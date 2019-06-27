 ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти РФ до 31 січня 2020 року

"21 червня 2019 року Рада продовжила до 31 січня 2020 року економічні санкції, спрямовані проти специфічних секторів російської економіки", - йдеться в комюніке Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Це рішення ухвалено на основі інформації, яку канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон представили Європейській Раді 20-21 червня 2019 року про стан реалізації Мінських угод, з якими ЄС пов'язує збереження санкцій.
Обмежувальні заходи ЄС у сфері економіки стосуються фінансового, енергетичного й оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.
Економічні санкції включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ із мажоритарною часткою держави у статутному капіталі та їхніх дочірніх підрозділів, у яких ці організації мають мажоритарну частку і які засновані за межами ЄС, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній.
А також експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю; введення заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії.
Крім того, санкції передбачають обмеження доступу Росії до окремих технологій, які мають стратегічне значення, і послуг, які можуть використовуватися для розробки і видобутку нафти.
хорошо но мало
Дания еще держится против немецкого потока?
Взяла 80 лимонов баксов от РФ за право видеть рожу Милонова\Слуцкого и продлила ей санкции Дороговато обошлись эти господа...
Дзвонив замовнику в Німеччину. Не беруть трубку...
Набрав з Lebara mobile, трубку взяли відразу.
Питаю,- чого не берете трубку. відповідають:
- Начальство наклало заборону на співпрацю з українськими фірмами, у вас є 15 днів на переукладання договору через лондонський офіс.
Питаю:
- У зв'язку з чим таке обмеження? відповідають: - В Україні скоро скоро очікується великий фінансовий колапс, ми не хочемо ризикувати нашою репутацією через затримки в обслуговуванні. Коли ваша нова влада точно визначиться з фінансами країни, тоді поговоримо...
- А поки, - тільки Ваш європейський офіс.
Сказати, що я був здивований? Ні. Я був до цього готовий. Але чути це було дуже неприємно.А поки, дорога хунта, ті у кого є чим ризикувати, прислухайтеся до поради діда, яку я дав зедібілам... Поки немає ажіотажу. До нового року, думаю почнеться. І це - не паніка
если он наложится (а он наложится) на экономические факапы молодой команды,то "буде весело" вдвойне..
возможно у наших получилось яйца агрессору трибуналом прищемить) теперь главное додавитьи возможно медведчук привезет наших моряков домой еще до 21 июля
псы. сплюнул три раза на восток
Я впевнений що народний презедент Зеленський доб'ється відміни санкцій.
Простий хлопчина-криворожанин та його "команда" з японцями спілкується ось так...
А ВОЗРАЩЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ рф - ЄТО КОСЯК ЗЕЛЕНСКОГО. 😂😅😂
у прахоботов явное и открытое раздвоение сознания. РЕГРЕСС ПРОГРЕССИРУЕТ... 😂😅😂
А так пощечина с последующим поглаживанием щеки
Запад заинтересован в подаче нефти и газа из рашки
Экономика и торговля с рашей вот главный приоритет запада