинской резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штйанмайера, канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо. Меркель внезапно начала дрожать крупной дрожью, как на мероприятии с участием президента Украины Владимира Зеленского 18 июня.Как и 18 июня, Меркель попыталась справиться с дрожью, меняя положение рук.Канцлер отказалась от предложенного ей стакана воды и продолжила участие в мероприятии.Полчаса спустя Меркель прибыла в Бундестаг, где ее видели журналисты и заявили, что она выглядит как обычно.После встречи с Зеленским Меркель заявляла журналистам, что причиной ее плохого самочувствия стало обезвоживание. На итоговой пресс-конференции она призналась, что выпила три стакана воды и ей стало лучше.
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Это ему такую мазу из кремля спустили, типа "я сделал всё шо мог"!
А 5 лет до этого ПАСЕ не была площадкой, ага.
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Как же так , не послушали ? Ай я яй . Так ты ж кричал в роликах , что ты все сможешь! Что не потянул ? Вот пусть теперь все дума-ют , что будет дальше .
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на какой "каждой" идиот? у тебя было ТРИ встречи всего. Две с макроном и одна с меркель. причем на первой встрече с макроном французы охренели от количества айфонов у данилюка и вообще говорить не смогли. так что фактически две и ты не смог их переубедить.
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"Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине. Ежедневно кроме встреч с Меркель, Макроном у меня было по 7 встреч ежедневно. На каждой встрече я поднимал этот вопрос возвращения РФ в ПАСЕ Источник: https://censor.net.ua/n3134597
не читатель, а писатель?
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Читатель, читатель

"На каждой встрече с европейскими лидерами" с кем он там по семь раз на день встречался я не знаю. может он с массажистом общался или с шаурмистом. с лидерами у него было две встречи. по каким закоулкам оно еще шоркалось - никому не ведомо. фамилий визави оно не дало... может не знает просто?
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Помнится после после первой встречи, Макрон сказал,*в команде Зеленского есть люди .которые разбирабются в геополитике*,люди но не парез зе
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друг не друг,дело такое,мы можем ругаться между собой,но сейчас не до этого,сейчас как когда мы говорили,мы в одном окопе)
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Не надо ля-ля, чмо.
Палочка ты **********....
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Огрызко все объяснил. Это провал МИДа и делегации, почивали на лаврах, а ведь еще полгода назад послы высказались за возвращение РФ. Надо было каждому нашему послу работать в своей стране, объяснять позицию. А так профукали.
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одна фамилия Огрызко,внушает довериеи этому эксперту и дипломату
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Искусство переговоров, это искусство понимания интересов противоположной стороны. И если ты со своим безальтернативным Минском уже не интересен, нечего туда было засовывать свой пятак. Либо нужно было предложить то, что интересно. Если бы он заявил, что проблема это прежде всего это проблема Украины и она готова решать её в любой способ, была бы площадка для переговоров.
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Ну а ватные сепары хорошо горят. Доказано 2 мая На кожній зустрічі з європейськими лідерами я піднімав питання повернення РФ в ПАРЄ, але рішення вже було прийнято, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6471
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Ну так может поэтому Порох все время возил туда паспорта иванов взятых в плен, ошметки автобуса простреленного сепарней, чтоб убедить продажных европейцев не делать того, что случилось при тебе, наш гарант, а не просто блеял - "может не надо пускать", получая снисходительные похлопывания по плечу! а у вас в это время товарищ юморист только скабрезные номера в квартале выходили на эти темы; теперь столкнувшись лицом с этим - одни оправдания...
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Можно понять, что вина за возвращение делегации Путена в ПАСЕ лежит еще на Порошенко... Но вина за продолжающуюся совершенно невразумительную международную позицию Украины уже после возвращения оккупанта в ПАСЕ лежит полностью на Вовчике... Где заявление о невозможности участия Украины в ПАСЕ пока там присутствует делегация оккупанта? Если ПАСЕ всего лишь "площадка для переговоров", а не уважаемая организация, то о чем Украина собирается переговариваться в формате ПАСЕ с агрессором, оккупировавшем часть территории страны и открыто плюющим на международные принципы? РФ в ПАСЕ - это не площадка для переговоров, а очередной рычаг путинской пропаганды, с потрохами покупающей европейскую бюрократию... Наш шут гороховый наконец должен понять, что шутит с огнем и его пассивность и нерешительная реакция на внешние вызовы действительно может закончится уже настоящей гражданской войной в Украине..
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В конце концов купившей там голос за 70 000 000 зелени взноса
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а гражданской войны не будет,не для того зебилы за зе голосовали,что бы головы класть за свои убеждения
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На каждой встрече я поднимал этот вопрос возвращения РФ в ПАСЕ. Источник: https://censor.net.ua/n3134597
Так можно нужно было подымать вопрос об НЕ возвращении рабсии в ПАСЕ.
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Барыгу на нары за измену родине!Докерувався гопник!
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Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине. Ежедневно кроме встреч с Меркель, Макроном у меня было по 7 встреч ежедневно. На каждой встрече я поднимал этот вопрос возвращения РФ в ПАСЕ. Каждый из тех, с кем я встречался, говорили мне: "Владимир, поймите такая ситуация. ПАСЕ это площадка для переговоров". То есть это решение было уже давно у каждого, с кем я встречался. Они знали этот ответ на 100%. Я, кстати, об этом говорил заграницей. К сожалению, меня не услышали. То есть решение было давно принято. Я делал все, что я мог. Но все это было постфактум. Поэтому, если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я сделал до этого, я могу к ним обратиться, что они до этого, чтобы этого не произошло", - заявил Зеленский.

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Я просто куею: Зелленский на каждой встрече поднимал вопрос, что бы возвращения РФ в ПАСЕ, А ему говорили: Решение принято. Типа Зеленский упрашивал всех вернуть РФ в ПАСЕ и он всех уболтал? Вот он дебил. Двух слов связать не может.
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З цього моменту будь ласка подробніше.
Зебеня знав про що буде рішення, тоді чому не сказав на загал, чому народ взнав про це вже після прийняття рішення.
Чому не зорієнтував Українську делегацію, а відмежувався коли вони їхали на Сесію????????
Чому не вживав заходи вплинути.???????
Про е
Рейтінг лякався попсувати..........! Брехло.
Тепер зрозуміло , що повернення паРаші у ПАРЕ на совісті Зебені також!!!!!!!!!!!
НА КОГО ВОНО ПРАЦЮЄ???????????7
.
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Да на кого на кого, на олигархов, а те в свою очередь на русских, что тут не понятного то.
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Этот Арьев уже было извинялся перед Зеленским за свой бред. Порохоботы уровень дискуссии опускают все ниже и ниже
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Врет, псина. Депутаты от Украины говорили, что первый раз за время оккупации части Украины не было поддержки со стороны президента.
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Вова, "ПОДНИМАТЬ" надо так, чтобы принятое решение было отменено.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа кожній зустрічі з європейськими лідерами я піднімав питання повернення РФ в ПАРЄ, але рішення вже було прийнято, - Зеленський
 
 
 
 
 
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