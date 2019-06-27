 Музей історії Києва, фонди якого зберігаються в Українському домі, просить Зеленського посприяти у виділенні повноцінного приміщення в Гостиному дворі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це колектив музею повідомив у відкритому зверненні до президента Володимира Зеленського.

"Звертаємо Вашу увагу, що обговорення перенесення Офісу Президента з вул. Банкової, 11 до приміщень Українського дому відбувається без урахування того, що саме на 4-му та 5-му поверхах цієї будівлі знаходяться фонди Музею історії міста Києва. Відкритий у 1982 р. у Кловському палаці, у 2004 р., за рішенням тодішнього прем’єр-міністра України Віктора Януковича, Музей історії міста Києва був позбавлений гідного приміщення. Виселення Музею історії міста Києва відбулося з порушенням Закону України "Про музеї та музейну справу", зокрема, приміщення Українського дому не були пристосовані для зберігання музейних предметів і побудови експозиції. На сьогодні тут знаходиться близько 300 тисяч одиниць зберігання музейного фонду України, у тому числі унікальні археологічні пам’ятки, реліквії міського самоврядування, живопис і графіка тощо", - зазначається у зверненні.

Музей підкреслює, що упродовж 15 років перебування в Українському домі колектив Музею історії міста Києва неодноразово звертався до вищого керівництва держави з проханням вирішити питання щодо надання чи спорудження будівлі для нашого Музею. Минулого року депутатами Київської міської ради було підтримано клопотання Музею історії міста Києва про передачу йому будівлі Гостиного двору, що знаходиться на Контрактовій площі.

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"Утім, ця споруда досі не передана у комунальну власність столиці, оскільки немає відповідного рішення Кабінету міністрів України. Таким чином, якщо буде остаточно ухвалене рішення про переміщення Офісу Президента до Українського дому, унікальним фондам Музею історії міста Києва загрожує загибель, оскільки чергове тимчасове та невідповідне приміщення сприятиме їхній руйнації та можливому остаточному знищенню".

У зв’язку з цим Музей просить Зеленського посприяти у передачі Гостиного двору у комунальну власність Києва з подальшим пристосуванням будівлі під потреби Музею історії міста Києва.

"Розміри та розташування цієї споруди дозволяють розмістити тут всі структури, необхідні для функціонування закладу: експозиційні та виставкові зали, фондосховища, реставраційні майстерні, конференц-зал, бібліотеку, рекреаційну зону тощо. Надання Гостинного двору нарешті розв’яже багаторічну проблему Музею історії міста Києва та сприятиме його розвиткові не лише як провідного закладу з дослідження та популяризації історії Києва, а й як суспільного об’єкту, майданчика для повноцінного життя міської громади.

Сьогодні наш Музей, незважаючи на труднощі, веде активну виставкову та освітню роботу у невеликій будівлі Музейно-виставкового центру по вул. Б. Хмельницького, 7. Деякі музейні проекти, зокрема, виставка, присвячена століттю УНР, представлена в музеї у Нью-Йорку. Діяльність Музею історії міста Києва гідно оцінюється колегами в Україні та за кордоном, а тому керівництво Музею неодноразово клопотало про надання закладу статусу національного. Ці прагнення були підтримані Вашим попередником, але обіцяний статус Музей не отримав досі", - йдеться в листі Зеленському.

При цьому колектив Музею дякує президенту за підтримку та сприяння у поверненні Музею історії міста Києва до повноцінного життя, "адже ми впевнені, що столиці та державі, яка прагне бути європейською, потрібен сучасний музей, який розповідає про багату, цікаву та складну історію нашого міста".