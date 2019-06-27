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Все про:Міноборони (2628) обшук (727) Бірюков (35)

 "Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети", - Бірюков про обшуки ДБР

Від сьогодні Міністерство оборони України не має права купувати або приймати на склади жодного елемента речового забезпечення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це колишній радник міністра оборони і кандидат в народні депутати Юрій Бірюков написав на сторінці в Facebook.

"Такий вигляд мали наші будинки і квартири в 2014 році, коли всією країною ми екстрено одягали армію, тягали каски і броники, аптечки і форму. Здавалося, що це вже в минулому, здавалося, що це вже позаду. Так ось. Це - здавалося", - пише він, супроводжуючи свій пост низкою фотографій.

Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети, - Бірюков про обшуки ДБР 01
Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети, - Бірюков про обшуки ДБР 02
Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети, - Бірюков про обшуки ДБР 03
Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети, - Бірюков про обшуки ДБР 04
Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети, - Бірюков про обшуки ДБР 05
Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети, - Бірюков про обшуки ДБР 06
Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети, - Бірюков про обшуки ДБР 07
Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети, - Бірюков про обшуки ДБР 08
Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети, - Бірюков про обшуки ДБР 09

Далі він повідомляє, що слідчі ДБР закінчили обшуки в Головному управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України сьогодні вранці.

"Ні, вони не знайшли гроші або злата-срібла. Ні, вони не знайшли ніяких компроматів. А вони і не шукали. Слідчі ДБР вилучили оригінали всієї робочої документації, всіх технічних умов (ТУ), всі зразки-еталони на підставі яких проводиться контроль якості, всі комп'ютери з документацією на розробку", - повідомляє Бірюков.

За його словами, від сьогодні Міністерство оборони України не має права купувати або брати на склади жодного елемента речового забезпечення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії, - Бутусов

Від сьогодні Міністерство оборони України не має право купувати каски і бронежилети. Зовсім. Взагалі. Крапка. Кілька тижнів видача форми буде йти зі складів, запаси є. Так, за рахунок резерву, за рахунок того, що армія змогла відтворити - адже запасів на початок війни не було, все було розпродано. А потім, панове-волонтери, знову ми, знову ми. Починаємо готуватися.

Можна було зробити копії, благо МФУшки там були. Можна було запросити копії офіційно, і вони б були б вислані. Можна було б завантажити документацію прямо з сайту МО, благо вона там опублікована. Але ні, вилучили оригінали, а це ключове для оголошення нових закупівель або приймання вже закупленого раніше", - зазначає Бірюков.

Читайте: Крім Бірюкова обшуки відбулися і в 95-й бригаді, командир якої Забродський також входить у нашу партію, - Європейська Солідарність

"І ще один момент. Такий собі Портнов написав вчора про те, що це його "привіт Порошенку". Цікавий привіт - вилучення комп'ютерів з усіма матеріалами науково-дослідної роботи. Далі ці всі комп'ютери ... де ... а матеріали ... Росія? За один місяць ми відкинуті на 15 років назад, і знову нашу армію готують до капітуляції. Ось тут я прошу репост", - написав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134586
 
 
 Топ коментарі
 
я можу показати фото своїх друзів, добровольців нацгвардії та айдару, і порівняти нині з забезпеченням- небо і земля! але порох всєх абакрал, і найдужче кричать ті хто інтенсивно ховався від війни та уставал от зубажіння в мирних та ситих місцях. зрештою їжте, не обляпайтесь
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зато тот кто ни одной каски не завез в армию - немародер
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Генштаб: Из-под Мариуполя выведут войска, на границе с РФ будет ОБСЕ

Поздравим нового нач генштаба назначеного нарколыгой, самого преЗЕдента нарколыгу и всех кто за него голосовал, с будущей сдачей Марика.
Одного понять не могу, зачем ребята гибли освобождая его? ЧТо б вы потом кацапам все сдали?
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Якби там броніки і каски були неякісними вже давно про це знали і повідомили ті хто цим користується.
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Срочно новую волну мобилизации. Пусть 73% героически показывают, как они готовы защищать жопу гидранта без броников и касок.
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Бирюк вешайся))) За яйца взяли помойку "Темп 3000" контора которая поставляла несертифицированные каски и бронежилеты в МО с которой бирюк кормился. Если кто забыл напомню: https://censor.net.ua/news/3041446/kompaniya_uarms_zayavlyaet_o_nedobrosovestnoyi_konkurentsii_v_sfere_goszakupok_shlemov_dlya_armii
Цена вопроса - 330 000 000 грн. на этот год. Так что кормушка схлопнулась.
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Типичная заказуха обиженных. Подходит чисто для инфовброса, а вот дела не сошьешь.
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Да нет. У темпа нет ни одного сертификата на их продукцию. Они даже на сайте пишут:
"Якість виробів ТЕМП-3000 перевіряється в наших акредитованих випробувальних лабораторіях відповідно до певних загроз. На території компанії функціонують три лабораторії, а саме: лабораторія з контролю волокон, ниток, пряжі та текстильниї матеріалів; лабораторія із рентгентелевізійного контролю спечених керамічних пластин; лабораторія з перевірки комплектуючих матеріалів та готових виробів на уламкостійкість за стандартом."

Сами себе сертификаты выписывают)
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Если лаборатории аккредитованы, то какие проблемы? Но подождем независимой экспертизы
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БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛАСправа № 357/7707/16-к
1-кс/357/1885/19
У Х В А Л А
02 травня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. з участю секретаря судового засідання Антко О.С.,
прокурора Дубченка О.В.
розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42016130610000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів
В С Т А Н О В И В:
19 квітня 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні 42016130610000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Прокурор просить розкрити банківську таємницю ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , код ЄДРПОУ 24214088, розташованого за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію стосовно клієнта банку: ТОВ НВП Темп-3000 , код ЄДРПОУ 31778043, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 45, а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку 2600194248001, відкритому в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 за період з 01.01.2015 по 11.11.2015 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ НВП Темп-3000 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ НВП Темп-3000 , їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що військові службові особи військової частини 1471 недбало ставлячись до виконання службових обов'язків, 04.08.14 уклали із ТОВ НВП Темп-3000 договір постачання бронежилетів та шоломів кулезахисних, за яким безпідставно, у порушення вимог Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів (набрав чинності 23.07.2014 року), зайво сплатили ТОВ НВП Темп-3000 податок на додану вартість на загальну суму 2711 тис. грн.
Водночас встановлено, що на підставі наданих військовою частиною 1471 платіжних доручень:
- платіжне доручення №924 від 14.08.2014;
- платіжне доручення №1067 від 01.09.2014;
- платіжне доручення №1105 від 05.09.2014;
- платіжне доручення №1192 від 15.09.2014;
- платіжне доручення №1243 від 22.09.2014;
- платіжне доручення №1327 від 30.09.2014;
- платіжне доручення №1364 від 06.10.2014;
- платіжне доручення №1391 від 10.10.2014;
- платіжне доручення №1407 від 13.10.2014;
- платіжне доручення №1438 від 16.10.2014,
з рахунків військової частини 1471, відкритих в Управлінні Державної казначейської служби України в Рокитнянському районі Київської області, на рахунок ТОВ НВП Темп-3000 2600194248001, відкритий в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 за договором від 04.08.2014 №149-14, здійснено платежі відповідно:
- 15.08.2014 в розмірі 1 419000,00 грн.;
- 02.09.2014 в розмірі 1 374000,00 грн.;
- 08.09.2014 в розмірі 135000, 00 грн.;
- 17.09.2014 в розмірі 553800, 00 грн.;
- 24.09.2014 в розмірі 519000, 00 грн.;
- 01.10.2014 в розмірі 579750, 00 грн.;
- 08.10.2014 в розмірі 1 419000,00 грн.;
- 15.10.2014 в розмірі 5174100,00 грн.;
- 15.10.2014 в розмірі 3327750, 00 грн.;
- 17.10.2014 в розмірі 1 764600, 00 грн.,
а всього в розмірі 16266000, 00 грн. (в тому числі ПДВ в розмірі 2711000, 00 грн.).
Відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ НВП Темп-3000 від 28.02.2017 №381/28-10-41-01/31778043 в бухгалтерському обліку ТОВ НВП Темп-3000 взаємовідносини з військовою частиною 1471 відображено наступним чином: Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) податкової декларації з податку на прибуток за 2014 рік в сумі 15599200 грн. та з податку на додану вартість в сумі 666800 грн.
Оскільки для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно клієнта банку в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , за період з 01.01.2015 по 11.11.2015 та необхідно розкрити банківську таємницю в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , що розташований за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , у якого міститься інформація, не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Прокурор довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А.
Крім того, прокурор у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №4201611360000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Розкрити банківську таємницю ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 , код ЄДРПОУ 24214088, розташованого за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А, та надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_1 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію стосовно клієнта банку: ТОВ НВП Темп-3000 , код ЄДРПОУ 31778043, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 45, а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку 2600194248001, відкритому в ПАТ Банк Київська ОСОБА_2 за період з 01.01.2015 по 11.11.2015 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ НВП Темп-3000 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ НВП Темп-3000 , їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали по 02 червня 2019 року.
Відповідно до ч. ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_3
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Заседание РНБО (Ради національної безпеки та оборони) - шедевр управленческого уровня нынешней власти. Доклад Трубы (глава Державного бюро розслідувань) проведшего вчера 43 обыска, изъявшего все, что мог изъять и так толком и не сформулировавший, а что собственно украли? "Возможно убытки превышают 100 млн.", "...вероятно было осуществлено не установленными лицами", "есть подозрения..." .
Весь этот паноптикум дезертиров, уклоненцев, "сроду не служивших" и прочих "лейтенантов" список РНБО выгодно оттенял яростный вид упорно молчащего Хомчака.
Хомчаку что, уже доложили о том что снайпер убил украинского офицера в районе Станицы Луганской?
И как Саша Сирский (командующий ООС) оттягивал бойцов от орудийных лафетов?
В общем решили побыстрее передать командование в руки гражданских особей ибо с военными становится все труднее.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Блогосфера - знайшли авторитетне джерело. Покажіть того бійця, якого насильно відтягували від лафета. Це грьобана війна. Де ворог попереду, зрадник позаду, і все це під музику тисячі і одного диванного коментатора. Не спішіть списувати нас з рахунків. Як би комусь не хотілося - ми ще, чорт забирай, повоюємо. І, прийде час, розрахуємося. За кожен снайперський постріл і кожен осколок.
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вообще надеть на них каски
и испытывать не надо тратиться на суды
и каски и жилеты будут хорошего качества
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Ну, низкое качество броников - и шо? Понятно, что намокший кевлар простреливается - так можно воевать только в сухую погоду...
Из-за такой мелочи "уважаемых людей" от кормушки отрывать...)
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Держаудитслужба провела перевірку діяльності ПАТ "Київський завод "Радар" за 2014 - 2019 роки, управління яким здійснював державний концерн "Укроборонпром", і виявила численні фінансові порушення: нічим не обмежене нарахування винагороди членам наглядової ради заводу, які паралельно займали керівні посади в ДК "Укроборонпром"; співпраця з Російською Федерацією; переплати офшорним фірмам за невстановлені послуги та інше.

"С сегодняшнего дня Минобороны не имеет права покупать каски и бронежилеты", - Бирюков про обыски ГБР - Цензор.НЕТ 7514
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А что поставка дефицитных запчастей через третьи страны и по оффшорным каналам - обычная практика со второй половины XX века - никто и не задумывается. Особенно это касается стран с оружейными эмбарго. В Евросоюзе, к примеру, ничего открыто купить не выйдет. Политическое решение
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ППЦ
Опять как 2014 году солдатам придется идти служить со своими касками и бронежилетами.
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Ну как ублюдок Колесник говорил - добудете броник в бою.
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Надо Бирюка понять и простить, он ведь за долю малую работал, а мог и всё себе забрать... И вообще, вы шо не знаете, пока нет схемы распила ни одна жопа в Украине не пошевелится, поэтому мы должны благодарить корумпированых уродов за то что армия одета и обута, а что броники как фанера, ну то такое!
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Вчерашние обыски не зря прошли, для сегодняшнего показушного заседания РНБО и популистического спича THE Ленского... Хочу спросить, Баканову давалось две недели на громкие посадки по коррупции. Прошло уже две недели после прошедших двух недель....
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Мне зелёная "борьба с коррупцией" чем-то напоминает песенку "Четыре таракана и сверчок". Там дедушка боролся с тараканами с помощью динамита... "С сегодняшнего дня Минобороны не имеет права покупать каски и бронежилеты", - Бирюков про обыски ГБР - Цензор.НЕТ 335
https://www.youtube.com/watch?v=2S5j_xoMcgk
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Ми її в школі співали на уроках музики "Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети", - Бірюков про обшуки ДБР - Цензор.НЕТ 6387
Дід з пісні - "зебіл мого дитинства", так би мовити )))
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Ну, наверное, на складах такого барахла хватает, так что переживать воинам не стоит, разве что, это РАЗОВОЕ. Так напрашивается вывод, а на х ........ я ОДНОРАзовое.? Как зашевелились, все патриотизмом прикрываются.
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Зеленский проводит в СНБО заседание по вопросу эффективности использования госсредств в сфере обороны/ Минобороны не имеет права покупать/-как результат заседания .Это понятно. Направления денежных потоков изменится. На благо и во имя человека.Но кто будет стоять между ВСУ ,оружейниками, казной и человеком-Коломойским вместо Минобороны не понятно.
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Следователи ГБР изъяли оригиналы всей рабочей документации, всех технических условий (ТУ), все образцы-эталоны на основании которых производится контроль качества, все компьютеры с документацией на разработку

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Вот так шестерками Потроха делаются фейки. А на основании чего если не технической документации следователи должны делать выводы о качестве касок, бронежилетов?


И если окажется, шо каски бронежилеты не соответствуют документации, то придется за это отвечать по Закону.


В то же время закупка касок и бронежилетов приостановлены на время, после проведения расследования будет производится дальше.

Вот, что вчера сказал сказал Портнов:


"Вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты", - написал он.

Правильное расследование по качеству касок и бронежилетов, поскольку это жизни украинских бойцов.

И ЕСЛИ БЫ КАЧЕСТВО БЫЛО В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, БИРЮКОВ ТАК АГРЕССИВНО СЕБЯ НЕ ВЕЛ.

ТРАДИЦИОННО ДЛЯ ШАКАЛАДНОЙ ШОБЛЫ, ПРИКРЫВАЯСЬ ЦИНИЧНОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ, типа: ЗАБОТОЙ О СНАБЖЕНИИ АРМИИ, употребляя КАПИТУЛЯЦИЯ, РАСЕЯ.............................
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на основании копий, сделанных на его мфу, Бирюков же написал, а потом суд если что тоже должен делать выводы на основании копий)
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Следователи должны делать выводы о качестве касок и бронежилетов на основании результатов экспертизы. И если рез-ты не сходятся с параметрами, указанными в копиях документов, поданных в МО, давать ордер на обыск и изъятие оригиналов.
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Вот и взяли все, шо нужно для расследования: все образцы-эталоны на основании которых производится контроль качества и документацию.

Или по твоему: сначала экспертиза, затем прийти за копиями документов которые к тому времени, наверняка, будут изменены.
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По-моему контроль качества надо проводить по серийной продукции, а не по эталонам. Если серийные образцы прошли проверку - то производитель об этом либо вообще не узнает, либо благодарность получит. А если серийные не прошли экспертизу - тогда да, надо изымать документацию и эталоны.
Если Вы знаете - на краш-тесты машины берут из розничной сети и никакая их доп. подготовка к тесту не допускается. Что толку, если где-то классный эталон, а в серийном пр-ве много брака?
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Думаю, это не наша Вами прерогатива, есть на это суд который разберется.
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У ворюги очко затряслось. Всё проверят - дадут правовую оценку.
Надеюсь сядешь лет на 10ть.
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Это предвыборные телодвижения. После истории с топливом известно чем закончится - ничем. Только шумом в медиа, ко с Гладковскими, к которым сейчас никаких претензий.
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Узнаю я историю, сердцу знакомую - ВСЁ изымается, соответственно всё останавливается...
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если перестанешь узнавать шакалад не получишь

тебя порохобота тут почти все знают.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Від сьогодні Міноборони не має права купувати каски і бронежилети", - Бірюков про обшуки ДБР
 
 
 
 
 
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