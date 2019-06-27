 ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти РФ до 31 січня 2020 року

"21 червня 2019 року Рада продовжила до 31 січня 2020 року економічні санкції, спрямовані проти специфічних секторів російської економіки", - йдеться в комюніке Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Це рішення ухвалено на основі інформації, яку канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон представили Європейській Раді 20-21 червня 2019 року про стан реалізації Мінських угод, з якими ЄС пов'язує збереження санкцій.

Обмежувальні заходи ЄС у сфері економіки стосуються фінансового, енергетичного й оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

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Економічні санкції включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ із мажоритарною часткою держави у статутному капіталі та їхніх дочірніх підрозділів, у яких ці організації мають мажоритарну частку і які засновані за межами ЄС, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній.

А також експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю; введення заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії.

Крім того, санкції передбачають обмеження доступу Росії до окремих технологій, які мають стратегічне значення, і послуг, які можуть використовуватися для розробки і видобутку нафти.