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 Політика України, За кордоном
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 ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти РФ до 31 січня 2020 року

Рада ЄС оголосила у четвер про продовження до 31 січня 2020 року секторальних, економічних санкцій проти Росії.

"21 червня 2019 року Рада продовжила до 31 січня 2020 року економічні санкції, спрямовані проти специфічних секторів російської економіки", - йдеться в комюніке Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Це рішення ухвалено на основі інформації, яку канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон представили Європейській Раді 20-21 червня 2019 року про стан реалізації Мінських угод, з якими ЄС пов'язує збереження санкцій.

Обмежувальні заходи ЄС у сфері економіки стосуються фінансового, енергетичного й оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

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Економічні санкції включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ із мажоритарною часткою держави у статутному капіталі та їхніх дочірніх підрозділів, у яких ці організації мають мажоритарну частку і які засновані за межами ЄС, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній.

А також експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю; введення заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії.

Крім того, санкції передбачають обмеження доступу Росії до окремих технологій, які мають стратегічне значення, і послуг, які можуть використовуватися для розробки і видобутку нафти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134591
 
   
 Топ коментарі
 
Плохая новость для порохоботов.
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Дивітся не переплутайте,в ПАРЕ зняли санкції то все Зеленський,а тут продовжили,це порошенко
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Я впевнений що народний презедент Зеленський доб'ється відміни санкцій.
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ага..открыть завод Мерседес под Масвабадом - это санкции ???
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Вон, чел внизу пишет что это заслуга Порошенко
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гут
хорошо но мало
Дания еще держится против немецкого потока?
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Они каждые пол-года продлевают санкции еще на пол-года - так с 2014го.
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Поперла ЗЕлена піна, як з сільського сортиру гівна від сусідських дріждів.
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Европа сыграла лихо...
Взяла 80 лимонов баксов от РФ за право видеть рожу Милонова\Слуцкого и продлила ей санкции Дороговато обошлись эти господа...
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ну хоч щось позитивного за останні дні, бл...
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Це визначна ЗЕрємога Зеленськаго! Гуррряяяя!!!
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Дід Мітя‏ @Grandpa_Mitya

Дзвонив замовнику в Німеччину. Не беруть трубку...
Набрав з Lebara mobile, трубку взяли відразу.
Питаю,- чого не берете трубку. відповідають:
- Начальство наклало заборону на співпрацю з українськими фірмами, у вас є 15 днів на переукладання договору через лондонський офіс.
Питаю:
- У зв'язку з чим таке обмеження? відповідають: - В Україні скоро скоро очікується великий фінансовий колапс, ми не хочемо ризикувати нашою репутацією через затримки в обслуговуванні. Коли ваша нова влада точно визначиться з фінансами країни, тоді поговоримо...
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Дід Мітя‏ @Grandpa_Mitya 5 часов назад

- А поки, - тільки Ваш європейський офіс.
Сказати, що я був здивований? Ні. Я був до цього готовий. Але чути це було дуже неприємно.А поки, дорога хунта, ті у кого є чим ризикувати, прислухайтеся до поради діда, яку я дав зедібілам... Поки немає ажіотажу. До нового року, думаю почнеться. І це - не паніка
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вообще-то мир на грани мирового кризиса,тк капитализм сейчас находится на самом длинном безкризисном плече..это само по себе не очень...но!
если он наложится (а он наложится) на экономические факапы молодой команды,то "буде весело" вдвойне..
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Дивітся не переплутайте,в ПАРЕ зняли санкції то все Зеленський,а тут продовжили,це порошенко
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25 июня МИД РФ направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины с заявлением о том, что несмотря на продолжающийся судебный процесс в отношении украинских моряков Москва готова пойти навстречу «в рамках уголовно-процессуального законодательства». Отвечая, глава МИД Украины заявил, что Россия должна выполнить решение Международного трибунала, который постановил немедленно освободить задержанных. Об этом сообщает Мордор.

возможно у наших получилось яйца агрессору трибуналом прищемить) теперь главное додавитьи возможно медведчук привезет наших моряков домой еще до 21 июля
псы. сплюнул три раза на восток
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Ну как же соевые затычки обошлось без Порошенка,чего вы не орете что это Петро посодействовал санкциям
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Вы и сами прекрасно об этом проорали, зебил ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти РФ до 31 січня 2020 року - Цензор.НЕТ 6239
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РФ неисправима, санкции навсегда, до тех пор пока она существует.
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Я впевнений що народний презедент Зеленський доб'ється відміни санкцій.
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кацахол
Я впевнений що народний презедент Зеленський доб'ється відміни санкцій.
Простий хлопчина-криворожанин та його "команда" з японцями спілкується ось так... ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти РФ до 31 січня 2020 року - Цензор.НЕТ 9321

ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти РФ до 31 січня 2020 року - Цензор.НЕТ 6953



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Для русских на ветке: мы все читаем новости и продление санкций это заслуги лично Порошенко. Закройте свои брехливые пасти и не позортесь лишний раз.
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Ну да...
А ВОЗРАЩЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ рф - ЄТО КОСЯК ЗЕЛЕНСКОГО. 😂😅😂
у прахоботов явное и открытое раздвоение сознания. РЕГРЕСС ПРОГРЕССИРУЕТ... 😂😅😂
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Не можу бути тому щоо президент - Зеленський. ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти РФ до 31 січня 2020 року - Цензор.НЕТ 4465
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Ніяких санкцій не існує. ЄС будує Північний Потік 2. Європейські компанії будували Кримський міст. Сіменс постачає турбіни до окупованого Криму. І це список можна продовжувати. Російська економіка під санкціями дуже добре себе почуває.
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Если бы наложили санкции,как для Ирана,то был бы толк
А так пощечина с последующим поглаживанием щеки
Запад заинтересован в подаче нефти и газа из рашки
Экономика и торговля с рашей вот главный приоритет запада
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Я с самого начала говорил,что санкции для рашки до одного места
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ЕС ТРОЛИТ кацапов И ИХ БРАТЬЕВ прахоботов. 😂😅😂
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Петро внушил всем людям что санкции против Рассеи это панацея от всех бед в целом мире,но сам торговал с Рассеей и что все должны ждать ее развала,а сам разваливал Украину
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Все верно,ибо парашенко скрытый агент кремля
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Так, санкції зi скоторилих знiмуть, але коли скотопараша iздохне ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти РФ до 31 січня 2020 року - Цензор.НЕТ 3062

ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти РФ до 31 січня 2020 року - Цензор.НЕТ 5394


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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄС офіційно продовжив економічні санкції проти РФ до 31 січня 2020 року
 
 
 
 
 
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