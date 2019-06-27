 "Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети", - Бірюков про обшуки ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це колишній радник міністра оборони і кандидат в народні депутати Юрій Бірюков написав на сторінці в Facebook.
"Такий вигляд мали наші будинки і квартири в 2014 році, коли всією країною ми екстрено одягали армію, тягали каски і броники, аптечки і форму. Здавалося, що це вже в минулому, здавалося, що це вже позаду. Так ось. Це - здавалося", - пише він, супроводжуючи свій пост низкою фотографій.
Далі він повідомляє, що слідчі ДБР закінчили обшуки в Головному управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України сьогодні вранці.
"Ні, вони не знайшли гроші або злата-срібла. Ні, вони не знайшли ніяких компроматів. А вони і не шукали. Слідчі ДБР вилучили оригінали всієї робочої документації, всіх технічних умов (ТУ), всі зразки-еталони на підставі яких проводиться контроль якості, всі комп'ютери з документацією на розробку", - повідомляє Бірюков.
За його словами, від сьогодні Міністерство оборони України не має права купувати або брати на склади жодного елемента речового забезпечення.
Від сьогодні Міністерство оборони України не має право купувати каски і бронежилети. Зовсім. Взагалі. Крапка. Кілька тижнів видача форми буде йти зі складів, запаси є. Так, за рахунок резерву, за рахунок того, що армія змогла відтворити - адже запасів на початок війни не було, все було розпродано. А потім, панове-волонтери, знову ми, знову ми. Починаємо готуватися.
Можна було зробити копії, благо МФУшки там були. Можна було запросити копії офіційно, і вони б були б вислані. Можна було б завантажити документацію прямо з сайту МО, благо вона там опублікована. Але ні, вилучили оригінали, а це ключове для оголошення нових закупівель або приймання вже закупленого раніше", - зазначає Бірюков.
"І ще один момент. Такий собі Портнов написав вчора про те, що це його "привіт Порошенку". Цікавий привіт - вилучення комп'ютерів з усіма матеріалами науково-дослідної роботи. Далі ці всі комп'ютери ... де ... а матеріали ... Росія? За один місяць ми відкинуті на 15 років назад, і знову нашу армію готують до капітуляції. Ось тут я прошу репост", - написав він.
Цена вопроса - 330 000 000 грн. на этот год. Так что кормушка схлопнулась.
"Якість виробів ТЕМП-3000 перевіряється в наших акредитованих випробувальних лабораторіях відповідно до певних загроз. На території компанії функціонують три лабораторії, а саме: лабораторія з контролю волокон, ниток, пряжі та текстильниї матеріалів; лабораторія із рентгентелевізійного контролю спечених керамічних пластин; лабораторія з перевірки комплектуючих матеріалів та готових виробів на уламкостійкість за стандартом."
Сами себе сертификаты выписывают)
УХВАЛАСправа № 357/7707/16-к
1-кс/357/1885/19
У Х В А Л А
02 травня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. з участю секретаря судового засідання Антко О.С.,
прокурора Дубченка О.В.
розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42016130610000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів
В С Т А Н О В И В:
19 квітня 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні 42016130610000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Прокурор просить розкрити банківську таємницю ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , код ЄДРПОУ 24214088, розташованого за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію стосовно клієнта банку: ТОВ НВП Темп-3000 , код ЄДРПОУ 31778043, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 45, а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку 2600194248001, відкритому в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 за період з 01.01.2015 по 11.11.2015 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ НВП Темп-3000 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ НВП Темп-3000 , їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що військові службові особи військової частини 1471 недбало ставлячись до виконання службових обов'язків, 04.08.14 уклали із ТОВ НВП Темп-3000 договір постачання бронежилетів та шоломів кулезахисних, за яким безпідставно, у порушення вимог Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів (набрав чинності 23.07.2014 року), зайво сплатили ТОВ НВП Темп-3000 податок на додану вартість на загальну суму 2711 тис. грн.
Водночас встановлено, що на підставі наданих військовою частиною 1471 платіжних доручень:
- платіжне доручення №924 від 14.08.2014;
- платіжне доручення №1067 від 01.09.2014;
- платіжне доручення №1105 від 05.09.2014;
- платіжне доручення №1192 від 15.09.2014;
- платіжне доручення №1243 від 22.09.2014;
- платіжне доручення №1327 від 30.09.2014;
- платіжне доручення №1364 від 06.10.2014;
- платіжне доручення №1391 від 10.10.2014;
- платіжне доручення №1407 від 13.10.2014;
- платіжне доручення №1438 від 16.10.2014,
з рахунків військової частини 1471, відкритих в Управлінні Державної казначейської служби України в Рокитнянському районі Київської області, на рахунок ТОВ НВП Темп-3000 2600194248001, відкритий в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 за договором від 04.08.2014 №149-14, здійснено платежі відповідно:
- 15.08.2014 в розмірі 1 419000,00 грн.;
- 02.09.2014 в розмірі 1 374000,00 грн.;
- 08.09.2014 в розмірі 135000, 00 грн.;
- 17.09.2014 в розмірі 553800, 00 грн.;
- 24.09.2014 в розмірі 519000, 00 грн.;
- 01.10.2014 в розмірі 579750, 00 грн.;
- 08.10.2014 в розмірі 1 419000,00 грн.;
- 15.10.2014 в розмірі 5174100,00 грн.;
- 15.10.2014 в розмірі 3327750, 00 грн.;
- 17.10.2014 в розмірі 1 764600, 00 грн.,
а всього в розмірі 16266000, 00 грн. (в тому числі ПДВ в розмірі 2711000, 00 грн.).
Відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ НВП Темп-3000 від 28.02.2017 №381/28-10-41-01/31778043 в бухгалтерському обліку ТОВ НВП Темп-3000 взаємовідносини з військовою частиною 1471 відображено наступним чином: Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) податкової декларації з податку на прибуток за 2014 рік в сумі 15599200 грн. та з податку на додану вартість в сумі 666800 грн.
Оскільки для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно клієнта банку в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , за період з 01.01.2015 по 11.11.2015 та необхідно розкрити банківську таємницю в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , що розташований за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , у якого міститься інформація, не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Прокурор довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А.
Крім того, прокурор у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №4201611360000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Розкрити банківську таємницю ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , код ЄДРПОУ 24214088, розташованого за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію стосовно клієнта банку: ТОВ НВП Темп-3000 , код ЄДРПОУ 31778043, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 45, а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку 2600194248001, відкритому в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 за період з 01.01.2015 по 11.11.2015 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ НВП Темп-3000 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ НВП Темп-3000 , їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали по 02 червня 2019 року.
Відповідно до ч. ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_3
Весь этот паноптикум дезертиров, уклоненцев, "сроду не служивших" и прочих "лейтенантов" список РНБО выгодно оттенял яростный вид упорно молчащего Хомчака.
Хомчаку что, уже доложили о том что снайпер убил украинского офицера в районе Станицы Луганской?
И как Саша Сирский (командующий ООС) оттягивал бойцов от орудийных лафетов?
В общем решили побыстрее передать командование в руки гражданских особей ибо с военными становится все труднее.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
и испытывать не надо тратиться на суды
и каски и жилеты будут хорошего качества
Из-за такой мелочи "уважаемых людей" от кормушки отрывать...)
Опять как 2014 году солдатам придется идти служить со своими касками и бронежилетами.
https://www.youtube.com/watch?v=2S5j_xoMcgk
Дід з пісні - "зебіл мого дитинства", так би мовити )))
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Вот так шестерками Потроха делаются фейки. А на основании чего если не технической документации следователи должны делать выводы о качестве касок, бронежилетов?
И если окажется, шо каски бронежилеты не соответствуют документации, то придется за это отвечать по Закону.
В то же время закупка касок и бронежилетов приостановлены на время, после проведения расследования будет производится дальше.
Вот, что вчера сказал сказал Портнов:
"Вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты", - написал он.
Правильное расследование по качеству касок и бронежилетов, поскольку это жизни украинских бойцов.
И ЕСЛИ БЫ КАЧЕСТВО БЫЛО В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, БИРЮКОВ ТАК АГРЕССИВНО СЕБЯ НЕ ВЕЛ.
ТРАДИЦИОННО ДЛЯ ШАКАЛАДНОЙ ШОБЛЫ, ПРИКРЫВАЯСЬ ЦИНИЧНОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ, типа: ЗАБОТОЙ О СНАБЖЕНИИ АРМИИ, употребляя КАПИТУЛЯЦИЯ, РАСЕЯ.............................
Или по твоему: сначала экспертиза, затем прийти за копиями документов которые к тому времени, наверняка, будут изменены.
Если Вы знаете - на краш-тесты машины берут из розничной сети и никакая их доп. подготовка к тесту не допускается. Что толку, если где-то классный эталон, а в серийном пр-ве много брака?
Надеюсь сядешь лет на 10ть.
тебя порохобота тут почти все знают.