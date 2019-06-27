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Все про:вибори (4039) Медведчук (407) Бутусов Юрій (967) полонені (388)

 Кум Путіна Медведчук заявив, що домовився з терористами про звільнення 4 полонених. СПИСОК

Віктор Медведчук заявив, що домовився про звільнення з полону найманців РФ на Донбасі чотирьох українських полонених.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Медведчук заради піару "Опоплатформи" вирішив за домовленістю з кумом звільнити чотирьох українських полонених - трьох військових і одного цивільного. Звучать пафосні заяви. Видати збираються тих, кого, на думку супротивника, їм не шкода. Тих, хто сидить у полоні порівняно недовго", - зазначив він.

"Максим Горяїнов - старшина 53-ї бригади, потрапив в полон 22 травня, коли машина з вісьмома військовослужбовцями ЗСУ проїхала наші блокпости і приїхала в полон до ворога. А ось його 7 товаришів не видають.

Також дивіться: З першого разу вже є практичні кроки, - куратор батальйону "Кривбас" Колесник про пікет ОП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими. ФОТО

Яків Веремейчик з 14-ї бригади потрапив у полон в травні 2018 разом з Юрієм Євтушком. За первинними даними, їх з напарником підозрювали в переході на сторону ворога. Однак у Веремейчика залишилася сім'я, дружина, двоє дітей, вони підтримують контакт. Сім'я впевнена, що бійців захопили вночі, коли вони були в секреті. Євтушка видавати не збираються.

Дмитро Великий потрапив у полон у вересні 2016- го. Про нього мало що відомо, в базі розшуку "миротворця" значився як дезертир.

Едуард Міхєєв - цивільний, у жовтні 2017 го його звинуватили в "державній зраді" і співпраці з СБУ в Луганську", - розповів Бутусов.

"Тобто Медведчук робить собі рекламу, але не видають всіх, кого Україна намагається звільнити довгі роки, наприклад, Богдан Пантюшенко з 1-ї танкової бригади в полоні з 18 січня 2015 го року. Але військовополонені давно стали політичною іграшкою для Медведчука і Путіна. Росія знову порушує всі свої зобов'язання - знову ми бачимо, що Путін відмовляється здійснювати обмін всіх на всіх. Не затверджені навіть списки на обмін. Замість цього Медведчук бере для забави чотирьох заручників, щоб пропіарити себе на виборах. До речі, виходить, що статус перемовника і право на прямі рейси в Москву не потрібні Медведчуку, щоб звільняти полонених. Виявляється, він і так може домовитися", - резюмував журналіст.

Кум Путіна Медведчук заявив, що домовився з терористами про звільнення 4 полонених 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134579
 
   
 Топ коментарі
 
Гнида перед виборами піариться на людському горі. Шоб ти в корчах здох, блазень х@йловський. Амінь.
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Дивитесь, малята. Твій особрстий кум захоплює територію, вивозить звідти тисячу бранців. А після того віддає тобі по чотири штуки перед кожними виборами. Ти бігаєш по телестудіях і кричиш, який ти незамінний діяч. Профіт.
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разные сроки даются, в зависимости от степени вины
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Треба заарештувати Медведчука. Одного Медведчука Путін обміняє на сотню українських полонених.
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Якщо хтось думає що ***** звільнив чотирьох заручників просто так за даремно то він глибоко помиляється. ******* ці заручники глибоко "по фігу" - йому потрібна вся Україна і судячи по останніх подіях він на правильному шляху і дуже близький до досягнення своєї мети на превеликий жаль.
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просто так--ради предвыборного пиара зажоп блока...
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Перед выборами договорился со своими террористами во главе с оккупантом , а вы голосуйте теперь за его партию
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Вадилу на детектрор сразу, если сепар то сразу на зону
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Где эта СКОТИНА сидела 2 года?. Боже, мои нервы не выдерживают этих скотских, жадных до денег и власти рыговских политиков. Иногда хочется кричать: Господи, если даешь человеку ум, забери у него жажду власти и бабла
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Даже сам путин иногда делает , добрые дела- но для меня он Ху-Ло и преступник!!!
АНАЛОГИЧНО!
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Даже сам путин иногда делает , добрые дела.... - Когда достает и спасает муху из окрошки,прежде чем ее съесть ?
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Это не пиар. А госизмена. Кто его уполномачивал ? Кто давал разрешение на сношение с врагом ?
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Кацапська гнида.Оце і все,що можна сказати,не використовуючи ненормативну лексику,про це падло...
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З паршивої вівці хоч вовни жмут! Чекаємо наших військополонених! А медведчук, зрозуміло чому так робить перед виборами, хоча йому плювати на бранців кремля!
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Яка мерзота, піариться на людському горю. Фарс перед виборами.
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сначала его друзья их захватили в плен теперь освободили
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКум Путіна Медведчук заявив, що домовився з терористами про звільнення 4 полонених. СПИСОК
 
 
 
 
 
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